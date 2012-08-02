Добрый день!
Пытаюсь научить скрипт добавлять цели в счетчик.
<?php
$add_goals_url = "http://api-metrika.yandex.ru/counter/00000/goals";
$arFiledAdd=array(
'id'=> 00000 ,
'name'=>'test_name',
' type'=>'url',
'depth'=>0,
'conditions'=>array(
'type'=>'exact',
'url'=>'count_blind_test',
),
'flag'=>'basket'
PutCurl($add_goals_url,$token,$arFiledAdd);
function PutCurl($url,$OAuth,$data){
$ch = curl_init() ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Expect:', 'Authorization: OAuth '.$OAuth,'Accept: application/x-yametrika+json','Content-type: application/x-yametrika+json')) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data)
curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,true);
$exec=curl_exec($ch);
return json_decode($exec);
}
?>
В ответ вижу ошибку {"errors":[{"text":"Не указаны условия для цели!","object_id":0,"code":"ERR_GOAL_CONDITIONS_EMPTY"}]}
Хотя условие, указано. Что может быть?