Клуб Яндекс.Метрики

август 2012
Аналитика страниц
Роман Цветков
2 августа 2012, 17:35

Добрый день, уважаемые соклубовцы! 

Появился вопрос по поводу аналитики конкретных страниц сайта. Хотелось бы получать полную информацию об определенных страницах, о каждом посещении как в вебвизоре или хотя бы отчет. 

Вопросы 

1) Можно ли задать вебвизору страницы, посещения которых необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО записывать, пусть и в ущерб остальных?

2) Можно ли создать отчет по 15-30 страницам, что бы можно четко следить за их посещаемость?

Заранее спасибо за ответ!

12 комментариев
Как отследить переходы на чужие сайты.
Андрей Б.
17 августа 2012, 16:01

Есть проект, который представляет из себя большую базу организаций по разным городам. Задача состоит в том чтобы получать на постоянной основе статистику о том на какие сайты осуществляются переходы с нашего ресурса. При помощи каких отчетов это можно реализовать?

1 комментарий
Цели: несколько условий и URL начинается с
Макс
17 августа 2012, 16:06

Какой правильный вариант условия URL Начианется с?

  1. http://example.com/somepage/
  2. /somepage/
  3. somepage/

В help информации по данному вопросу нет

 

Как срабатывают условия по URL если их несколько

  1. содержит example.com
  2. содержит somepage/

счетчик установлен на нескольких сайтах, хочется считать все заходы на example.com и something.com/somepage/* (и вложенны)

Сработает ли эта цель при посещении страницы something.com/somepage на которой установлен этот счетчик т.е. условия работают как ИЛИ?

Или условия работают как И и цель сработает только при посещении example.com/somepage ?

3 комментария
цели,вопрос,Яндекс.Метрика
ЯМетрика на поддоменах
Илья
17 августа 2012, 16:14

Здравствуйте! уважаемая публика

 

Возникла необходимость отслеживать статистику по поддмену. Вопрос в следующем:

Если поддомен отличается по тематике от основного домена и на поддомене показатель отказов выше чем на основном домене нужно-можно ли ставить отдельный счетчик?

заранее всем спасибо

 

 

1 комментарий
Как поставить ReachGoal на плагин Wordpress
promedia-shabalin
17 августа 2012, 16:20

Нужно поставить цель на событие - клик по кнопке "отправить" форму. В wordpress форма создается с помощью плагина Contact Form 7 и загружается во всплывающее окно, созданное плагином Easy Modal. Код формы при этом выглядит так:


<h3 class="h3form" style="line-height: 1.25;">Заказать индивидуальное<br>коммерческое предложение</h3>

<label>Ваше имя и фамилия:</label>[text* name]<p></p>

<label>Ваш телефон:</label>[text* phone]<p></p>

<label>Ваш email:</label>[text* email]<p></p>

<p class="mess">Если вы хотите, чтобы коммерческое предложение было персональным, — укажите планируемые объемы сортировки ТБО, регион и населенный пункт, где хотите построить завод.</p>

<label>Комментарий:</label>[textarea message] 

[submit "Заказать"]


Добавление кода Метрики в [submit] ничего не дает. Что делать?

3 комментария
Показатель отказов
BubnovRV
17 августа 2012, 16:29

Как же он всё-таки считается? Смотрим отчет "Источники трафика: поисковые фразы (все поисковики)":

Галочка "Точный показатель отказов " установлена, но как же тогда в отчет с 0% процентом отказов попадают посещения с 14 секундами?

И второй вопрос: можно ли посещение с длительностью 3 секунды, но с глубиной просмотра 2 страницы считать за 100% отказ? Мне кажется да, а как думаете Вы?

7 комментариев
Почему "широкоформатники" просматривают сайт меньше?
ricchezza-msk
29 августа 2012, 14:11

Друзья, у меня на основе годовой статистики метрики по моему сайту возник вопрос: почему пользователи с широкоформатным(Ш) разрешением просматривают сайт значительно меньше по времени чем остальные пользователи? В среднем у Ш длительность визита на минуту меньше чем у прльзователей со стандартным разрешением 4 на 3 (1.30 мин против 2.5 мин)  У них и отказов больше и страниц просматриваемых меньше. Сайт сверстан очень хорошо и удобно. В любом разрешении адекватно просматривается и читается. У меня даже появилась мысль: сайт очень прост в использовании, не перегружен информацией, может быть за это время они успевают сделать все что им нужно? Поделитесь опытом, есть ли у вас разница в длительности визита между пользователями с разрешением 4 на 3 и 16 на 9? Заранее всем огромное спасибо за ответы!)))

 

3 комментария
Добавление своей цели.
Андрей Ерёмичев
29 августа 2012, 14:18

Добрый день!

Пытаюсь научить скрипт добавлять цели в счетчик.

<?php 

$add_goals_url = "http://api-metrika.yandex.ru/counter/00000/goals"; 

 

$arFiledAdd=array(
   'id'=> 00000 ,
   'name'=>'test_name',
  ' type'=>'url',
   'depth'=>0,
   'conditions'=>array(
     'type'=>'exact',
     'url'=>'count_blind_test',
   ),
   'flag'=>'basket'

 

PutCurl($add_goals_url,$token,$arFiledAdd);

 

function PutCurl($url,$OAuth,$data){
$ch = curl_init() ;

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Expect:', 'Authorization: OAuth '.$OAuth,'Accept: application/x-yametrika+json','Content-type: application/x-yametrika+json')) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data)
   
curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,true);
$exec=curl_exec($ch);
return json_decode($exec);
}

 

 

?>

 

В ответ вижу ошибку {"errors":[{"text":"Не указаны условия для цели!","object_id":0,"code":"ERR_GOAL_CONDITIONS_EMPTY"}]}

Хотя условие, указано. Что может быть? 

 

2 комментария
цели,API,Яндекс.Метрика
Несколько счетчиков Метрики на одном сайте
zubo
30 августа 2012, 18:49

Допускается ли установка нескольких кодов Яндекс.Метрики на одном сайте?

Нужно ли как-то модифицировать код счетчиков для этого?

6 комментариев