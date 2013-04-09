На сайте моей компании установлена Яндекс.Метрика. Необходимо установить фильтр, так как огромная доля посещений приходится на сотрудников нашей компании. Могу отфильтровать по ip-адресам, но стоит ограничение - 30 фильтров на счётчик, а ip-адресов около 500. Диапазон так же не могу установить, так как очень много офисов по Росии и все ip-адреса разные.

Есть идея. Скрипт проверяет ip-адреса посетителей, и если он совпадает с ip-адресом нашей компании, то к заголовку добавляется, к примеру, employee на конце. И фильтр Метрики настроить так, чтобы он не учитывал посещения, если в заголовке будет присутствовать employee. Сработает ли? И есть ли ещё какая-нибудь альтернатива?