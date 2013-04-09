Клуб Яндекс.Метрики

апрель 2013
Фильтр в Метрике
bistrodengiru
9 апреля 2013, 15:56

На сайте моей компании установлена Яндекс.Метрика. Необходимо установить фильтр, так как огромная  доля посещений приходится на сотрудников нашей компании. Могу отфильтровать по ip-адресам, но стоит ограничение - 30 фильтров на счётчик, а ip-адресов около 500. Диапазон так же не могу установить, так как очень много офисов по Росии и все ip-адреса разные.

Есть идея. Скрипт проверяет ip-адреса посетителей, и если он совпадает с ip-адресом нашей компании, то к заголовку добавляется, к примеру, employee на конце. И фильтр Метрики настроить так, чтобы он не учитывал посещения, если в заголовке будет присутствовать employee. Сработает ли? И есть ли ещё какая-нибудь альтернатива?

9 комментариев
Передача данных об источнике траффика форм
Сергей Рубцов
16 апреля 2013, 16:43
На сайте размещена форма заказа Услуги. После нажатия кнопки "отправить", данные записываются в БД и потенциальному клиенту присваивается уникальный ID. Затем из БД они попадают в CRM, после обработки менеджером заказ превращается в сделку или нет. Возможно ли вместе с данными формы в базу записывать данные об Источнике - поисковые системы, поисковые фразы, кампании из Yandex.Директ и т.д. (не нашли где это есть в API Yandex Метрики). Это очень важно т.к. заявок из формы приходит очень много, но как понять откуда идет качественный трафик, ориентированый на заключение договора не понятно. Также сумма договора может различаться в разы и важно понимать откуда идет самый "дорогой" траффик.


7 комментариев
Управляйте длиной веб-страниц
Анна М.
17 апреля 2013, 12:17

Очень часто владельцы сайта сталкиваются с дилеммой: с одной стороны, хочется показать побольше информации, с другой - известно, что возможности восприятия пользователя не безграничны.
Разобраться, в какой момент содержание страницы «схлопывается», и подобрать подходящую длину можно интуитивно, вслепую, с соответствующим результатом. Но гораздо эффективнее воспользоваться специальным инструментом.
Карта скроллинга – отчет, который позволяет понять, обращают ли внимание пользователи на конкретные области страницы при прокручивании. Анализируя это, владелец сайта может подобрать оптимальную длину страницы, выбрать наиболее эффективное место для размещения на ней важной информации и измерить, насколько улучшился результат.
Подробности о карте скроллинга читайте в Помощи Метрики.

13 комментариев
новости,отчеты
Помогите! Метрика некорректно работает с сайтом с фреймовой структурой
atlantis.studio
23 апреля 2013, 18:39

Здравствуйте!

 

Проблема следующая: есть сайт с фреймовой структурой, на котором установлена метрика.

При использовании атрибута frameset метрика не видит источники переходов, в т.ч. по поисковым фразам (см. скриншот: посетителей 108, по источникам переходов - только внутренние переходы).

Без атрибута frameset метрика работает корректно, но из-за отсутствия при переходе с поисковых фраз фрейма с главным меню - высокий показатель отказов (народ заходит на страницу по поисковику, читает то, что надо и уходит с сайта).

Можно ли как-то вылечить эту проблему без изменения структуры сайта? Заранее признателен за толковые советы.

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Пример. АВ тестирование в метрике.
Алексей Костенко
23 апреля 2013, 18:41

Здравствуйте, читаю про Отчёт Параметры визитов и есть непонятный момент. Допустим я хочу провести ab тестирование по цвету кнопки, соответственно определение объектов параметров выглядит примерно так:

<script type="text/javascript">
var yaParams = {ab_test: "красная кнопка"};
var yaParams = {ab_test: "зеленая кнопка"};
</script>

Первый вопрос: как я понял это нужно вставить в код метрики ?

Второй вопрос: что нужно сделать чтобы пользователям поочереди подсовывалась зеленая или красная кнопка, нужно что
то кодить или ещё что то ?

Вопрос три: Что такое объект счётчика? Как создать объект счётчика? И что с ним делать дальше ?

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вопрос,метрика,Яндекс.Метрика,отчеты
Как создать цель для пошагового оформления заказа на ajax?
eugeny.shiryaev
29 апреля 2013, 17:37

Оформление заказа состоит из 5 шагов. На кажом шаге внизу кнопочки Далее и Назад. На финальном шаге кнопочка Подтвердить заказ. При переходе между шагами URL не меняется (на ajax). Хотим отслеживать в виде воронки посещение каждого шага клиента. Как это правильно настроить?

Из help понял, что надо использовать составную цель. Для фиксирования шагов один из примеров отсюда http://help.yandex.ru/metrika/?id=1036087. Все верно?

 

Посмотрел составную цель, оказывается там только URL можно указывать. И как тогда быть?

 

 

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