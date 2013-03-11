Клуб Яндекс.Метрики

март 2013
Странные страницы сайта в статистике
Дмитрий М.
11 марта 2013, 15:49

Некоторое время назад стали появляться странные страницы в статистике, их вид:

 

sitename.com/doubleclick/DARTIframe.html?gtVersion=lidar&mediaserver=http%3A%2F%2Fs0.2mdn.net%2F879366&x=0&y=0&w=1000&h=538&i=2964718869&rs=7&pn=pub_side_iframe_7439081780612

 

откуда такое приходит?

7 комментариев
Помогите подключить api Яндекс Метрики
АО Э.
18 марта 2013, 14:43

Добрый день. 

Стотит задача предоставить статистику сайта на стороне этого сайта. 

Для этого хочу воспользоваться API Яндекс.Метрики

Подскажите как мне в javascript получить объект, который формируется в формате JSON http://api-metrika.yandex.ru/stat/traffic/hourly.json?id=2138128&pretty=1&oauth_token=05dd3dd84ff948fdae2bc4fb91f13e22

 

Я нашел много информации как использвать массив в формате JSON

 Но везде описывается пример когда массив с данными задается в тексте скрипта или массив храниться в какой-то переменной. 

Каким образом результат, который я получаю переходя по ссылке приведенной выше "засунуть" в переменную?

1 комментарий
Опасные обновления
Александр
19 марта 2013, 21:56
Опасные обновления

Сегодня все большую популярность набирает схема распространения вредоносного ПО под видом обновления для популярных легитимных продуктов. Чаще всего пользователю предлагается установить обновление браузера, мотивируя это тем, что браузер пользователя устарел и является небезопасным.


Предложения злоумышленников скачать или обновить браузер могут выглядеть так:




Встречаются «обновления» и других распространенных продуктов, например Adobe Flash Player или Skype:




Страницы злоумышленников могут имитировать «онлайн-сканирование» компьютера пользователя на наличие вирусов, чтобы затем предложить «вылечить» компьютер пользователя:



Подставные сайты копируют интерфейс своих легитимных аналогов, и это зачастую вводит пользователей в заблуждение.


Чтобы заманить пользователей на страницы поддельных обновлений и антивирусов, злоумышленники обычно взламывают легитимные сайты и размещают на них код, автоматически перенаправлющий браузер на эти страницы. Примеры такого кода приведены в конце статьи.


Особый интерес для злоумышленников представляют пользователи мобильных платформ, поэтому перенаправление может осуществляться только для пользователей с определенным HTTP-заголовком User-Agent (например, содержащим подстроку "android"), или по значению JavaScript-свойства navigator.


Конечная цель злоумышленников — получить деньги, узнав номер его телефона, чтобы подписать на платные SMS-услуги, или убедив пользователя установить на свой телефон ПО, которое будет без ведома пользователя отправлять платные SMS.


Для подписки на SMS-услугу обычно используется следующий сценарий: в процессе «обновления» браузера или сразу после этого пользователю предлагается ввести свой номер телефона для получения уникального кода, который необходим для активации обновления:



Для получения злоумышленниками возможности отправлять SMS, .jar или .apk файл выдается пользователю под видом рекомендуемого обновления. Мы исследовали одно из подобных поддельных обновлений браузера Opera (SHA256: 5ee665761c36d3b26b549c976b55e474d68213f840ecb91634a33c352c724227) для операционной системы Android. Оказалось, что теперь мошенников интересует не только отправка SMS.


Из манифеста приложения видно, что набор разрешений безопасности, которые запрашивает приложение, является аномальным для браузера, в частности на отправку, получение и чтение SMS, а также на доступ к контактам:



В результате декомпиляции обнаружилось, что «браузер» осуществляет отправку нескольких SMS без разрешения пользователя. Отправка сообщений происходит в методе send класса Msg. Код отправки сообщений выглядит так (здесь и далее листинг программы представлен в опкодах Dalvik



Кроме отправки SMS, также осуществляется чтение контактов пользователя и отправка их злоумышленникам. Это происходит в классе DeviceRegistrar. Сбор контактов и упаковка их в JSON происходит в методе makeContactsJsonData. Сначала получается доступ к базе контактов, а далее происходит последовательное чтение имени контакта и номера телефона:



Таким образом, помимо денег, мошенники крадут у пользователей персональную информацию. Результаты проверки разобранного образца сервисом VirusTotal можно посмотреть здесь.


Зачастую подобного рода сайты содержат неприметную ссылку на раздел с формальным пользовательским соглашением, в котором указывается, что услуга, на которую соглашается пользователь, на самом деле является платной и имеет определенную цену:




Однако нигде в так называемом пользовательском соглашении не указано, что программное обеспечение осуществляет передачу персональных данных пользователей мошенникам. Возврат денег в случае мошенничества является трудной процедурой. Также не существует ни одного заявления мобильных операторов о политике в случае подобного рода мошенничества.


Каждый день мы выявляем более 500 хостов, при помощи которых осуществляется подобное мошенничество.



Чтобы не стать жертвой подобных атак, помните:

  1. Большая часть современных приложений обновляются автоматически.
  2. Рекомендуется устанавливать приложения и обновления ПО с сайта производителя или из надежных источников – таких как магазины приложений.
  3. Многие вредоносные сайты копируют интерфейс своих легитимных аналогов, и ни один сайт не может гарантировать отсутствие в интернете своего клона. Так, например, некоторые партнерские программы уже сейчас предлагают услуги по созданию сайтов-подделок под ещё не открывшийся Yandex.Store.




  4. Для перенаправления пользователей злоумышленники размещают на легитимных сайтах вредоносный код. Если подобный код есть на вашем сайте, он будет помечен в результатах поиска Яндекса как опасный.


    • <script>-тэг, осуществляющий перенаправление. Пример:



      Код может быть дополнительно обфусцирован:



      После деобфускации выполнится следующий код:



    • Правила для .htaccess файла, которые проверяют HTTP-заголовок User-Agent, и в случае соответствия выполняют перенаправление на вредоносную страницу. Пример:


    • PHP-код, который осуществляет загрузку данных с удаленного сервера с помощью функции file_get_contents или библиотеки curl в зависимости от настроек сервера. Загруженные данные включаются в HTTP-ответ сервера. Пример:




Для того чтобы предотвратить заражение своего сайта, воспользуйтесь нашими рекомендациями, приведёнными здесь.

О том, как удалить вредоносный код с своего сайта, читайте в этой статье.
Если вы обнаружите примеры клиентского или серверного вредоносного кода, то присылайте их, пожалуйста, по адресу virus-samples@yandex-team.ru .


Команда Безопасного Поиска Яндекса

Про склейку страниц
Alex France
21 марта 2013, 15:40

Сайт на аякс, есть ему полный аналог на html

Хотелось бы склеить страницы в поиске типа sitename.ru/#/about c sitename.ru/about

 

Анализировал сегодня запросы от http://webmaster.yandex.ru/server-response.xml

В качестве URI задавал: sitename.ru/#/about 

В логе доступа к сайту обнаружил такой текст.

ххх.ххх.ххх.хxx - - [21/Mar/2013:10:11:11 +0400] "GET /#/about HTTP/1.0" 200 28966 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)"
Яндекс как то умудрился на сервер передать хэш...
Вопрос можно ли сделать на такие запросы 301 редирект на html сайт? С хэшем запросы придут ведь только от робота. Во всех остальных случаем то что после хеша не передается.
4 комментария
Новый фильтр и отчет по роботам
Анна М.
21 марта 2013, 15:47

Существует некоторое количество роботов, которые умеют выполнять JavaScript-код или загружать картинки, так что их действия могут повлиять на статистику и стать проблемой при анализе данных.

Для таких случаев мы создали новый фильтр и новый отчет «Роботы» (Отчеты группы Мониторинг). Теперь вы можете управлять фильтрацией роботов. Настроить фильтрацию можно по одному из трех значений:

  • полностью отключить фильтрацию роботов;
  • фильтровать роботов только по строгим правилам. Осуществляется фильтрацию по заданным IP-адресам и директивам User-Agent. С этой настройкой фильтр работает по умолчанию;
  • фильтровать роботов по строгим правилам и по поведению. Этот фильтр мы рекомендуем включать, если на сайте случаются неестественные всплески активности, и тому есть подтверждение в отчете «Роботы».

В отчете вы можете увидеть данные о действиях всех типов роботов, которые посещали сайт, с разбивкой по правилам фильтрации. На общей диаграмме отображается доля роботов среди всех посетителей сайта за выбранный отчетный период.

 

Для фильтрации используется технология Матрикснет. Подробнее о настройке фильтрации роботов читайте в разделе помощи «Фильтры и операции».

18 комментариев
настройки,новости,отчеты
Как отслеживать несколько целей на одной странице?
errand21
21 марта 2013, 15:48

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как модифицировать ява-код, чтобы можно быо использовать несколько ссылок с разными целями на одной странице?

 

Будет ли работать данный код?

 

<script type="text/javascript">

    window.onload = function() {

                yaCounterID.reachGoal('GOAL1');

yaCounterID.reachGoal('GOAL2');

yaCounterID.reachGoal('GOAL3');

yaCounterID.reachGoal('GOAL4');

    }

</script>

Спасибо.

5 комментариев
ява,метрика
Из какой социальной сети пришли самые ценные клиенты?
Michael
27 марта 2013, 18:30

Это нетрудно выяснить, открыв новый отчет «Переходы из социальных сетей».

 


Если раньше вы сомневались, приводит ли активность в социальных медиа «живых» клиентов, пришло время узнать это наверняка — посчитать пользователей, которые перешли на сайт из той или иной сети, и измерить для них конверсию.

 

Посмотрите, как ведут себя на сайте пользователи Вконтакте, Facebook, YouTube, Я.ру и других ресурсов. Вы получите все данные, чтобы выбрать эффективный способ общения со своей аудиторией в интернете. 

 

 Общая статистика переходов из социальных сетей доступна на странице «Источники трафика».

 

33 комментария
UTM- метки и Цели
goodvesti
28 марта 2013, 12:52

Подскажите пожалуйста, можно ли в скомбинировать UTM- метки и Цели одном отчете и увидеть такие данные :

источник (детализация до utm_content и выше) | всего визитов | количество достигнутых целей | отношение (количество достигнутых целей/всего визитов)

 

Целью является событие yaCounterХХ.reachGoal('test');

2 комментария
цели,utm,метрика
Отслеживание отправки формы wufoo.com
opt.repnikov
28 марта 2013, 12:52

Здравствуйте!

Мне нужно отслеживать отправку заполненой формы, размещенной на моем сайте. Форма сздана в сервисе wufoo, помещена на сайт при помощи iframe. Как сделать отслеживание?

Спасибо!

1 комментарий
Вопрос. Подсчет ROI рекламных кампаний
tvventyseven
29 марта 2013, 15:27

Добрый день.

Необходимо подситать ROI рекламных кампаний (как минимум директа). Желательно сконфигурировать отчет в самом интерфейсе метрики.

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Если кто-то сталкивался (а такие точно есть) с такой проблемой, то очень интересно послушать, что сделали Вы.

14 комментариев
Метрика на Я.ру
Los-Angelsk
29 марта 2013, 15:36

Опять какие-то сложности с сервисом? Подсчёт ведётся, но статус "Не установлен на главной странице".

10 комментариев