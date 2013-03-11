Некоторое время назад стали появляться странные страницы в статистике, их вид:
sitename.com/doubleclick/
откуда такое приходит?
Некоторое время назад стали появляться странные страницы в статистике, их вид:
sitename.com/doubleclick/
откуда такое приходит?
Добрый день.
Стотит задача предоставить статистику сайта на стороне этого сайта.
Для этого хочу воспользоваться API Яндекс.Метрики
Подскажите как мне в javascript получить объект, который формируется в формате JSON http://api-metrika.yandex
Я нашел много информации как использвать массив в формате JSON
Но везде описывается пример когда массив с данными задается в тексте скрипта или массив храниться в какой-то переменной.
Каким образом результат, который я получаю переходя по ссылке приведенной выше "засунуть" в переменную?
Сегодня все большую популярность набирает схема распространения вредоносного ПО под видом обновления для популярных легитимных продуктов. Чаще всего пользователю предлагается установить обновление браузера, мотивируя это тем, что браузер пользователя устарел и является небезопасным.
Предложения злоумышленников скачать или обновить браузер могут выглядеть так:
Встречаются «обновления» и других распространенных продуктов, например Adobe Flash Player или Skype:
Страницы злоумышленников могут имитировать «онлайн-сканирование» компьютера пользователя на наличие вирусов, чтобы затем предложить «вылечить» компьютер пользователя:
Подставные сайты копируют интерфейс своих легитимных аналогов, и это зачастую вводит пользователей в заблуждение.
Чтобы заманить пользователей на страницы поддельных обновлений и антивирусов, злоумышленники обычно взламывают легитимные сайты и размещают на них код, автоматически перенаправлющий браузер на эти страницы. Примеры такого кода приведены в конце статьи.
Особый интерес для злоумышленников представляют пользователи мобильных платформ, поэтому перенаправление может осуществляться только для пользователей с определенным HTTP-заголовком User-Agent (например, содержащим подстроку "android"), или по значению JavaScript-свойства navigator.
Конечная цель злоумышленников — получить деньги, узнав номер его телефона, чтобы подписать на платные SMS-услуги, или убедив пользователя установить на свой телефон ПО, которое будет без ведома пользователя отправлять платные SMS.
Для подписки на SMS-услугу обычно используется следующий сценарий: в процессе «обновления» браузера или сразу после этого пользователю предлагается ввести свой номер телефона для получения уникального кода, который необходим для активации обновления:
Для получения злоумышленниками возможности отправлять SMS, .jar или .apk файл выдается пользователю под видом рекомендуемого обновления. Мы исследовали одно из подобных поддельных обновлений браузера Opera (SHA256: 5ee665761c36d3b26b549c976
b55e474d68213f840ecb91634 a33c352c724227) для операционной системы Android. Оказалось, что теперь мошенников интересует не только отправка SMS.
Из манифеста приложения видно, что набор разрешений безопасности, которые запрашивает приложение, является аномальным для браузера, в частности на отправку, получение и чтение SMS, а также на доступ к контактам:
В результате декомпиляции обнаружилось, что «браузер» осуществляет отправку нескольких SMS без разрешения пользователя. Отправка сообщений происходит в методе send класса Msg. Код отправки сообщений выглядит так (здесь и далее листинг программы представлен в опкодах Dalvik
Кроме отправки SMS, также осуществляется чтение контактов пользователя и отправка их злоумышленникам. Это происходит в классе DeviceRegistrar. Сбор контактов и упаковка их в JSON происходит в методе makeContactsJsonData. Сначала получается доступ к базе контактов, а далее происходит последовательное чтение имени контакта и номера телефона:
Таким образом, помимо денег, мошенники крадут у пользователей персональную информацию. Результаты проверки разобранного образца сервисом VirusTotal можно посмотреть здесь.
Зачастую подобного рода сайты содержат неприметную ссылку на раздел с формальным пользовательским соглашением, в котором указывается, что услуга, на которую соглашается пользователь, на самом деле является платной и имеет определенную цену:
Однако нигде в так называемом пользовательском соглашении не указано, что программное обеспечение осуществляет передачу персональных данных пользователей мошенникам. Возврат денег в случае мошенничества является трудной процедурой. Также не существует ни одного заявления мобильных операторов о политике в случае подобного рода мошенничества.
Каждый день мы выявляем более 500 хостов, при помощи которых осуществляется подобное мошенничество.
Чтобы не стать жертвой подобных атак, помните:
- Большая часть современных приложений обновляются автоматически.
- Рекомендуется устанавливать приложения и обновления ПО с сайта производителя или из надежных источников – таких как магазины приложений.
- Многие вредоносные сайты копируют интерфейс своих легитимных аналогов, и ни один сайт не может гарантировать отсутствие в интернете своего клона. Так, например, некоторые партнерские программы уже сейчас предлагают услуги по созданию сайтов-подделок под ещё не открывшийся Yandex.Store.
- Для перенаправления пользователей злоумышленники размещают на легитимных сайтах вредоносный код. Если подобный код есть на вашем сайте, он будет помечен в результатах поиска Яндекса как опасный.
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<script>-тэг, осуществляющий перенаправление. Пример:
Код может быть дополнительно обфусцирован:
После деобфускации выполнится следующий код:
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Правила для .htaccess файла, которые проверяют HTTP-заголовок User-Agent, и в случае соответствия выполняют перенаправление на вредоносную страницу. Пример:
PHP-код, который осуществляет загрузку данных с удаленного сервера с помощью функции file_get_contents или библиотеки curl в зависимости от настроек сервера. Загруженные данные включаются в HTTP-ответ сервера. Пример:
Для того чтобы предотвратить заражение своего сайта, воспользуйтесь нашими рекомендациями, приведёнными здесь.
О том, как удалить вредоносный код с своего сайта, читайте в этой статье.
Если вы обнаружите примеры клиентского или серверного вредоносного кода, то присылайте их, пожалуйста, по адресу virus-samples@yandex-team.ru .
Команда Безопасного Поиска Яндекса
Сайт на аякс, есть ему полный аналог на html
Хотелось бы склеить страницы в поиске типа sitename.ru/#/about c sitename.ru/about
Анализировал сегодня запросы от http://webmaster.yandex.ru/server-response.xml
В качестве URI задавал: sitename.ru/#/about
В логе доступа к сайту обнаружил такой текст.
ххх.ххх.ххх.хxx - - [21/Mar/2013:10:11:11 +0400] "GET /#/about HTTP/1.0" 200 28966 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)"
Яндекс как то умудрился на сервер передать хэш...
Вопрос можно ли сделать на такие запросы 301 редирект на html сайт? С хэшем запросы придут ведь только от робота. Во всех остальных случаем то что после хеша не передается.
Существует некоторое количество роботов, которые умеют выполнять JavaScript-код или загружать картинки, так что их действия могут повлиять на статистику и стать проблемой при анализе данных.
Для таких случаев мы создали новый фильтр и новый отчет «Роботы» (Отчеты группы Мониторинг). Теперь вы можете управлять фильтрацией роботов. Настроить фильтрацию можно по одному из трех значений:
В отчете вы можете увидеть данные о действиях всех типов роботов, которые посещали сайт, с разбивкой по правилам фильтрации. На общей диаграмме отображается доля роботов среди всех посетителей сайта за выбранный отчетный период.
Для фильтрации используется технология Матрикснет. Подробнее о настройке фильтрации роботов читайте в разделе помощи «Фильтры и операции».
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как модифицировать ява-код, чтобы можно быо использовать несколько ссылок с разными целями на одной странице?
Будет ли работать данный код?
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
yaCounterID.reachGoal('GOAL1');
yaCounterID.reachGoal('GOAL2');
yaCounterID.reachGoal('GOAL3');
yaCounterID.reachGoal('GOAL4');
}
</script>
Спасибо.
Это нетрудно выяснить, открыв новый отчет «Переходы из социальных сетей».
Если раньше вы сомневались, приводит ли активность в социальных медиа «живых» клиентов, пришло время узнать это наверняка — посчитать пользователей, которые перешли на сайт из той или иной сети, и измерить для них конверсию.
Посмотрите, как ведут себя на сайте пользователи Вконтакте, Facebook, YouTube, Я.ру и других ресурсов. Вы получите все данные, чтобы выбрать эффективный способ общения со своей аудиторией в интернете.
Общая статистика переходов из социальных сетей доступна на странице «Источники трафика».
Подскажите пожалуйста, можно ли в скомбинировать UTM- метки и Цели одном отчете и увидеть такие данные :
источник (детализация до utm_content и выше) | всего визитов | количество достигнутых целей | отношение (количество достигнутых целей/всего визитов)
Целью является событие yaCounterХХ.reachGoal('test');
Здравствуйте!
Мне нужно отслеживать отправку заполненой формы, размещенной на моем сайте. Форма сздана в сервисе wufoo, помещена на сайт при помощи iframe. Как сделать отслеживание?
Спасибо!
Добрый день.
Необходимо подситать ROI рекламных кампаний (как минимум директа). Желательно сконфигурировать отчет в самом интерфейсе метрики.
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Если кто-то сталкивался (а такие точно есть) с такой проблемой, то очень интересно послушать, что сделали Вы.
Опять какие-то сложности с сервисом? Подсчёт ведётся, но статус "Не установлен на главной странице".