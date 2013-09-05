Теперь вы можете еще точнее отслеживать в Яндекс.Метрике результаты рекламных кампаний. Если включить в интерфейсе Директа опцию "Разметка ссылок для Метрики", при каждом клике по объявлению система будет автоматически добавлять к ссылке на сайт специальную метку yclid.

Что дает такая разметка ссылок:

Метрика будет максимально корректно учитывать данные о рекламных переходах, ориентируясь на метку, а не на эвристические правила;

В отличие от внешних систем интернет-статистики, собственная авторазметка Директа передает в Метрику подробную информацию по каждому переходу. Например, данные о его стоимости, рекламной площадке и ключевой фразе.

Перед подключением новой опции проверьте, совместима ли метка yclid с программным обеспечением вашего сайта. Для этого достаточно подставить такой параметр в ссылку (например: http://yandex.ru/?yclid=123456) и убедиться, что страница открылась корректно. Если ссылка с меткой выдает ошибку, настройте на сайте использование произвольных параметров URL и только после этого подключайте авторазметку.

Подробности об инструменте описаны в помощи Директа.