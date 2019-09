Всем привет,

Кто знает, какая логика используется при установлении целей в интерфейсе метрики?

Из самого интерфейса не совсем понятно, но если прогнать через Чекер — получается ANY, но как тогда сделать AND или OR? Пробовал регулярное выражение /(s|search)/ — в Чекере не работает (мне нужно OR).

Что я делаю не так?

Спасибо.