Теперь вы можете еще точнее отслеживать в Яндекс.Метрике результаты рекламных кампаний. Если включить в интерфейсе Директа опцию "Разметка ссылок для Метрики", при каждом клике по объявлению система будет автоматически добавлять к ссылке на сайт специальную метку yclid.
Что дает такая разметка ссылок:
- Метрика будет максимально корректно учитывать данные о рекламных переходах, ориентируясь на метку, а не на эвристические правила;
- В отличие от внешних систем интернет-статистики, собственная авторазметка Директа передает в Метрику подробную информацию по каждому переходу. Например, данные о его стоимости, рекламной площадке и ключевой фразе.
Перед подключением новой опции проверьте, совместима ли метка yclid с программным обеспечением вашего сайта. Для этого достаточно подставить такой параметр в ссылку (например: http://yandex.ru/?yclid=123456) и убедиться, что страница открылась корректно. Если ссылка с меткой выдает ошибку, настройте на сайте использование произвольных параметров URL и только после этого подключайте авторазметку.
Подробности об инструменте описаны в помощи Директа.
У меня вопрос: можно ли писать события в отчеты выбранного счетчика? Чтобы метрика строила графики и позволяла использовать собственноручно созданные и добавляемые через API события?
...в документации по API-метрики и поиском по клубу схожих тем найти не смог (
Добрый вечер может кто знает, не могу добиться от службы поддержки ответа больше недели.Куда исчезла из метрики возможность сохранить отчет в екселе? Осталось только два варианта сохранения отчета в csv и JSON
Добрый день, уважаемые участники сообщества
Помогите, пожалуйста, как создать цель для Ретаркетинга - посетители сайта, которые не зарегистрировались.
Как понимаю, это можно и нужно выставить как цель в Метрике или я ошибаюсь?
Здравствуйте!
Хочу создать цель, но чтобы она учитвывала только трафик социальных сетей. Вожможно?
Пользователь зашел с vk.com, сделал заказ. Мы это увидели на цели.
Спасибо!
Господа, у меня вот какой вопрос. Часть трафика из поиска (2 000 из 6 000) имеет показатель "Время на сайте" 00:00. Что это может значить?
1. Проблема с открытием страницы?
2. Странно, ведь скрипт срабатывает, но видимо юзер страницу не просматривает...
3. Проблемы со скриптом (обновляли недавно, вроде все ок).
4. Не отдаются кукисы (но не треть же трафика).
В чем проблема? Почему нули. Буду благодарен за ответ.
Настроил составную цель. Последний шаг - заказ оформлен, в составной цели не фиксируется (значение = 0). При этом отдельно эта же цель Заказ оформлен прекрасно работает. Почему такое может быть?
Проблема в следующем.
На сайте 70% отказов со временем нахождения 0 минут, 0 секунд.
Это означает, что люди перешли по ссылке в поисковике, но не попали на сайт? Почему?
Сам переходя по отказным ссылкам я попадаю на сайт.
Сейчас при вызове через Целевой Звонок у оператора определяется промежуточный номер, выданный сервисом ЦЗ для трекинга, тот номер, который набирает абонент.
А нужно чтобы оператор видел номер самого абонента, с которого идёт вызов, чтобы перезвонить, если не успели ответить.
Как это можно настроить, если нет, возможно ли в будущем?
Опять я со своим вопросом сохранения данных формы перед отправкой на сервер (на случай сбоя принимающего скрипта или неправильной настройки защиты сервера).
Сохранять критически важную информацию из формы перед отправкой почти получилось, но работает черз раз. Не могу понять в чём проблема - толи криво сделал, а может быть не успевает по onsubmit`у в метрику записаться.
Вот собственно реализация:
1. Создана цель "ORDER" (как в хэлпе описано), выбрано: эта цель описывает подтверждение заказа на моём сайте
2. Создана цель "blabla", URL страницы "page" (в url сайта "page" есть на всех страницах кроме главной) выбрано: эта цель описывает корзину на моём сайте (на всякий случай)
3. На onsubmit формы поставлено дополнение goods.name дополнительными параметрами введёнными пользователем перед отправкой формы:
<FORM onsubmit="yaParams.goods[0].name=do
Выглядит это в метрике вот так:
Василий Пупайло / Ректальный перфоратор на 42мм / vasyliy.pup@zemli.com / 8-123-456-78-90
Почему не всегда работает и как сделать чтобы работало?
Здравствуйте! Как быть, если есть несколько паркованных доменов для одного сайта? Можно ли объединить статистику по ним? Или может есть другие способы?
Запрос на добавление составлен согласно документации, но цель не добавляется.
ОТправляется следующий запрос:
POST /counter/xxxxxxx/goals.json HTTP/1.0
Host: api-metrika.yandex.ru
Accept: */*
Content-type: application/x-yametrika+json
Content-Length: 101
Authorization: OAuth xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
{"name":"iddqd","type":"u
rl","depth":0,"conditions ":[{"type":"exact","url": "123123"}],"flag":"order" }
Сервер принимает запрос, возвращает 200 статус, но цель не добавляется, а в ответе приходит следующий текст ошибки:
Array (
[0] => Array (
[text] => Не указано название цели!
[object_id] => 3
[code] => ERR_GOAL_NAME_EMPTY
)
[1] => Array (
[text] => Не указан тип цели!
[object_id] => 3
[code] => ERR_GOAL_TYPE_EMPTY
)
)
Хотя параметр name и type заданы.
С чем может быть связана такая ошибка?
Я видел api для создания сущностей метрики. Есть ли api для того, чтобы обрачаться к возможностям созданного счетчика.
Т.е. я хочу, чтобы можно было пользоваться возможностями счётчика без использования кода вставки счётчика на страницу, а пользуясь api напрямую. Есть такое?
Т.е. без http://mc.yandex.ru/metrika/watch.js.
У всех так? Нет блока прогнозируемой посещаемости. И с чем это может быть связанно?
Уважаемая поддержка Яндекс Метрика:
Сегодня, 29 августа 2013 сервис Вебвизор не собирает стат. данные.
Ситуация по Вебвизору (скриншот):
Сайт работает, посетители есть:
http://success-center.ru/
Просьба помочь решить проблему!
Добрый день.
Подскажите, как сформулировать запрос, позволяющий узнать, сколько пользователей за последний час провели на странице не более 15 секунд, сколько от 15 секунд до минуты, сколько больше минуты?
Вариант с отчётом по вовлечениям (http://api.yandex.ru/metr
Через мастер отчётов, например, я это могу сделать так: "Отчёт по продолжительности визита -> посчитать количество уникальных посетителей при условии, что рекламная система = Директ", после чего посчитать количество пользователей, бывших на сайте заданное время.
Всем привет,
Кто знает, какая логика используется при установлении целей в интерфейсе метрики?
Из самого интерфейса не совсем понятно, но если прогнать через Чекер — получается ANY, но как тогда сделать AND или OR? Пробовал регулярное выражение /(s|search)/ — в Чекере не работает (мне нужно OR).
Что я делаю не так?
Спасибо.
На странице "Список всех счётчиков" происходит следующее. Когда курсор находится над кнопкой "Обновить статус", появляется сообщение "Код счётчика: установлен не на всех страницах".
А как узнать те страницы, на которых когд счётчика не установлен? Как туда установить код счётчика, если я пользуюсь сервисом Ucoz?
Спасибо за внимание.
Моя цель - получить через API правильное суммароное время посещения сайта с рекламных систем.
Време, проведенное пользователем на сайте по API не совпадает с метрикой через веб интерфейс. Время по API, вообще говря не очень адекватное.
Вот два скрина с данными с рекламных систем, за один и тот же промежуток времени.