Добрый день!
Интересует, насколько достоверна статистика в отчетах Технологии - Наличие куки ?
А именно - знаем что наш сайт посещает достаточное количетсво человек, сидящих через прокси, vpn, TorBrowser и т.п. (в общем любители анонимности))
При разработке нового функционала сайта, большая его часть должна ложится на грамотную работу cookies и sessions. Соответсвенно хотелось бы понимать, насколько можно полагаться на данные Метрики в отношении процента людей с "отключенными cookie" - подпадают ли под них перечисленные выше анонимусы?
Учитывает ли вообще Метрика посещения и достижения целей таких посетителей?
Заранее благодарен!
Добрый день!
Трафик в месяц 9000 (интернет магазин)
из них (по метрике)
3000 – реклама
3000 – поисковые системы
1500 – прямые заходы
1500 – внутренние переходы
нужно – прямые заходы и внутренние переходы максимально чётко привязать к трафику с рекламы и поисковиков.
т.е. нужно чётко выяснять откуда изначально пришёл клиент
а ещё лучше знать всю историю клиента.
Подскажите как это сделать - какие есть варианты.
Спасибо.
Каким образом можно передать в метрику данные о стоимости конкретного клика с кокнексной рекламы?
Все привет.
Следующий вопрос:
На сайте установлена метрика, каждый день идет сбор данных.
Мы знаем пол, возраст и т.д. (то что предоставляет метрика)
Имеются ли инструменты для использования данной информации в отношение
нашего сайта.
К примеру, если на сайт заходит "Ж", возраст "25-30" или мы знаем "коммерческий интерес", то на сайте показывается дизайн под эту группу клиентов, особые условия, цены и т.д.
Возможно ли такое сделать через АРI яндекс.метрики? или готовые инструменты?
Если не четко рассказал, то подправьте меня и дополните пожалуйста.
С уважением, Сергей.
Собственно вопрос в следующем:
Где есть описание категорий?
Конкретно интересует категория "Обустройство" - она у нас показывает интересную статистику. Что в нее входит?
Добрый день!
Хотел бы уточнить следующую информацию.
В общении со специалистам по интернет-маркетингу встречался с мнением, что размещение двух и более счетчиков на одной странице вносит искажение в статистику от Метрики.
Подскажите, пожалуйста, так ли это?
Нравится мне метрика из-за возможности просмотра сессий посещения, но было бы в разы полезнее иметь возможность передавать идентификатор сессии сформированный на сайте. Подскажите, можно ли это сделать, костыльные решения тоже принимаются.
Это нужно для того,чтобы в последующем склеить офлайновую составляющую (CRM) по пользовательской сессии. В том числе и для реализации простой телефонной аналитики.
Планируется ли перенести в источниках трафика, переходы со sputnik.ru в поисковые системы из внешних ссылок?
Как правильно настроить фильтры, чтобы по каждому сайту своя статистика показывалась?
Здравствуйте!
Интересен такой вопрос:
Откуда берется такое невероятное количество посещений с нулевой продолжительностью?
Проверил 5 сайтов различных тематик, направлений, с разными движками - количество нулевых посещений колеблется в районе 12% - 25%.