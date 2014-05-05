Все привет.

Следующий вопрос:

На сайте установлена метрика, каждый день идет сбор данных.

Мы знаем пол, возраст и т.д. (то что предоставляет метрика)

Имеются ли инструменты для использования данной информации в отношение

нашего сайта.

К примеру, если на сайт заходит "Ж", возраст "25-30" или мы знаем "коммерческий интерес", то на сайте показывается дизайн под эту группу клиентов, особые условия, цены и т.д.

Возможно ли такое сделать через АРI яндекс.метрики? или готовые инструменты?

Если не четко рассказал, то подправьте меня и дополните пожалуйста.

С уважением, Сергей.