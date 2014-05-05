Клуб Яндекс.Метрики

май 2014
Вопрос: Cookie, Proxy/Tor и Яндекс.Метрика
stas3572
5 мая 2014, 16:09

Добрый день!

Интересует, насколько достоверна статистика в отчетах Технологии - Наличие куки ?

А именно - знаем что наш сайт посещает достаточное количетсво человек, сидящих через прокси, vpn, TorBrowser и т.п. (в общем любители анонимности))

При разработке нового функционала сайта, большая его часть должна ложится на грамотную работу cookies и sessions. Соответсвенно хотелось бы понимать, насколько можно полагаться на данные Метрики в отношении процента людей с "отключенными cookie" - подпадают ли под них перечисленные выше анонимусы?

Учитывает ли вообще Метрика посещения и достижения целей таких посетителей?

Заранее благодарен! 

3 комментария
Прямые заходы и внутренние переходы
shop-chop
20 мая 2014, 17:37

Трафик в месяц 9000 (интернет магазин)
из них (по метрике) 
3000 – реклама  
3000 – поисковые системы 
1500 – прямые заходы 
1500 – внутренние переходы 

нужно – прямые заходы и внутренние переходы максимально чётко привязать к трафику с рекламы и поисковиков. 
т.е. нужно чётко выяснять откуда изначально пришёл клиент 
а ещё лучше знать всю историю клиента.


Подскажите как это сделать - какие есть варианты. 

Спасибо.

3 комментария
Как добавить в Метрику данные по стоимости кликов с Директа и Adwords?
smoligra
20 мая 2014, 18:49

Каким образом можно передать в метрику данные о стоимости конкретного клика с кокнексной рекламы?

7 комментариев
данные из метрики использовать на сайте
gincom5
23 мая 2014, 15:02

Все привет.

Следующий вопрос:

На сайте установлена метрика, каждый день идет сбор данных.

Мы знаем пол, возраст и т.д. (то что предоставляет метрика)

Имеются ли инструменты для использования данной информации в отношение

нашего сайта.

К примеру, если на сайт заходит "Ж", возраст "25-30" или мы знаем "коммерческий интерес", то на сайте показывается дизайн под эту группу клиентов, особые условия, цены и т.д.

Возможно ли такое сделать через АРI яндекс.метрики? или готовые инструменты?

Если не четко рассказал, то подправьте меня и дополните пожалуйста.

С уважением, Сергей.

5 комментариев
Метрика -> коммерческие интересы -> категории
ru-selfmadetrip
23 мая 2014, 15:06

Собственно вопрос в следующем:

Где есть описание категорий?

Конкретно интересует категория "Обустройство" - она у нас показывает интересную статистику. Что в нее входит?

42 комментария
Несколько счетчиков на одной странице - искажение данных?
cokolheaven
23 мая 2014, 16:33

Добрый день!

Хотел бы уточнить следующую информацию.
В общении со специалистам по интернет-маркетингу встречался с мнением, что размещение двух и более счетчиков на одной странице вносит искажение в статистику от Метрики.

Подскажите, пожалуйста, так ли это? 

8 комментариев
метрика
Возможно ли передавать пользовательские данные в метрику?
smoligra
28 мая 2014, 19:49

Нравится мне метрика из-за возможности просмотра сессий посещения, но было бы в разы полезнее иметь возможность передавать идентификатор сессии сформированный на сайте. Подскажите, можно ли это сделать, костыльные решения тоже принимаются.

Это нужно для того,чтобы в последующем склеить офлайновую составляющую (CRM) по пользовательской сессии. В том числе и для реализации простой телефонной аналитики.

 

 

2 комментария
Спутник во внешних ссылках
Алексей
28 мая 2014, 20:11

Планируется ли перенести в источниках трафика, переходы со sputnik.ru в поисковые системы из внешних ссылок?

1 комментарий
Несколько сайтов на одном домене
a11s5
29 мая 2014, 11:07

Как правильно настроить фильтры, чтобы по каждому сайту своя статистика показывалась?

1 комментарий
Визиты с нулевым временем посещения на сайтах.
Дмитрий
30 мая 2014, 12:32

Здравствуйте!
Интересен такой вопрос:

Откуда берется такое невероятное количество посещений с нулевой продолжительностью?

Проверил 5 сайтов различных тематик, направлений, с разными движками - количество нулевых посещений колеблется в районе 12% - 25%.

10 комментариев