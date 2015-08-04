Клуб Яндекс.Метрики

август 2015
Плагин Метрики для amocrm wanted
npfrabotaru
4 августа 2015, 16:57

Как подключить цель метрики к стандартной форме amocrm?

Может у кого есть уже готовое решение?

2 комментария
Учет utm меток Директа и adwords в метрике
Владимир Молчанов
4 августа 2015, 19:04

Подскажите пожалуйста

 

Как правильно размечать объявления в Директе и adwords при помощи utm меток?

Имеет ли место быть такая конструкция при разметки одно объявление один ключ.

utm_source=yadirect&utm_medium=cpc&utm_term={keyword}&utm_campaign=Poisk&utm_content=sklady_po_kievskomu_napravleniju_

utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term={keyword}&utm_campaign=Poisk&utm_content=sklady_po_kievskomu_napravleniju_

 

Плюс включенная автопометка yclid или gclid?

 

Цель передавать максимальное количество данных в обе системы.

Где ключ объявления: склады по киевскому направлению

Что я буду видеть при такой конструкции в метрике?

Ключ в кириллице, ключ в латинице, поисковый запрос в кириллице?

 

Не будут ли задваиваться данные?

 

Заранее спасибо за любые Ваши варианты!

1 комментарий
utm
Пользователи с поддержкой вебсокетов
Удалённый пользователь
7 августа 2015, 14:55

Добрый день,

интересно понять, какой процент пользователей имеет поддержку вебсоветов. Пока ничего лучше фильтрации по списку (браузер, версия) в голову не приходит. Или есть варианты получше?

1 комментарий
Как можно проследить эффективность почтовых рассылок.
nashelraboty
7 августа 2015, 22:29

Хотим проследить эффективность рассылок используя метрикую. Как это можно сделать?

1 комментарий
Отправка SMS-уведомлений при достижение цели
yourstep-studia
19 августа 2015, 18:28

Можно ли настроить получение смс уведомление при достижение цели в метрике? т.е. при отправки формы с сайта мне приходит смс об этом.

2 комментария