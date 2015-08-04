Подскажите пожалуйста

Как правильно размечать объявления в Директе и adwords при помощи utm меток?

Имеет ли место быть такая конструкция при разметки одно объявление один ключ.

utm_source=yadirect&utm_m edium=cpc&utm_term={keywo rd}&utm_campaign=Poisk&ut m_content=sklady_po_kievs komu_napravleniju_

utm_source=google&utm_med ium=cpc&utm_term={keyword }&utm_campaign=Poisk&utm_ content=sklady_po_kievsko mu_napravleniju_

Плюс включенная автопометка yclid или gclid?

Цель передавать максимальное количество данных в обе системы.

Где ключ объявления: склады по киевскому направлению

Что я буду видеть при такой конструкции в метрике?

Ключ в кириллице, ключ в латинице, поисковый запрос в кириллице?

Не будут ли задваиваться данные?

Заранее спасибо за любые Ваши варианты!