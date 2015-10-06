Клуб Яндекс.Метрики

октябрь 2015
Небольшое сравнение старой и новой Метрики
Алексей Трудов
6 октября 2015, 17:43

Заметил, что в моем окружении многие упорно пользуются старым интерфейсом. 

Написал о (довольно очевидных) преимуществах Метрики 2.0: http://alexeytrudov.com/web-marketing/service/novaya-yandeks-metrika-tak-li-ona-ploha.html 

Даешь прогресс!

Спасибо за полезный сервис! 

6 комментариев
интерфейс,сегментация,метрика
Отличие целевых визитов от достижения цели [есть решение]
time-to-watch
6 октября 2015, 17:49

Подскажите, пожалуйста, в чем разница между целевыми визитами и достижениями цели?

Заранее спасибо.

РЕШЕНИЕ:

Отличие в том, что в течение одного визита может произойти несколько достижений одной цели или достижение нескольких целей. Таким образом, визит, в котором будет достигнута одна и/или более целей, будет являться целевым визитом. 

Определения терминов смотрите в глоссарии https://yandex.ru/support/metrika/general/glossary.xml

1 комментарий
цели,достижение цели,целевой визит,есть решение
Обучающие курсы по Метрике
Евгений Куршев
6 октября 2015, 17:50

Мы запускаем серию обучающих курсов, которые помогут быстро освоить Метрику. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем блоге.

 

Вернувшиеся. Первый заход – РСЯ. Вернулись через органику или прямой заход.
Yevart
6 октября 2015, 18:29

Доброе утро!

Есть трафик из РСЯ. Можно ли отследить какой процент этого трафика стал постоянным посетителем сайта? Предполагаю, что сделать это можно как-то через отслеживание вернувшихся посетителей.

Но как определить кто, из тех, кто изначально пришел из РСЯ, потом вернулся через другие источник? Т.е. отделить просто вернувшихся от вернувшиях из привлеченных в РСЯ? 

1 комментарий
API. Как получить список счетчиков, отфильтрованных по метке
isoteplo
6 октября 2015, 18:44

в веб интерфейсе у счетчиков заданы метки. как через АПИ получить только счетчики определенной меткой?

1 комментарий
Сортировка по числу уников
radameta
7 октября 2015, 15:37

Сделайте, пожалуйста, на главной странице Метрики сортировку сайтов по числу уникальных посетителей. Очень надо, когда счетчиков очень много

1 комментарий
Параметры визитов и IP-адреса
payture2015
7 октября 2015, 16:01

Добрый день, 

Подскажите в настройке опции "Параметры визитов", чтобы можно было отслеживать статистику с каких ip-адресов пользователи посещают сайт.

Что нужно прописать в счетчике кода Яндекс Метркики, что указать в качестве параметра? 

Спасибо.

3 комментария
Поддомены в метрике
andreykusk
7 октября 2015, 16:32

Сделали несколько десятков поддоменов, под каждый поддомен нужно добавлять счетчик? Или их можно добавить при настройке счетчика ?

 

3 комментария
Какой таймаут лучше указать для форума?
Удалённый пользователь
7 октября 2015, 16:51

По умолчанию в метрике таймаут 30 минут. 

Какое значение лучше подходит для форума? 

Так как на форуме в основном люди несколько раз заходят на форуме. 

Некоторые пользователи постоянно сидят на форуме и они могут уходить,

оставив вкладку включенной, а потом вернуться и продолжить свое общение.

1 комментарий
Как оценить какая из 6-ти одновременно проведенных рассылок эффектинее
mellovv
7 октября 2015, 17:06

Добрый день. Подскажите, как подсчитать сколько посетителей зашло на одну определенную страницу сайта по каждой из 6-ти одновременно проведенных e-mail рассылок? Цель: понять какая рассылка привела больше пользователей на одну и туже страницу Сайта, т.е. все письма ссылаются на одну и ту же страницу сайта, а нужно понять по какой из рассылок перешло больше пользователей. 

1 комментарий
Отчет по количеству достигнутых целей в зависимости от источника трафика
CSQ
13 октября 2015, 17:46

Добрый день. В старой версии метрики пользовался конструктором отчётов. В нем можно было сделать неободимый мне отчёт. Пример указан здесь. А теперь при построении отчёта нет возможности выбрать цель, не обрезая при том остальные данные по источникам. Т.е. при указании цели все визиты превращаются в целевые визиты. Вот пример того же отчета в новой версии. И он же, но с указанием цели - здесь.

1 комментарий
цели,отчеты
Как получить по API все счетчики (включая с других аккаунтов)
e.kopach
13 октября 2015, 17:53
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, можно ли получить список всех счетчиков, включая другие аккаунты? Если да, то как?

Сейчас по запросу https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counters?oauth_token={токен} получаю только список счетчиков своего аккаунта + гостевые, а мне нужны еще с других аккаунтов, в которых мой аккаунт является представителем.
3 комментария
вопрос,API
Сегменты по просмотрам URL. Составное условие
t.pustelnik
13 октября 2015, 18:31

Подскажите, пожалуйста, такую вещь. 

Разделы сайта размещены не на отдельных подхостах, а через подкаталоги,

например, site.com, site.com/example, site.com/contacts, site.com/goods и т.д. 

Я хочу создать сегменты для просмотра каждой такой страницы. Следовательно, я сегментирую по просмотрам, выбирая Полный URL. 

Если при этом указать грубо site.com/example , то показывает только прямые переходы на данную страницу, потому как при переходе из рекламы у данной ссылки появляется ещё хвост в виде меток. 

Экспериментальным путём выяснила, что добавление астериска, то есть site.com/example/* , включает в отчёт просмотр ссылок с хвостами. 


Теперь вопрос. 

Например, есть две страницы: site.com/example  и   site.com/example/page1

Обе страницы рекламируются, т.е. важна статистика данных урлов с хвостами из меток. 

Для site.com/example/page1 всё понятно. 

Я прописываю Просмотр - Полный URL, и указываю: site.com/example/page1/*

Каким образом создать сегмент, в котором будет отражена только статистика по site.com/example с метками, отсеяв просмотры site.com/example/page1 ??

Если я пропишу site.com/example/* , то в данный отчёт будут включены просмотры обеих страниц. 

1 комментарий
Тестирование настройки e-commerce в Яндекс Метрике
Иван
15 октября 2015, 14:32

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, существует ли какой нибудь механизм тестирования внедрения e-commerce в Яндекс Метрике, аналогичный настроке заказов на Маркете?

7 комментариев
Как посмотреть все поисковые фразы Директа в Метрике
Андрей Я.
20 октября 2015, 16:50

Не пойму как это сделать в новом интерфейсе...
Попытка зайти в поисковые фразы и сегментировать по директу привела к тому что отобразилось несколько фраз.... что вообщем видимо явно не так делается... а конструктора отчётов в новой версии нет?

4 комментария
директ,поисковые фразы