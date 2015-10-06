Доброе утро!

Есть трафик из РСЯ. Можно ли отследить какой процент этого трафика стал постоянным посетителем сайта? Предполагаю, что сделать это можно как-то через отслеживание вернувшихся посетителей.

Но как определить кто, из тех, кто изначально пришел из РСЯ, потом вернулся через другие источник? Т.е. отделить просто вернувшихся от вернувшиях из привлеченных в РСЯ?