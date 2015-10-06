Заметил, что в моем окружении многие упорно пользуются старым интерфейсом.
Написал о (довольно очевидных) преимуществах Метрики 2.0: http://alexeytrudov.com/w
Даешь прогресс!
Спасибо за полезный сервис!
Заметил, что в моем окружении многие упорно пользуются старым интерфейсом.
Написал о (довольно очевидных) преимуществах Метрики 2.0: http://alexeytrudov.com/w
Даешь прогресс!
Спасибо за полезный сервис!
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между целевыми визитами и достижениями цели?
Заранее спасибо.
РЕШЕНИЕ:
Отличие в том, что в течение одного визита может произойти несколько достижений одной цели или достижение нескольких целей. Таким образом, визит, в котором будет достигнута одна и/или более целей, будет являться целевым визитом.
Определения терминов смотрите в глоссарии https://yandex.ru/support/metrika/general/glossary.xml
Мы запускаем серию обучающих курсов, которые помогут быстро освоить Метрику. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем блоге.
Доброе утро!
Есть трафик из РСЯ. Можно ли отследить какой процент этого трафика стал постоянным посетителем сайта? Предполагаю, что сделать это можно как-то через отслеживание вернувшихся посетителей.
Но как определить кто, из тех, кто изначально пришел из РСЯ, потом вернулся через другие источник? Т.е. отделить просто вернувшихся от вернувшиях из привлеченных в РСЯ?
в веб интерфейсе у счетчиков заданы метки. как через АПИ получить только счетчики определенной меткой?
Сделайте, пожалуйста, на главной странице Метрики сортировку сайтов по числу уникальных посетителей. Очень надо, когда счетчиков очень много
Добрый день,
Подскажите в настройке опции "Параметры визитов", чтобы можно было отслеживать статистику с каких ip-адресов пользователи посещают сайт.
Что нужно прописать в счетчике кода Яндекс Метркики, что указать в качестве параметра?
Спасибо.
Сделали несколько десятков поддоменов, под каждый поддомен нужно добавлять счетчик? Или их можно добавить при настройке счетчика ?
По умолчанию в метрике таймаут 30 минут.
Какое значение лучше подходит для форума?
Так как на форуме в основном люди несколько раз заходят на форуме.
Некоторые пользователи постоянно сидят на форуме и они могут уходить,
оставив вкладку включенной, а потом вернуться и продолжить свое общение.
Добрый день. Подскажите, как подсчитать сколько посетителей зашло на одну определенную страницу сайта по каждой из 6-ти одновременно проведенных e-mail рассылок? Цель: понять какая рассылка привела больше пользователей на одну и туже страницу Сайта, т.е. все письма ссылаются на одну и ту же страницу сайта, а нужно понять по какой из рассылок перешло больше пользователей.
Добрый день. В старой версии метрики пользовался конструктором отчётов. В нем можно было сделать неободимый мне отчёт. Пример указан здесь. А теперь при построении отчёта нет возможности выбрать цель, не обрезая при том остальные данные по источникам. Т.е. при указании цели все визиты превращаются в целевые визиты. Вот пример того же отчета в новой версии. И он же, но с указанием цели - здесь.
Подскажите, пожалуйста, такую вещь.
Разделы сайта размещены не на отдельных подхостах, а через подкаталоги,
например, site.com, site.com/example, site.com/contacts, site.com/goods и т.д.
Я хочу создать сегменты для просмотра каждой такой страницы. Следовательно, я сегментирую по просмотрам, выбирая Полный URL.
Если при этом указать грубо site.com/example , то показывает только прямые переходы на данную страницу, потому как при переходе из рекламы у данной ссылки появляется ещё хвост в виде меток.
Экспериментальным путём выяснила, что добавление астериска, то есть site.com/example/* , включает в отчёт просмотр ссылок с хвостами.
Теперь вопрос.
Например, есть две страницы: site.com/example и site.com/example/page1
Обе страницы рекламируются, т.е. важна статистика данных урлов с хвостами из меток.
Для site.com/example/page1 всё понятно.
Я прописываю Просмотр - Полный URL, и указываю: site.com/example/page1/*
Каким образом создать сегмент, в котором будет отражена только статистика по site.com/example с метками, отсеяв просмотры site.com/example/page1 ??
Если я пропишу site.com/example/* , то в данный отчёт будут включены просмотры обеих страниц.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, существует ли какой нибудь механизм тестирования внедрения e-commerce в Яндекс Метрике, аналогичный настроке заказов на Маркете?
Не пойму как это сделать в новом интерфейсе...
Попытка зайти в поисковые фразы и сегментировать по директу привела к тому что отобразилось несколько фраз.... что вообщем видимо явно не так делается... а конструктора отчётов в новой версии нет?