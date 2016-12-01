Клуб Яндекс.Метрики

декабрь 2016
Установка Метрики на мобильную версию сайта
Иван Романов
1 декабря 2016, 13:49

Добрый день!

Есть основной сайт http://example.ru и мобильная версия сайта http://example.ru/m/.

Чтобы данные с мобильной версии сайта отображались в Метрике, нужно код счётчика на основной версии сайта продублировать на мобильную версию сайта? Или что-то другое нужно сделать?

4 комментария
Отслеживание воронки продаж
arartem.polovinkin.is
1 декабря 2016, 13:49

Человек вошёл несколько раз на сайт с одного устройства. Допустим сначала с контекста, потом с СЕО, затем по прямой ссылке и оформил заявку при этом выполнив Цель в Метрике. Возможно ли и как отследить, что этот человек ранее уже был на сайте через другие источники?

1 комментарий
Как понять где у посетителей проблемы при оформлении заказа?
anastasya007
2 декабря 2016, 14:52

Добрый день,

Есть интернет-магазин на Битрикс.Цель отследить есть ли у пользователей трудности при оформлении заказа. Соответственно нужно просмотреть весь путь от страницы корзины до нажатии кнопки Оформить заказ после заполнения всех разделов.

Путь:

Шаг 1: Страница Корзина http://zeneva.ru/basket/

Кнопка Оформить заказ

Шаг 2: Страница Оформление заказа http://zeneva.ru/order/

Товары в заказе

Кнопка Далее

Регион доставки

Кнопка Далее

Доставка

Кнопка Далее

Оплата

Кнопка Далее

Покупатель

Кнопка Оформить заказ

Вопрос как это лучше реализовать? Произвести установку на каждую кнопку по методу reachGoal?

2 комментария
reachGoal,цели
Настроить составную цель отслеживая 2 параметра в форме
Удалённый пользователь
5 декабря 2016, 18:10

Есть форма на лэндинге, нужно отследить:

1. какой параметр в форме выбрали 

2. нажатие кнопки Отправить

на submit кнопки поставил onclick: yaCounter395020XX.reachGoal('zayavka');return true;

клики считает, а вот как еще отслеживать 4 разных параметра при выборе

<select id="contact_footer_mentor" name="contact_footer[mentor]" class="form-control"><option value="__@s__v.net">___</option>

<option value="er___a@ya___.ru">___</option>

</select>

итд.. не понимаю как отслеживать что в всплывающем меню в форме выбирают..

1 комментарий
reachGoal,цели,javascript
Почему не показываются числа на информере
Глеб Васильев
5 декабря 2016, 18:10

Почему не показываются числа на информере

2 комментария
код счётчика
Достижение цели для новых посетителей.
Дмитрий
7 декабря 2016, 17:27

Здравствуйте!

Возникла следующая проблема. Нужна статистика по количеству новых посетителей, которые достигли цели (регистрация на сайте). Но, насколько я понимаю, метрика "целевые посетители" показывает число уникальных лишь для выбранного периода посетителей, достигших цели. Здесь мне могла бы пригодиться метрика "Новые посетители", но я не до конца понимаю, как она работает.

Действительно ли эта метрика показывает число абсолютно новых посетителей (которые не заходили до этого на сайт вообще)?. 

Когда я включаю отображение цели, число новых посетителей падает  в два раза. Видимо, это должно показывать число достижений цели среди новых посетителей? Если да, то в чем может быть причина расхождения с нашими собственными данными о регистрациях в 3(!!!) раза?

Заранее спасибо. 

1 комментарий
Новые посетители
Вопрос по счетчику
info@gosupack.ru
7 декабря 2016, 17:27

Добрый день. Можно узнать. Установлен счетчик на сайт, но или не работает, или не найден (так пишет). Но не отображает никаких посетителей. номер счетчика 32120016. Можно узнать, что с ним, и как это исправить. Или его нужно удалить и делать новый?

1 комментарий
проблема с метрикой
Мультивалютность
ivan-germes
7 декабря 2016, 17:27

Для разных посетителей сайта цены одни и те же товары имеют разную валюту.
Как лучше сделать, чтобы получать правильные отчеты электронной коммерции?

Я видел в документации, что есть параметр "currencyCode", но совсем не понятно что Метрика будет с этим делать в случае когда данные приходят в разных валютах. И как это соотносится с полем "Валюта" в настройках счетчика.

P.S. Связка с директом не используется и не нужна.

1 комментарий
Яндекс.Метрика и RequireJS
Дмитрий Дьяконов
14 декабря 2016, 12:47

Подскажите, как правильно настроить счетчик, чтобы видеть в вебвизоре данные, подгружаемые динамически. (В личном кабинете после авторизации)

Можно ли как-то указать, когда сохранять HTML страницу для mtproxy.yandex.net

Текущие настройки счетчика:

  • Запись страниц при просмотре посетителем - из браузера
  • Список страниц для сохранения - regexp:.*
  • Загрузка страниц в плеер - от имени анонимного пользователя

В вебвизоре отображается страница, которую видит пользователь при входе на сайт. Данные, подгружаемые динамически, не отображаются. 

Пару раз отображались в вебвизоре. Как указать боту метрики, когда сохранять страницу для mtproxy.yandex.net?

1 комментарий
Вебвизор
Как дать знать Webvisor что контент на странице обновился?
raufbunyatov
14 декабря 2016, 12:47

Как дать знать Webvisor что контент на странице обновился?

1. Например, на странице есть форма в которой есть спрятанные поля и они только появляются если юзер выбирает какую-то опцию.  Сюда же входят всплывающие / модальные окна с формами и т.д.

2. Контент на странице с одним и тем же URL может быть разным в зависимости от статуса юзера (зарегестрированный юзер или нет). В моем случае, узер попадает на страницу для регистрации например http:// example.com/campaign-1 и после регистрации страница перезагружается, но контент страницы другой, так как юзер уже зарегистровался. В Вебвизоре, при регистрации, он так же отображает контент формы регистрации, а не контент после регистрации.

Я тестировал с разными опциями для режима отправки кода страницы в настройках (из браузера и отдельным запросом), а так же с отоброжениями (анонимно либо от себя) но ни что не помогает. Так же пробовал делать yaCounterXXXX.hit();, думал может запрос обновит страницу, но нет. 

Код метрики стоит в самом начале странице.

Вот думаю, может есть специальный метод для того чтобы дать знать Вебвизору что контент обновился во время нажатия на элемент?

3 комментария
Передача данных о звонках в Метрику
alekseev.isolux
14 декабря 2016, 17:30

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как можно осуществлять передачу данных из собственной системы коллтрекинга в Метрику с привязкой к сеансам?
Т.е. создать цель звонок в Метрике, и привязывать ее достижение к конкретному сеансу?

4 комментария
Я.Метрика,звонки
Источники посещения конкретной страницы
Николай Ж
15 декабря 2016, 13:27

В Метрике есть виджеты, показывающие количество посещений каждой страницы и источники посещения сайта.

А вот можно ли посмотреть источники посещения для конкретной страницы?

Раньше была карта движения по сайту, которая позволяла хотя бы в общих чертах представлять, откуда приходят посетители на страницу - по внутренним или внешним ссылкам.

Сейчас она исчезла, да и хотелось бы больше деталей - причем именно в разрезе конкретных страниц, а не сайта в целом.

2 комментария
ploshadki
anton.zaitsev.2013
16 декабря 2016, 17:32

Здравствуйте. Настраивал метрику с разделением статистики по площадкам(поиск, контекст).  Очень давно не смотрел данные, и сейчас посмотрев увидел что нет разделения по полощадкам и не нашёл в настройках.  Подскажите как я могу опять смотреть статистику раздельно, нужно для управления директом. 

7 комментариев
виджет,настройки
Учёт данных по кнопке "Поделиться"
Удалённый пользователь
16 декабря 2016, 17:32

Здравствуйте, правильно ли я понимаю, что идёт учёт просто кликов по кнопкам, а не самим расшариваниям?

Вот, например статья, на скрине ниже видно количество расшариваний в Facebook и Google+ отличаются от данных в метрике.

А в метрике вот такие данные

3 комментария
поделиться
Есть ли какой-то способ выяснить, почему не доходят данные до электронной коммерции?
Clernoc
19 декабря 2016, 21:53

Добрый день, наблюдаем существенное расхождение во внутренней статистике сайта и данными, что приходят в Электронную коммерцию. Опытным путем было выявлено, что устройства Apple могут блокировать отправку данных, ваша служба поддержки приняла к сведению наличие проблемы, вполне вероятно, даже её решат.

Но кроме этого можно наблюдать случаи, когда данные не приходят, или приходят через раз, со вполне "дружелюбных" платформ, таких как Google Chrome под Windows. Доподлинно известно, что, по меньшей мере, в одном случае, у пользователя не стояло никаких блокирующих расширений и был стабильный канал связи с Интернетом. Однако проблем с отсуствием его заказа в Электронной коммерции дала о себе знать. Есть ли какие-то способы провести диагностику такого рода проблем и избавиться от них? Возможно, сделать проверку в e-commerce о том, что данные дошли и приняты? Возможно какой-то упрощённый интерфейс работы по проверке обработки конкретного заказа? Вполне вероятно, ваши специалисты предложат ещё какие-то решения для данной проблемы.

Заранее спасибо.

1 комментарий
В Директе число конверсий больше чем в Метрике
pp.seo
19 декабря 2016, 21:53

Здравствуйте!
Возник вопрос: как может быть такое, что в Директе число достижения конверсий значительно больше, чем в Метрике?

Приведу пример за конкретный день - 17 декабря. Такая ерунда происходит каждый день.

В метрике 5 конверсионных целей:
http://joxi.ru/brRpadZtb58R21

За 17 декабря согласно Метрике было всего 3 достижения конверсионной цели.
http://joxi.ru/ZrJ0QEMt7qk42j
(другие цели не показываю, так как в них пусто)

А теперь за этот же день смотрим конверсии в Директе = 25 достижений цели:
http://joxi.ru/V2VgDGOtnpVKAv
Судя по директу - конверсия бешеная - почти 50% - но это же не так.

Кто-нибудь может объяснить что это такое и как такое может быть? Сначала подумал, что может Директ считает не только конверсионные цели, а ещё ретаргетинговые - но тогда бы число конверсий в директе было бы в разы выше и прижалось бы к 100%. Может Директ считает ещё какие-то конверсии, которых нет в Метрике? Может у него свое понимание - что такое конверсия?
Все перерыл - ответов не нашел.

ЗЫ: Компания настроена через Еламу. Поддержка Еламы молчит.

8 комментариев
Яндекс.Директ,Метрика и Директ
Какой тип данных MySql выбрать для хранения clientId
bizmotiv
22 декабря 2016, 18:29

Здравствуйте!

Есть необходимость хранить clientId в базе данных (субд mysql)

Подскажите подойдет ли для этого поле с типом данных BigInt? Если да, то unsigned или нет?

3 комментария
Отчет по конверсиям на поддемене
Владислав
23 декабря 2016, 16:44

Добрый день! Подскажите, как сформировать новый отчет в метрике в котором будет статистика по достиженным целям по определенным поддоменам. Если можно то по каждому в отдельности или по определенной группе.

4 комментария
конструктор отчетов,поддомены
Приходит только 7 записей при работе с API Яндекс.метрики
Евгений Гаврилов
23 декабря 2016, 16:44

Выполняю такой запрос - возвращает только 7 записей. При чём менял группировку по времени - на каждый промежуток времени возвращает ровно 7 записей. Это какое-то ограничение или же запрос не корректен?

https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data/bytime.json?oauth_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&id=YYYYYYYY&metrics=ym%3As%3Avisits&dimensions=ym%3As%3AlastDirectBannerGroup%2Cym%3As%3AlastDirectPlatform&filter=lastAdvEngine%3D%3D%27ya_direct%27&date1=2016-12-16&date2=2016-12-16&group=day&filters=ym%3As%3AlastAdvEngine%3D%3D%27ya_direct%27

3 комментария
API,вопрос
Как в новой метрике посмотреть статистику по конкретной странице сайта
mediapi
28 декабря 2016, 15:38

Подскажите как в новой метрике можно посмотреть статистику по ключевым фразам, по которым люди заходили на конкретную страницу сайта.

Т.е. я задаю нужную мне страницу сайта и вижу по каким ключам были на эту страницу переходы из поисковых систем.

2 комментария