Здравствуйте!

Возникла следующая проблема. Нужна статистика по количеству новых посетителей, которые достигли цели (регистрация на сайте). Но, насколько я понимаю, метрика "целевые посетители" показывает число уникальных лишь для выбранного периода посетителей, достигших цели. Здесь мне могла бы пригодиться метрика "Новые посетители", но я не до конца понимаю, как она работает.

Действительно ли эта метрика показывает число абсолютно новых посетителей (которые не заходили до этого на сайт вообще)?.

Когда я включаю отображение цели, число новых посетителей падает в два раза. Видимо, это должно показывать число достижений цели среди новых посетителей? Если да, то в чем может быть причина расхождения с нашими собственными данными о регистрациях в 3(!!!) раза?

Заранее спасибо.