Добрый день подскажите пожалуйста, что означает эта часть кода метрики, выделенная жирным? Какие функции в метрике работают при этом?

Номер счетчика я заменила на -

<!-- Yandex.Metrika counter --> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter----- = new Ya.Metrika({id:-----, enableAll: true}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); </script> <noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/-----" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter -->