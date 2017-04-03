Клуб Яндекс.Метрики

апрель 2017
Что означают проценты на окне счетчиков
Тимур Е.
3 апреля 2017, 13:06

Добрый день, не смог найти информацию что означают проценты под крафиком когда ты находишься на главной странице выбора счетчиков. Что это за проценты? спасибо

1 комментарий
Как посмотреть достижение целей с яндекс-маркета?
litium2015
5 апреля 2017, 08:30

Хотим проанализировать эффективность трафика с яндекс-маркета - понять сколько было достижений цели (заказ оформлен и быстрый заказ) для трафика с источником перехода яндекс-маркет.

отчет заказы

Как это правильно посмотреть?

Также добавили в фид для маркета во все ссылки в конце такую строку с utm-метками: ?utmsource=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_term=названиетовара&utmcampaign=айдитовара

Как правильно смотреть отчет по достижению целей для трафика с такими утм- метками?

отчет метки utm

Почему-то (насколько я верно понял) идет большое расхождение учета количества переходов  с маркета в яндекс-метрике и в интерфейсе самого яндекс-маркета (прайслабс),- в маркете переходов гораздо больше чем в метрике. С чем это может быть связано?

статистика кликов в pricelabs

клики по pricelabs

1 комментарий
яндекс-маркет,pricelabs,достижение цели,оформленный заказ,быстрый заказ,kpi
Резкое падение переходов с Яндекс.Браузер
София
5 апреля 2017, 08:30

Добрый день,

вчера резко упали переходы на сайт с Яндекс.Браузера. 

Сравнение с прошлым понедельником

Статистика по остальным обозревателям стабильна. С чем это может быть связно?

Спасибо!

2 комментария
Не могу понять, как посмотреть с какой страницы сайта был переход? это реально вообще?
Леонид С.
6 апреля 2017, 16:37

Подскажите пождалуйста, вот я в статистике вижу что с нескольтких сайтов есть заходы нужные мне, но я никак не могу понять где на этих сайтах люди нашли ссылку на мой сайт да еще и перешли по ней ) Есть инструмент который покажет не только домен с которого был переход но и конкретную страницу с которой он осуществлялся?... 

6 комментариев
Массив значений передаваемый в параметрах посетителя
Pavel Karinin
17 апреля 2017, 13:16

Здравствуйте!

В любой момент времени, пользуясь кодом счетчика, через метод userParams можно передать параметры посетителя (не путаем с параметрами визита), где в качестве аргумента этот метод  принимает JavaScript-объект, в этой связи вопрос: можно ли передавать массив (array) в качестве такого объекта? Если — да, то как именно эти данные будут представлены в соответствующем отчете? Для большего понимания приведу пример, в котором массивом представлен список телефонов (Phones), каждый элемент массива описывает тип номера, страну и оператора:

yaCounterXXXXXX.userParams(
    {User:
        {Age: 27,
         Gender: 'мужчина',
         Phones:
            [
                {Type: 'mobile', Country: 'RU', Operator: 'Beeline' },
                {Type: 'work', Country: 'BY', Operator: 'Diallog'},
                {Type: 'home', Country: 'RU', Operator: 'MGTS'}
            ]
        }
    }
);

1 комментарий
Как добавить виджет с суммарным временем на сайте?
Roma Cherepanov
18 апреля 2017, 00:09

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность показывать на главной странице виджет не со средним временем на сайте, а с суммарным?

виджет,время на сайте
Что за большое количество посещений с устройств с шириной дисплея 360 и 320 пикселей?
BigBlueboar
21 апреля 2017, 14:24

В Яндекс Метрике второе и четвертое место по посещениям занимают устройства с шириной дисплея 360 и 320 пикселей. Что это за устройства такие? Они вообще остались еще? Нет, раньше были, да, и меньше даже, но IMHO они давно вымерли. А у меня показывает, что с них куча заходов.

2 комментария
Вебвизор и Single Page Application внутри iframe
thefloors.corp
24 апреля 2017, 13:25

Здравствуйте.

Возникла проблема при записи содержимого сайта вебвизором. В нашем случае необходимо записать содержимое iframe, которое представляет собой Single Page Application, написанный на Angular 2. Переход между страницами этого приложения работает посредством History API. 

На данный момент клики и движение мышки записываются, но показывается только первая страница приложения, хотя судя по кликам переход все же осуществляется. Метрика тоже не отлавливает переходы между страницами внутри iframe. 

Зараннее спасибо за помощь. Сайт - 43702489.

5 комментариев
Вебвизор,single page application
Установка нескольких счетчиков
flordenwestmo1983
28 апреля 2017, 15:09

Добрый день. Помогите разобраться. Прикладываю скрин. Создал несколько счетчиков, для каждой рекламной компании - свой. Добавил их на сайт. Почему счетчики считают одно и то же - у них всегда одинаковое количество параметров - просмотров, конверсий и т.п. Что я могу делать не так?

Второй вопрос - почему они обнуляются со временем?

1 комментарий
Счетчик