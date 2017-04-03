Добрый день, не смог найти информацию что означают проценты под крафиком когда ты находишься на главной странице выбора счетчиков. Что это за проценты? спасибо
Хотим проанализировать эффективность трафика с яндекс-маркета - понять сколько было достижений цели (заказ оформлен и быстрый заказ) для трафика с источником перехода яндекс-маркет.
Как это правильно посмотреть?
Также добавили в фид для маркета во все ссылки в конце такую строку с utm-метками: ?utmsource=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_term=названиетовара&utmcampaign=айдитовара
Как правильно смотреть отчет по достижению целей для трафика с такими утм- метками?
Почему-то (насколько я верно понял) идет большое расхождение учета количества переходов с маркета в яндекс-метрике и в интерфейсе самого яндекс-маркета (прайслабс),- в маркете переходов гораздо больше чем в метрике. С чем это может быть связано?
Добрый день,
вчера резко упали переходы на сайт с Яндекс.Браузера.
Подскажите пождалуйста, вот я в статистике вижу что с нескольтких сайтов есть заходы нужные мне, но я никак не могу понять где на этих сайтах люди нашли ссылку на мой сайт да еще и перешли по ней ) Есть инструмент который покажет не только домен с которого был переход но и конкретную страницу с которой он осуществлялся?...
Здравствуйте!
В любой момент времени, пользуясь кодом счетчика, через метод userParams можно передать параметры посетителя (не путаем с параметрами визита), где в качестве аргумента этот метод принимает JavaScript-объект, в этой связи вопрос: можно ли передавать массив (array) в качестве такого объекта? Если — да, то как именно эти данные будут представлены в соответствующем отчете? Для большего понимания приведу пример, в котором массивом представлен список телефонов (Phones), каждый элемент массива описывает тип номера, страну и оператора:
yaCounterXXXXXX.userParams( {User: {Age: 27, Gender: 'мужчина', Phones: [ {Type: 'mobile', Country: 'RU', Operator: 'Beeline' }, {Type: 'work', Country: 'BY', Operator: 'Diallog'}, {Type: 'home', Country: 'RU', Operator: 'MGTS'} ] } } );
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность показывать на главной странице виджет не со средним временем на сайте, а с суммарным?
В Яндекс Метрике второе и четвертое место по посещениям занимают устройства с шириной дисплея 360 и 320 пикселей. Что это за устройства такие? Они вообще остались еще? Нет, раньше были, да, и меньше даже, но IMHO они давно вымерли. А у меня показывает, что с них куча заходов.
Здравствуйте.
Возникла проблема при записи содержимого сайта вебвизором. В нашем случае необходимо записать содержимое iframe, которое представляет собой Single Page Application, написанный на Angular 2. Переход между страницами этого приложения работает посредством History API.
На данный момент клики и движение мышки записываются, но показывается только первая страница приложения, хотя судя по кликам переход все же осуществляется. Метрика тоже не отлавливает переходы между страницами внутри iframe.
Зараннее спасибо за помощь. Сайт - 43702489.
Добрый день. Помогите разобраться. Прикладываю скрин. Создал несколько счетчиков, для каждой рекламной компании - свой. Добавил их на сайт. Почему счетчики считают одно и то же - у них всегда одинаковое количество параметров - просмотров, конверсий и т.п. Что я могу делать не так?
Второй вопрос - почему они обнуляются со временем?