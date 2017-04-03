Хотим проанализировать эффективность трафика с яндекс-маркета - понять сколько было достижений цели (заказ оформлен и быстрый заказ) для трафика с источником перехода яндекс-маркет.

отчет заказы

Как это правильно посмотреть?

Также добавили в фид для маркета во все ссылки в конце такую строку с utm-метками: ?utmsource=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_term=названиетовара&utmcampaign=айдитовара

Как правильно смотреть отчет по достижению целей для трафика с такими утм- метками?

отчет метки utm

Почему-то (насколько я верно понял) идет большое расхождение учета количества переходов с маркета в яндекс-метрике и в интерфейсе самого яндекс-маркета (прайслабс),- в маркете переходов гораздо больше чем в метрике. С чем это может быть связано?