Добрый день.
Подскажите в чем причина данной ошибки. Возникает время от времени, не регулярно. Ниже привожу лог с выводом ошибок, описание запросов достаточно понятно.
29-11-17 18:42:24:401 ERROR [Connector-yandex] { code: 400,
desc: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.',
raw:
[{ error_type: 'query_error',
message: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.' }] }
Unhandled error in getData GET https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data {
date1: '2017-11-15',
date2: '2017-11-22',
ids: '43374844',
dimensions: 'ym:s:lastTrafficSource',
metrics: 'ym:s:visits,ym:s:ecommercePurchases,ym:s:productPurchasedUniq,ym:s:ecommerceRevenue,ym:s:ecommerceRevenuePerVisit,ym:s:ecommerceRevenuePerPurchase',
sort: '-ym:s:ecommerceRevenue,-ym:s:visits',
lang: 'en' }
ИЛИ
29-11-17 18:42:25:054 ERROR [Connector-yandex] { code: 400,
desc: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.',
raw:
[{ error_type: 'query_error',
message: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.' }] }
Unhandled error in getData GET https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data {
date1: '2017-11-15',
date2: '2017-11-22',
ids: '43374844',
dimensions: 'ym:s:productName',
metrics: 'ym:s:visits,ym:s:productImpressions,ym:s:productImpressionsUniq,ym:s:productBasketsQuantity,ym:s:productPurchasedQuantity',
sort: 'ym:s:productPurchasedQuantity,-ym:s:visits',
lang: 'en' }
Если эти запросы могут показаться сложными, то вот такой сложным совсем не кажется:
29-11-17 18:42:25:317 ERROR [Connector-yandex] { code: 400,
desc: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.',
raw:
[{ error_type: 'query_error',
message: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.' }] }
Unhandled error in getData GET https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data{
date1: '2017-11-22',
date2: '2017-11-29',
ids: '43374844',
dimensions: 'ym:pv:URLPath',
metrics: 'ym:pv:pageviews',
sort: '-ym:pv:pageviews',
lang: 'en' }
Буду признателен, если кто-нибудь сможет прояснить ситуацию. Надо понять как минимум, как обработать данные ошибки, а в идеале их избежать.