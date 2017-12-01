Клуб Яндекс.Метрики

декабрь 2017
Error code 400. Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling
OCTOBOARD
1 декабря 2017, 11:00

Добрый день.

Подскажите в чем причина данной ошибки. Возникает время от времени, не регулярно. Ниже привожу лог с выводом ошибок, описание запросов достаточно понятно.

29-11-17 18:42:24:401 ERROR [Connector-yandex] { code: 400,

  desc: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.',

  raw:

   [{ error_type: 'query_error',

       message: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.' }] } 

       Unhandled error in getData GET https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data { 

  date1: '2017-11-15',

  date2: '2017-11-22',

  ids: '43374844',

  dimensions: 'ym:s:lastTrafficSource',

  metrics: 'ym:s:visits,ym:s:ecommercePurchases,ym:s:productPurchasedUniq,ym:s:ecommerceRevenue,ym:s:ecommerceRevenuePerVisit,ym:s:ecommerceRevenuePerPurchase',

  sort: '-ym:s:ecommerceRevenue,-ym:s:visits',

  lang: 'en' }

ИЛИ

29-11-17 18:42:25:054 ERROR [Connector-yandex] { code: 400,

  desc: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.',

  raw:

   [{ error_type: 'query_error',

       message: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.' }] } 

       Unhandled error in getData GET https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data {

  date1: '2017-11-15',

  date2: '2017-11-22',

  ids: '43374844',

  dimensions: 'ym:s:productName',

  metrics: 'ym:s:visits,ym:s:productImpressions,ym:s:productImpressionsUniq,ym:s:productBasketsQuantity,ym:s:productPurchasedQuantity',

  sort: 'ym:s:productPurchasedQuantity,-ym:s:visits',

  lang: 'en' }

Если эти запросы могут показаться сложными, то вот такой сложным совсем не кажется:

29-11-17 18:42:25:317 ERROR [Connector-yandex] { code: 400,

  desc: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.',

  raw:

   [{ error_type: 'query_error',

       message: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.' }] }

Unhandled error in getData GET https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data{ 

  date1: '2017-11-22',

  date2: '2017-11-29',

  ids: '43374844',

  dimensions: 'ym:pv:URLPath',

  metrics: 'ym:pv:pageviews',

  sort: '-ym:pv:pageviews',

  lang: 'en' }

Буду признателен, если кто-нибудь сможет прояснить ситуацию. Надо понять как минимум, как обработать данные ошибки, а в идеале их  избежать.

2 комментария
яндекс метрика
Яндекс метрика не видит собственный счётчик на сайте WordPress
liza@adviora.com
5 декабря 2017, 18:17

Доброго денёчка, уважаемые!

Помогите пожалуйста разобраться. Есть сайт на WordPress, хочу поставить на него счётчики яндекс метрики. На других своих сайтах делал это не один раз и никаких проблем не было, все работало, все отображалось, статистика собиралась нормально.

Коды счетчика всегда устанавливались мной с помощью плагина Yandex Метрики. Установил плагин, авторизовался в яндексе, привязал сайт — профит!

Но не в этот раз. Почему-то на этом сайте, наотрез отказывается яндекс «видеть»  свой счётчик. Т.е. в панели сайта, в настройках плагина все ок, отображается выбранный счетчик. А вот в самой яндекс метрике — пишет что счетчик не установлен (см. скриншот.). Помогите,комрады.

 

5 комментариев
яндекс метрика,Счетчик
Получить email пользователя, прошедшего аутентификацию через OAuth
Удалённый пользователь
11 декабря 2017, 13:36

Пользователь попадает на https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=code&client_id=client_id&force_confirm=yes, вводит свои учетные данные, попадает на redirect_url, который был установлен при создании приложения, я получаю параметр ответа code=<какой-то код>, по этому коду могу сгененировать access_token.  В правах приложения есть Яндекс.Паспорт и Яндекс.Метрика

Как получить email авторизованного пользователя? Можно ли получать одновременно и code и access_token? Можно ли, вообще, получить email пользователя в ответе: на reidect_uri отправить почту, как параметр HTTP-ответа? 

6 комментариев
Яндекс.Метрика,Метрика,Яндекс.Паспорт
как в яндекс метрике удалить некоторые просмотры
tatjana1211
19 декабря 2017, 16:43

Добрый всем вечер. Поставила по ошибке счетчик для сайта1 на 2 сайта: на сайт1 и на сайт2.  Можно ли данные статистики для сайта 2 стереть из статистики для сайта1?

Ограничение по количеству условий в отчете
kostenich
20 декабря 2017, 13:12

Здравствуйте. 

Я столкнулся с такой проблемой:
У меня на сайте есть раздел, в котором размещено более 70 подрядчиков. Каждый из этих подрядчиков имеет уникальную ссылку. Я хочу получить по всем подрядчикам сравнительный отчет, вводя названия их страниц в параметр URL, но яндекс метрика допускает сравнение только 21. Как быть?

Заранее благодарен за совет. 

конструктор отчетов,отображение
Странные переходы из поиска после включения "Альтернативного CDN"
Варвара П.
20 декабря 2017, 16:04

После того, как Яндекс заблокировали для Украины, мы начали использовать альтернативный CDN для фиксации украинских пользователей. 

Сразу же после этого по всем нашим проектам в Метрике появились странные визиты — в источнике поисковая фраза, которая представляет собой адрес сайта. Все визиты зафиксированы из России, в основном из Москвы.  Видно, что увеличение — не естественное. По отключению CDN переходы по этим фразам исчезают.

Написали в поддержку, ответ был следующим: 

«По информации наших специалистов, все переходы зашифрованы через jsredir и являются валидными. По всей видимости, это странные переходы из саджеста в браузере. Также обращаем Ваше внимание, что это не связано с использованием альтернативного CDN.»

Как это может быть не связано с альтернативным CDN, если по выключению этой функции переходы исчезают? Этот вопрос снова был обращен к поддержке. Ответили следующее:

Возможно, что у ряда пользователей, которые переходили до этого с указанных ресурсов, Ваш сайт теперь не прогружается полностью, а счетчик Метрики их не фиксирует.

И еще чуть позже, после уточняющего с нашей стороны вопроса:

Это может означать, что если пользователи ищут Ваш сайт из региона, где блокируется счетчик Метрики, то при переходе на него из Поисковой системы Яндекс, визитом это может не стать: сайт может полностью не загрузиться, счетчик может не быть инициализированным.

В связи с этим вопросы:

1) Если счетчик не прогружается, Метрика пользователей не фиксирует (по заверению Платона) — откуда визиты-то взялись тогда?

2) Выходит, что без альтернативного CDN Метрика вообще не фиксирует пользователей с Украины, а при включенном CDN делает это криво? Следом вопрос — есть ли способ фиксировать их с корректным источником?

3) Исходя из ответа поддержки получается, при включенном CDN из-за Яндекс.Метрики сайты перестают полностью загружаться? Т.е. из-за Яндекса у нас теперь и сайты корректно не работают :) Ну и, собственно — сайт не прогружается, счетчик визиты не фиксирует, а они есть.

Надеюсь на ответ команды Яндекса. Ответы поддержки совершенно не устраивают, ощущение, что они сами не могут разобраться в ситуации.

4) Наблюдал ли кто-нибудь еще похожую ситуацию?

4 комментария
CDN,поисковые фразы
В сводке одни нули
facilitationschool
21 декабря 2017, 09:48

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, что случилось. У меня внезапно в сводке перестали отображаться реальные цифры. Не может за месяц быть одни нули. Что делать?

6 комментариев
Отчет по кнопке «Поделиться» через API
leyzar
22 декабря 2017, 15:06

Доброго времени суток!

Возможно ли получить отчет по кнопке «Поделиться» через API?

API,кнопки,поделиться
С каких именно страниц вк были переходы на сайт
Денис Ш.
22 декабря 2017, 16:33

Подскажите как узнать с каких именно страниц вк были переходы на сайт?
Раньше я видел подробную статистику при клике на + слева от ВКонтакте. Сейчас только общее число из всей соцсети без ссылкок на конкретные страницы

Яндекс.Метрика
Не работает счетчик
Jannawika.810
27 декабря 2017, 12:09

Уже давно стоит счетчик яндекса на сайте prosto-zhena.ru. Номер 42055354. Уже больше недели не показывает ничего. Специально просила людей заходить на сайт, но они не учитываются. В самой метрике также по нулям, хотя посещаемость до этого была стабильно более 50 человек в сутки. Вчера установила счетчик с другого ресурса — посетители есть… В чем проблема? Заранее спасибо.

4 комментария
Счетчик
Определение поискового запроса
COKnews
27 декабря 2017, 12:09

Помогите разобраться.

Пользователь переходит из поисковой системы на сайта.

Как, используя апи метрики, сформировать запрос и получить данные о том с какой поисковой системы и по какому запрос перешел посетитель на сайт

1 комментарий