Добрый день.

Подскажите в чем причина данной ошибки. Возникает время от времени, не регулярно. Ниже привожу лог с выводом ошибок, описание запросов достаточно понятно.

29-11-17 18:42:24:401 ERROR [Connector-yandex] { code: 400,

desc: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.',

raw:

[{ error_type: 'query_error',

message: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.' }] }

Unhandled error in getData GET https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data {

date1: '2017-11-15',

date2: '2017-11-22',

ids: '43374844',

dimensions: 'ym:s:lastTrafficSource',

metrics: 'ym:s:visits,ym:s:ecommercePurchases,ym:s:productPurchasedUniq,ym:s:ecommerceRevenue,ym:s:ecommerceRevenuePerVisit,ym:s:ecommerceRevenuePerPurchase',

sort: '-ym:s:ecommerceRevenue,-ym:s:visits',

lang: 'en' }

ИЛИ

29-11-17 18:42:25:054 ERROR [Connector-yandex] { code: 400,

desc: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.',

raw:

[{ error_type: 'query_error',

message: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.' }] }

Unhandled error in getData GET https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data {

date1: '2017-11-15',

date2: '2017-11-22',

ids: '43374844',

dimensions: 'ym:s:productName',

metrics: 'ym:s:visits,ym:s:productImpressions,ym:s:productImpressionsUniq,ym:s:productBasketsQuantity,ym:s:productPurchasedQuantity',

sort: 'ym:s:productPurchasedQuantity,-ym:s:visits',

lang: 'en' }

Если эти запросы могут показаться сложными, то вот такой сложным совсем не кажется:

29-11-17 18:42:25:317 ERROR [Connector-yandex] { code: 400,

desc: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.',

raw:

[{ error_type: 'query_error',

message: 'Query is too complicated. Please reduce the date interval or sampling.' }] }

Unhandled error in getData GET https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data{

date1: '2017-11-22',

date2: '2017-11-29',

ids: '43374844',

dimensions: 'ym:pv:URLPath',

metrics: 'ym:pv:pageviews',

sort: '-ym:pv:pageviews',

lang: 'en' }

Буду признателен, если кто-нибудь сможет прояснить ситуацию. Надо понять как минимум, как обработать данные ошибки, а в идеале их избежать.