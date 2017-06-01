Добрый день. Мне необходимо настроить выполнение цели при нажатии на кнопку.
В общем при вызове yaCounterХХХХХХ.reachGoal('zakaz'); пишет : yaCounter is not define.
сайт :http://centr-sushi.ru
Добрый день. Мне необходимо настроить выполнение цели при нажатии на кнопку.
В общем при вызове yaCounterХХХХХХ.reachGoal('zakaz'); пишет : yaCounter is not define.
сайт :http://centr-sushi.ru
Добрый день!
2 вопроса
1. Как определить границы нормы для сайта по глубине просмотров, количеству отказов, времени проведенному на сайте? Я понимаю статистику в сравнению с самим собой, например: 08-08-2016 показатель отказов был 18%, а средний гдето 23%. Но как понять 23 это много или мало? Тоже самое с глубиной просмотров, временем на сайте.
2. Отчет показывает что количество посетителей увеличилось, а количество просмотров уменьшилось, как такое может быть?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если страницу сайта открыли в фоновой вкладке и страница была открыта >15 секунд, то в Метрику такое посещение будет записано как НЕотказ? Интересуют разные сценарии:
1. Открыл с поисковой выдачи и потом закрыл вкладку так и не сделав ее активной.
2. Открыл с поисковой выдачи, сделал активной, посмотрел меньше 15 секунд и закрыл.
3. Будучи на моем сайте открыл в фоне другую страницу сайта, потом закрыл, так и не сделав ее открытой.
4. Будучи на моем сайте открыл в фоне другую страницу сайта, сделал ее активно, просмотрел менее 15 секунд и закрыл.
Привет! Застряла на таком вопросе: нужна статистика по внешним переходам (внешняя ссылка и количество переходов по ней). Через API не получается получить эту информацию.
Поскажите, пожалуйста, как настроить Цели для поддоменов?
Есть поддомены a.site.ru, b.site.ru и так далее. На каждом из них посетитель может выплнить целевые декствия — оформить заказ, заказать обратный звонок. Нужно настроть Цели, чтобы было видно сколько заказов всего было оформлено со всех поддоменов.
Если сделать составную цель, где первый шаг URL начинается с
https://*.site.ru/
и второй шаг — URL совпадает с /целевая_страница
Будет ли работать?
у Одноклассников есть робот? Как исключить подобное?
Подскажите, пожалуйста, можно ли для достижения цели при загрузке страницы (javascript) задать стоимость цели и как это добавить к коду:
<script type="text/javascript"> window.onload = function() { yaCounterCOUNTER_ID.reachGoal('TARGET_NAME') } </script>
И еще вопрос, если на сайте только форма заказа на Ajaxe , нужно что-то добавить к счетчику метрики?
В метрике создана цель - отправка формы.
Если эта цель достигнута , как отследить откуда пришел пользователь. Требуется получить полную информацию: если из поиска яндекса, то по какой фразе, если по ссылке с директа , то опять же с какого оъявления....
Подписная страница находится на поддомене web.sate.ru
Страница спасибо - на отдельной странице домена.
Как отследить трафик с социальных сетей, если установлена сложная цель такого плана:
1. посещение подписной на поддомене.
2. страница благодарности и отсылка на почту для подтверждения. sate.ru/podpiska
3. страница спасибо на домене. sate.ru/spasibo
Начали давать рекламу в фейсбуке и вконтакте на подписную, но нужно вычислить конверсию для каждой социальной сети.
Здравствуйте!
Сегодня с утра заходя на страничу статистике, обнаружила надпись «Страница не найдена». Вчера всё было нормально, никаких действий мною со счётчиком не производилось.
Счётчик устанавливали чуть больше года назад фирма, ктр на этом специализируется.
Заходила на страницу счётчика по присланной ими ссылке «Вся динамика в яндекс метрике https://metrika.yandex.ua/dashboard?id=35945195 ».
Сайт — hobbysoap.ru. Я являюсь владельцем сайта. Как-то можно восстановить права доступа к этому счётчику?
В Яндекс.Метрике с середины мая в отчете "Поисковые фразы" перестал отображаться трафик из поисковой системы mail.ru. В каком отчете его можно теперь найти?