Добрый день, подскажите, пожалуйста, если страницу сайта открыли в фоновой вкладке и страница была открыта >15 секунд, то в Метрику такое посещение будет записано как НЕотказ? Интересуют разные сценарии:

1. Открыл с поисковой выдачи и потом закрыл вкладку так и не сделав ее активной.

2. Открыл с поисковой выдачи, сделал активной, посмотрел меньше 15 секунд и закрыл.

3. Будучи на моем сайте открыл в фоне другую страницу сайта, потом закрыл, так и не сделав ее открытой.

4. Будучи на моем сайте открыл в фоне другую страницу сайта, сделал ее активно, просмотрел менее 15 секунд и закрыл.