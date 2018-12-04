Нужно снимать статистику через API по странице входа. В документации она указана как dimensions (группировки). Но запрос с

dimensions = "ym:s:startURLPath=='/igrushki/'"

(только encoded), не работает и возвращает ошибку

invalid_parameter.

Если подставлять этот же атрибут в фильтры, то данные возвращаются, но результаты не соответствуют отчёту в метрике.

Как заставить заработать страницу входа?