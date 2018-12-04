Клуб Яндекс.Метрики

декабрь 2018
Значения параметра ym:s:lastAdvEngine в Logs API
Вика Горбунова
4 декабря 2018, 17:59

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие значения может принимать параметр  ym:s:lastAdvEngine ( Рекламная система) в Logs API. Наверняка ведь есть исчерпывающий список? Нашла список рекламных систем, которые Метрика может определить по меткам. https://yandex.ru/support/metrika/reports/ad-systems.html Но значения в astAdvEngine передаются, немножко другие.  Существует ли исчерпывающий список возможных значений?

2 комментария
API Яндекс.Метрики,Рекламные системы,Logs API
Установка счетчика - вопрос
Удалённый пользователь
4 декабря 2018, 17:59

Добрый день, 

установили счетчик на сайт <meta name="yandex-verification" content="da6ab4eeaa0fa77a" />

данные в метрике начала собираться, пару дней туда не заходили, сегодня в метрике заходим со своего аккаунта, а пишет не найдено ни одного счетчика?!?!

Куда он исчез?

2 комментария
Аналитика одной страницы
Amyr Chelokov
5 декабря 2018, 14:15

Как найти аналитику по одной странице? ввобще полный урл в посещаемость.не работает. когда через собачку (@) ввожу неправильные данные.

1 комментарий
Посещаемость страниц
Отслеживание трафика из социальных сетей
worldwebsite12
6 декабря 2018, 10:27

1. Есть Пост (статья в соц сети вконтакте)

2. С поста есть ссылка на сайт, стоят цели

2. Идет контекстная реклама на пост.

Задача. 

Как отследить по какому ключевому запросу была конверсия на сайте если трафик идет на пост в соц сети.

2 комментария
Новый код в настройках счетчика
Василий
10 декабря 2018, 11:23

Сегодня в настройках счётчика вы могли заметить новый код для установки на сайт. Он лучше соответствует современным веб-технологиям и сможет поддерживать новые функции, которые мы планируем добавлять в Метрику.

Подробнее читайте в нашем Блоге: https://yandex.ru/blog/metrika/novyy-kod-v-nastroykakh-schetchika 

код счётчика
Страница входа в запросе. dimensions = "ym:s:startURLPath=='/igrushki/'" не работает.
kotov_or@ekb-sima-land-ru-3102596.yaconnect.com
12 декабря 2018, 14:12

Нужно снимать статистику через API по странице входа. В документации она указана как dimensions (группировки). Но запрос с  

dimensions =  "ym:s:startURLPath=='/igrushki/'"

(только encoded), не работает и возвращает ошибку

invalid_parameter.

Если подставлять этот же атрибут в фильтры, то данные возвращаются, но результаты не соответствуют отчёту в метрике.

Как заставить заработать страницу входа?

1 комментарий
группировка,фильтры,API Яндекс.Метрики
По каким запросам заходят на конкретные страницы
random.object
14 декабря 2018, 15:17

Привет! Где в отчете метрики посмотреть по каким запросам люди приходили на конкретные страницы. Спасибо

3 комментария
Авторизация по токену в новой метрике.
Алексей Chern-Off
17 декабря 2018, 10:38

Передача авторизационного токена в параметрах URL перестанет работать 13 февраля 2019 года. Чтобы продолжить работу с API Метрики, надо  настроить авторизацию по токену в HTTP-заголовке.

типа так

GET /management/v1/counters HTTP/1.1
Host: api-metrika.yandex.net
Authorization: OAuth 05dd3dd84ff948fdae2bc4fb91f13e22bb1f289ceef0037
Content-Type: application/x-yametrika+json
Content-Length: 123

Где взять пример скрипта на php, как правильно это сделать. 

8 комментариев
Сайт пропал из метрики
Agdem77
19 декабря 2018, 12:58

Много лет всё работало, последний раз заходил в метрику неделю назад сайт отображался, сегодня зашел и увидел надпись «Не найдено ни одного счётчика», захожу со своего аккаунта как и всегда, в чем может быть дело?

1 комментарий
Посредством API - создание цели типа "Java-script событие"
deprog
20 декабря 2018, 11:59

Здравствуйте, не понимаю что не так, подскажите пожалуйста.

Нашёл что можно создать цель вот таким не хитрым способом:

{«goal»:{«name»:«target_123456789»,«type»:«action»,«conditions»:[{«type»:«exact»,«url»:«идентификатор_сегмента»}]}}

в итоге у меня получился вот такой массив для отправки ->

$send = [«goal» => [«name» => «target_11111111», «type» => «action», «conditions» => [«type» => «exact», «url» => «target_22222222»],],];

В ответ я получаю «failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request»

Пробовал создавать цель которая срабатывает на просмотр страниц:

$send = ['goal' => [«depth» => 4, «type» => «number», «name» => «Goal name»,]];

Всё создаётся проблем нет, но как только «type» => «number» меняю на «type» => «action» появляется «400 ошибка», подскажите какие параметры пропущены? Дайте рабочий пример на это событие, ни как не могу найти в поисковых сетях.

1 комментарий
яндекс метрика,API Яндекс.Метрики
Как определить поведенческий фактор сайта?
Andrey
20 декабря 2018, 11:59

Здравствуйте!

Довольно давно занимаюсь сайтами, у самого есть сайт для экспериментов (Рукоделие, семья и т. п.). Для сео очень важен показатель ПФ или «поведенческий фактор», о нем много говорят, но как его определить и есть ли он в метрике? Тем более, если он меняется, то можно ли отследить его историю? В яндекс мастере есть «показатель качества», все наглядно и все понятно. Вот бы с ПФ что-то такое…

Заранее, спасибо.

1 комментарий
сео,метрика,поведенческий фактор