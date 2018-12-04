Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие значения может принимать параметр ym:s:lastAdvEngine ( Рекламная система) в Logs API. Наверняка ведь есть исчерпывающий список? Нашла список рекламных систем, которые Метрика может определить по меткам. https://yandex.ru/support/metrika/reports/ad-systems.html Но значения в astAdvEngine передаются, немножко другие. Существует ли исчерпывающий список возможных значений?
Добрый день,
установили счетчик на сайт <meta name="yandex-verification" content="da6ab4eeaa0fa77a" />
данные в метрике начала собираться, пару дней туда не заходили, сегодня в метрике заходим со своего аккаунта, а пишет не найдено ни одного счетчика?!?!
Куда он исчез?
Как найти аналитику по одной странице? ввобще полный урл в посещаемость.не работает. когда через собачку (@) ввожу неправильные данные.
1. Есть Пост (статья в соц сети вконтакте)
2. С поста есть ссылка на сайт, стоят цели
2. Идет контекстная реклама на пост.
Задача.
Как отследить по какому ключевому запросу была конверсия на сайте если трафик идет на пост в соц сети.
Сегодня в настройках счётчика вы могли заметить новый код для установки на сайт. Он лучше соответствует современным веб-технологиям и сможет поддерживать новые функции, которые мы планируем добавлять в Метрику.
Подробнее читайте в нашем Блоге: https://yandex.ru/blog/metrika/novyy-kod-v-nastroykakh-schetchika
Нужно снимать статистику через API по странице входа. В документации она указана как dimensions (группировки). Но запрос с
dimensions = "ym:s:startURLPath=='/igrushki/'"
(только encoded), не работает и возвращает ошибку
invalid_parameter.
Если подставлять этот же атрибут в фильтры, то данные возвращаются, но результаты не соответствуют отчёту в метрике.
Как заставить заработать страницу входа?
Привет! Где в отчете метрики посмотреть по каким запросам люди приходили на конкретные страницы. Спасибо
Передача авторизационного токена в параметрах URL перестанет работать 13 февраля 2019 года. Чтобы продолжить работу с API Метрики, надо настроить авторизацию по токену в HTTP-заголовке.
типа так
GET /management/v1/counters HTTP/1.1 Host: api-metrika.yandex.net Authorization: OAuth 05dd3dd84ff948fdae2bc4fb91f13e22bb1f289ceef0037 Content-Type: application/x-yametrika+json Content-Length: 123
Где взять пример скрипта на php, как правильно это сделать.
Много лет всё работало, последний раз заходил в метрику неделю назад сайт отображался, сегодня зашел и увидел надпись «Не найдено ни одного счётчика», захожу со своего аккаунта как и всегда, в чем может быть дело?
Здравствуйте, не понимаю что не так, подскажите пожалуйста.
Нашёл что можно создать цель вот таким не хитрым способом:
{«goal»:{«name»:«target_123456789»,«type»:«action»,«conditions»:[{«type»:«exact»,«url»:«идентификатор_сегмента»}]}}
в итоге у меня получился вот такой массив для отправки ->
$send = [«goal» => [«name» => «target_11111111», «type» => «action», «conditions» => [«type» => «exact», «url» => «target_22222222»],],];
В ответ я получаю «failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request»
Пробовал создавать цель которая срабатывает на просмотр страниц:
$send = ['goal' => [«depth» => 4, «type» => «number», «name» => «Goal name»,]];
Всё создаётся проблем нет, но как только «type» => «number» меняю на «type» => «action» появляется «400 ошибка», подскажите какие параметры пропущены? Дайте рабочий пример на это событие, ни как не могу найти в поисковых сетях.
Здравствуйте!
Довольно давно занимаюсь сайтами, у самого есть сайт для экспериментов (Рукоделие, семья и т. п.). Для сео очень важен показатель ПФ или «поведенческий фактор», о нем много говорят, но как его определить и есть ли он в метрике? Тем более, если он меняется, то можно ли отследить его историю? В яндекс мастере есть «показатель качества», все наглядно и все понятно. Вот бы с ПФ что-то такое…
Заранее, спасибо.