Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, можно ли построить в метрике такой отчет.
Динамика трафика за последние месяцы
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, можно ли построить в метрике такой отчет.
Динамика трафика за последние месяцы
Не работает метка UTM, по ссылки переходим, в отчете ничего не отображается, пробовали по-разному.
Ссылка: http://rocktape.ru/education/dates/?utm_source=arosm&utm_medium=emails&utm_campaign=emailsender
Счетчик: 23989975
Добрый день!
Не работают счетчики на метрике. Адрес сайта www.promintel-agro.ru. Не могу понять в чем дело (помогите пожалуйста.
Здравствуйте!
Каким образом можно реализовать срабатывание цели при написании гостем сайта сообщения в виджет «сообщения сообщества» от ВК
Код виджета:
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Нередко наши пользователи сталкиваются с проблемами в работе меток UTM - данных либо меньше/больше, чем кликов в рекламном кабинете, либо данных нет совсем. Как правило, это может быть обусловлено рядом факторов. В этом посте мы разберемся, что же такое метки UTM, и почему данные могут отсутствовать/расходиться.
Метки позволяют наиболее точным способом получить информацию о переходе на ту или иную страницу, поскольку информация из метки считывается сразу же после загрузки счетчика на странице. Метки UTM состоят из 5-и параметров в любой последовательности, разделенных «&»:
Звездочкой отмечены обязательные параметры. В значениях параметров можно передавать что угодно, в какой угодно последовательности (вы сами решаете, какую информацию необходимо передавать в метках). Названия параметров меток utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content и utm_term стандартизированы. Менять их или создавать какие-либо свои параметры нельзя, поскольку такие параметры уже не будут являться частью UTM-меток и данные по ним не будут попадать в отчет "Метки UTM" (например, utm_keyword, utm_slovo и т.д. являются произвольными параметрами).
Пример корректной ссылки с метками UTM:
site.ru/page?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=кампания123&utm_content=объявление456&utm_term=ключевик
Пример некорректных ссылок с метками UTM:
- site.ru/page?utm_medium=cpc&utm_campaign=кампания123&utm_content=объявление456 - нет обязательного параметра "utm_source";
- site.ru/page?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=кампания123&utm_position=premium - "utm_position" - нет такого параметра в UTM-метке. Информация по utm_source, utm_medium и utm_campaign параметрам будет показываться в отчете "Метки UTM", информация по параметру utm_position будет доступна только в отчете "По параметрам URL";
Если представить путь от создания ссылки с метками, по которой кликает посетитель, до попадания меток в отчеты Метрики, получим: (1) создание метки для ссылки - (2) клик по ссылке, переход на сайт - (3) загрузка счетчика на сайте - (4) считывание данных по Метке и анализ отчетов. То есть, между этапами 1 и 4 возможны потери данных на каждом этапе.
1. Причины на этапе создания метки UTM
2. Причины на этапе перехода на сайт:
3. Причины на этапе загрузки счетчика на сайте:
4. Анализ отчетов:
Таким образом, если при переходе посетителя на сайт загружается посадочная страница, на ней загружается счетчик Метрики (т.е., его ничто не блокирует на стороне посетителя), при этом в ссылке загружаемой страницы остаются UTM метки - этот переход будет учтен Метрикой и попадет в отчеты по меткам, других вариантов нет.
Вы сможете ознакомиться с дополнительной информацией о метках, а также посмотреть обучающее видео в разделе нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/reports/tags.html#utm
Если у вас остались вопросы, задайте их в комментариях или напишите в Службу поддержки: https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting/reports-source.html
Сайт работает без каких либо проблем, но метрика выдает
Не удалось подключиться к серверу попробуйте ещё раз
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста — если 1 пользователь заходил на сайт, например, 5-6 раз, то система показывает источник последнего захода? Как узнать первончальный источник трафика?
Как на данный момент обстоят дела ecommerce и отправка данных через CURL?
В выходные, когда наши клиенты отдыхают и трафик традиционно минимальный, с 3 по 5 февраля 2018 на сайте, согласно показателям метрики, он был в три раза выше того, что традиционно приходит в будни. Причем половина трафика пришла из нецелевого региона (настройка на Екатеринбург и Свердловскую область, а пришли из Москвы и Питера).
По началу мы решили, что наши подрядчики по контексту просто накрутили трафик, слив бюджет.
Однако, затем выяснилось, согласно метрике, что большая часть пришла из вконтакте, в то время, как нас там нет ни в каком виде. Подрядчики говорят, что это сбой в метрике. Возможно ли такое и как это проверить?
Заранее благодарю за ответ.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
1. Обратил внимание на то, что в настройках ЯМ указан адрес без "www", а главное зеркало сайта с "www" (редирект настроен). Нужно ли изменить адрес сайта в настройках ЯМ и добавить в дополнительные адреса зеркало?
2. Возможна ли установка двух счетчиков ЯМ на одном сайте?
Заранее спасибо!
Не могу понять проблема на стороне моего сайта или у Вас. Помогите, пожалуйста. Код счетчика: 47656414
Добрый день. Скажите, есть в метрике следующие возможности? И если нет, планируется ли их введение?
Может быть есть какие-то внешние средства для этого?
Есть ли возможность использовать userScript на страницах Яндекса?
В этом посте мы разберемся, как проверить работу целей в Метрике.
Напомним, что в Метрике цели подразделены на следующие типы:
- Количество просмотров
- Посещение страниц
- JavaScript-событие
- Составная цель
Основные правила проверки работы целей
Рекомендуем
При проверке любых целей, рекомендуем заходить на сайт с произвольным GET-параметром, чтобы в отчетах было проще отличить свои действия от действий других пользователей.
Например, site.ru?_ym_debug=1&from=test (GET-параметр может быть любым). Это позволит сегментировать ваш отчет по URL-адресам, содержащим from=test, и увидеть те действия, которые совершили именно вы.
Перед тем, как начать проверку, убедитесь, что:
Теперь рассмотрим каждый тип цели.
1. Количество просмотров страниц
Название цели говорит за себя — цель считает количество просмотров страниц. А в Терминологии есть важное уточнение: просмотр — это не только открытие новой страницы, но и перезагрузка страницы, обновление AJAX-сайтов, отправка данных с помощью метода hit.
Таким образом, для того, чтобы проверить корректность работы цели, достаточно совершить заданное количество просмотров страниц
2. Посещение страниц
Особенности целей «Посещение страниц»
Данный тип целей содержит следующие условия:
Очень важно понимать отличия между этими условиями. Например, если выбрано условие «url: совпадает „https://site.ru“», то при при переходе на страницу http://site.ru или https://site.ru/page1 цель достигнута не будет, так как обе ссылки не соответствуют заданному условию.
Чтобы проверить работу целей типа «Посещение страниц» выполните следующие шаги:
Если в PageView вы видите адрес целевой страницы, то значит, что цель достигнута, и в течение нескольких минут информация о достижении цели появится в отчетах Метрики.
Если информация о достижении цели не отобразится, а отчетах Метрики, обратите внимание на основные правила проверки работы целей.
3. JavaScript-событие
Особенности целей «JS-событие»
Информация о достижении JS-целей передается в Яндекс.Метрику с помощью JavaScript. При создании цели указывается ее идентификатор. При достижении цели вызывается метод reachGoal, в который передается указанный идентификатор.
Таким образом можно отслеживать практически любые произвольные события.
Есть ограничения:
Чтобы проверить работу целей типа «JS-событие» выполните следующие шаги:
Если после выполнения этих шагов в консоли браузера не появилась информация о достигнутой цели, то убедитесь в правильности совершения шагов и в корректной настройке целей. Обратитесь за помощью к вебмастеру вашего сайта.
Если в консоли браузера отобразилась информация о достигнутой цели, но в отчетах Метрики достижение цели так и не появилось, то обратите внимание на основные правила проверки работы целей.
4. Составная цель
Этот тип цели позволяет указать последовательность шагов, которые посетитель совершает на пути к выполнению целевого действия. Каждый шаг описывается с помощью цели типа «Посещение страниц» или «JavaScript-событие».
При создании цели, обратите внимание на следующее:
Для проверки работы составной цели используйте вышеописанные способы для проверки целей типа «JS-событие» и «Посещение страниц».
Заключение
Как видите, проверить работу целей любого типа совершенно не сложно, нужно лишь быть чуточку внимательными. При каждой проверке держите в уме основные правила проверки работы целей.
Если же в ходе проверки работы цели у вас возникли вопросы, то напишите об этом в комментариях к этому посту или в Службу поддержки Яндекс.Метрики, и мы постараемся вам помочь.
Решил воспользоваться функцией готовых отчетов с отправкой на почту.
Ни в тексте письма, ни в прикрепленных таблицах нет информации по какому сайту пришли данные.
Как можно отследить переходы с других доменов на один сайт, если настроен редирект на хостинге?
Хотим на наружной рекламе разместить домен в зоне.рф и в то же время понять, эффективно ли это вообще. У нас сейчас настроен редирект на этот сайт с другого домена в зоне.ru, и в статистике это никак не отражается. Есть ли возможность отследить это?
Здравствуйте. Изображение для Яндекс.Метрики перестало работать, хотя первые полчаса работало нормально и данные отображались. Настройки не менял. Он вдруг просто пропал. Пробовал все заново — скопировал и вставил код счетчика. Проверил все настройки, очистил кэш браузера. Попробовал с другими браузерами, но ничего. Что не так?
есть товар с кнопкой добавить,при клике я вызываю этот код
dataLayer.push({ "ecommerce": { "add": { "products": [ { "id": "43521", "name": "Сумка Яндекс", "price": 654.32, } ] } } });
затем на странице заказа выводится этот товар и поле количество (type=number)
юзер может менять количество стрелками или прописать вручную
как правильно отловить это метрикой? если юзер добавил товар то нужно опять вызвать с ключем «add», а если удалил то с ключем remove?
тогда как понять было добавление или удаление?
или может не нужно реагировать на изменение количества?