Добрый день! Подскажите пожалуйста, интеграция сайта и Робокассы проведена корректно. Если человек что-то оплатил на сайте, то это сразу фиксируется в административной панели сайта — всё корректно, всё сразу видно.

Но в Яндекс Метрике мы отслеживаем только до момента «Зашел в корзину». Далее, при оплате, человек уходит с нашего сайта на сайт Робокассы для оплаты. При оплате в Робокассе нет автоматического редиректа как во многих других системах. То есть мы не получаем ссылки, которая могла бы попадать в Яндекс Метрику.

В Робокассе нам ответили так: «Попробуйте привязать Яндекс метрику на Ваш ResultURL, в таком случае она будет видеть статистику по всем успешным оплатам через Робокассу.»

Но мы не понимаем как это сделать! И даст ли это результат. Подскажите пожалуйста?