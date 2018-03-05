Здравствуйте, подскажите, как лучше сделать и почему: ставить отдельные счетчики для каждой страницы сайта (именно страницы, а не поддомены) или один счетчик для всех. В чем особенности и преимущества каждого способа?
Привет!
Как можно отследить сколько пользователей перешло с определенного внешнего источника и затем перешло на определенную страницу сайта (внутренний переход) ?
Можно ли настроить отчетность по посещению определенных страниц с именованием каждой такой страницы на свое усмотрение?
К примеру, есть страница услуги вида domain.com/?id=123 и хотелось бы в метрике видеть ее под именем «Услуга ***» с последующей статистикой заходов именно на нее?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему в отчёте источники-сводка количество посетителей в столбце и итого/средне разное http://joxi.ru/BA0G4doTBn0EQ2
Справку https://yandex.ua/support/metrika/reports/reports-fb.xml?lang=ru читал, но она же касается визитов, как это может влиять на посетителей?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, интеграция сайта и Робокассы проведена корректно. Если человек что-то оплатил на сайте, то это сразу фиксируется в административной панели сайта — всё корректно, всё сразу видно.
Но в Яндекс Метрике мы отслеживаем только до момента «Зашел в корзину». Далее, при оплате, человек уходит с нашего сайта на сайт Робокассы для оплаты. При оплате в Робокассе нет автоматического редиректа как во многих других системах. То есть мы не получаем ссылки, которая могла бы попадать в Яндекс Метрику.
В Робокассе нам ответили так: «Попробуйте привязать Яндекс метрику на Ваш ResultURL, в таком случае она будет видеть статистику по всем успешным оплатам через Робокассу.»
Но мы не понимаем как это сделать! И даст ли это результат. Подскажите пожалуйста?
Всем привет!
Народ подскажите пожалуйста как быть и кто встречался с такой ситуацией?
Не могу попасть на сайт яндекс метрики целый день, пишет вот такое в брайзере:
«Ваше подключение не является приватным
Не удалось подтвердить, что это сервер metrika.yandex.ru. Его сертификат безопасности относится к search.dnsadvantage.com. Возможно, сервер настроен неправильно или кто-то пытается перехватить ваши данные.
Вы не можете продолжить, так как оператор сайта запросил повышенный уровень безопасности для этого домена.»
Периодические трудности с доступом были и раньше, но они, как правило, проходили через 5-10 минут или несколько обновлений страницы.
Добрый вечер, Специалисты!
Есть такая проблема, создающая следующий вопрос.
Сайт www.carsbir.ru (тендерная площадка поиска спецов на ремонт авто) имеет домен третьего уровня http://profile.carsbir.ru/ Сам сайт сделан на вордпрессе, а часть с профайлом — самописная, вот и живет отдельно. Но в нашем понимании — это один сайт. Т.е. мы очень хотим видеть все страницы с домена третьего уровня в индексации головного домена. Гугл так и проиндексировал. А Яндекс считает, что это два разных сайта.
Нам стоит ждать пока Яндекс их проиндексирует как один сайт или этого не случится? Плохо ли это для индексации основного сайта на головном домене? Получается, что весь контент на домене третьего уровня (в плане индексации) не будет иметь никакого отношения к главному домену?
Заранее спасибо за подробный ответ!
привет. поставил яндекс.метрику на свой сайт, который сконструировал на wix. метрика показывает число посетителей, но не отображает географию. номер счетчика 48172418
Т.е. в идеале хотелось бы получить простой список: clientId | запрос
Такое возможно? Если нет, то что возможно для получения однозначного соответсвия?
Добрый день.
Веду трафик на интернет-магазин. Метки все проставлены, но люди бывают не в этот день делают заказ, а через 2 дня например и в целях значутся лиды, которые пришли ни откуда. Как можно решить это проблему, чтобы лиды и через пару дней отстукивали свой источник трафика?
Здравствуйте.
Несколько лет назад в отчетах яндекс метрики вебмастер видеть детальную информацию по переходам из соцсетей. Видеть полный url откуда был переход. Вчера на мой сайт был нестандартное количество переходов из соцсети фейсбук. Я точно знаю что это не моих рук дело. Мне интересно откуда и по какой причине был этот трафик. Но в метрике я вижу только количество переходов и урл соцсети. Нет подробной информации откуда пришли эти люди.
Вопрос:
Какая последовательность настройки фильтров или гриппировок что бы вебмастер мог получить детальный отчет по переходам из соц сетей и увидеть откуда же пришли эти люди.
Спасибо!
Здравствуйте, перестал показываться трафик в метрике, Счетчик 45264492 установлен через GTM, проверял через консоль счетчик загружается, но данных в метрике нету, в чем может быть проблема? Такая же проблема со счетчиком 47883203
Дано:
сайт.ру (на нем установлен счетчик метрики № 1)
поддомен.сайт.ру (на нем установлен счетчик метрики № 2)
Поддомен рекламируется в Директе
Вопрос:
Как собирать аудиторию с основного сайта, а вести ретаргет в директе на поддомен?
Другими словами, как привязать цели от метрики сайта к директу поддомена?