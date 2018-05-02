Клуб Яндекс.Метрики

май 2018
Сегментация в Метрике: как повлияет отключение медийной рекламы на продажи и последующую посещаемость
Василий
2 мая 2018, 13:15

В этом посте разберемся, как с помощью сегментации оценить влияние отключения медийной рекламы на продажи и возвращаемость клиентов. 

Описание ситуации: суперзадача многих медийных кампаний — максимальный охват, так что многим рекламодателям трудно посчитать эффективность баннера в других «попугаях». Тем не менее оценивать эффект от размещения через призму бизнес-задачи можно и нужно.

Скажем, рекламодателю в этом кейсе важно узнать, как медийная реклама на самом деле повлияла на конверсии, и увидеть, сколько времени в среднем у пользователей занимает возвращение на сайт.

1.  Выбираем условие «первый источник трафика».

2.  Задаем источник — переходы по медийной рекламе (метка UTM medium = display).

3.  Уточним, что рекламная кампания была именно в мае. Для этого нужно выбрать характеристику «Дата первого визита».

4.  С помощью регулярного выражения исключаем визиты, в которых медийная реклама была последним и последним значимым источником трафика.  

5.  В отчете укажем модель атрибуции «Последний переход» и выберем период с начала мая до текущего дня. Так мы сможем увидеть, по каким источникам трафика возвращались пользователи, которые изначально приходили с медийной рекламы.

6.  В этом кейсе реклама лучше других каналов работает на возвращаемость посетителей — больше всего посещений было из рекламных источников трафика.

7.  Посмотрим, сколько в среднем дней требовалось пользователю, чтобы вернуться. Добавляем метрику «Дней между визитами».

8.  Судя по отчету, в среднем клиентам требуется примерно 10 дней, чтобы вернуться после первого перехода по медийной рекламе. Пользователи возвращаются на сайт, хотя могут делать это и не сразу.

9.  Теперь посмотрим, что с конверсиями. Добавляем метрику «Целевые визиты» и выбираем достижение конкретной цели.

10. На графике по целевым визитам видно, что в течение всего периода люди возвращались и делали конверсии.

Как видите, проанализировать в Метрике эффективность медийной рекламы не так трудно, при этом результат получается очень наглядный. 

Сегментация в Метрике,Медийная реклама,есть решение
Нужна помощь по api метрики
zerocoldkz
8 мая 2018, 10:54

Доброго времени суток. Второй день вожусь с Api метрики :) хочу на отдельной странице себе вывести статистику в виде:

URL: количество просмотров страницы с яндекса.

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать запрос url + фильтр на скрине:(на php

Агентский аккаунт Метрики
Виктория
10 мая 2018, 13:46

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, возможно ли зарегистрировать счетчик исключительно на агентский аккаунт метрики (не знаю существует ли такой)?

Дело в том, что агентство, которое делало сайт уверяет, что метрику передать невозможно, так она агентском аккуанте.

О том что перенести акк на новый логин можно, я знаю.

Заранее спасибо

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Счётчики метрика доступ
Цели на виджет ВК
atrium-dir
14 мая 2018, 16:30

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, можно ли отследить вступление в сообщество и переходы с сайта в вк через данный виджет: https://vk.com/dev/Community ?

Можно ли прописать цели в метрике для этого виджета?

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цели в метрике,цели
Различия в данных по конверсии в Директе и Метрике
vdv-private-pilot
17 мая 2018, 12:03

Добрый день.

Появился вопрос. Сайт строительной тематики, не интернет магазин, была задача привести на сайт трафик по определенным городам. Для хоть какого то понимания итогового результата, доверились стандартным отчетам по целям в метрике, которые предварительно были настроены, они все простые: заход в Контакты, отправка Вопроса и заход в раздел Где купить.

По итогам месяца решили сделать внутренний отчет и не совсем понимаем почему так существенно отличаются данные из Директа и Метрики именно по конверсиям.

Директ с подключенной метрикой показывает некие данные в виде 130 конверсий по всем кампаниям, прямо в статистике.

Метрика в отчете по конверсиям показывает следующие данные (Достижения цели): заход в контакты 306,  отправка вопроса 7, заход в раздел Где купить 2032, итого в сумме 2345 конверсий.

Метрика в отчете «Директ сводка» показывает иные данные, а именно: заход в контакты 5,  отправка вопроса 0, заход в раздел Где купить 260, итого в сумме 265 конверсий.

По интернет магазинам больше доверяем реальным данным о заказах, которые собираем из системы управления CMS и все конверсии считаем по ним.

Здесь же продаж в явном виде нет и прежде всего мне самому хотелось бы понять что же за данные по конверсиям показаны в разных системах, почему они отличаются? И можно ли какие то из этих данных использовать в отчете для клиента.

Заранее всем спасибо за помощь.

1 комментарий
статистика,Метрика и Директ,цели в метрике
Как перенести сегмент в другой аккаунт метрики?
valentin@dviga.marketing
18 мая 2018, 09:36

Добрый день.

Есть ли возможность переноса сегмента аудитории из одного аккаунта метрики и загрузка его в другой?

3 комментария
Плагин ЯМетрики для Хром и Файрфокс
Vadim G.
23 мая 2018, 11:33

Уважаемые коллеги, есть плагин Яндекс Метрика, который очень помогал в работе, но в Файрфоксе он отвалился напрочь, а в Хроме не показывает ничего.  Есть ли возможность починить или заменить другим аналогичным?

1 комментарий
Почему метрика занижает посещаемость?
lujaikaOOO
28 мая 2018, 12:55

На сайте много лет стоит свой встроенный счетчик. Пару месяцев назад поставила метрику. Была неприятно удивлена низкой посещаемостью. А тут догадалась сравнить два счетчика по неделям и дням — матерь божья, на метрике процентов на 15% ниже. Почитала форумы — я не одна такая. Хотелось бы услышать объяснение этого природного явления непосредственно от яндекса. Варианты «это ваш накручивает» не предлагать! (ага, вот 10 лет стоит и все накручивает, накручивает…) Вариант «метрика не работает» не предлагать (работает, считает, карту кликов показыват, только вот где то теряет часть пользователей!)

8 комментариев
метрика яндекса
Спамные заходы
marketingitbomb1
28 мая 2018, 17:43

Здравствуйте!

В последнее время в нашей яндекс метрике отображаются заходы с яндекс дзен,но что самое удивительное так это то,что например:

Страница входа

zen.yandex.ru/media/id/5aec10471aa80cd30aa77754/mnogomnogo-deneg-i-taro-5b02ae491410c3e49332f83d

Страница выхода

zen.yandex.ru/media/id/5aec10471aa80cd30aa77754/mnogomnogo-deneg-i-taro-5b02ae491410c3e49332f83d

хотя страница входа должна быть вида 

itbomb.ru/catalog/?q=hp&submit=Найти&PAGEN_3=41

и таких заходов увеличивается каждый день.Вопрос как убрать такую спамную статистику и откуда в моей статистике появляются такие заходы

1 комментарий
Почему не подтягиваются данные в отчет Директ.расход
Maxgen Promo
30 мая 2018, 13:01

В отчете  Директ.расход, да и в сводке Директ нет никаких данных. То есть вообще. 

1 РК идет 4 дня, деньги есть, цели с нее достигаются, это я вижу в других отчетах

2 Аккаунты связаны. Корректный номер метрики указан в Параметрах РК.

В чем еще может быть дело?

12 комментариев
Конверсии из метрики в директ
unique fabric
30 мая 2018, 18:06

Добрый день.
У меня в метрике более 5-ти целей, и их количество складывается и переносится в раздел статистики рк. Как их развести? В стате директа мне важен только один параметр — заявка. Заранее спасибо

2 комментария
Откуда отклик пришёл?
Кирилл
31 мая 2018, 13:26

Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: есть сайт на котором размещены вакансии. Создали цель, чтобы отслеживать количество откликов по кнопке (через java script событие) — всё работает. Теперь появилась необходимость детализировать, откуда попали на раздел с вакансиями пользователи, которые нажали на кнопку. 

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