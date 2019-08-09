Наиболее популярными вопросами в Службу поддержки Яндекс.Метрики являются вопросы о взаимодействии Яндекс.Метрики и Яндекс.Директа. Оно и понятно — пользователи ведут рекламные кампании в Директе и хотят оценить их эффективность с помощью Метрики. Однако при анализе пользователи совершают ряд ошибок. В этом посте мы разберемся в особенностях анализа переходов с Директа и рассмотрим ряд популярных ошибок.

Что нужно для корректного взаимодействия Метрики и Директа?

В параметрах кампании Директа должен быть указан счетчик Метрики, который установлен на страницах вашего сайта;

На всех страницах сайта (в том числе и на страницах мобильной версии сайта) должен быть установлен счетчик Метрики, указанный в параметрах кампании;

В объявлениях кампании должны быть указаны корректные ссылки (без опечаток, с верно составленными метками и т. д.).

Чем отличаются источники «Яндекс.Директ» и «Яндекс: Не определено»?

В отчетах «Источники, сводка» и «Рекламные системы» можно наблюдать две группы:

Яндекс.Директ — в эту группу попадают все визиты, совершенные непосредственно по кликам рекламных объявлений Яндекс.Директа — по учтенным и по отфильтрованным кликам.

— в эту группу попадают все визиты, совершенные непосредственно по кликам рекламных объявлений Яндекс.Директа — по учтенным и по отфильтрованным кликам. Яндекс: Не определено –такой источник означает, что визит, который регистрирует Метрика, не удалось сопоставить с конкретным переходом из Директа. Поэтому, помимо самой рекламной системы, не получилось определить остальные данные: кампанию, фразу, запрос и другие. Причиной появления строки «Не определено» в источнике Яндекс.Директ может служить разрыв во времени между генерацией метки yclid в Директе и записью визита в Метрике. Это может произойти в следующих случаях: Посетитель перешел по объявлению и оставил страницу перехода открытой во вкладке браузера, а позже обновил ее. Посетитель перешел по ссылке из объявления, а затем переслал ее кому-то другому — повторный визит по этой ссылке также не получится связать с кликом из Директа. Редиректы на сайте могут приводить к исчезновению yclid-метки из ссылки и потере реферера (HTTP-заголовок Referer).

–такой источник означает, что визит, который регистрирует Метрика, не удалось сопоставить с конкретным переходом из Директа. Поэтому, помимо самой рекламной системы, не получилось определить остальные данные: кампанию, фразу, запрос и другие.

Где смотреть данные по визитам с Директа в Метрике?

Многие пользователи сравнивают показатели Директа со всеми подряд отчетами Метрики: и «Посещаемость», и «Вебвизор», и «Источники, сводка», и «Посетители» и другими. Такой подход является некорректным.

В Яндекс.Директе работает защита от преднамеренного скликивания. В результате, большинство попыток скликать объявление обезвреживаются автоматически, в статистике Директа такие клики не учитываются, и вы не платите за них.

А задача Метрики — как можно точнее фиксировать любую статистику по сайту. Поэтому в отчётах «Посещаемость», «Вебвизор», «Источники, сводка», «Посетители» и других показываются все визиты, которые состоялись по всем кликам — и по учтенным, и по отфильтрованным системой защиты от склика в Директе.

Визиты, которые состоялись по учтенным кликам находятся в группе отчетов «Директ»:

«Директ, сводка»

«Директ, расходы»

«Директ, площадки»

Расхождения показателей Директа и Метрики

Отчёты Директа помогают детально изучить работу кампаний: выделить самые эффективные объявления, ключевые фразы и настройки. А отчёты Метрики помогают лучше изучить поведение посетителей сайта и найти причины частых проблем — низкой конверсии или высокого показателя отказов.

Расхождение данных по визитам в Метрике и кликам в Директе — это неизбежная ситуация. Отчеты в этих двух системах в принципе решают разные задачи. Сравнивать эти цифры только ради сравнения не имеет никакого смысла. Разумеется, если статистика расходится на порядки — это повод проверить настройки кампании сайта, Метрики и кампаний Директа.

При этом помните, что информация о клике и визите в Метрику может «доезжать» и корректироваться в течение нескольких часов. Например, в какой-то момент клик может быть учтенным и отобразится в «Директ, сводке», но через некоторое время Директ обнаружит подозрительное поведение и отфильтрует этот клик.

Также обращаем ваше внимание, что Яндекс.Метрика не предоставлет статистику Яндекс.Директа в режиме реального времени.

И всё же — почему клик по рекламе может не превратиться в визит в Метрике?

При клике по рекламе происходит переход на сайт, после этого происходит загрузка счетчика Метрики. Не все клики превратятся в визиты в Метрике, потому что посетитель может:

остановить загрузку сайта;

закрыть сайт до окончания загрузки страницы;

использовать плагины в браузере, блокирующие выполнение скрипта счетчика Метрики.

Также могут быть проблемы, находящиеся на стороне сайта или настроек кампании:

страница не загрузилась (проблемы в работоспособности сайта), либо загрузилась некорректно (например, только в каком-либо браузере);

на посадочной странице настроен редирект на другой сайт;

в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу без счетчика Метрики;

при переходе на сайт загрузка других JS-скриптов на сайте блокирует работу счетчика;

в объявлении задан некорректный URL, который не может быть открыт;

в объявлении задан URL с недействительным сертификатом безопасности.

Во всех этих случаях клик в Директе состоится, но визита в Метрике не будет. Поэтому при больших расхождениях рекомендуем внимательно проверить все вышеописанные пункты.

Что делать, если обнаружены большие расхождения?

Прежде всего убедитесь в корректности построения отчетов, которые вы сравниваете (выбраны правильные даты, модель атрибуции «Последний переход» и т. д.). Если отчеты составлены правильно, но расхождения имеются, то обязательно проверьте вышеописанные моменты.

Если у вас остались вопросы по взаимодействию Метрики и Диретка, то задайте их Службе поддержки через форму обратной связи: https://yandex.ru/support/metrica/general/direct.html

Желаем вам удачных рекламных кампаний!