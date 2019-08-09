Клуб Яндекс.Метрики

август 2019
Гид по Метрике: как правильно анализировать переходы с Директа
Василий
9 августа 2019, 12:59

 Наиболее популярными вопросами в Службу поддержки Яндекс.Метрики являются вопросы о взаимодействии Яндекс.Метрики и Яндекс.Директа. Оно и понятно — пользователи ведут рекламные кампании в Директе и хотят оценить их эффективность с помощью Метрики. Однако при анализе пользователи совершают ряд ошибок. В этом посте мы разберемся в особенностях анализа переходов с Директа и рассмотрим ряд популярных ошибок.

Что нужно для корректного взаимодействия Метрики и Директа?

  • В параметрах кампании Директа должен быть указан счетчик Метрики, который установлен на страницах вашего сайта;
  • На всех страницах сайта (в том числе и на страницах мобильной версии сайта) должен быть установлен счетчик Метрики, указанный в параметрах кампании;
  • В объявлениях кампании должны быть указаны корректные ссылки (без опечаток, с верно составленными метками и т. д.).

Чем отличаются источники «Яндекс.Директ» и  «Яндекс: Не определено»?

В отчетах «Источники, сводка» и «Рекламные системы» можно наблюдать две группы:

  • Яндекс.Директ — в эту группу попадают все визиты, совершенные непосредственно по кликам рекламных объявлений Яндекс.Директа — по учтенным и по отфильтрованным кликам.
  •  Яндекс: Не определено –такой источник означает, что визит, который регистрирует Метрика, не удалось сопоставить с конкретным переходом из Директа. Поэтому, помимо самой рекламной системы, не получилось определить остальные данные: кампанию, фразу, запрос и другие.

    Причиной появления строки «Не определено» в источнике Яндекс.Директ может служить разрыв во времени между генерацией метки yclid в Директе и записью визита в Метрике. Это может произойти в следующих случаях:

    • Посетитель перешел по объявлению и оставил страницу перехода открытой во вкладке браузера, а позже обновил ее.
    • Посетитель перешел по ссылке из объявления, а затем переслал ее кому-то другому — повторный визит по этой ссылке также не получится связать с кликом из Директа.
    • Редиректы на сайте могут приводить к исчезновению yclid-метки из ссылки и потере реферера (HTTP-заголовок Referer).

Где смотреть данные по визитам с Директа в Метрике?

Многие пользователи сравнивают показатели Директа со всеми подряд отчетами Метрики: и «Посещаемость», и «Вебвизор», и «Источники, сводка», и «Посетители» и другими.  Такой подход является некорректным.

В Яндекс.Директе работает защита от преднамеренного скликивания.   В результате, большинство попыток скликать объявление обезвреживаются автоматически, в статистике Директа такие клики не учитываются, и вы не платите за них.  

А задача Метрики — как можно точнее фиксировать любую статистику по сайту. Поэтому в отчётах «Посещаемость», «Вебвизор», «Источники, сводка», «Посетители» и других показываются все визиты, которые состоялись по всем кликам — и по учтенным, и по отфильтрованным системой защиты от склика в Директе.

Визиты, которые состоялись по учтенным кликам находятся в группе отчетов «Директ»:

  • «Директ, сводка»
  • «Директ, расходы»
  • «Директ, площадки»

 Расхождения показателей Директа и Метрики

Отчёты Директа помогают детально изучить работу кампаний: выделить самые эффективные объявления, ключевые фразы и настройки. А отчёты Метрики помогают лучше изучить поведение посетителей сайта и найти причины частых проблем — низкой конверсии или высокого показателя отказов.

Расхождение данных по визитам в Метрике и кликам в Директе — это неизбежная ситуация. Отчеты в этих двух системах в принципе решают разные задачи. Сравнивать эти цифры только ради сравнения не имеет никакого смысла. Разумеется, если статистика расходится на порядки — это повод проверить настройки кампании сайта, Метрики и кампаний Директа.

При этом помните, что информация о клике и визите в Метрику может «доезжать» и корректироваться в течение нескольких часов. Например, в какой-то момент клик может быть учтенным и отобразится в «Директ, сводке», но через некоторое время Директ обнаружит подозрительное поведение и отфильтрует этот клик. 

Также обращаем ваше внимание, что  Яндекс.Метрика не предоставлет статистику Яндекс.Директа в режиме реального времени.

И всё же — почему клик по рекламе может не превратиться в визит в Метрике? 

При клике по рекламе происходит переход на сайт, после этого происходит загрузка счетчика Метрики. Не все клики превратятся в визиты в Метрике, потому что посетитель может:

  • остановить загрузку сайта;
  • закрыть сайт до окончания загрузки страницы;
  • использовать плагины в браузере, блокирующие выполнение скрипта счетчика Метрики.

Также могут быть проблемы, находящиеся на стороне сайта  или настроек кампании:

  • страница не загрузилась (проблемы в работоспособности сайта), либо загрузилась некорректно (например, только в каком-либо браузере);
  • на посадочной странице настроен редирект на другой сайт;
  • в объявлении задан URL, при переходе по которому происходит редирект на страницу без счетчика Метрики;
  • при переходе на сайт загрузка других JS-скриптов на сайте блокирует работу счетчика;
  •  в объявлении задан некорректный URL, который не может быть открыт;
  • в объявлении задан URL с недействительным сертификатом безопасности.

Во всех этих случаях клик в Директе состоится, но визита в Метрике не будет. Поэтому при больших расхождениях рекомендуем внимательно проверить все вышеописанные пункты. 

Что делать, если обнаружены большие расхождения?

Прежде всего убедитесь в корректности построения отчетов, которые вы сравниваете (выбраны правильные даты, модель атрибуции «Последний переход» и т. д.). Если отчеты составлены правильно, но расхождения имеются, то обязательно проверьте вышеописанные моменты.

Если у вас остались вопросы по взаимодействию Метрики и Диретка, то задайте их Службе поддержки через форму обратной связи: https://yandex.ru/support/metrica/general/direct.html

Желаем вам удачных рекламных кампаний!

4 комментария
директ,Гид по Метрике,Отчет,есть решение
Гид по Метрике: как отслеживать собственные визиты на сайт
Василий
13 августа 2019, 11:00

Увидеть собственное посещение в отчетах счетчика Метрики достаточно просто. Для этого зайдите на сайт c произвольным GET-параметром. Например, можно зайти с параметром from=mytest. 

В этом случае ссылка будет выглядеть так: https://site.ru?from=mytest

Можно использовать любой произвольный параметр (test=vasya, from=london, yandex=top и т. д.)

Например, мы хотим увидеть свой визит на счетчике Помощи Яндекс.Метрики: https://yandex.ru/support/metrica/ 

Как мы уже знаем, необходимо к ссылке добавить произвольный GET-параметр. Поэтому добавим удобный нам параметр test=vasyametrika: 
https://yandex.ru/support/metrica/?test=vasyametrika и перейдем по ссылке.

Получится вот так:

Теперь для того, чтобы увидеть свой визит в статистике, нужно перейти в любой отчет счетчика (например, «Посещаемость») и отфильтровать визиты с помощью сегментации, чтобы увидеть наш визит, в котором был просмотрен тестовый параметр (в нашем случае — test=vasyametrika). Обратите внимание, что данные появятся в отчете в течение нескольких минут. 

Сделать это можно так: 

Кликните на ссылку, чтобы увидеть этот отчет. 

Попробуйте таким же образом отыскать ваш визит на Помощь Яндекс.Метрики :)

Почему мой визит не фиксируется? 

Ваш визит может быть не зафиксирован, если: 

  • включен фильтр «Не учитывать мои визиты»;
  • антивирус или блокировщик рекламы мешают загрузки Метрики;
  • на сайте не установлен (или установлен некорректно) счетчик — проверьте

3 комментария
Гид по Метрике,есть решение