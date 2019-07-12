Клуб Яндекс.Метрики

июль 2019
Метрика отдает неверные данные
Надежда
12 июля 2019, 09:56

Здравствуйте, у меня дашборд в метрике счетчика отдает не верные данные, например время на сайте, оно всегда варьируется от 0:15 (чаще всего), до 0:17.

Номер счетчика 49763845

Специально ждал 00:00 чтобы кто-то зашел и я проверил.

Вот данные от вчера (11.07)

Опять время на сайте 0:15, а в вебвизоре люди сидят по 1-2 минуты, т. е. даже среднестатистически нельзя вывести 0:15 никак!

Проблема именно в метрике, подскажите пожалуйста это возможно исправить и влияет ли эти данные на ранжирование в яндексе? Ведь указывается неверное время проведенное на сайте и соответственно  поисковик будет думать что сайт не интересен и понижать?

Отказы наоборот завышены, на последнем скрине видно 18,2%, а в вебвизоре из 17 посетителей только у одного 0:02 время на сайте.

6 комментариев
метрика яндекса
Счетчик метрики на сайте показывает нули.
Игорь
12 июля 2019, 12:18

Добрый день. Проблема началась вчера. На сайте (https://prigotovdoma.ru)  стоит счетчик (id=22699732) метрики, но он показывает нули:

Раньше было:

Статистика собирается нормально, да и вобщем все работает норм. Пробовал переустанавливать — не помогает.

Подскажите в чем может быть проблема?

4 комментария
Счетчик
0 заходы каждый день
hello@rbn3d.com
19 июля 2019, 20:26

Добрый день! На сайт каждый день заходит посетитель с города Волгоград. Время сессии от 1 до 10 секунд. Скажите, как понимаю идет слив сайта в результатах поиска, что можно сделать?

1 комментарий
Долгосрочные интересы v2 или где искать полный список
master@narashivanievolos.ru
23 июля 2019, 07:54

Хотим поблагодарить компанию за удобный сервис аналитики и обновленные Долгосрочные интересы. А теперь о насущном. Еще в 2016 году в блоге метрики  от сотрудника было сообщение про запланированную статью, которая прольёт свет и расшифрует долгосрочные интересы в Метрики. В данный момент Крипта уже давно отдает в Метрику те самые категории и их расшифровку (в виде уточняющих подкатегорий), и вроде как надобность в той статье и отпала.  Но, одна проблема осталась — до сих пор нет полного списка подкатегорий, и не ясно где ее взять.

Убедится в этом легко — сравним 2 счетчика и их отчет по долгосрочным интересам за год. Возьмем к примеру официальный Демо счетчик Метрики и сделав годовую выборку за год получим 306 уникальных категорий интересов.

Далее возьмем любой другой настоящий счетчик метрики —  например узкую женскую тематику по наращиванию волос newshine.ru, и получим уже 304 категории.

Сравнив отчеты двух сайтов, получаем что у МетрикиДемо отсутствуют категории:

  • Укладка волос
  • Исторические фильмы

А у сайта чисто женской тематики отсутствуют категории:

  • Парусный спорт
  • Сноубординг
  • Свадебный отдых
  • Скейтбординг

Различия есть, что говорит о скрытых категориях. При этом 170 категорий в женской тематике и 174 в демо счетчике отмечены как не определено. Судя по всему за ними и скрываются недостающие подкатегории. Теперь хотелось бы и их получить для полноты картины. Но где их искать?
PS: И еще нашли ошибку в отчетах — Развлечения и досуг ->Игры -> вместо имени категори надпись crypta_interest_mobile_games_name.
 

интересы,метрика яндекса,метрика
Трафик для групп сайтов с единым доменом
nice2meetU
23 июля 2019, 11:44

Добрый день!

Вопрос навеян п. 2 из этой статьи: https://yandex.ru/blog/metrika/bystryy-perekhod-iz-otcheta-v-yandeks-direkt-i-polnyy-adres-sayta-v-nastroykakh-sch-tchika

Если установить разные счетчики на siteforyandex.ru/msk и siteforyandex.ru/spb, где будут регистрироваться в Метрике заходы на страницу siteforyandex.ru/  

— в обоих счетчиках

— ни в одном  (нужно сделать третий счетчик для siteforyandex.ru)

?

1 комментарий
Установка счетчика,несколько счетчиков