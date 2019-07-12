Здравствуйте, у меня дашборд в метрике счетчика отдает не верные данные, например время на сайте, оно всегда варьируется от 0:15 (чаще всего), до 0:17.

Номер счетчика 49763845

Специально ждал 00:00 чтобы кто-то зашел и я проверил.

Вот данные от вчера (11.07)

Опять время на сайте 0:15, а в вебвизоре люди сидят по 1-2 минуты, т. е. даже среднестатистически нельзя вывести 0:15 никак!

Проблема именно в метрике, подскажите пожалуйста это возможно исправить и влияет ли эти данные на ранжирование в яндексе? Ведь указывается неверное время проведенное на сайте и соответственно поисковик будет думать что сайт не интересен и понижать?

Отказы наоборот завышены, на последнем скрине видно 18,2%, а в вебвизоре из 17 посетителей только у одного 0:02 время на сайте.