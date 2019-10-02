Что нажать в метрике что бы просмотреть в вебвизоре конкретную странцу?
Заренее Благодарю
Что нажать в метрике что бы просмотреть в вебвизоре конкретную странцу?
Заренее Благодарю
Большинство данных о посещениях собирается счетчиком Яндекс.Метрики автоматически. Эти данные можно дополнять собственными, передавая параметры визитов. Однако, часто вызывает интерес не статистика визитов посетителей сайта, а информация о самих посетителях.
Переданные сведения отображаются в отчете Параметры посетителей. Их можно использовать в качестве условия группировки и сегментации.
Параметры посетителей — что это такое?
Параметры посетителей — это определенная информация о посетителе, его характеристика, статус и т. д. Некоторые данные о посетителях Метрика собирает автоматически, а какие-то данные могут храниться в CRM клиента.
Яндекс.Метрика позволяет передавать произвольный набор данных, называемых параметрами посетителей. В качестве этих параметров рекомендуется передавать характеристики посетителей, которые не изменяются от визита к визиту и не содержат персональные данные (например, фамилию или имя).
Важно различать, какие параметры относятся к визиту или просмотру, а какие — к посетителю. Свойства посетителя отличаются от свойств просмотра и визита тем, что они не привязаны к конкретному времени посещения сайта.
Например, событие «отправка отзыва» приходится на конкретный визит: за всю историю посещений человек мог оставить отзыв только один раз. Поэтому нет смысла делать такое событие атрибутом (параметром) посетителя: в этом случае в отчетах вы будете видеть, что якобы на каждый визит этого посетителя приходилось по одному отзыву.
В параметрах посетителей следует передавать только те характеристики, которые не меняются от визита к визиту и не содержат персональные данные посетителей. Например, можно передать тип клиента — «розничный» или «оптовый», «зарегистрированный» или «гость» и так далее.
Переданные сведения могут быть отображены в отчете, а также использоваться в условиях группировки и сегментации.
Передача и обработка данных
Каждый посетитель сайта имеет свой идентификатор, который назначает Метрика — ClientID. При этом владелец сайта может использовать собственную систему идентификаторов посетителей.
Собственный идентификатор можно передавать в Метрику с помощью метода setUserID, что позволяет связывать UserID с ClientID.
Собственные идентификаторы будут привязаны к ClientID только для тех посетителей сайта, во время посещений которых метод был вызван. Для сбора более полной статистики рекомендуем подождать некоторое время, пока в Яндекс.Метрику будет передан больший объем данных.
Параметры посетителей можно передавать несколькими способами:
Можно передавать до 1000 параметров посетителей для одного ID
Передавать параметры посетителей можно через веб-интерфейс и через API Метрики
Online — передача данных с помощью userParams
Простыми словами:
«Метрика, вот данные по пользователю из CRM. Забери их себе на хранение, пожалуйста.»
Метод актуален также для пользователей по которым данные уже накоплены, то есть мы уже знаем этого пользователя и у нас есть параметры, которые мы хотим передать в Метрику. Данные можно передавать в любой момент взаимодействия пользователя с сайтом.
Пример:
Известный вам пользователь добавляет о себе дополнительную информацию, например о количестве детей, то вы можете тут же вернуть эти параметры и отправить их Метрику.
Offline-загрузка по ClientID
Теперь посмотрим, как привязать данные к ClientID.
Простыми словами:
«Метрика, какой ClientID ты присвоила этому пользователю? Ок, этот ClientID я назначу этому пользователю в своей CRM. А позже я могу из своей CRM загрузить необходимые данные в Метрику по этому ClientID (например, когда от этого клиента придут данные об оплате).»
Рассмотрим процесс по шагам:
Offline-загрузка по UserID
Теперь посмотрим как привязать данные к UserID.
Простыми словами:
«Метрика, в моей CRM у этого пользователя вот такой UserID, запиши его себе. Позже я могу из своей CRM загрузить необходимые данные в Метрику по этому UserID (например, когда от этого клиента придут данные об оплате).
А еще я могу нескольким пользователям в Метрике дать один и тот же UserID (например, один человек в Метрике это 2 разных посетителя с декстопа и мобильного).»
Рассмотрим процесс по шагам:
Особенности CSV-файла
Обязательные поля для передачи данных:
Для передачи иерархической структуры параметров используйте символ «.» (точка). Например, для передачи нескольких вложенных друг в друга значений поля key, необходимо указать client.demography.age.
Тогда в отчете «Параметры посетителей» вы увидите 3 уровня параметров посетителей:
Максимальное количество символов в полях, которое отображается в отчетах Яндекс.Метрики:
Скачать пример файла с параметрами посетителей
Особенности загрузки данных с помощью userParams
Данные передаются в виде JavaScript-объектов и обрабатываются следующим образом.
Название поля и уровень его вложенности интерпретируются как имя параметра и его уровень соответственно. Значение поля обрабатывается следующим образом в зависимости от своего типа:
В одном визите можно передать до 1000 параметров. При передаче иерархической структуры данных в отчетах Яндекс.Метрики отобразится до 10 уровней вложенности.
Пример:
Представим интернет-магазин, у которого есть два типа покупателей: «обычные» и «vip». Данные о статусе клиента хранятся в собственной базе сайта. После того, как посетитель авторизуется на сайте, на каждой странице вместо ссылки Войти он будет видеть свое имя или логин, а рядом — свой особый статус, если он у него есть: Иван / VIP. Чтобы отправлять в Метрику статус клиента, на все страницы сайта необходимо добавить код, который будет вызывать метод userParams.
Для отправки данных о посетителях с особым статусом код примет следующий вид:
ym(XXXXXX, 'userParams', { vip_status: true, age: 40 UserID: 12345 });
Если передается информация об «обычном» посетителе, код будет таким:
ym(XXXXXX, 'userParams', { vip_status: false, age: 40 UserID: 12345 });
где XXXXXX — номер счетчика Метрики.
Если у «обычного» клиента появится особый статус, то при его следующей авторизации на сайте метод userParams отправит в Метрику изменившиеся данные (то есть перезапишет их). При этом новый статус распространится на всю историю визитов этого посетителя, как если бы он был vip-клиентом изначально.
Какие данные можно удалить из отчетов, а какие — нельзя
Удалить можно только те параметры посетителей, которые были загружены с помощью CSV-файла.
Параметры посетителей, загруженные online с помощью метода userParams недоступны к удалению.
Чтобы удалить из сервиса ранее загруженные CSV-файлом данные или их часть, необходимо подготовить CSV-файл для удаления. Файл должен содержать только поле key тех данных, которые нужно удалить. Затем следует выполнить следующее:
Если у вас есть интересные кейсы с параметрами посетителей, поделитесь в Клубе Метрике своим опытом — так вы сможете помочь коллегам быстрее и лучше разобраться в этой интересной теме.
В 2 раза больше отказов со смартфонов из браузера Android Browser.
Не нашел в плеймаркете данного браузера.
Что это за браузер и где его скачать, чтобы протестить?
РЕШЕНИЕ
Андроид до версии 4.4 поставлялся с этим браузером по-умолчанию. Потом Google предложила производителям либо включать в поставку браузер Хром (так делает большинство производителей), либо разрабатывать свой (так делает Самсунг). Т.е. это все очень старые смартфоны, доля пользователей которых с каждым годом стремится к нулю.
Данный браузер еще называют native или стоковый. Довольно глючный браузер, мы на своем сайте предупреждаем пользователей, что могут быть проблемы и предлагаем установить один из нормальных браузеров.
В GP не было и не будет этого браузера. Можно скачать отдельно apk. Например, на сайте 4pda
Как вы знаете, в Метрике есть ограничение в 20 условий на один сегмент. Как в таком случае решать задачу, когда, например, нужно посмотреть статистику по более чем 20 поисковым запросам? Легко! Используйте регулярные выражения — это позволит добавить более 20 уникальных запросов (частей запросов) в один сегмент.
Предположим, нам нужно посмотреть статистику по 21 поисковым запросам: метрика, аналитика, новости, метрика1, аналитика1, новости1, метрика2, аналитика2, новости2, метрика3, аналитика3, новости3, метрика4, аналитика4, новости4, метрика5, аналитика5, новости5, метрика6, аналитика6, новости6
Если бы мы перечисляли запросы с новой строки, то увидели бы предупреждение о превышении количества условий
Для решения задачи нам потребуется строка регулярного выражения.
В окошко для ввода поисковых запросов пишем регулярку вида
~(XXX|YYY|… |ZZZ), где XXX, YYY,… ZZZ — нужные поисковые запросы (части запросов).
В нашем случае будет вот так:
~(метрика|аналитика|новости|метрика1|аналитика1|новости1|метрика2|аналитика2|новости2|метрика3|аналитика3|новости3|метрика4|аналитика4|новости4|метрика5|аналитика5|новости5|метрика6|аналитика6|новости6)
Нажимаем кнопку «Применить» и получаем вот такой отчет
Как видите, отчет успешно построен, и в нем остались только только те запросы, которые удовлетворяют заданному сегменту. Ссылка на отчет
Попробуйте и вы построить отчет по более чем 20 поисковым запросам.
Исходные данные:
— интернет-магазин в СПб и Москве;
— cms-система, с помощью которой можно на любую страницу сайта поставить свой баннер;
— баннер — это картинка и ссылка, которая ведет на карточку товара, категорию с товарами или на результат некоторого поиска. Все баннеры и ссылки внутренние.
Задача:
Надо собрать статистику по просмотрам и по кликам баннеров. Также надо определить на какую сумму было заказов после клика на тот или иной баннер (случай кликов по нескольким баннерам за один визит не рассматриваем).
Реализация:
В ЯМ созданы цели Просмотр баннера (banner_view) и Клик баннера (banner_click).
При загрузке страницы в js анализируются ссылки с картинками и для каждого баннера отправляется запрос ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_view», { «banner»: {«<banner_id>» : «<city>»}}). В качестве <banner_id> берется имя картинки без расширения. Например, ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_view», { «banner»: {«arla_2019» : «msk»}}). Если был клик на этот же баннер, то отправляю ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_click», { «banner»: {«arla_2019» : «msk»}})
Для статистики продаж создал составную цель: шаг1 — клик баннера, шаг2 — покупка
Результат:
Сделал по 1 клику на два разных баннера. Далее , в отчете «Параметры визитов» если выбираю настройки как на скриншоте для цели «Клик баннера», то видно, что было 2 клика по баннерам, но не видно по каким конкретно. Для всех баннеров в столбце «Достижения цели» стоят одинаковые значения. Аналогично, нельзя определить клики по столбцу «Количество параметров визита». Я ожидал, что для баннеров, по которым я кликнул, отобразится 1, а для остальных 0.
Один из вариантов решения мне видится в том, чтобы в reachGoal для разных целей передавать разные параметры. Например, ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_view», { «banner_view»: {«arla_2019_view» : «msk_view»}}), ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_click», { «banner_click»: {«arla_2019_click» : «msk_click»}})
Но это больше похоже на костыль. Может есть какое-то другое стандартное решение?
Статистику продаж пока не проверял.
Неделю бьюсь впустую, слила весь бюджет, пришлось остановить компанию. Подскажите пожалуйста, какие слова надо добавить вместо url и options, что бы метод работал?
ym (XXXXXX, 'hit', url[, options])
Смысл в том, что метрика не регистрирует переходы по страницам, и не получается отследить цель: был в корзине. Специалисты поддержки сказали, что надо воспользоваться методом hit, дали ссылку на документацию, но там совсем ничего не понятно. Вставляю в таком виде на сайт: ym (55575***, 'hit', url[, options]), но это ничего не меняет😔
Помогите пожалуйста🙏
РЕШЕНИЕ
Если смотреть на конструкцию ym (XXXXXX, 'hit', url[, options]) :
— XXXXXX — номер счетчика Метрики
— hit — это собственно название метода, который вызывается
— url — тут нужно указать URL-адрес или его часть
— options — здесь указываете различные опции перехода. Например, реферер перехода, параметры визита, заголовок страницы.
То есть без опций структура такая: ym (XXXXXX, 'hit', url)
С опциями — такая: ym (XXXXXX, 'hit', url, options)
Например, Вы хотите по ссылке перехода на другую страницу (например, «О нас») передать информацию о просмотре. Тогда при переходе на такую страницу следует вызвать метод hit в виде, например, таком
ym (321654, 'hit', '/about_us', {
title: 'О нас',
referer: 'http://site.ru'
});
В данном случае мы передаем в Метрику следующую информацию:
Произошел переход со страницы http://site.ru на страницу http://site.ru/about_us c заголовком «О нас».
Обращаем ваше внимание, что для корректной настройки передачи данных требуется знание и понимание основ работы HTML и JS API. Если у вы не обладаете такими знаниями, то мы настоятельно рекомендуем обратиться к вебмастеру сайта за помощью.
Заметил огромный скачек в трафике прямых заходов
http://joxi.ru/LmGbMGNiwaLBor
по комментарию яндекса это могут быть роботы, на скрине поставил фильтр роботность=люди, но прирост трафика все равно сохранился, причем существенный
С чем это может быть связано и как теперь отслеживать реальную картину трафика на сайте?
Содержание
Что такое электронная коммерция?
Электронная коммерция представляет из себя метод передачи данных о действиях с товарами, которые просматривал или заказывал посетитель на сайте.
С помощью электронной коммерции можно передавать в Яндекс.Метрику информацию о 4-х событиях:
Передачу информации обо всех событиях настраивает вебмастер сайта. Информация о настройках для каждого события представлена в помощи Метрики.
Подключение электронной коммерции
Подключение электронной коммерции состоит из нескольких этапов:
Также вы можете подключить электронную коммерцию с помощью CMS. Выберите подходящий для вашего сайта плагин.
ВАЖНО!
На стороне сайта необходимо использовать то же название контейнера, что указано в настройках счетчика. Например, если в настройках счетчика вы изменили имя контейнера на другое (например, EcomYandex), то при настройке передачи данных используйте это же имя контейнера (EcomYandex).
Передача электронной коммерции одновременно в Google Analytics и Метрику
Имя контейнера данных и структура вкладываемых в него Ecommerce-объектов в Метрике соответствует аналогичным сущностям в Google Analytics Enhanced Ecommerce. Это означает, что если уже настроена отправка данных в Google Analytics Enhanced Ecommerce, в том числе через Global Site Tag, и включена электронная коммерция в Яндекс.Метрике, то последняя также начнет собирать данные.
Отчеты группы «Электронная коммерция»
Передача данных о доходе в отчеты Директа
С помощью Электронной коммерции можно передавать информацию о доходе в Яндекс.Директ. В статистике Яндекс.Директа будет доступна информация в колонках «Доход» и «Рентабельность». После настройки Электронной коммерции в списке целей в интерфейса Яндекс.Директа, который доступен в статистике кампании и в мастере отчётов, появится автоматически созданная цель — «eCommerce: Покупка (счётчик №ХХХХХ)». Выбрав её, вы сможете посмотреть доход и конверсии по ecommerce-цели.
Проверка передачи данных Электронной коммерции
Проверка с помощью дебага-режима _ym_debug=1
Для проверки необходимо:
Params. Counter XXXXXX. Params: {__ym: {…}}
Проверка с помощью команды JSON.stringify (dataLayer)
dataLayer — имя контейнера данных. Соответственно, если на счетчике используется другое имя контейнера, то нужно указать его вместо dataLayer.
Для проверки необходимо:
JSON.stringify(dataLayer) и жмём "Enter"
Тут возможны 3 варианта:
Плагины Электронной коммерции для CMS
Для популярных CMS имеются уже готовые плагины для передачи данных Электронной коммерции в Метрику. Вот некоторые из них:
Здравствуйте, передел страницу категории. Спустя месяц собрал статистику по посадочной, обнаружил что данные по трафику из Директа не бьются в отчетах Директа и Метрики. В метрике этот показатель в 2 раза меньше. Как это возможно?