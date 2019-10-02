Клуб Яндекс.Метрики

октябрь 2019
Как увидеть в вебвизоре конкретную страницу сайта? Домен кириличный > (%D1%96%D0%BD%D0)
Александр
2 октября 2019, 11:20

Что нажать в метрике что бы просмотреть в вебвизоре конкретную странцу?

Заренее Благодарю

3 комментария
Вебвизор
Гид по Метрике: параметры посетителей
Василий
3 октября 2019, 15:25

Большинство данных о посещениях собирается счетчиком Яндекс.Метрики автоматически. Эти данные можно дополнять собственными, передавая параметры визитов. Однако, часто вызывает интерес не статистика визитов посетителей сайта, а информация о самих посетителях.

Переданные сведения отображаются в отчете Параметры посетителей. Их можно использовать в качестве условия группировки и сегментации.

Параметры посетителей — что это такое?

Параметры посетителей — это определенная информация о посетителе, его характеристика, статус и т. д. Некоторые данные о посетителях Метрика собирает автоматически, а какие-то данные могут храниться в CRM клиента. 

Яндекс.Метрика позволяет передавать произвольный набор данных, называемых параметрами посетителей. В качестве этих параметров рекомендуется передавать характеристики посетителей, которые не изменяются от визита к визиту и не содержат персональные данные (например, фамилию или имя).

Важно различать, какие параметры относятся к визиту или просмотру, а какие — к посетителю. Свойства посетителя отличаются от свойств просмотра и визита тем, что они не привязаны к конкретному времени посещения сайта.

Например, событие «отправка отзыва» приходится на конкретный визит: за всю историю посещений человек мог оставить отзыв только один раз. Поэтому нет смысла делать такое событие атрибутом (параметром) посетителя: в этом случае в отчетах вы будете видеть, что якобы на каждый визит этого посетителя приходилось по одному отзыву.

В параметрах посетителей следует передавать только те характеристики, которые не меняются от визита к визиту и не содержат персональные данные посетителей. Например, можно передать тип клиента — «розничный» или «оптовый», «зарегистрированный» или «гость» и так далее.

Переданные сведения могут быть отображены в отчете, а также использоваться в условиях группировки и сегментации.

Передача и обработка данных

Каждый посетитель сайта имеет свой идентификатор, который назначает Метрика — ClientID. При этом владелец сайта может использовать собственную систему идентификаторов посетителей.

Собственный идентификатор можно передавать в Метрику с помощью метода setUserID, что позволяет связывать UserID с ClientID.

Собственные идентификаторы будут привязаны к ClientID только для тех посетителей сайта, во время посещений которых метод был вызван. Для сбора более полной статистики рекомендуем подождать некоторое время, пока в Яндекс.Метрику будет передан больший объем данных.

Параметры посетителей можно передавать несколькими способами:

  • Online — во время посещения сайта, с помощью метода userParams;
  • Offline — с помощью CSV-файла в произвольный момент времени (ClinetID или UserID) — этот способ позволяет передавать в Метрику не только данные, собранные в момент посещения сайта, но и данные, собранные после того, как посетитель уже покинул сайт.

Можно передавать до 1000 параметров посетителей для одного ID

Передавать параметры посетителей можно через веб-интерфейс и через API Метрики

Online — передача данных с помощью userParams

Простыми словами:

«Метрика, вот данные по пользователю из CRM. Забери их себе на хранение, пожалуйста.»

Метод актуален также для пользователей по которым данные уже накоплены, то есть мы уже  знаем этого пользователя и у нас есть параметры, которые мы хотим передать в Метрику. Данные можно передавать в любой момент взаимодействия пользователя с сайтом.

Пример:
Известный вам пользователь добавляет о себе дополнительную информацию, например о количестве детей, то вы можете тут же вернуть эти параметры и отправить их Метрику.

Offline-загрузка по ClientID

Теперь посмотрим, как привязать данные к ClientID. 

Простыми словами:

«Метрика, какой ClientID ты присвоила этому пользователю? Ок, этот ClientID я назначу этому пользователю в своей CRM. А позже я могу из своей CRM загрузить необходимые данные в Метрику по этому ClientID (например, когда от этого клиента придут данные об оплате).»

Рассмотрим процесс по шагам:

  1. В какой-то произвольный момент времени взаимодействия посетителя с сайтом (владелец выбирает самостоятельно, это может авторизация или заполнение и отправка анкеты), мы запрашиваем у Метрики, какой ClientID ты присвоила этому пользователю, для этого используем метод getClientID в ответ Метрика возвращает этот параметр.
  2. После этого CleintID передаются в CRM, и на основании ClinetID и данных CRM формируется CSV-файл с параметрами посетителей 
  3.  Сформированный файл отправляется через интерфейс Яндекс.Метрики. После загрузки и обработки файла, данные будут доступны в отчетах.

Offline-загрузка по UserID

Теперь посмотрим как привязать данные к UserID. 

Простыми словами:

«Метрика, в моей CRM у этого пользователя вот такой UserID, запиши его себе. Позже я могу из своей CRM загрузить необходимые данные в Метрику по этому UserID (например, когда от этого клиента придут данные об оплате).

А еще я могу нескольким пользователям в Метрике дать один и тот же UserID (например, один человек в Метрике это 2 разных посетителя с декстопа и мобильного).»

Рассмотрим процесс по шагам: 

  1. В какой-то произвольный момент времени взаимодействия посетителя с сайтом (владелец выбирает самостоятельно, это может авторизация или заполнение и отправка анкеты), мы передаем в Метрику свой UserID и просим Метрику связать наш UserID c Метричным ClientID данного пользователя, для этого используем метод setUserID.
  2. Данные о UserID будут переданы в Метрику, где они будут связаны с соответствующим ClientID. Теперь можно сформировать CSV-файл с UserID и параметрами посетителей. 
  3. Итак, UserID переданы в Метрику и связаны с ClientID, CSV-файл c UserID и параметрами посетителей готов. Теперь можно загружать сформированный файл через интерфейс Яндекс.Метрики.После загрузки и обработки файла, данные будут доступны в отчетах.

Особенности CSV-файла

Обязательные поля для передачи данных:

Для передачи иерархической структуры параметров используйте символ «.» (точка). Например, для передачи нескольких вложенных друг в друга значений поля key, необходимо указать client.demography.age.

Тогда в отчете «Параметры посетителей» вы увидите 3 уровня параметров посетителей: 

Максимальное количество символов в полях, которое отображается в отчетах Яндекс.Метрики:

  •  key — 255;
  • value — 50.

Скачать пример файла с параметрами посетителей

Особенности загрузки данных с помощью userParams

Данные передаются в виде JavaScript-объектов и обрабатываются следующим образом.

Название поля и уровень его вложенности интерпретируются как имя параметра и его уровень соответственно. Значение поля обрабатывается следующим образом в зависимости от своего типа:

  • объект — для каждого ключа объекта создается ветвь дерева, и для каждого значения алгоритм вызывается рекурсивно;
  • строка — вычисляется количество случаев, когда встречается каждое различное значение строки;
  • число— вычисляется суммарное и среднее значение всех чисел;
  • true, false или null— вычисляется количество случаев, когда встречается каждое такое значение.

В одном визите можно передать до 1000 параметров. При передаче иерархической структуры данных в отчетах Яндекс.Метрики отобразится до 10 уровней вложенности.

Пример:

Представим интернет-магазин, у которого есть два типа покупателей: «обычные» и «vip». Данные о статусе клиента хранятся в собственной базе сайта. После того, как посетитель авторизуется на сайте, на каждой странице вместо ссылки Войти он будет видеть свое имя или логин, а рядом — свой особый статус, если он у него есть: Иван / VIP. Чтобы отправлять в Метрику статус клиента, на все страницы сайта необходимо добавить код, который будет вызывать метод userParams.

Для отправки данных о посетителях с особым статусом код примет следующий вид:

ym(XXXXXX, 'userParams', {

    vip_status: true,

    age: 40

    UserID: 12345

});

Если передается информация об «обычном» посетителе, код будет таким:

ym(XXXXXX, 'userParams', {

    vip_status: false,

    age: 40

    UserID: 12345

});

где XXXXXX — номер счетчика Метрики.

Если у «обычного» клиента появится особый статус, то при его следующей авторизации на сайте метод userParams отправит в Метрику изменившиеся данные (то есть перезапишет их). При этом новый статус распространится на всю историю визитов этого посетителя, как если бы он был vip-клиентом изначально.

Какие данные можно удалить из отчетов, а какие — нельзя

Удалить можно только те параметры посетителей, которые были загружены с помощью CSV-файла. 

Параметры посетителей, загруженные online с помощью метода userParams недоступны к удалению

Чтобы удалить из сервиса ранее загруженные CSV-файлом данные или их часть, необходимо подготовить CSV-файл для удаления. Файл должен содержать только поле key тех данных, которые нужно удалить. Затем следует выполнить следующее:

  1. В настройках счетчика (вкладка «Загрузка данных») нажмите кнопку Удалить данные.
  2. В появившемся окне выберите тип файла, к которому надо применить изменения, в зависимости от идентификатора (UserID или ClientID).
  3. Выберите файл на вашем компьютере и добавьте комментарий к загрузке, если это необходимо.
  4. Нажмите кнопку «Загрузить данные».

Если у вас есть интересные кейсы с параметрами посетителей, поделитесь в Клубе Метрике своим опытом — так вы сможете помочь коллегам быстрее и лучше разобраться в этой интересной теме.

5 комментариев
параметры посетителей,Гид по Метрике,есть решение
Отказы в Android Browser - что это? [есть решение]
АльфаДизайн
3 октября 2019, 15:34

В 2 раза больше отказов со смартфонов из браузера Android Browser.

Не нашел в плеймаркете данного браузера.

Что это за браузер и где его скачать, чтобы протестить?

РЕШЕНИЕ

Андроид до версии 4.4 поставлялся с  этим браузером по-умолчанию. Потом Google предложила производителям либо включать в поставку браузер Хром (так делает большинство производителей), либо разрабатывать свой (так делает Самсунг).  Т.е. это все очень старые смартфоны, доля пользователей которых с каждым годом стремится к нулю. 


Данный браузер еще называют native или стоковый.  Довольно глючный браузер, мы на своем сайте предупреждаем пользователей, что могут быть проблемы и предлагаем установить один из нормальных браузеров.  
В GP не было и не будет этого браузера. Можно скачать отдельно apk. Например, на сайте 4pda

5 комментариев
отказ,браузер,есть решение
Гид по Метрике: как посмотреть статистику по заданным поисковым запросам
Василий
3 октября 2019, 16:55

Как вы знаете, в Метрике есть ограничение в 20 условий на один сегмент. Как в таком случае решать задачу, когда, например, нужно посмотреть статистику по более чем 20 поисковым запросам? Легко! Используйте регулярные выражения — это позволит добавить более 20 уникальных запросов (частей запросов) в один сегмент.

Предположим, нам нужно посмотреть статистику по 21 поисковым запросам: метрика, аналитика, новости, метрика1, аналитика1, новости1, метрика2, аналитика2, новости2, метрика3, аналитика3, новости3, метрика4, аналитика4, новости4, метрика5, аналитика5, новости5, метрика6, аналитика6, новости6

Если бы мы перечисляли запросы с новой строки, то увидели бы предупреждение о превышении количества условий

Для решения задачи нам потребуется строка регулярного выражения. 

В окошко для ввода поисковых запросов пишем регулярку вида 

~(XXX|YYY|… |ZZZ), где XXX, YYY,… ZZZ — нужные поисковые запросы (части запросов). 

В нашем случае будет вот так: 

~(метрика|аналитика|новости|метрика1|аналитика1|новости1|метрика2|аналитика2|новости2|метрика3|аналитика3|новости3|метрика4|аналитика4|новости4|метрика5|аналитика5|новости5|метрика6|аналитика6|новости6)

Нажимаем кнопку «Применить» и получаем вот такой отчет

Как видите,  отчет успешно построен, и в нем остались только только те запросы, которые удовлетворяют заданному сегменту. Ссылка на отчет

Попробуйте и вы построить отчет по более чем 20 поисковым запросам. 
 

регулярные выражения,поисковые запросы,сегментация,Гид по Метрике,есть решение,отчеты
Вопрос по сбору статистики по внутренним баннерам
Денис М.
7 октября 2019, 17:02

Исходные данные:

— интернет-магазин в СПб и Москве; 

— cms-система, с помощью которой можно на любую страницу сайта поставить свой баннер;

— баннер — это картинка и ссылка, которая ведет на карточку товара, категорию с товарами или на результат некоторого поиска. Все баннеры и ссылки внутренние. 

Задача:

Надо собрать статистику по просмотрам и по кликам баннеров. Также надо определить на какую сумму  было заказов после клика на тот или иной баннер (случай кликов по нескольким баннерам за один визит не рассматриваем). 

Реализация:

В ЯМ созданы цели Просмотр баннера (banner_view) и Клик баннера (banner_click).

При загрузке страницы в js анализируются ссылки с картинками и для каждого баннера отправляется запрос ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_view», { «banner»: {«<banner_id>» : «<city>»}}). В качестве <banner_id> берется имя картинки без расширения. Например,  ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_view», { «banner»: {«arla_2019» : «msk»}}). Если был клик на этот же баннер, то отправляю ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_click», { «banner»: {«arla_2019» : «msk»}})

Для  статистики продаж создал составную цель: шаг1 — клик баннера, шаг2 — покупка

Результат:

Сделал по 1 клику на два разных баннера. Далее , в отчете «Параметры визитов» если выбираю настройки как на скриншоте для цели «Клик баннера»,  то видно, что было 2 клика по  баннерам, но не видно по каким конкретно. Для всех баннеров в столбце «Достижения цели» стоят одинаковые значения. Аналогично, нельзя определить клики по столбцу «Количество параметров визита». Я ожидал, что для баннеров, по которым я кликнул, отобразится 1, а для остальных 0.  

Один из вариантов решения мне видится в том, чтобы в reachGoal для разных целей передавать разные параметры. Например,  ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_view», { «banner_view»: {«arla_2019_view» : «msk_view»}}), ym (XXXXX, «reachGoal», «banner_click», { «banner_click»: {«arla_2019_click» : «msk_click»}})

Но это больше похоже на костыль. Может есть какое-то другое стандартное решение?

Статистику продаж пока не проверял.

1 комментарий
Вопрос про метод hit [есть решение]
a8ramkina.e
9 октября 2019, 16:15

Неделю бьюсь впустую, слила весь бюджет, пришлось остановить компанию. Подскажите пожалуйста, какие слова надо добавить вместо url и options, что бы метод работал?

ym (XXXXXX, 'hit', url[, options])

Смысл в том, что метрика не регистрирует переходы по страницам, и не получается отследить цель: был в корзине. Специалисты поддержки сказали, что надо воспользоваться методом hit, дали ссылку на документацию, но там совсем ничего не понятно. Вставляю в таком виде на сайт: ym (55575***, 'hit', url[, options]), но это ничего не меняет😔

Помогите пожалуйста🙏

РЕШЕНИЕ

Если смотреть на конструкцию ym (XXXXXX, 'hit', url[, options]) : 
— XXXXXX — номер счетчика Метрики

— hit — это собственно название метода, который вызывается
— url — тут нужно указать URL-адрес или его часть
— options — здесь указываете различные опции перехода. Например, реферер перехода, параметры визита, заголовок страницы. 

То есть без опций структура такая: ym (XXXXXX, 'hit', url) 
С опциями — такая: ym (XXXXXX, 'hit', url, options) 

Например, Вы хотите по ссылке перехода на другую страницу (например, «О нас») передать информацию о просмотре. Тогда при переходе на такую страницу следует вызвать метод hit в виде, например, таком
 

ym (321654, 'hit', '/about_us', {
title: 'О нас',
referer: 'http://site.ru'
});


В данном случае мы передаем в Метрику следующую информацию: 


Произошел переход со страницы http://site.ru на страницу http://site.ru/about_us c заголовком «О нас». 


Обращаем ваше внимание, что для корректной настройки передачи данных требуется знание и понимание основ работы HTML и JS API. Если у вы не обладаете такими знаниями, то мы настоятельно рекомендуем обратиться к вебмастеру сайта за помощью.

5 комментариев
hit,JS,AJAX,есть решение
Роботы на сайте
kontaktrs
21 октября 2019, 14:53

Заметил огромный скачек в трафике прямых заходов 
http://joxi.ru/LmGbMGNiwaLBor
по комментарию яндекса это могут быть роботы, на скрине поставил фильтр роботность=люди, но прирост трафика все равно сохранился, причем существенный
С чем это может быть связано и как теперь отслеживать реальную картину трафика на сайте?

1 комментарий
роботы
Гид по Метрике: как проверить передачу данных электронной коммерции
Василий
23 октября 2019, 10:45

Содержание


Что такое электронная коммерция?

Электронная коммерция представляет из себя метод передачи данных о действиях с товарами, которые просматривал или заказывал посетитель на сайте. 

С помощью электронной коммерции можно передавать в Яндекс.Метрику информацию о 4-х событиях:

  • Просмотр полного описания товара
  • Добавление товара в корзину
  • Удаление товара из корзины
  • Покупка

Передачу информации обо всех событиях настраивает вебмастер сайта. Информация о настройках для каждого события представлена в помощи Метрики.

Подключение электронной коммерции

Подключение электронной коммерции состоит из нескольких этапов:

  1. В настройках счетчика (в разделе НастройкаСчетчик) включите опцию «Электронная коммерция». При этом в код счетчика будет добавлен контейнер для сбора данных dataLayer (по умолчанию).
  2. Установите или обновите код счетчика на страницах вашего сайта, которые содержат информацию о товарах и заказах (характеристики товара, кнопка «Добавить в корзину» и пр.).
  3. Разместите контейнер данных dataLayer на страницах сайта и настройте передачу событий, происходящих с товарами, в Яндекс.Метрику.

Также вы можете подключить электронную коммерцию с помощью CMS. Выберите подходящий для вашего сайта плагин.

ВАЖНО!
На стороне сайта необходимо использовать то же название контейнера, что указано в настройках счетчика. Например, если в настройках счетчика вы изменили имя контейнера на другое (например, EcomYandex), то при настройке передачи данных используйте это же имя контейнера (EcomYandex).

Передача электронной коммерции одновременно в Google Analytics и Метрику

Имя контейнера данных и структура вкладываемых в него Ecommerce-объектов в Метрике соответствует аналогичным сущностям в Google Analytics Enhanced Ecommerce. Это означает, что если уже настроена отправка данных в Google Analytics Enhanced Ecommerce, в том числе через Global Site Tag, и включена электронная коммерция в Яндекс.Метрике, то последняя также начнет собирать данные.

Отчеты группы «Электронная коммерция» 

Передача данных о доходе в отчеты Директа

С помощью Электронной коммерции можно передавать информацию о доходе в Яндекс.Директ. В статистике Яндекс.Директа будет доступна информация в колонках «Доход» и «Рентабельность». После настройки Электронной коммерции в списке целей в интерфейса Яндекс.Директа, который доступен в статистике кампании и в мастере отчётов, появится автоматически созданная цель — «eCommerce: Покупка (счётчик №ХХХХХ)». Выбрав её, вы сможете посмотреть доход и конверсии по ecommerce-цели. 

Проверка передачи данных Электронной коммерции

Проверка с помощью дебага-режима _ym_debug=1

Для проверки необходимо: 

  1. Проверить в коде счетчика наличие строки ecommerce:«dataLayer» (или ecommerce:true).
  2. Выполнить для этого интересующее нас событие на стороне сайта, например, «Добавление в корзину»
  • Открываем сайт, например, в Яндекс.Браузере с параметром _ym_debug=1 (например, https://site.ru/?_ym_debug=1), открываем консоль браузера ( F12 для Windows и ⌥ + ⌘ + J для Mac OS) и выбираем вкладку Console.
  • Ищем в консоли строку, вида 
    Params. Counter XXXXXX. Params:  {__ym: {…}}
  • Если такая строка появилась, то необходимо её раскрыть, и проверить на соответствие искомому действию в Помощи (в нашем случае интересует «Добавление в корзину»). Как правило появление такой строки говорит о корректной передаче данных электронной коммерции. Можно перепроверить с помощью метода JSON.stringify (dataLayer)
  • Если такая строка НЕ появилась, значит на этой странице не настроена передача данных ЭК в Метрику по данному действию. Необходимо обратиться к вебмастеру для проверки и исправления ситуации.

Проверка с помощью команды JSON.stringify (dataLayer)

dataLayer — имя контейнера данных. Соответственно, если на счетчике используется другое имя контейнера, то нужно указать его вместо dataLayer. 

Для проверки необходимо:

  1. Проверить в коде счетчика наличие строки ecommerce:«dataLayer» (или ecommerce:true).
  2. Проверить интересующее нас событие на стороне сайта, например, «Покупка»:
  •    Открываем сайт, например, в Яндекс.Браузере, и открываем консоль браузера  (F12 для Windows;  ⌥ + ⌘ + J для Mac OS), выбираем вкладку Console, ставим флажок «Preserve log». 
  •    Покупаем товар и прописываем  в консоль 
    JSON.stringify(dataLayer) и жмём "Enter"

Тут возможны 3 варианта:    

  1. В консоли  есть информация о массиве данных.

     
    Скопируйте массив полностью (кроме внешних квадратных скобок). Затем перейдите в любой онлайн JSON-парсер, например, на http://jsonparseronline.com , вставьте в левое окно скопированные в консоли данные. После этого в правом окне «JS eval» увидите данные о событии «Покупка» в удобном для проверки формате. 
  2. Вместо  массива даных отобразилась ошибка «dataLayer is not defined» .
    Это значит в исходном коде этой страницы сайта не задана строка «window.dataLayer=window.dataLayer || [] то есть, не выполнен важный пункт настроек.
  3. В консоли отобразились пустой массив данных в виде «[]» .
    Это значит, что массив dataLayer объявлен, однако для данного события не настроена передача данных

Плагины Электронной коммерции для CMS

Для популярных CMS имеются уже готовые плагины для передачи данных Электронной коммерции в Метрику. Вот некоторые из них: 

19 комментариев
электронная коммерция,Гид по Метрике,есть решение
Разные данные по показателю Отказы в Метрике и Директе
random.object
27 октября 2019, 18:57

Здравствуйте, передел страницу категории. Спустя месяц собрал статистику по посадочной, обнаружил что данные по трафику из Директа не бьются в отчетах Директа и Метрики. В метрике этот показатель в 2 раза меньше. Как это возможно?

1 комментарий