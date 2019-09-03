Клуб Яндекс.Метрики

сентябрь 2019
Расхождение в кол-ве заказов: эл. коммерция vs цель "Заказ оформлен"
ya.viviennesabo
3 сентября 2019, 19:20

Добрый день!

В отчете электронной коммерции одна цифра по заказам, если выставить в отчете цель «заказ оформлен», то она меняется в меньшую сторону.

Электронная коммерция — 40 заказов (уникальные ID заказов, дублей нет).

«Заказ оформлен» — 30 заказов.

Цель настроена по посещению страницы «Спасибо за заказ».

Может кто подсказать в чем может быть проблема?

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Здравствуйте. Не получается установить цель на сайте на отправку формы. Помогите пожалуйста.
e.savicky
9 сентября 2019, 13:20

Делаю все по инструкции. При проверке конверсия не показывается в метрике. Вот код формы:

 <form method="post" action="core/send.php" class="orderformcdn" onsubmit="ym(55250389, 'reachGoal', 'zayavka_V8'); return true;">

      <select name="country" class="country_select countryselect"><option selected value='RU'>Россия</option></select>

      <select name="comment" required id="select" onChange='($(".adr").val(this.value))'>

        <option selected disabled>Выберите свои SmartWatch v8</option>

        <option value="ARMOR BLACK">ARMOR BLACK</option>

        <option value="LADY EDITION">LADY EDITION</option>

      </select>

      <input type="text" name="name" value="" placeholder="Ваше имя" required>

      <input type="text" name="phone" value="" placeholder="Ваш телефон" required>

        <div class="reolader">

            <button class="mm_button btn" type="submit" onclick="checkFields(event, this);">отправить заявку</button>

            <div class="ajax_loader_block"><img class="ajax_loader" src="img/ajax-loader.gif" alt="Идет отправка данных"> <span class="ajax_loader">Идет отправка данных</span></div>

        </div>      

     

    </form>

Посещения с нулевым временем
Александр
11 сентября 2019, 18:28

Добрый день

Появилось много посещений с нулевым временем с разных стран, не могу понять в чем дело. Атака или работа робота?

Спасибо.

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Метки
bgunb.bgunb
19 сентября 2019, 11:48

Здравствуйте!
Возникла необходимость в гостевом доступе к нескольким сайтам, объединенным одной меткой. Можно ли выдать гостевой доступ именно к статистике по определенной метке?

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метки
Влияет ли установка счетчика метрики на просмотр вебвизора?
Азат Х.
19 сентября 2019, 11:48

Просмотр вебвизора всегда заканчивается на первой странице, никогда не показывает движение на следующих. С чем это может быть связано? Может счетчик метрики указан только на первой странице, а на остальных его нет?

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Расхождение в количестве конверсий между Директом и Метрикой
indicoru
30 сентября 2019, 20:31

Добрый день! 

Конверсией считается просмотр определенной страницы, например /oder_ok.html Даже если выбирется одинаковая модель атрибуции в Метрике и в Директе количество конверсий разное, причем в Директе больше чем в Метрике. Почему такая ситуация происходит?

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