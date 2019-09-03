Делаю все по инструкции. При проверке конверсия не показывается в метрике. Вот код формы:
<form method="post" action="core/send.php" class="orderformcdn" onsubmit="ym(55250389, 'reachGoal', 'zayavka_V8'); return true;">
<select name="country" class="country_select countryselect"><option selected value='RU'>Россия</option></select>
<select name="comment" required id="select" onChange='($(".adr").val(this.value))'>
<option selected disabled>Выберите свои SmartWatch v8</option>
<option value="ARMOR BLACK">ARMOR BLACK</option>
<option value="LADY EDITION">LADY EDITION</option>
</select>
<input type="text" name="name" value="" placeholder="Ваше имя" required>
<input type="text" name="phone" value="" placeholder="Ваш телефон" required>
<div class="reolader">
<button class="mm_button btn" type="submit" onclick="checkFields(event, this);">отправить заявку</button>
<div class="ajax_loader_block"><img class="ajax_loader" src="img/ajax-loader.gif" alt="Идет отправка данных"> <span class="ajax_loader">Идет отправка данных</span></div>
</div>
</form>