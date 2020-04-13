Клуб Яндекс.Метрики

апрель 2020
Добавление кода яндекс-метрики на страницы
Сергей Лузгин
13 апреля 2020, 12:56

У меня на одном сервере работают три сайта, написанных на PHP. Страницы у них общие, отличаются только базы данных, которые выбираются по использованному доменному имени.  Мне требуется иметь метрику для каждого сайта. Я создал три метрики и вот так их вставляю на страницы (приводится только часть в разделе <head>):

   if (window.location.hostname == 'e-unikum.rudn.ru')

      metrika_id = 61505338

   else if (window.location.hostname == 'e-profile.rudn.ru')

      metrika_id = 61505560

   else

      metrika_id = 61226533

//   alert (metrika_id)

   (function (m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function (){(m[i].a=m[i].a||[]).push (arguments)};

   m[i].l=1*new Date ();k=e.createElement (t),a=e.getElementsByTagName (t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore (k,a)})

   (window, document, «script», «https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", «ym»);

   ym (metrika_id, «init», {

        clickmap:true,

        trackLinks:true,

        accurateTrackBounce:true

   });

</script>

У меня вопрос, можно ли вместо номера счетчика использовать переменную? Т.е. вместо

   ym (61226533, «init», {

писать  

 ym (metrika_id, «init», {

Спасибо.

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Можно ли просматривать счетчик с двух разный аккаунтов Яндекс?
Ломидзе В.
22 апреля 2020, 13:03

Администрирую сайт, в нем имеется счетчик яндекс метирки, который просматриваю с определенного аккаунта яндекс, к которому имеют доступ другие тоже. Можно ли зеркально перенести все отчеты в свой личный аккаунт, т. к. в личном аккаунте яндекс у меня есть другие сайты для просмотра, чтоб не переключаться аккаунтами каждый раз? Ну и разумеется все оставить как есть в общем аккаунте.

2 комментария
метрика яндекса
Выделить кол-во общих посетителей по 2 страницам за определённый промежуток времени.
Andy
22 апреля 2020, 13:58

Есть задача узнать какое количество пользователей посмотрело 2(обе) страницы (Урл) при просмотре сайта. Можно по-шагово, не могу в моих отчётах никак собрать.

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Как создать заглушку если метрика не загрузилась?
Byte916
29 апреля 2020, 13:21

Проблема: при использовании приватного режима фаерфокса и резальщиков скриптов метрика перестаёт работать.

Из-за этого, в том месте где было обращение к метрике, например reachGoal, скрипт прерывается из-за

ReferenceError: yaCounterХХХХХХ is not defined

Хочется решить эту проблему не трогая десятки мест, где вызывается этот счётчик.

В инструкции сказано, что в init можно передать triggerEvent и обрабатывать событие готовности счётчика. Но это не совсем то что нужно, мне нужно событие ошибки при инициализации счётчика. Ну и вообще этот флаг не работает, событие готовности не вызывается.

Пробовал до инициализации счётчика создать заглушку

yaCounterXXXXXX = {
   reachGoal: function(goal){console.log("metrika not working")}
}

Но тогда при корректной загрузке скрипта и отрабатывании инициализации эта заглушка не срабатывается.

Вопрос — как правильно решить эту задачу?

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