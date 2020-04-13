У меня на одном сервере работают три сайта, написанных на PHP. Страницы у них общие, отличаются только базы данных, которые выбираются по использованному доменному имени. Мне требуется иметь метрику для каждого сайта. Я создал три метрики и вот так их вставляю на страницы (приводится только часть в разделе <head>):

if (window.location.hostname == 'e-unikum.rudn.ru')

metrika_id = 61505338

else if (window.location.hostname == 'e-profile.rudn.ru')

metrika_id = 61505560

else

metrika_id = 61226533

// alert (metrika_id)

(function (m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function (){(m[i].a=m[i].a||[]).push (arguments)};

m[i].l=1*new Date ();k=e.createElement (t),a=e.getElementsByTagName (t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore (k,a)})

(window, document, «script», «https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", «ym»);

ym (metrika_id, «init», {

clickmap:true,

trackLinks:true,

accurateTrackBounce:true

});

</script>

У меня вопрос, можно ли вместо номера счетчика использовать переменную? Т.е. вместо

ym (61226533, «init», {

писать

ym (metrika_id, «init», {

Спасибо.