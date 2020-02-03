Привет. Например я хочу узнать на какие типы страниц приходиться больше всего трафика — на главную/категории/карточки товаров Как построить такой отчет в Яндекс Метрики?
Это моя последняя надежда, помогите пожалуйста
Проблема такая, настроил цель в метрике на Javascript событие, поставил на странице сайта форум, форум работает, но в метрике на цели не отображается что форум был заполнен. Покопавшись понял, что нужно связать цель с этим форумом с помощью данного кода
<form action="" method="get" onsubmit="yaCounterхххххххх.reachGoal(TARGET'); return true;">
…
</form>
номер счетчика и идентификатор то поменяю в этом коде, но скажите пожалуйста куда этот код нужно вставить??? В какой именно строке в коде счетчика? Заранее спасибо
Здравствуйте,
мы на сайте используем Я Метрику.
У нас есть партнер, который ведет трафик на наш сайт.
Он предлагает нам вставить на наш сайт код его Метрики на его трафик, чтобы он смог лучше его анализировать.
Помогите, пожалуйста, ответить на вопросы:
1) Как лучше технически это реализовать?
2) Как это может повлиять на безопасность и производительность?
3) Какие недостатки могут быть у этого метода?
Добрый день!
Есть сайт uds.app, который предоставляет возможность создавать малому бизнесу интервент-магазины. Доступа к этому сайту у нас нет.
Мы получаем магазин вида botinki.uds.app.
Вопросы:
Как подключить к этому поддомену Яндекс Метрику?
Как подключить к этому поддомену Яндекс Вебмастер?
Спасибо
Добрый день. Проблема продолжается 3 суток, есть сайт (ukvlg.ru) на нем стоит счетчик (id=3162305) метрики, но он ничего не показывает.
Статистика собирается нормально, да и все работает норм. Пробовал переустанавливать спустя сутки — не помогает.
Подскажите в чем может быть проблема?