Здравствуйте,

мы на сайте используем Я Метрику.

У нас есть партнер, который ведет трафик на наш сайт.

Он предлагает нам вставить на наш сайт код его Метрики на его трафик, чтобы он смог лучше его анализировать.

Помогите, пожалуйста, ответить на вопросы:

1) Как лучше технически это реализовать?

2) Как это может повлиять на безопасность и производительность?

3) Какие недостатки могут быть у этого метода?