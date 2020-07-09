ВНИМАНИЕ
Для работы с JavaScript API необходимы навыки работы с HTML и JavaScript. Если вы не обладаете такими навыками, обратитесь к разработчику или вебмастеру вашего сайта.
Нередко возникает необходимость выяснить адреса несуществующих страниц сайта (так называемые 404-е страницы), на которые попадают ваши посетители, а также узнать, откуда посетители попадают на эти страницы. Такая потребность может возникнуть, например, при изменении структуры URL-адресов на сайте.
С помощью Яндекс.Метрики можно отслеживать адреса 404-х страниц и их источники.
Для этого нам потребуется:
1) Цель JS-событие для подсчета общего количества просмотров 404-х страниц
2) Параметры визитов для передачи в отчеты счетчика информацию об адресах 404-х страниц и их источников.
Будем передавать иерархическую структуру параметров визитов вида:
NotFoundURL: адрес сайта: Реферер: адрес реферера
В шаблоне, который отвечает за генерацию 404-х страниц, размещаем вот такой скрипт:
<script type="text/javascript"> var ref = document.referrer; //записываем в переменную ref значение реферера siteurl = document.location.href; //записываем в переменную siteurl адрес просмотренной страницы visitParams = {NotFoundURL: {[siteurl]:{Реферер:ref}} }; //записываем в переменную visitParams иерархию с параметрами ym(7777777, 'reachGoal', '404error', visitParams); //достигаем цель на посещение страницы 404 и передаем в параметрах визитов URL-адрес 404 cтраницы и её реферер. </script>
После этого, при посещении 404-й страницы, в Метрику будет уходить информация об адресах таких страниц и их источниках. Проверить корректность передачи данных можно с помощью параметра _ym_debug=1, посетив 404-ю страницу. Данные отобразятся в консоли браузера:
Где смотреть статистику?
Общее количество посещений 404-х страниц можно посмотреть в отчете конверсии по цели «Посещение 404 страниц»:
Адреса 404-х страниц и их рефереров можно смотреть в отчете «Параметры визитов»:
Аналогичным образом можно отслеживать 404 страницы без создания цели. В таком случае информация о посещении страниц будет собираться только в параметрах визитов.