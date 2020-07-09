ВНИМАНИЕ Для работы с JavaScript API необходимы навыки работы с HTML и JavaScript. Если вы не обладаете такими навыками, обратитесь к разработчику или вебмастеру вашего сайта.

Нередко возникает необходимость выяснить адреса несуществующих страниц сайта (так называемые 404-е страницы), на которые попадают ваши посетители, а также узнать, откуда посетители попадают на эти страницы. Такая потребность может возникнуть, например, при изменении структуры URL-адресов на сайте.

С помощью Яндекс.Метрики можно отслеживать адреса 404-х страниц и их источники.

Для этого нам потребуется:

1) Цель JS-событие для подсчета общего количества просмотров 404-х страниц

2) Параметры визитов для передачи в отчеты счетчика информацию об адресах 404-х страниц и их источников.

Будем передавать иерархическую структуру параметров визитов вида:

NotFoundURL: адрес сайта: Реферер: адрес реферера

В шаблоне, который отвечает за генерацию 404-х страниц, размещаем вот такой скрипт:

<script type="text/javascript"> var ref = document.referrer; //записываем в переменную ref значение реферера siteurl = document.location.href; //записываем в переменную siteurl адрес просмотренной страницы visitParams = {NotFoundURL: {[siteurl]:{Реферер:ref}} }; //записываем в переменную visitParams иерархию с параметрами ym(7777777, 'reachGoal', '404error', visitParams); //достигаем цель на посещение страницы 404 и передаем в параметрах визитов URL-адрес 404 cтраницы и её реферер. </script>

После этого, при посещении 404-й страницы, в Метрику будет уходить информация об адресах таких страниц и их источниках. Проверить корректность передачи данных можно с помощью параметра _ym_debug=1, посетив 404-ю страницу. Данные отобразятся в консоли браузера:

Где смотреть статистику?

Общее количество посещений 404-х страниц можно посмотреть в отчете конверсии по цели «Посещение 404 страниц»:

Адреса 404-х страниц и их рефереров можно смотреть в отчете «Параметры визитов»:

Аналогичным образом можно отслеживать 404 страницы без создания цели. В таком случае информация о посещении страниц будет собираться только в параметрах визитов.