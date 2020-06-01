Здравствуйте
Задача проанализировать заказы в Ecommers, но только реально оплаченные, а не просто заказанные на сумму. Как это сделать?
Сайт на Тильде, интернет-эквайринг Сбер, Метрика (с подключенной электронной коммерцией)
Здравствуйте
https://yandex.ru/blog/metrika-club/12166
Воспользовался этим постом. Вставил свой токен, но не в курсе, где взять id
Так же непонятно какой ключ массива является полом.
Возраст тоже неясно как получить.
Помогите, пожалуйста)
Если вы работаете с Яндекс.Метрикой (или другим аналитическим сервисом) и используете любую рекламную систему, то вы наверняка сталкивались хотя бы с одним из терминов:
- метки UTM
- метки OpenStat
- метка From
- Параметры URL
- GET-параметры
- и т. д.
Эти термины так или иначе применялись к URL-адресу, а точнее к его части. В этой статье мы разберемся, что представляют из себя метки в URL-адресе.
Из чего состоит URL-адрес?
Прежде чем приступать к изучению меток, нужно вернуться к пониманию структуры URL-адреса.
URL (Uniform Resource Locator) — унифицированный указатель ресурса (или Единообразный (универсальный) локатор ресурса), другими словами — это путь, по которому можно найти любой файл и каталог в сети Интернет.
Скелет URL-адреса страницы сайта выглядит примерно так:
протокол://домен/путь/файл?параметрыURL#Якорь(Хэш)
Пример URL-адреса:
https://site.ru/catalog/kolbaski/sosiski-venskie.html?sort=price&brend=venskie#2stranica
Итак, URL-адрес состоит из
- Проткол
Протокол, по которому происходит обмен данными. В интернет чаще всего используются протоколы http или https.
- Домен
Проще говоря — это имя сайта в интернет. Домен состоит из нескольких уровней. Например, в домене site.ru — два уровня (ru — домен первого уровня, site — домен второго уровня)
- Путь
В прямом смысле путь к искомому файлу. В данном случае путь к файлу sosiski-venskie.html выглядит так /catalog/kolbaski/
- Файл
Собственно название файла. В конце пути не всегда может быть какой-то конкретный файл. Вы часто можете наблюдать URL-адреса, где есть путь без файла.
- Параметры URL
Различные вспомогательные параметры, позволяющие показывать определенный на странице контент, отслеживать различные события и многое другое. Перед началом параметров ставится знак вопроса ? , а разделяются параметры знаком амперсанд &
В примере используются два параметра:
- sort со значением price
- brend со значением venskie
- Якорь/Хэш
Указывает на элемент открываемой страницы. Например, с помощью якоря можно быстро перейти к любому блоку сайта. Перед якорем ставится знак решетка #
В примере используется якорь 2stranica
Рассмотрим еще пример URL-адреса:
https://metrika.yandex.ru/stat/sources?period=2018-04-01%3A2018-04-30&id=44147844&stateHash=5d3ee6b6f1a3ce058ec39c9a
Здесь:
- Протокол https
- Домен metrika.yandex.ru
- Путь stat/sources
- Параметры:
- period со значением 2018-04-01%3A2018-04-30
- id со значением 44147844
- stateHash со значением 5d3ee6b6f1a3ce058ec39c9a
Как видите, URL-адрес отчета Метрики также соответствуют общей структуре URL. В следующем разделе поговорим про метки и их значения, а также разберемся, почему параметры URL называют метками.
Что такое метки?
В контексте Метрики, метками являются определенные параметры URL. Метками они называются по той причине, что они действительно являются для Метрики метками, по которым Метрика может ориентироваться и определять по ним источник трафика.
Раз метки и параметры URL — технически одно и то же, то и требования для меток в URL-адресе точно такие же, как и для параметров URL:
- Перед началом меток ставится знак вопроса ?
- Разделяются метки знаком амперсанд &
Пример ссылки с метками UTM:
https://site.ru/catalog?utm_source=yandex&utm_medium=cpc
А вот еще пример ссылки с метками UTM, меткой FROM и другими параметрами:
https://site.ru/catalog?order=price&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&from=dacha
Если требуется добавить метки к URL-адресу, в котором уже есть параметры, то второй знак вопроса ? ставить не нужно! Добавьте новые метки через амперсанд &.
Зачем нужны метки?
В первую очередь и чаще всего метки нужны для определения каналов трафика, другими словами — для определения источника перехода. Чаще всего метки используются в рекламных системах.
Источники переходов на сайт определяются по рефереру (HTTP-заголовок Referer) и по меткам.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Яндекс.Метрика определяет источник перехода по метке, если она есть в данных о первом просмотре в течение визита посетителя.
Если метки нет в первом просмотре, источник перехода определяется по рефереру.
Например, посетитель перешел на сайт с закладки в браузере (первый просмотр). Затем покинул сайт, и в течение 30 минут вернулся, перейдя из почтовой рассылки по ссылке с меткой (второй просмотр в визите). Такой визит будет отнесен к прямому заходу на сайт.
ПОЧЕМУ?
Потому что первый просмотр не имел ни меток, ни реферера. А с метками посетитель пришел на сайт вторым просмотром в рамках визита. А, как вы теперь знаете, источник по метке определяется, если она была получена при первом просмотре в визите.
Про стандартные метки и их стандартные значения
Дальше разберемся:
- Какие есть типы стандартные значения меток?
- Какие метки за что отвечают?
- В каких отчетах есть данные по меткам?
Типы стандартных меток и почему они стандартные
Вот мы подобрались к важной части — стандартные метки. Теперь вы знаете, что метки — это частный случай параметров URL, и нужны они прежде всего для определения источников трафика.
Есть три типа стандартных меток, по которым Метрика может определить трафик и для которых есть отдельные отчеты:
- Метки UTM -
- utm_source — источник трафика
- utm_medium — канал трафика
- utm_campaign — название кампании
- utm_content — содержание кампании
- utm_term — ключевая фраза
- Метка FROM — для отслеживания переходов с email-рассылок (стандартные значения email или e-mail).
- Метки OpenStat — используется для определения каналов рекламного трафика. В настоящее время «уступает дорогу» меткам UTM.
- openstat_service — источник трафика;
- openstat_campaign — идентификатор кампании;
- openstat_ad — идентификатор объявления;
- openstat_source — идентификатор площадки.
А также есть вспомогательные стандартные метки для определения источников, но отчетов для этих меток нет. Скажем так, это технические метки:
- yclid — уникальный идентификатор клика в Директе
- ymclid — уникальный идентификатор клика в Маркете
- gclid — уникальный идентификатор клика в Google Adwords
- и некоторые другие
Почему стандартные именно они, а не какие-либо другие?
Всё просто — это самые распространенные метки, которые используются в большинстве аналитических систем.
А как Метрика определяет, источник по стандартной метке?
В алгоритмах Метрики заложены правила, по которым Метрика выставляет определенный источник, в зависимости от того, какие метки присутствуют в URL-адресе.
Для меток UTM и OpenStat в рамках рекламных систем часто применяют динамические значения. В этом случае в значения меток будут динамически подставляться данные, в зависимости, например, от рекламной кампании, рекламного объявления и т. д.
Например, динамические значения доступны в Яндекс.Директе: https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.html#url-tags__dynamic
Подробнее про метки UTM
Существует 5 стандартных меток UTM:
Метки UTM
Для чего нужна
Примечание
utm_source
Источник трафика.
Например, Google Ads
Метка обязательна при отслеживании переходов из социальных сетей и рекламных систем, кроме Яндекс.Директа.
utm_medium
|Канал трафика, тип источника. Например, Рекламный переход
Метка обязательна при отслеживании переходов из социальных сетей, мессенджеров и почтовых рассылок.
Если в URL-адресе будет метка utm_source, но не будет метки utm_medium, то переходу будет назначен рекламный источник, соответствующий метке utm_source
utm_campaign
|Название кампании, номер кампании и т. д. Например, 235522 Поиск/РСЯ Москва
Метка понадобится, если требуется отслеживать переходы с конкретных кампаний или других мест совершения перехода. Также в utm_campaign можно передавать любую другую информацию, идентифицирующую более точный источник перехода. Например, название Ютуб-канала, группы ВК, страницы Инстаграма и т. д.
utm_content
Содержание кампании, любая другая вспомогательная информация
В utm_content можно передавать любую вспомогательную информацию, какие-либо примечания (например, начала старта акции) или динамические параметры рекламных систем (например, динамические параметры Директа: https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.html#url-tags__dynamic )
utm_term
Ключевая фраза
Как правило метка нужно для передачи в аналитические системы ключевую фразу перехода. Зачастую в данной метке размещают динамическое значение ключевой фразы: https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.html#url-tags__dynamic
Не всё является UTM-меткой, что содержит utm_
UTM-метки — это 5 вышеперечисленных меток. Все любые другие параметры, которые имеют префикс utm_ (например, utm_brend, utm_metka, utm_sourse и другие), не являются UTM-метками.
Стандартные метки также имеют рекомендуемые стандартные значения, по которым Метрика и определяет, к какому источнику относить переход. Рекомендуемые значения для меток utm_source и utm_medium можно найти в специальном разделе Справки Яндекс.Метрики.
ВАЖНО ПОНИМАТЬ
Если метки UTM используются для отслеживания НЕрекламного трафика, то нужно обязательно это указать в метке utm_medium, задав стандартное рекомендуемое значение одного из типов НЕрекламного трафика (соц.сети, мессенджеры или почта).
Если метка utm_medium будет отсутствовать, или в ее значении будет использоваться любое нестандартное значение (например, utm_medium=kanalyoutube), и при этом будет присутствовать метка utm_source c одним из стандартных рекламных значений, то переход получит в качестве источника перехода — рекламную систему.
Например:
- https://site.ru/sale?utm_source=VK — рекламный переход с ВК (нет метки utm_medium, а utm_source содержит стандартное рекламное значение)
- https://site.ru/sale?utm_source=VK&utm_medium=cpc — рекламный переход с ВК (utm_source и utm_medium содержат стандартные рекламные значения)
- https://site.ru/sale?utm_source=VK&utm_medium=chto-to-svoyo — рекламный переход с ВК (utm_source содержит стандартное рекламное значение, а метка utm_medium содержит нестандартное значение)
- https://site.ru/sale?utm_source=VK&utm_medium=social — переход с социальной сети ВК (utm_source и utm_medium содержат стандартные значения для социальных сетей)
Про другие параметры URL и их значения (нестандартные метки)
Как вы уже знаете, метки — это частный случай параметров URL, и что в Метрике есть стандартные метки и стандартные значения.
Но каждый пользователь волен прописывать в URL-адресе любые метки, которые не являются стандартными в Метрике. Это могут быть совершенно произвольные параметры и значения (например, kanal=youtube), а также параметры, которые являются стандартными метками в других аналитических системах (например, в Google Analytics, Roistat и т. д.), но не являются стандартными в Метрике.
Все такие нестандартные параметры для Метрики являются не более чем обычными параметрами URL, которые не влияют на определение источника. В отчетах Метрики эти параметры и их значения хранятся в отчете «По параметрам URL» .
Например, https://metrika.yandex.ru/stat/url_param?period=2020-03-01%3A2020-03-31&id=44147844&stateHash=5e95b9a2e46170fbbb1dbd25
Метка utm_referrer — почему отдельно?
Метка utm_referrer — это стандартная метка, которая нужна для помощи в определении источника-сайта, когда ваш сайт работает по протоколу http, а сайт-источник — по протоколу https, или когда используется JS-редирект.
ЭТО НЕ UTM
utm_referrer не является меткой UTM несмотря на наличие utm_. Искать метку utm_referrer и ее значение следует в отчете «По параметрам URL»
Чтобы Яндекс.Метрика правильно определила источник перехода на сайт при JavaScript-редиректе или при переходе на сайт с протоколом HTTP с сайта, доступного по протоколу HTTPS, следует использовать метку utm_referrer.
В качестве значения укажите адрес сайта, с которого совершен переход. Пример:
https://example.com/?utm_referrer=example-source.com
где
- example.com — это ваш сайт;
- example-source.com — это сайт, с которого происходит переход.
Если в качестве значения вы указываете полный адрес сайта, со схемой HTTP или HTTPS, то такой URL нужно кодировать. Например, вы хотите указать адрес https://example.com. Закодированный адрес будет выглядеть так:
https%3A%2F%2Fexample.com
Соответственно ссылка с меткой utm_referrer будет такая:
https://example.com/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fexample.com
Заключение
Теперь вы знаете, из чего состоит URL-адрес и что такое метки и параметры URL (и другие их производные). Однако перед составлением меток не забудьте проконсультироваться с разработчиком вашего сайта на предмет корректного взаимодействия сайта и меток.
Если у вас возникли трудности при составлении и учете меток UTM, то загляните в пост, где мы подробно разобрали возможные трудности при взаимодействии с метками UTM.
Теперь важные изменения в API Яндекс.Метрики показываются на специальной странице в документации: https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/intro/changelog-docpage/
Добрый день. Метки утм стоят. Но в отчете не очень удобно понять по каким фразам были конверсии… Так как сразу видно кампании, потом надо открыть кампанию, и затем идет метка включающая номер группы и много другой информации в неудобном для восприятия виде. И только нажав на каждую видно уже саму рекламную фразу, которая была конверсионной.
Как проще и удобнее просмотреть по каким фразам в РЕКЛАМЕ были конверсии?
Зависит ли ранжирование страниц сайта от верно или неверно работающего кода Метрики? Возможно ли попасть под фильтр поисковой системы?
Например, ситуация: блокировщик рекламы блокирует счетчик Метрики. Или счетчик по ошибке установлен дважды (трижды и т. п.) с одинаковым ID или разными ID. Или счетчик не может быть найден при проверке, т. к. его код изменен (удалены комментарии о принадлежности к Метрике и т. п.), но данные при этом собираются.
Или просто счетчик неисправен по какой-угодно причине, но владелец сайта об этом не знает и не контролирует ситуацию.
Чем грозит неверная работа Метрики кроме получения неверной статистики? Со стороны поисковой машины Яндекс? Или поисковик в принципе не обращает на это внимания, т. к. это чисто статистика для внутреннего употребления, т. е. для владельца сайта?
В плане анализа поведенческих факторов со стороны Яндекса могут быть неприятности по отношению к сайту?