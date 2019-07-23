Новое в отчётах по контенту: более наглядная сводка и быстрый поиск материала

Хорошие новости для тех, кто работает с отчётами по контенту. Мы добавили несколько функций, чтобы сделать отчёты нагляднее:

Постоянное автообновление. Теперь автоматическое обновление данных на Сводке включено по умолчанию — это позволит всегда видеть самую актуальную информацию. Обновление происходит раз в минуту: так слишком частые изменения цифр не будут вас отвлекать, но при вы сможете следить за тем, что происходит прямо сейчас. А если статистику нужно изучить внимательнее, автообновление всегда можно поставить на паузу.

Анимированный список популярных статей. Заголовки в блоке «Популярные материалы» теперь плавно меняются местами по мере того, как одни статьи набирают трафик, а другие уступают им место. А чтобы следить за топом материалов было удобнее, рядом с изменившей позицию статьёй появляется стрелка «вверх» или «вниз».

Быстрый поиск. В отчётах по материалам и рубрикам появилось поле для поиска — чтобы найти нужную статью, просто начните вводить её заголовок или адрес.

Какие задачи решают новые отчёты и как с ними работать, читайте в Помощи.

Напомним, что для подключения отчётов нужно добавить на сайт разметку Schema.org, убедиться, что на сайте установлена новая версия кода счётчика, и включить показ отчётов в настройках счётчика. Подробная инструкция по подключению есть в нашей Помощи.

Пользуетесь ли вы новыми отчётами? Удалось ли разобраться с разметкой? Расскажите в комментариях :)