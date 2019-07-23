Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Новое в отчётах по контенту: более наглядная сводка и быстрый поиск материала

Хорошие новости для тех, кто работает с отчётами по контенту. Мы добавили несколько функций, чтобы сделать отчёты нагляднее:

Постоянное автообновление. Теперь автоматическое обновление данных на Сводке включено по умолчанию — это позволит всегда видеть самую актуальную информацию. Обновление происходит раз в минуту: так слишком частые изменения цифр не будут вас отвлекать, но при вы сможете следить за тем, что происходит прямо сейчас. А если статистику нужно изучить внимательнее, автообновление всегда можно поставить на паузу.

Анимированный список популярных статей. Заголовки в блоке «Популярные материалы» теперь плавно меняются местами по мере того, как одни статьи набирают трафик, а другие уступают им место. А чтобы следить за топом материалов было удобнее, рядом с изменившей позицию статьёй появляется стрелка «вверх» или «вниз».

Быстрый поиск. В отчётах по материалам и рубрикам появилось поле для поиска — чтобы найти нужную статью, просто начните вводить её заголовок или адрес.

Какие задачи решают новые отчёты и как с ними работать, читайте в Помощи.

Напомним, что для подключения отчётов нужно добавить на сайт разметку Schema.org, убедиться, что на сайте установлена новая версия кода счётчика, и включить показ отчётов в настройках счётчика. Подробная инструкция по подключению есть в нашей Помощи.

Пользуетесь ли вы новыми отчётами? Удалось ли разобраться с разметкой? Расскажите в комментариях :)

6 комментариев
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goodseo
23 июля, 22:54
Пользуюсь, но есть неточности в определении авторов. 
Наталья
Сотрудник Яндекса24 июля, 10:44
goodseo,
 А расскажите чуть подробнее, пожалуйста, где именно вы смотрите данные по авторам?
goodseo
25 июля, 10:06
Наталья,
вот тут http://prntscr.com/ojr2qz Рубрика не появляется, хотя она сделана в микроразметке, при этом вот эта ссылка http://prntscr.com/ojr3jf тоже некорректно работает, попадаешь на другой материал. 
Вот во многих материалах есть такие ошибки, не знаю что не так. 
Наталья
Сотрудник Яндекса26 июля, 13:04
goodseo,
Спасибо за подробности. Смотрите, тут нужно разбираться подробнее — напишите  в поддержку, пожалуйста (форма обратной связи есть в самом низу страницы). Посмотрим, в чём там дело.
Александр
6 августа, 14:37
День добрый!

Спасибо за новый инструмент. Подскажите, что нужно сделать, что бы в статистике отображались рубрики (какая сущность разметки отвечает за  рубрики).
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса13 августа, 19:49
Александр,
тут есть пример https://yandex.ru/support/metrica/publishers/schema-org/schema-org.html#schema-org__rubric-desc
Обновлено 13 августа, 19:49