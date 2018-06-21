Как в Метрике анализировать доход площадки в РСЯ: подробное руководство

Теперь владельцы сайтов, участвующих в Рекламной сети Яндекса, могут отслеживать эффективность монетизации с помощью Метрики — выявлять самые выгодные источники трафика и типы контента, находить оптимальное количество рекламных блоков и решать другие задачи, чтобы увеличивать доход от просмотров рекламы в РСЯ.

Для тех владельцев сайтов в РСЯ, которым ещё не приходилось активно использовать Метрику, мы подготовили пошаговое руководство. Рассказываем, как с помощью новых отчётов решать наиболее актуальные задачи по монетизации сайта.

Как подключить отчёты для площадок РСЯ В партнёрском интерфейсе РСЯ укажите номер счётчика Метрики, который установлен на сайте. Если на одной и той же площадке стоит несколько счётчиков Метрики — например, если вы используете разные счётчики для мобильной и десктопной версии — нужно указать их все. После этого в интерфейсе Метрики вы увидите новую группу отчётов — «Монетизация». Данные начнут поступать в отчёты в течение 24-х часов. Подробнее.



С помощью новых отчётов можно находить самые доходные статьи, рубрики, группы материалов с общим тегом или материалы конкретного автора — при условии, что нужные атрибуты материала указаны в URL: например, www.siteforyandex.ru/news/local/nature/petrov.

1. В отчёте «Страницы с рекламными событиями» переключитесь на линейный список:

2. А затем введите в строку поиска нужный элемент адреса. Например, вот так можно создать отчёт по всем страницам с новостями:

3. По умолчанию данные в отчётах Метрики отсортированы по количеству визитов — то есть сначала идут источники трафика, которые обеспечили больше всего посещений сайта. А так как наша задача — увидеть страницы, которые приносят самый большой доход, нужно отсортировать данные по убыванию дохода. Для этого нажмите на заголовок столбца «Расчётный доход» — рядом с ним появится стрелка «вниз»:

О чём важно помнить. Выявляя самые выгодные типы материалов, нужно сравнивать «подобное с подобным». Например, мы видим, что за прошлый месяц статьи автора А принесли больше денег, чем статьи автора Б — но только на основании этой информации некорректно делать вывод о том, что выгоднее сотрудничать с А. Для начала стоит убедиться, что оба автора находились в равных условиях — например, могли получить сопоставимый объём трафика, так как материалы обоих показывались на главной странице.

Вы можете отследить доход от показов рекламы в РСЯ, который принёс каждый из каналов привлечения посетителей на сайт — например, сравнить отдачу от социальных сетей и e-mail рассылок. Это поможет решить, в какие источники стоит вкладывать больше усилий и средств, чтобы привлекать максимально выгодную аудиторию.

Как найти самые доходные каналы привлечения аудитории:

1. Откройте отчёт «Источники» в группе «Монетизация».

2. Переключите модель атрибуции на «последний значимый переход»:

Это позволит точнее оценить вклад каналов привлечения трафика — рекламных и поисковых систем, рассылок, социальных сетей и ссылок на других сайтах. Например, если посетитель пришел на сайт из поиска, а потом вернулся на сайт из закладок, по модели «последний переход» источником визита будут так называемые прямые заходы.* А если переключить модель атрибуции на «последний значимый переход», система покажет, что «истинным» источником визита был поиск.

(*) Информация об источнике последнего перехода нужна для технического анализа сайта. Например, если вы видите много внутренних переходов — то есть переходов с вашего же сайта — скорее всего, на некоторых страницах отсутствует код счётчика Метрики.



3. Не забудьте отсортировать данные по убыванию расчётного дохода и выбрать линейный вид списка. Так вы сможете сразу увидеть, какой именно источник принес максимум рекламных денег от РСЯ:

О чём важно помнить:

— В отчёте доступны данные о доходе только от одного монетизатора — РСЯ. Если канал приносит небольшой доход от просмотров рекламы в РСЯ, это не значит, что он бесполезен для других рекламных сетей, к которым может быть подключен сайт.

— Отчёт показывает только доход от канала, но не расходы на него, которые важно учитывать — например, затраты на подготовку контента для партнёрской программы. Чтобы правильно оценить отдачу от канала, нужно сопоставить информацию в отчёте с собственными данными площадки о расходах на привлечение трафика.

Если рекламных блоков мало, сайт может недополучать доход. Но если рекламы слишком много, снижается вовлеченность аудитории и количество просмотренных страниц — а значит, падают просмотры рекламы и доход площадки.

Отчёты в Метрике позволяют отслеживать, как изменение количества рекламы влияет на вовлеченность и доход — и таким образом определять оптимальное количество рекламных блоков.

Как отследить влияние количества рекламных блоков на вовлеченность и доход:

1. В отчёте «Страницы с рекламными событиями» отметьте на графике дату установки нового рекламного блока. Для этого нужно кликнуть в любую точку на графике и добавить примечание:

2. Через некоторое время, когда накопится статистика, оцените эффект от нового блока. Кликните на кнопку «Метрики» и выберите «Глубину просмотра» — это среднее количество страниц, которые посетители просмотрели за один визит на сайт — и метрику «Отказы»: она показывает долю визитов, в которых посетители открыли и сразу же закрыли сайт, не заинтересовавшись контентом. При этом из отчёта можно удалить все остальные метрики кроме расчётного дохода и перегруженности рекламой — она показывает, сколько в среднем отрисовок рекламы пришлось на одного посетителя сайта.

3. Сравните метрики вовлеченности (глубину просмотра и отказы), перегруженность рекламой и доход до и после установки нового блока — например, за месяц до и месяц после добавления нового блока. Выберите нужный период в календаре:

О чём важно помнить:

— Сам по себе показатель «Перегруженность рекламой» не стоит считать сигналом о достаточном или недостаточном количестве рекламных блоков. Его важно отслеживать в динамике — и в сравнении с метриками вовлеченности и дохода. Это поможет понять, какое количество рекламы оптимально именно для вашего сайта.

— При этом желательно, чтобы другие факторы, влияющие на вовлеченность посетителей, по возможности оставались неизменными. Если на сайте одновременно появился новый рекламный блок и вышла серия особенно удачных материалов, нельзя будет с уверенностью сказать, как именно новый блок повлиял на глубину просмотра.

Общий совет по работе с любыми отчётами Метрики Если у вашего сайта достаточно большой трафик, в отчётах будет автоматически применено семплирование — то есть показаны будут не все данные, а только их часть: это нужно, чтобы сократить время загрузки отчёта. Чтобы получить максимально точные данные, семплирование можно отключить, передвинув ползунок «точность» на 100%:

Площадка может терять доход по техническим причинам. Например, если сайт не адаптирован для конкретного устройства или браузера, рекламные блоки могут выходить за видимую область экрана. А если в видимой области было меньше половины рекламного блока, показ не будет засчитан и не принесёт дохода.

Как понять, засчитываются ли показы на различных устройствах и браузерах:

1. В том же отчёте «Страницы с рекламными событиями» выберите группировку «ID рекламного блока» и удалите все остальные группировки:

2. Добавьте в отчёт метрику «% видимости», которая показывает соотношение показов и отрисовок, и отсортируйте данные по её убыванию — для этого нужно дважды кликнуть на заголовок столбца «% видимости».

3. Выберите блок с самым низким процентом видимости и оставьте в отчёте только его, кликнув на иконку фильтра:

4. Добавьте группировку «Реальное разрешение».

5. Разверните список, кликнув на знак «+». Удалите из отчёта данные по устройствам, с которых было слишком мало визитов — например, меньше 100. Это нужно, чтобы не тратить время на поиск проблем с устройствами, которые не оказывают большого влияния на доход площадки:





6. Выберите строку с самым низким процентом видимости и нажмите на иконку Вебвизора*, чтобы открыть список записей визитов с устройства указанного разрешения:

Выборочно просматривая записи, вы увидите, находились ли рекламные блоки в видимой области экрана.

(*) Запись содержимого рекламных блоков доступна в Вебвизоре 2.0.

7. Также полезно проверить отчёт «Время загрузки страниц» (Стандартные отчёты → Мониторинг → Время загрузки страниц). Возможно, посетители сайта не видят рекламу, потому что закрывают сайт, не дождавшись, пока он загрузится. Одной из причин может быть удаленность клиента посетителя от ближайшего доступного сервера — чтобы выявить самые медленные регионы, добавьте в отчёт группировку по области или городу и отсортируйте данные по значению метрики «Время до отрисовки».

При этом стоит отсечь незначимые регионы, на которые приходится небольшое количество посетителей — сделать это можно с помощью фильтра по значению метрики «Посетители».

На время загрузки влияет и то, насколько хорошо сайт адаптирован для мобильных устройств. Чтобы проверить скорость загрузки сайта на мобильных, добавьте в группировки отчёта тип устройства и перетащите его на верхний уровень:

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Если вы хотите разобраться и с другими задачами по анализу площадки РСЯ, напишите о них в комментариях — будем рады помочь!