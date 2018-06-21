Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Как в Метрике анализировать доход площадки в РСЯ: подробное руководство

Теперь владельцы сайтов, участвующих в Рекламной сети Яндекса, могут отслеживать эффективность монетизации с помощью Метрики — выявлять самые выгодные источники трафика и типы контента, находить оптимальное количество рекламных блоков и решать другие задачи, чтобы увеличивать доход от просмотров рекламы в РСЯ.

Для тех владельцев сайтов в РСЯ, которым ещё не приходилось активно использовать Метрику, мы подготовили пошаговое руководство. Рассказываем, как с помощью новых отчётов решать наиболее актуальные задачи по монетизации сайта.

Как подключить отчёты для площадок РСЯ

В партнёрском интерфейсе РСЯ укажите номер счётчика Метрики, который установлен на сайте. Если на одной и той же площадке стоит несколько счётчиков Метрики — например, если вы используете разные счётчики для мобильной и десктопной версии — нужно указать их все. После этого в интерфейсе Метрики вы увидите новую группу отчётов — «Монетизация».  Данные начнут поступать в отчёты в течение 24-х часов. Подробнее.

Задача №1: Найти лучший контент

С помощью новых отчётов можно находить самые доходные статьи, рубрики, группы материалов с общим тегом или материалы конкретного автора — при условии, что нужные атрибуты материала указаны в URL: например, www.siteforyandex.ru/news/local/nature/petrov. 

1. В отчёте «Страницы с рекламными событиями» переключитесь на линейный список:

2. А затем введите в строку поиска нужный элемент адреса. Например, вот так можно создать отчёт по всем страницам с новостями:

3.  По умолчанию данные в отчётах Метрики отсортированы по количеству визитов — то есть сначала идут источники трафика, которые обеспечили больше всего посещений сайта. А так как наша задача — увидеть страницы, которые приносят самый большой доход, нужно отсортировать данные по убыванию дохода. Для этого нажмите на заголовок столбца «Расчётный доход» — рядом с ним появится стрелка «вниз»: 

О чём важно помнить. Выявляя самые выгодные типы материалов, нужно сравнивать «подобное с подобным». Например, мы видим, что за прошлый месяц статьи автора А принесли больше денег, чем статьи автора Б — но только на основании этой информации некорректно делать вывод о том, что выгоднее сотрудничать с А. Для начала стоит убедиться, что оба автора находились в равных условиях — например, могли получить сопоставимый объём трафика, так как материалы обоих показывались на главной странице.

Задача №2: Увеличить эффективность каналов привлечения трафика

Вы можете отследить доход от показов рекламы в РСЯ, который принёс каждый из каналов привлечения посетителей на сайт — например, сравнить отдачу от социальных сетей и e-mail рассылок. Это поможет решить, в какие источники стоит вкладывать больше усилий и средств, чтобы привлекать максимально выгодную аудиторию. 

Как найти самые доходные каналы привлечения аудитории:

1. Откройте отчёт «Источники» в группе «Монетизация».

2. Переключите модель атрибуции на «последний значимый переход»:

Это позволит точнее оценить вклад каналов привлечения трафика — рекламных и поисковых систем, рассылок, социальных сетей и ссылок на других сайтах. Например, если посетитель пришел на сайт из поиска, а потом вернулся на сайт из закладок, по модели «последний переход» источником визита будут так называемые прямые заходы.* А если переключить модель атрибуции на «последний значимый переход», система покажет, что «истинным» источником визита был поиск. 

(*) Информация об источнике последнего перехода нужна для технического анализа сайта. Например, если вы видите много внутренних переходов — то есть переходов с вашего же сайта — скорее всего, на некоторых страницах отсутствует код счётчика Метрики.

3. Не забудьте отсортировать данные по убыванию расчётного дохода и выбрать линейный вид списка. Так вы сможете сразу увидеть, какой именно источник принес максимум рекламных денег от РСЯ:

О чём важно помнить:

— В отчёте доступны данные о доходе только от одного монетизатора — РСЯ. Если канал приносит небольшой доход от просмотров рекламы в РСЯ, это не значит, что он бесполезен для других рекламных сетей, к которым может быть подключен сайт. 

— Отчёт показывает только доход от канала, но не расходы на него, которые важно учитывать — например, затраты на подготовку контента для партнёрской программы. Чтобы правильно оценить отдачу от канала, нужно сопоставить информацию в отчёте с собственными данными площадки о расходах на привлечение трафика.

Задача №3: Определить оптимальное количество рекламных блоков

Если рекламных блоков мало, сайт может недополучать доход. Но если рекламы слишком много, снижается вовлеченность аудитории и количество просмотренных страниц — а значит, падают просмотры рекламы и доход площадки. 

Отчёты в Метрике позволяют отслеживать, как изменение количества рекламы влияет на вовлеченность и доход — и таким образом определять оптимальное количество рекламных блоков.

Как отследить влияние количества рекламных блоков на вовлеченность и доход:

1. В отчёте «Страницы с рекламными событиями» отметьте на графике дату установки нового рекламного блока. Для этого нужно кликнуть в любую точку на графике и добавить примечание: 

2. Через некоторое время, когда накопится статистика, оцените эффект от нового блока. Кликните на кнопку «Метрики» и выберите «Глубину просмотра» — это среднее количество страниц, которые посетители просмотрели за один визит на сайт — и метрику «Отказы»: она показывает долю визитов, в которых посетители открыли и сразу же закрыли сайт, не заинтересовавшись контентом. При этом из отчёта можно удалить все остальные метрики кроме расчётного дохода и перегруженности рекламой — она показывает, сколько в среднем отрисовок рекламы пришлось на одного посетителя сайта.

3. Сравните метрики вовлеченности (глубину просмотра и отказы), перегруженность рекламой и доход до и после установки нового блока — например, за месяц до и месяц после добавления нового блока. Выберите нужный период в календаре:

О чём важно помнить:

— Сам по себе показатель «Перегруженность рекламой» не стоит считать сигналом о достаточном или недостаточном количестве рекламных блоков. Его важно отслеживать в динамике — и в сравнении с метриками вовлеченности и дохода. Это поможет понять, какое количество рекламы оптимально именно для вашего сайта. 

— При этом желательно, чтобы другие факторы, влияющие на вовлеченность посетителей, по возможности оставались неизменными. Если на сайте одновременно появился новый рекламный блок и вышла серия особенно удачных материалов, нельзя будет с уверенностью сказать, как именно новый блок повлиял на глубину просмотра.

Общий совет по работе с любыми отчётами Метрики

Если у вашего сайта достаточно большой трафик, в отчётах будет автоматически применено семплирование — то есть показаны будут не все данные, а только их часть: это нужно, чтобы сократить время загрузки отчёта. Чтобы получить максимально точные данные, семплирование можно отключить, передвинув ползунок «точность» на 100%:

Задача №4: Выявить технические проблемы с показами

Площадка может терять доход по техническим причинам. Например, если сайт не адаптирован для конкретного устройства или браузера, рекламные блоки могут выходить за видимую область экрана. А если в видимой области было меньше половины рекламного блока, показ не будет засчитан и не принесёт дохода. 

Как понять, засчитываются ли показы на различных устройствах и браузерах:

1. В том же отчёте «Страницы с рекламными событиями» выберите группировку «ID рекламного блока» и удалите все остальные группировки:

2. Добавьте в отчёт метрику «% видимости», которая показывает соотношение показов и отрисовок, и отсортируйте данные по её убыванию — для этого нужно дважды кликнуть на заголовок столбца «% видимости».

3. Выберите блок с самым низким процентом видимости и оставьте в отчёте только его, кликнув на иконку фильтра:

4. Добавьте группировку «Реальное разрешение».

5. Разверните список, кликнув на знак «+». Удалите из отчёта данные по устройствам, с которых было слишком мало визитов — например, меньше 100. Это нужно, чтобы не тратить время на поиск проблем с устройствами, которые не оказывают большого влияния на доход площадки:

6. Выберите строку с самым низким процентом видимости и нажмите на иконку Вебвизора*, чтобы открыть список записей визитов с устройства указанного разрешения:

Выборочно просматривая записи, вы увидите, находились ли рекламные блоки в видимой области экрана.

(*) Запись содержимого рекламных блоков доступна в Вебвизоре 2.0.

7. Также полезно проверить отчёт «Время загрузки страниц» (Стандартные отчёты → Мониторинг → Время загрузки страниц). Возможно, посетители сайта не видят рекламу, потому что закрывают сайт, не дождавшись, пока он загрузится. Одной из причин может быть удаленность клиента посетителя от ближайшего доступного сервера — чтобы выявить самые медленные регионы, добавьте в отчёт группировку по области или городу и отсортируйте данные по значению метрики «Время до отрисовки».

При этом стоит отсечь незначимые регионы, на которые приходится небольшое количество посетителей — сделать это можно с помощью фильтра по значению метрики «Посетители».

На время загрузки влияет и то, насколько хорошо сайт адаптирован для мобильных устройств. Чтобы проверить скорость загрузки сайта на мобильных, добавьте в группировки отчёта тип устройства и перетащите его на верхний уровень:

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Если вы хотите разобраться и с другими задачами по анализу площадки РСЯ, напишите о них в комментариях — будем рады помочь!

27 комментариев
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coler0
21 июня 2018, 15:14
Не работает. =(
Наталья
Сотрудник Яндекса21 июня 2018, 16:48
coler0,
На подключение может уйти несколько часов, максимум сутки. Пока можно просто подождать — но если отчёты так и не появятся, отправьте, пожалуйста, номер счётчика в поддержку.  
Евгений Летов
21 июня 2018, 15:24
Работает. =)

Амиль
21 июня 2018, 16:04
Вроде сделал все правильно.


Открыл доступ Метрике в настройках площадки, ввел id счетчика метрики, сохранил. 


Захожу в метрику, обновляю и нифига, что не так? Или просто ждать надо ...?
Наталья
Сотрудник Яндекса21 июня 2018, 16:45
Амиль,
Надо просто подождать — доставка данных может занимать до суток. 
Амиль
22 июня 2018, 19:55
Наталья,
Не, не работает). Даже в поддержку написал. Прошло много времени.
Наталья
Сотрудник Яндекса22 июня 2018, 20:15
Амиль,
А блоки РСЯ случайно не в iframe установлены? Если да, данные не смогут поступать в Метрику.
Амиль
22 июня 2018, 20:30
Наталья,
Нет, они в коде страницы, ваш код, то есть без посредников)). В конце статьи  и в сайдбаре прилипало.
Обновлено 22 июня 2018, 20:30
Наталья
Сотрудник Яндекса23 июня 2018, 10:28
Амиль,
Тогда напишите, пожалуйста, в службу поддержки — будем разбираться. 
Амиль
23 июня 2018, 11:00
Наталья,
Так написал, толкового ответа не дождался. Ждать и все, уже больше суток прошло.
Наталья
Сотрудник Яндекса25 июня 2018, 15:18
Амиль,
А подскажите, пожалуйста, не появились сами отчёты? Или отчёты есть, но данных в них нет?
Амиль
25 июня 2018, 15:50
Наталья,
Все, вроде все появилось.
seo@tornado.ws
22 июня 2018, 20:31
Молодцы какие. Неужели жалко было сделать гифки. Столько картинок. Они кликабельные. А по клику открывается такой же размер как и в статье. Зачем?
Два видео в помощь к статье были бы очень кстати, но нет. Зачем яндексу это делать. Конечно. Лееень.) 
Амиль
22 июня 2018, 20:39
seo@tornado.ws,
И так все  понятно, зачем вам гифки? 


P.S Яндексоиды, а правда, почему видео не пилите? Вроде не трудно. Видео и в правда, были бы информативны и полезны к инструкциям. 
Наталья
Сотрудник Яндекса23 июня 2018, 10:26
Амиль,
Ну почему же, пилим — и в роликах будет ещё больше полезных кейсов. Видео появятся в нашем плейлисте на Youtube, но мы обязательно поделимся ссылками и в блоге. На самом деле разным людям удобны разные форматы: кому-то не нравится смотреть видео, т.к. за те же 15 минут экранного времени они бы уже три раза успели перечитать сопоставимый объём текста. Так что стараемся угодить всем) 
Амиль
23 июня 2018, 11:02
Наталья,
Я не это имел ввиду, я к тому, что я уверен, половина людей вводили вместо id счетчика - код счетчика и пытались сохранить, а ваше видео инструкция, исключила бы такие действия и я уверен, что обращений в поддержку сократилось бы, да и в блоге тоже.
seo@tornado.ws
23 июня 2018, 16:50
Амиль,
кому понятно, а кому не понятно.
nfggroup
22 июня 2018, 22:10
Для сайта http://www.kvartiranew.ru данные отстают на несколько часов.
Например, сейчас 22:09, а последние данные в метрике на 9 утра.
Так же хотелось бы получить исторические данные, хотя бы за год. (В идеале за все веремя)
Наталья
Сотрудник Яндекса23 июня 2018, 10:15
nfggroup,
Статистика начинает собираться с момента подключения счётчика в ПИ РСЯ — подтянуть исторические данные, увы, не получится. Про отставание: пока отчёты работают в бете, возможен лаг до 24-х часов. Работаем над тем, чтобы сократить отставание.
GrAnnan
25 июня 2018, 20:13
Здравствуйте. А что даёт подобный анализ? Как воспользоваться результатами. А то смотрю -смотрю. А как применить результаты. Например какие-то страницы дают больше дохода, а какие -то меньше и большая перегруженность рекламой. Надо убрать блоки рекламы? Но при этом где больше дохода, там больше посещаемость. Или вариант2, блок по ID. Верхний, например с низким % видимости. Его надо переместить пониже? Или вы можете подсказать другие варианты как анализировать и пользоваться. Спасибо. 
Наталья
Сотрудник Яндекса27 июня 2018, 11:34
GrAnnan,
Здравствуйте! Давайте разбираться.


Для начала стоит отметить, что пока в отчётах не так много статистики — данные начинают собираться в Метрике с момента подключения счётчика в интерфейсе РСЯ. Так что сейчас в отчётах статистика всего за несколько дней — а этого маловато, чтобы сделать достоверные выводы.


Но представим, что вы смотрите данные, скажем, за месяц. Первый случай — страница с маленькой посещаемостью, большой перегруженностью и низким доходом. Перед тем, как делать что-то с блоками на этой странице, было бы неплохо разобраться, только ли из-за низкой посещаемости тут низкий доход. Ведь он зависит и от того, засчитывает ли рекламная система отрисовки за показы. Если % видимости действительно низкий, разбираемся дальше, почему.


Критерии засчитанного показа: как минимум 50% рекламного блока должны находиться в активном окне браузера не менее 2 секунд. Значит, проблема может быть либо во времени на странице, либо в верстке сайта, из-за которой блок "убегает" за видимую область экрана на некоторых устройствах и браузерах.


Чтобы быстро проверить гипотезу про время на странице, проще всего добавить в отчёт показатель отказов — это доля визитов, в которых посетители почти сразу же закрыли страницу. Это не совсем точный способ, но он даст нам примерное понимание. Если показатель отказов действительно высокий (то есть значительно выше среднего для всех остальных страниц вашего сайта), значит, посетители почему-то не задерживаются на вашем сайте. Причины могут быть разные — либо вы привлекаете на эту страницу нецелевую аудиторию (на статью про выращивание картошки попадает в основном молодежь), либо там просто неудачный контент, либо у сайта проблемы с вёрсткой, и его неудобно использовать.


Если показатель отказов в норме, стоит проверить, что творится с вёрсткой — тут последовательность действий описана в пункте 4, про технические проблемы.
С помощью Вебвизора 2.0 также можно понять, что не так с блоком, который установлен в верхней части страницы, а % видимости при этом низкий — потому что уж верхний блок должен быть достаточно видимым.
Обновлено 27 июня 2018, 11:35
leramaq
13 августа 2018, 13:40
Сейчас изменился интерфейс в метрике и совершенно не совпадает данные скрины с реальностью....
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса21 августа 2018, 17:22
leramaq,
это нормально, так как отчеты все еще в бете. Мы принимаем комментарии пользователей и делаем соответствующие изменения.
xmarkt
11 сентября 2018, 12:12
В  Метрике смотрю "Монетизацию / Страницы с  рекламными событиями". С 04.09.вместо урлов анализируемого сайта пошла статистика с каких-то других (чужих) сайтов. Это как так получается?
zhaliboman
4 июня, 11:41
Здравствуйте
подключил отчеты, но данные по расчетному доходу отсутствуют почему то 


http://joxi.ru/MAj4gZVUjak4Nm



в чем дело?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса4 июня, 19:08
zhaliboman,
данные появляются в течение 24 часов.
kust.responder
24 ноября, 10:24
Здравствуйте,
Очень актуальный вопрос, когда вы сможете добавить возможность просматривать, какая сумма накопилась в партнёрке. Например в Google всегда указывает, сколько накопилось  денег после последней выплаты. У вас почему то очень сложно всё, для проверки баланса надо каждый раз создавать отчёт и то не понятно точно, с какого числа должен быть учёт суммы т.е когда была последняя оплата и с какого дня считать накопившийся остаток....