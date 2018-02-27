Пора обновляться: устаревший ecommerce-код скоро прекратит работу

Мы прекращаем поддержку устаревшего способа передачи ecommerce-данных, в котором использовался предопределённый набор параметров визитов. Если вы используете этот способ и хотите, чтобы статистика продолжила поступать в отчёты, вам нужно до 27 марта обновить код для передачи ecommerce-данных.



Обратите внимание: 13 и 20 марта запланировано профилактическое отключение устаревшего метода передачи данных — в эти дни устаревший код не будет передавать данные в отчёты — а с 27 марта он полностью прекратит работу.

В этой статье мы постарались ответить на все возможные вопросы о переходе на актуальный код для передачи ecommerce-данных. Если что-то останется непонятным, смело спрашивайте в комментариях или в нашем чате в Телеграме.





В чём преимущества актуального кода?

Он позволяет получить в отчётах больше полезных сведений о товарах — их категории, бренды и конкретные модификации.

Помимо этого, можно отслеживать не только добавление товара в корзину, но и удаление из корзины, а ещё — просмотры карточек: это поможет лучше понимать, как покупатели взаимодействуют с товарными предложениями. C помощью актуального способа передачи данных можно учитывать и использование промо-кода. Подробный список данных, которые позволяет передавать в отчёты актуальный ecommerce-код, есть в Помощи.





Меня устраивает устаревший код. Зачем что-то менять?

Пока мы поддерживаем сразу два способа передачи ecommerce-данных — устаревший и актуальный — мы не можем задействовать максимум ресурсов на развитие новых возможностей Метрики.





Как понять, какая версия кода для передачи ecommerce-данных используется на моём счётчике?

Самый простой способ — зайдите в отчёты по электронной коммерции и проверьте, показывается ли в них уведомление о необходимости перейти на актуальный способ передачи данных. Если вы работаете только с кодом сайта, а доступа к интерфейсу Метрики у вас нет, сравните ваш текущий код для передачи ecommerce-данных с примером актуального кода ниже.





Как перейти с устаревшего кода на актуальный?

1. В настройках счётчика отметьте пункт «Отправка в Метрику данных электронной коммерции».

2. Добавьте на все страницы вашего сайта следующий код:

<script type="text/javascript"> window.dataLayer = window.dataLayer || []; </script>

3. Выберите одно или несколько событий, данные по которым вы хотели бы передавать в отчёты.

4. Теперь нужно создать код, который будет заполнять данными все поля для выбранного события электронной коммерции, и добавить его на ваш сайт.

Чтобы было проще разобраться, как это сделать, сравним устаревший и актуальный код для отправки события «формирование заказа». Вот так это событие могло передаваться с помощью устаревшего кода:

var yaParams = { order_id: "12345", order_price: 123.45, currency: "RUB", exchange_rate: 1, goods: [ { id: "25341", name: "Толстовка Яндекс мужская", price: 1345.26 } ] };

А отправка заказа — вот таким:

yaCounterXXXXXX.reachGoal('TARGET_NAME', yaParams);

Теперь формирование и отправка заказа будут выглядеть так:

dataLayer.push({ "ecommerce": { "purchase": { "actionField": { "id": "12345", "revenue": 123.45 }, "products": [ { "id": "25341", "name": "Толстовка Яндекс мужская", "price": 1345.26 }, ] } } });



Сам по себе метод reachGoal продолжит работать как и раньше — через него нельзя будет передавать именно eсommerce-данные.

5. Обновите код счётчика на всех страницах сайта.

Если вы не уверены, как правильно настроить скрипт для отправки ecommerce-данных, советуем обратиться к вашему веб-мастеру или разработчику.

Мы отдельно предупредим пользователей, которые не успеют обновить код за две недели до 27 марта. В интерфейсе отчётов по электронной коммерции появится специальное уведомление, а на почту, связанную с вашим аккаунтом на Яндексе, придёт напоминание.

Чтобы узнать больше о возможностях Метрики для интернет-магазинов, посмотрите видео на нашем Youtube-канале:

— Настройка Яндекс.Метрики для электронной коммерции: используйте данные Метрики для рекламы

— Яндекс.Метрика для электронной коммерции: работа с клиентами

— Яндекс.Метрика: как понять, что дела идут в гору

Обновлено. Сам по себе метод reachGoal продолжит работать как и раньше — через него нельзя будет передавать именно eсommerce-данные.