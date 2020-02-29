Проверить всё: отчёт по экспериментам в Директе

Сегодня всем клиентам Директа стала доступна возможность запускать A/B-эксперименты, чтобы сравнивать самые разные настройки кампаний. А в Метрике появился отчёт, который поможет понять, какой из вариантов оказался лучше. Сделать выводы несложно: система автоматически проверит, накопилось ли достаточно данных для анализа, и сравнит показатели, по которым вы хотите оценивать результат — выигрышные значения показателей будут выделены зелёным, а менее удачные — красным. Рассказываем, как работать с отчётом.

Как начать работу с экспериментами, описано в помощи Директа и в подробной статье. Отчёт в Метрике появится после создания эксперимента: вы найдёте его в разделе «Источники → Директ». Чтобы оценить успешность эксперимента, переключите отчёт в режим сравнения:

Когда оценивать статистику

Обычно после запуска эксперимента нужно подождать около двух недель, чтобы накопилось достаточно статистики. Если данных окажется слишком мало, невозможно будет уверенно сделать вывод о том, какой из вариантов оказался лучше. Это как с подкидыванием монетки: если из десяти раз «орёл» выпал два раза, а «решка» — восемь, это вовсе не значит, что «орёл» всегда выпадает гораздо реже.

Чтобы понять, достаточно ли данных для сравнения, нужно оценить их статистическую значимость. Иными словами, убедиться, что текущий результат будет незначительно отличаться от того, который мы бы получили, если бы подкидывали монетку бесконечно много раз. Или, в нашем случае, бесконечно долго продолжать эксперимент. Метрика рассчитывает статистическую значимость эксперимента автоматически.

Как понять, что данных достаточно

Если показатели, по которым вы решили оценивать эксперимент, выделены в отчёте цветом — значит, данных достаточно:

зелёный означает, что экспериментальный вариант оказался значимо лучше контрольного — то есть того, с которым вы его сравниваете;

красный — значимо хуже;

серый — данных достаточно, но показатели контрольной кампании не отличаются от экспериментальной.

Отсутствие цвета может означать две вещи:

данных ещё недостаточно. Нужно подождать ещё какое-то время или запустить новый эксперимент с другими настройками, позволяющими собрать больше трафика.

для показателя недоступно сравнение. Список всех показателей, которые можно сравнивать, есть в Помощи.

Вместе с отчётом в Метрике можно использовать калькулятор проверки достоверности теста Отчёт в Метрике даёт быстрый ответ на вопрос «достаточно ли данных для оценки», а ещё позволяет сравнить конверсионные метрики тестовых и экспериментальных кампаний. Например, если вы тестируете разные варианты лендингов, отчёт в Метрике покажет, какой из них показывает более высокую конверсию. Сравнение конверсии также пригодится, если вы проверяете разные аудиторные таргетинги: например, хотите протестировать, кто лучше откликается на ваш контент — мужчины или женщины. Калькулятор достоверности теста нужен, если вы хотите проверить, какой из вариантов покажет лучший показатель CPA (стоимость целевого действия, cost per action). Например, если вы тестируете разную величину корректировок ставок. В калькуляторе вы можете вручную ввести расходы по каждому из вариантов, количество конверсий и кликов — а система сама рассчитает CPA, проверит, достаточно ли данных, и покажет выигрышный вариант.

Подробности о работе с отчётом по экспериментам есть в Помощи. А если у вас останутся вопросы, напишите нам в службу поддержки, задайте вопрос в комментариях или спросите других пользователей в нашем чате. Будем рады помочь!