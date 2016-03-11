Сегментация — одна из основных возможностей Метрики. Она позволяет анализировать разные срезы трафика: сравнивать поведение аудитории из разных регионов, оценивать эффективность разных источников переходов — вариантов множество, так как вы можете задать практически любые условия создания сегмента. Например, посмотреть, как вели себя на сайте жители Новосибирска, которые интересуются книгами и пользуются Android-смартфонами.
Если вам часто нужно смотреть статистику по некоторым сегментам, их можно сохранить, задав для них удобные названия — а затем достаточно лишь выбрать нужный сегмент из списка.
Таких сохранённых сегментов может накопиться очень много, ведь они используются и для ретаргетинга — нацеливания рекламы на тех посетителей, которые побывали на вашем сайте и совершили какие-либо действия.
Чтобы ориентироваться в сохранённых сегментах было проще, мы собрали их в новом разделе в главном меню Метрики — Сегменты:
Здесь можно посмотреть список всех сегментов для заданного счётчика, дату их создания и количество посетителей, вошедших в каждый сегмент за последнюю неделю и месяц — а также узнать, используется ли сегмент для ретаргетинга. По клику на сегмент откроются составленные для него отчёты.
А о том, как настроить ретаргетинг по сегментам, вы можете прочесть в справке.
Теперь в любом отчёте можно получать подробные данные сразу по нескольким целям одновременно с любыми другими метриками. Это позволяет вывести всю необходимую для анализа информацию в один отчёт.
Раньше базовые метрики по всем целям можно было проверить в отчёте "Конверсии". А чтобы получить всю доступную информацию по какой-то одной цели — например, проанализировать поведение посетителей с конверсией — нужно было добавить эту цель в любой другой отчёт. Теперь все данные по всем целям можно добавить в любой отчёт — достаточно выбрать нужные цели и параметры в меню "Метрики", разделе "Целевые метрики".
Таким образом, в одном и том же отчёте можно посмотреть несколько параметров по нескольким разным целям и сравнить, например, конверсию и количество целевых посетителей по двум целям одновременно:
Отобразить можно любые параметры целей — например, доход, достижения цели на посетителя или количество целевых визитов.
Узнать больше о работе с целями в Метрике можно в справке.
Примерно через полторы недели мы изменим схему, по которой Метрика определяет, что клик пришёл именно из Директа: основным условием станет привязка счётчика в параметрах кампании.
По новой схеме, привязка данных Директа к данным Метрики будет осуществляться в первую очередь по указанным в настройках кампании счётчикам (проверьте, что у вас указаны правильные счётчики), а в случае их отсутствия - по метке yclid (настройка "разметка ссылок для Метрики" в Директе).
Подробнее об изменениях можно узнать в новостях Директа и из развёрнутого рассказа в блоге рекламных технологий.