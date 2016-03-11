Сегментация — одна из основных возможностей Метрики. Она позволяет анализировать разные срезы трафика: сравнивать поведение аудитории из разных регионов, оценивать эффективность разных источников переходов — вариантов множество, так как вы можете задать практически любые условия создания сегмента. Например, посмотреть, как вели себя на сайте жители Новосибирска, которые интересуются книгами и пользуются Android-смартфонами.

Если вам часто нужно смотреть статистику по некоторым сегментам, их можно сохранить, задав для них удобные названия — а затем достаточно лишь выбрать нужный сегмент из списка.

Таких сохранённых сегментов может накопиться очень много, ведь они используются и для ретаргетинга — нацеливания рекламы на тех посетителей, которые побывали на вашем сайте и совершили какие-либо действия.

Чтобы ориентироваться в сохранённых сегментах было проще, мы собрали их в новом разделе в главном меню Метрики — Сегменты:

Здесь можно посмотреть список всех сегментов для заданного счётчика, дату их создания и количество посетителей, вошедших в каждый сегмент за последнюю неделю и месяц — а также узнать, используется ли сегмент для ретаргетинга. По клику на сегмент откроются составленные для него отчёты.

А о том, как настроить ретаргетинг по сегментам, вы можете прочесть в справке.