Возможности сегментации Яндекс.Метрики стали доступны в отчете "Аналитика форм". Это значит, что теперь можно выделить часть аудитории сайта и узнать, как эти пользователи взаимодействовали с формой. Например, посмотреть, отличается ли работа с формами у посетителей с разных устройств. Или узнать, как используют форму люди из определенного источника трафика.

Давайте рассмотрим еще один пример:

У вашего сайта есть много страниц с описанием продуктов, на каждой из которых есть форма заявки. С помощью новой возможности посмотреть данные по группам страниц вы можете выделить все эти продуктовые URL.



Выбрать последние 15 дней и увидеть все взаимодействия с формой на этих страницах.

А затем отсегментировать пользователей старше 45 лет, чтобы узнать, сталкиваются ли они с какими-либо проблемами.



И в итоге выяснить, какие именно поля могут смущать вашу взрослую аудиторию.



Все пользователи

45+

Напомним, что сегментация стала возможна вместе с тем, как Вебвизор начал записывать свыше 120 000 визитов в день.

Узнайте больше о сегментации в статье Помощи.