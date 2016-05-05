Возможности сегментации Яндекс.Метрики стали доступны в отчете "Аналитика форм". Это значит, что теперь можно выделить часть аудитории сайта и узнать, как эти пользователи взаимодействовали с формой. Например, посмотреть, отличается ли работа с формами у посетителей с разных устройств. Или узнать, как используют форму люди из определенного источника трафика.
Давайте рассмотрим еще один пример:
У вашего сайта есть много страниц с описанием продуктов, на каждой из которых есть форма заявки. С помощью новой возможности посмотреть данные по группам страниц вы можете выделить все эти продуктовые URL.
Выбрать последние 15 дней и увидеть все взаимодействия с формой на этих страницах.
А затем отсегментировать пользователей старше 45 лет, чтобы узнать, сталкиваются ли они с какими-либо проблемами.
И в итоге выяснить, какие именно поля могут смущать вашу взрослую аудиторию.
Все пользователи
45+
Напомним, что сегментация стала возможна вместе с тем, как Вебвизор начал записывать свыше 120 000 визитов в день.
Узнайте больше о сегментации в статье Помощи.
В последнее время в Яндекс.Метрике появилось много нововведений. Мы решили собрать все новинки вместе и рассказать подробнее, как с ними работать, на вебинаре. Он рассчитан на тех, кто уже использует Метрику. Но и тем, кто только думает об этом, будет интересно - кто знает, может именно этих возможностей вам не хватало!
Время проведения: 13:00, 12 мая 2016, четверг.
Длительность вебинара: 30 минут.
Докладчик: Евгений Куршев, разработчик Яндекс.Метрики.
Регистрация: forms.yandex.ru/surveys/3184/
Проверьте, все ли новые возможности вы используете!
Присоединяйтесь к будущим вебинарам по Яндекс.Метрике и Директу - yandex.ru/adv/edu/webinars
На вашем сайте (или сайте вашего клиента) можно что-то купить или заказать? Узнайте, что именно интересует пользователей сайта и используйте эти данные для рекламы. На вебинарах вы увидите, как настроить передачу данных о продажах и просмотрах товаров в Яндекс.Метрику. Как использовать информацию из отчетов электронной коммерции о доходах, популярных товарах и категориях для принятия решений и оптимизации рекламных кампаний. Кейсами поделятся специалисты из Яндекса и агентства Adventum.
Вебинар для пользователей, имеющих опыт работы в Метрике.
Время проведения: 19 мая 2016 в 15:00 и 27 мая 2016 в 13:00 (по московскому времени)
Длительность вебинаров — 40 минут.
Докладчики: Александра Кулачикова, руководитель продвижения Яндекс.Метрики и Андрей Зайко, руководитель группы аналитиков агентства Adventum
Регистрация:
Вебинар "Яндекс.Метрика для электронной коммерции: настройка" https://forms.yandex.ru/surveys/3188/
Вебинар "Яндекс.Метрика для электронной коммерции: работа с клиентами" https://forms.yandex.ru/surveys/3189/
Присоединяйтесь к будущим вебинарам по Яндекс.Метрике и Директу - yandex.ru/adv/edu/webinars
Постепенно всё больше сайтов переходят на защищённое https-соединение и это, как ни странно звучит, вызывает неудобства у владельцев сайтов, ещё не перешедших на https. А именно, у тех сайтов, которые ещё не перешли на защищённое соединение, растёт доля прямых заходов.
20 мая в Яндексе прошла пятая Вебмастерская — конференция для веб-аналитиков, маркетологов, вебмастеров и владельцев сайтов.
В этот раз главная тема — поисковая и продуктовая аналитика. Специалисты Яндекса и других компаний рассказывали о тенденциях, методах работы и полезных инструментах в этой области. В дополнение к теории спикеры разбирали реальные кейсы из своей практики на мастер-классах. А Яндекс.Метрика анонсировала выход новой возможности, которая вам точно понравится!
Смотрите запись онлайн-трансляции на сайте.
Мы обновили сегментацию и добавили новые возможности к этому важному инструменту. Главное изменение — теперь можно сегментировать не только по событиям в конкретном визите, но и использовать данные о предыдущих посещениях этого уникального посетителя, а также известную Метрике информацию о его характеристиках.