Агентствам, которые помогают бизнесам развиваться онлайн, не обойтись без веб-аналитики — и задачи становятся всё сложнее. Это уже не просто оценка отдачи от рекламы, но и постоянный поиск точек роста в массиве данных. Чтобы клиентам было проще найти партнёра, профессионально работающего с веб-аналитикой, мы запустили агентскую сертификацию по Метрике.