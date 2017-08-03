Агентствам, которые помогают бизнесам развиваться онлайн, не обойтись без веб-аналитики — и задачи становятся всё сложнее. Это уже не просто оценка отдачи от рекламы, но и постоянный поиск точек роста в массиве данных. Чтобы клиентам было проще найти партнёра, профессионально работающего с веб-аналитикой, мы запустили агентскую сертификацию по Метрике.
Если ассортимент магазина занимает много страниц, понятно, что не все посетители будут долистывать каталог до конца. Поэтому важно, чтобы самые привлекательные товары оказывались на самых заметных местах. Но как проверить, какие товары действительно популярны, и как настроить оптимальную сортировку предложений?
Теперь сегменты в Метрике можно создавать в один клик: достаточно нажать на иконку фильтра напротив выбранной строки в отчёте. А кнопка ''Play'' рядом с нужной группировкой моментально откроет записи нужных визитов в Вебвизоре.