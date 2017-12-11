декабрь 2017
Полный порядок: примечания на графиках
11 декабря 2017, 17:17
Теперь к графику в любом отчёте Метрики можно добавлять примечания. Например, чтобы сделать отметку о запуске новой промо-кампании, которая вызвала всплеск трафика, или об изменении дизайна, которое может повлиять на показатель конверсии. Заодно мы немного доработали сам график — наведите на него курсор и вы увидите значения выбранных в отчёте группировок.
Самые полезные запуски Метрики — 2017
27 декабря 2017, 16:39
В этом году в Метрике появилось много новых функций, и мы решили составить итоговый список из самых полезных. Он пригодится, если вам хочется быть в курсе всех обновлений в Метрике — но регулярно читать наш блог нет времени.