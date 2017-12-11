Теперь к графику в любом отчёте Метрики можно добавлять примечания. Например, чтобы сделать отметку о запуске новой промо-кампании, которая вызвала всплеск трафика, или об изменении дизайна, которое может повлиять на показатель конверсии. Заодно мы немного доработали сам график — наведите на него курсор и вы увидите значения выбранных в отчёте группировок.