27-28 октября в офисе Яндекса прошёл совместный CoRe хакатон Метрики и колл-трекинговой системы CoMagic. Участникам нужно было за ночь объединить данные из разных источников и создать систему, с помощью которой маркетологам и руководителям отделов продаж было бы проще принимать решения. Благодарим всех, кто выдержал часы напряжённой работы без сна, и поздравляем победителей!
Нас часто спрашивают, почему не показывается тот или иной отчёт и что сделать, чтобы он стал доступен. Теперь ответ на этот вопрос можно получить моментально — достаточно заглянуть в настройки счётчика. Там появилась вкладка «Больше возможностей», на которой показываются статусы по всем отчётам, которые требуют дополнительной настройки или определённых условий для подключения.