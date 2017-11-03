Нас часто спрашивают, почему не показывается тот или иной отчёт и что сделать, чтобы он стал доступен. Теперь ответ на этот вопрос можно получить моментально — достаточно заглянуть в настройки счётчика. Там появилась вкладка «Больше возможностей», на которой показываются статусы по всем отчётам, которые требуют дополнительной настройки или определённых условий для подключения.