июнь 2018
Модели атрибуции в Метрике и в Директе: как всё устроено
8 июня 2018, 14:55
Сегодня в Мастере отчётов Директа появились модели атрибуции — по первому, последнему и последнему значимому переходу. Они отличаются от моделей атрибуции в Метрике. Рассказываем, как в Метрике работает подсчёт статистики с учётом моделей атрибуции, чем отличается логика в Директе и как отличия будут влиять на данные в отчётах.
Как в Метрике анализировать доход площадки в РСЯ: подробное руководство
21 июня 2018, 12:45
Теперь владельцы сайтов, участвующих в Рекламной сети Яндекса, могут отслеживать эффективность монетизации с помощью Метрики — выявлять самые выгодные источники трафика и типы контента, находить оптимальное количество рекламных блоков и решать другие задачи, чтобы увеличивать доход от просмотров рекламы в РСЯ.