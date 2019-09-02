Круглая дата — хороший повод обсудить, чего удалось достичь, а где есть возможности для роста. Поговорили с основателем Needfordata.ru и большим энтузиастом аналитики в России Максимом Уваровым — о том, как изменилась Метрика, как мы придумываем и воплощаем новые фичи, и как планируем развивать сервис. Полный текст читайте на сайте Рекламных технологий Яндекса.