Блог Яндекс.Метрики

апрель 2019
От Конвертометра до сквозной аналитики: Яндекс.Метрике 10 лет
9 апреля, 08:15
Рекомендательные системы и мессенджеры — в списке источников трафика
15 апреля, 14:14

Мы добавили в Метрику два новых источника трафика — рекомендательные системы и мессенджеры. Теперь они показываются в отчёте «Источники, сводка» в общем списке каналов привлечения трафика: при этом переходы из рекомендательных систем определяются автоматически, а для мессендежров понадобится обычная UTM-разметка.

Большое интервью к десятилетию Метрики: кухня, планы и малоизвестные факты
22 апреля, 17:00

Круглая дата — хороший повод обсудить, чего удалось достичь, а где есть возможности для роста. Поговорили с основателем Needfordata.ru и большим энтузиастом аналитики в России Максимом Уваровым — о том, как изменилась Метрика, как мы придумываем и воплощаем новые фичи, и как планируем развивать сервис. Полный текст читайте на сайте Рекламных технологий Яндекса.