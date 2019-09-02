август 2019
Встречи в сентябре: Метрика едет в Новосибирск и Петербург
26 августа, 09:56
3 сентября в Новосибирске пройдет Большая конференция Яндекса, в составе которой мы проведём Школу Метрики. А 7 сентября в Петербурге пройдёт очередная антиконференция MeasureCamp: на ней можно будет пообщаться с командой Метрики. Рассказываем подробнее про оба мероприятия.
Поддержка JSON-LD и проверка разметки для отчётов по контенту
27 августа, 12:50
Теперь отчёты по контенту поддерживают ещё один тип разметки по стандарту Schema.org — JSON LD. А проверить, правильно ли настроена разметка, можно в консоли браузера: всё очень просто, и у нас для вас есть короткая инструкция.