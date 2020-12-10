декабрь 2020
Цели покажут, кто зашёл купить, а кто — просто посмотреть
10 декабря 2020, 15:56
Недавно мы решили узнать, почему не все пользователи Метрики отслеживают полезные действия посетителей сайта — например, заявки или подтверждения заказа. Провели опрос: оказалось, многие пользователи просто не знают, что для этого нужно настроить в Метрике цели — или не сориентировались, какой тип цели им подойдёт.
Без сложных настроек, без разработчика: отслеживайте переходы с сайта в мессенджер
21 декабря 2020, 14:17
Если на вашем сайте есть кнопка перехода в мессенджер, чтобы посетители могли быстро связаться с вами и задать все вопросы — теперь вы можете в два счёта начать отслеживать такие взаимодействия.
Метрика и AppMetrica: подводим итоги 2020
25 декабря 2020, 16:07
По традиции, под конец года делимся подборкой самых полезных инструментов, которые появились в Метрике и AppMetrica в уходящем году. Посмотрите, вдруг вы пропустили важный запуск, которого вы давно ждали 🙌 👌