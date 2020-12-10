Недавно мы решили узнать, почему не все пользователи Метрики отслеживают полезные действия посетителей сайта — например, заявки или подтверждения заказа. Провели опрос: оказалось, многие пользователи просто не знают, что для этого нужно настроить в Метрике цели — или не сориентировались, какой тип цели им подойдёт.