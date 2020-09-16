У многих сервисов, которые обычно подключены к сайту, есть суперспособность: они позволяют заметно сэкономить время, если вам нужно установить счётчик Метрики или настроить в нём дополнительные опции.
Мы в Метрике хотим сделать работу с целями как можно более простой — чтобы специалисты без навыков работы с кодом могли быстро настроить отслеживание важных событий на сайте. Для этого мы сделали новые типы целей — на клик по номеру телефона или по адресу электронной почты, а также на отправку формы. Обращаться к разработчику не понадобится: чтобы такая цель начала собирать статистику, нужно просто добавить её в интерфейсе Метрики.
Загружать рекламные расходы в Метрику стало ещё проще: теперь прямо в интерфейсе Метрики можно за пару кликов привязать кабинет Google Ads, чтобы статистика по этой рекламной системе появилась в отчёте по расходам и ROI.