Обычно для связи звонков с сайта и посетителей используют коллтрекинг — сервис, который нужно подключать отдельно. Отслеживать взаимодействие посетителей сайта с телефоном можно и в Метрике, используя цель «Клик по номеру телефона». Теперь у этой цели появилась особенная настройка, которая позволит передавать в Метрику данные о том, что пользователь интересовался вашим номером телефона и на мобильной, и на десктопной версиях сайта.