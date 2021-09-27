Блог Яндекс.Метрики

июнь 2021
Цели для Jivo: Метрика автоматически соберёт статистику по чатам на сайте
3 июня, 15:41

Сообщение в онлайн-чате — это важный сигнал о том, что посетитель сайта заинтересован в вашем предложении. А значит, для таких действий стоит завести цели в Метрике. Пользователи Jivo — сервиса онлайн-чатов для сайта — уже сейчас могут использовать автоматические цели: Метрика самостоятельно распознает сообщение оператору и запишет его в статистику.

Покажите номер! — Метрика расскажет больше о тех, кто хочет вам позвонить
18 июня, 16:35

Обычно для связи звонков с сайта и посетителей используют коллтрекинг — сервис, который нужно подключать отдельно. Отслеживать взаимодействие посетителей сайта с телефоном можно и в Метрике, используя цель «Клик по номеру телефона». Теперь у этой цели появилась особенная настройка, которая позволит передавать в Метрику данные о том, что пользователь интересовался вашим номером телефона и на мобильной, и на десктопной версиях сайта. 

Сквозная аналитика в Метрике: доклад на конференции Big Analytics Conference
29 июня, 15:56

1 июля подключайтесь вместе с нами к аналитической конференции Big Analytics Conference Day 1.

В секции «Маркетинг-аналитика» расскажем о том, как связать свою CRM с инструментами Метрики, чтобы настроить бесплатную сквозную аналитику на базе Метрики.