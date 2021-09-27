Сообщение в онлайн-чате — это важный сигнал о том, что посетитель сайта заинтересован в вашем предложении. А значит, для таких действий стоит завести цели в Метрике. Пользователи Jivo — сервиса онлайн-чатов для сайта — уже сейчас могут использовать автоматические цели: Метрика самостоятельно распознает сообщение оператору и запишет его в статистику.
Обычно для связи звонков с сайта и посетителей используют коллтрекинг — сервис, который нужно подключать отдельно. Отслеживать взаимодействие посетителей сайта с телефоном можно и в Метрике, используя цель «Клик по номеру телефона». Теперь у этой цели появилась особенная настройка, которая позволит передавать в Метрику данные о том, что пользователь интересовался вашим номером телефона и на мобильной, и на десктопной версиях сайта.
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