Блог Денег

Читать, узнавать новое и развлекаться в сентябре можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за книги, кино, театр и выставки.
Mastercard World за 300 рублей на три года, бесплатная «виртуалка», мгновенный кэшбэк за покупки, наличные в любом банкомате, мультивалютный пакет и смелый дизайн — разбираемся, что может предложить вам карта Яндекс.Денег.
В Яндекс.Деньгах можно открыть счета в десяти валютах плюс рубли и подключить мультивалютную карту. Рассказываем, что это такое и какая лично вам от этого выгода.
ТОП-5 родительских покупок в августе: школьная и спортивная форма, сменка, рюкзак, гора канцелярских принадлежностей. Рассказываем, как купить всё необходимое для школы и сэкономить.
Есть вопросы по работе сервиса — Яндекс.Деньги всегда на связи по телефону, электронной почте, на сайте и в чате мобильного приложения. А теперь в техническую поддержку можно обратиться через WhatsApp.
Осень близко. Купить тетрадки, дневник и школьную форму в августе можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за канцтовары и детскую одежду, а ещё за игрушки.
В подъезде давно не было ремонта, во дворе нет шлагбаума, на асфальте у дома — ямы. Можно ждать, пока всё устроится само собой, или что-то предпринять: обратиться в управляющую компанию, написать мэру, объединиться с соседями и собрать деньги. Рассматриваем план действий на примере — ремонтируем детскую площадку в Москве, но по той же схеме можно действовать в любом городе.
Всех участников фондового рынка условно делят на инвесторов и трейдеров. У них принципиально разные стили торговли. Первые совершают сделки редко, иногда даже раз в год, а вторые – до нескольких раз в день. В разделе «Инвестиции БКС» в приложении Яндекс.Денег и те, и другие могут успешно реализовать свои стратегии.
Остановиться в замке, загородном доме или на яхте и ничего за это не заплатить — реальный план, если знаете нужный сервис. Рассказываем.
Недавно в Яндекс.Деньгах появились валютные счета и мультивалютные карты. Сначала услуга подключалась только по заявке, теперь — нажатием одной кнопки. А ещё стали доступны переводы в валюте и можно снимать наличные. Рассказываем.
Есть кошелёк на Яндексе, про который давно не вспоминали? Яндекс.Деньги запустили акцию для тех, чьи кошельки спят. Разбудите свой кошелёк и получите шанс выиграть часть от 100 000 000.
В Яндекс.Деньгах новый сервис — Я.Стример. С ним можно принимать донаты во время онлайн-трансляций и показывать через виджеты, кто донатит лучше всех.
На сайте Яндекс.Денег можно быстро и удобно заплатить за коммунальные услуги, а половину суммы внести баллами. Рассказываем.
Давно мечтали о поездке за границу, новом велосипеде или онлайн-курсах английского? На сайте Яндекс.Денег можно копить баллы на мечту — и часть из них получить в подарок.
Отпуск не скоро, а сидеть всё лето в городе не хочется? Едем в Подмосковье на выходные!
Отправиться в отпуск в июле можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% баллами за билеты на самолёт и автопрокат.
Наверняка вы задумывались, как сохранить, а лучше — приумножить свои деньги. В разделе «Инвестиции БКС» в Яндекс.Деньгах можно самостоятельно инвестировать в акции российских и зарубежных компаний, корпоративные и государственные облигации, а также иностранные валюты, например, доллары или евро. Расскажем, чем отличаются эти инструменты и как начать инвестировать.
На счёт в Яндекс.Деньгах любой человек может перечислить деньги с карты или из электронного кошелька. Чтобы собрать на хорошее дело — например, на подарок или помощь другу, используйте один из наших инструментов.
Собрали выгодные тарифы, акции и скидки РЖД для тех, кого летом тянет в путешествие. Разбираемся, как находить дешёвые билеты на поезда.
В начале лета в городе открываются веранды, в парках становится заметно больше людей, атмосфера в центре насыщается теплом и уютом — как дома. И вы выходите. Давайте вместе пройдёмся по ресторанам и кафе, циркам и зоопаркам, заглянем в боулинг, бильярд и другие места отдыха.