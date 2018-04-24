0% за наличные в любом банкомате

Сегодня мы отменяем комиссию за снятие наличных и платежи картой Яндекс.Денег в других финансовых сервисах (например, переводы в ВК). Если у вас есть карта Яндекс.Денег, на ней ваше имя, и у вас идентифицированный кошелёк — вы можете без комиссии снимать 10 000 рублей наличными каждый месяц в любом банкомате, по всему миру.

Пополнить карту и кошелёк Яндекс.Денег (у них общий баланс) тоже можно без комиссии:

А вообще, вы знаете: наличные — это немодно, платите повсюду картой Яндекс.Денег и получайте мгновенный кэшбэк.