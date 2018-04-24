Блог Денег

Блог Денег

0% за наличные в любом банкомате

Сегодня мы отменяем комиссию за снятие наличных и платежи картой Яндекс.Денег в других финансовых сервисах (например, переводы в ВК). Если у вас есть карта Яндекс.Денег, на ней ваше имя, и у вас идентифицированный кошелёк — вы можете без комиссии снимать 10 000 рублей наличными каждый месяц в любом банкомате, по всему миру. 

Пополнить карту и кошелёк Яндекс.Денег (у них общий баланс) тоже можно без комиссии: 

А вообще, вы знаете: наличные — это немодно, платите повсюду картой Яндекс.Денег и получайте мгновенный кэшбэк

529 комментариев
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evg.korytko
24 апреля 2018, 11:51
Крутая новость! А больше 10К в месяц коммисия как обычно?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 11:58
evg.korytko,
ага
kostrovart
24 февраля, 13:35
Яндекс.Деньги,
, в начале месяца я снял с карты в банкомате 500 руб и сейчас ещё 9500 руб и с меня сняли комиссию 285 руб! За что?? 
Александр
16 марта, 06:50
Яндекс.Деньги,
а почему нельзя снимать без комиссии более 10 000 руб в месяц? Почему бы не сделать это ограничение 30 000 руб?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 марта, 11:38
Александр,
передадим ваше пожелание :)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 марта, 11:40
kostrovart,
извините, что сразу не ответили. Пожалуйста, напишите поддержке для уточнения.
Александр
23 марта, 10:27
YaMoneyHelp,
меня всё устраивает в Яндекс-карте с именем, но лимит 10 000 руб. - это как-то не солидно! Считаю, что минимум надо сделать 30 000 руб. :-) Тогда, мне кажется, владельцев карт станет больше!
А если вообще убрать все комиссии, то кол-во владельцев картой будет расти с геометрической прогрессией!
Обновлено 23 марта, 10:29
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 марта, 17:24
Александр,
записали 👍🏻
Илья Балабанов
14 апреля, 18:29
YaMoneyHelp,
Да, очень не хватает побольше лимита. И так же увеличите лимит для пополнения со сбера и альфа банка. А то тоже 10 000 и 15 0000 это не серьезно
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 19:57
Илья Балабанов,
со стороны некоторых банков тоже есть лимиты на пополнение за раз — повлиять на это мы, увы, не в силах. Со своей стороны подумаем, как это можно улучшить.
Обновлено 14 апреля, 19:58
Станислав
24 июня, 18:37
kostrovart,
та же история
Обновлено 24 июня, 18:37
t534st
10 мая, 09:41
evg.korytko,
3% по моему больше не бывает!
operator
24 апреля 2018, 11:57
10к лимит на карту, аккаунт или паспорт?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 12:00
operator,
лимит на кошелёк.
roman7kurgin
24 апреля 2018, 11:58
подскажите, а у меня два идентифицированных кошелька и к каждому выпущена карта
я могу с каждой снять десять тысяч рублей в месяц?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 12:01
roman7kurgin,
лимит стоит на каждом кошельке, сможете.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 июня, 11:48
Яндекс.Деньги,
внесем ясность для других пользователей, читающих наш блог: сейчас лимит распространяется на анкету пользователя, то есть на все его кошельки, а не на каждый по отдельности.
beezoomie
24 апреля 2018, 12:05
с вирт карты перевод работает?

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:21
beezoomie,
переводы работают, но снятие без комиссии доступно только для пластиковых карт с именем владельца на них
beezoomie
24 апреля 2018, 13:52
Яндекс.Деньги,
переводы с2с с вирт карт с комиссией!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 14:06
beezoomie,
да, всё так - новые условия только для пластика. Напомним, что заказать карту можно на сайте ;) 
beezoomie
24 апреля 2018, 14:22
YaMoneyHelp,
пластик из офиса неименной работает?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 17:37
beezoomie,
нет, только карты, на которых есть имя держателя. 
Александр Ланков
14 ноября 2018, 20:41
Яндекс.Деньги,
снимал недавно в сбербанке в банкомате-один фиг 100 р комиссию сняли за наличку
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2018, 17:42
Александр Ланков,
комиссии до 10000 рублей в месяц на снятие наличных не будет, если кошелек идентифицирован, а на пластиковой карте Яндекс.Денег есть ваше имя. Если эти условия не выполнены, то комиссия будет 3%, минимум - 100 рублей.
Sergei
24 февраля, 17:20
YaMoneyHelp,
У Меня и карта идентифицирована и имя написано,а камиссию так и снимают 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 февраля, 12:13
Sergei,
напишите об этом поддержке. Мы посмотрим, в чём дело.
Станислав
24 июня, 18:38
Sergei,
та же проблема
piroman99
24 апреля 2018, 12:06
Отлично.  Еще бы курс при покупках за рубежом прировняли к ЦБ, так вообще бы красота была
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 14:08
piroman99,
спасибо, передали ваше пожелание. 
costa-64
24 апреля 2018, 12:25
Где взять карту Яндекс деньги
Василий Чепухин
24 апреля 2018, 12:28
costa-64,
заказать на сайте Яндекс Денег?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:20
Василий Чепухин,
 заказать тут и через неделю забрать на почте
Василий Чепухин
24 апреля 2018, 12:28
Да уж, молодцы. Новость дня прямо. Ну кроме Телеграма, конечно _
Спасибо большое, вы прямо поднимаетесь, скоро будете как банк
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:19
Василий Чепухин,
будем лучше! :)
Александр Ерохин
24 апреля 2018, 19:48
Яндекс.Деньги,
Итак лучше, уже давно)
Тарас
24 апреля 2018, 12:39
Круто, пойду проверю)
smagluk
24 апреля 2018, 12:41
А лимит как считается в календарный месяц или 30 дней?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:19
smagluk,
календарный месяц
lexx1313
4 октября 2018, 11:50
Яндекс.Деньги,
т.е. если снял 30 сентября, а сегодня 4 октября, то уже будет без комиссии? так как другой месяц! Так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 октября 2018, 16:49
lexx1313,
да, всё верно. 
Бережной Михаил
24 апреля 2018, 12:45
Это только сегодня? Тогда зачем написали "каждый месяц"? Если не только сегодня то почему в информации о карте написано что снятие только с комиссией?
smagluk
24 апреля 2018, 12:48
Бережной Михаил,
Может просто не исправили в оферте, на сайте карты написано про каждый месяц.
Василий Чепухин
24 апреля 2018, 12:50
Бережной Михаил,
сегодня в смысле, что акция сегодняшняя. 
А срока работы акции нет, то есть она бессрочная. В карте видимо не успели убрать старую информацию. В любом случае, если какой косяк, Вы всегда можете написать им, и они, (ЯД) наверняка пойдут на встречу и урегулируют вопрос.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:19
Бережной Михаил,
это не акция, мы изменили тариф обслуживания по пластиковым картам с именем — с них можно снимать можно до 10 000 каждый календарный месяц. 
SmagArt
24 апреля 2018, 15:19
Яндекс.Деньги,
а стягивать можно на другие карты без комиссии?
asn.xoxma4
24 апреля 2018, 12:55
Месяц с момента снятия или просто календарный месяц?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:17
asn.xoxma4,
календарный месяц 
punch6
24 апреля 2018, 13:35
Славно, настало время разврата))
Ильшат Байтурин
24 апреля 2018, 13:47
А комиссия банков чьи банкоматы используешь?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 14:17
Ильшат Байтурин,
если со стороны банка, который обслуживает банкомат, есть комиссия - обычно это можно узнать заранее, предупреждение должно быть на экране. 
arthureg15
25 апреля 2018, 08:54
Ильшат Байтурин,
Как раз хотел написать о том, что вроде как всегда берет комиссию банк, банкоматом которого пользуешься. По крайней мере раньше было так. Давно не задавался вопросом.
Ильшат Байтурин
25 апреля 2018, 09:00
arthureg15,
вот вот, тоже помню что всегда была комиссия
dvwolf
29 апреля 2018, 06:37
Ильшат Байтурин,
Почти всегда в банкоматах пишут, что комиссию взимает только банк, который выпустил карту.
Anton
24 апреля 2018, 14:17
Попытался пополнить карту в онлайн банке с карты ЯД. В форме для подтверждения одноразовым паролем пишете, что будет комиссия: "Комиссия добавилась, потому что операция проходит как снятие наличных. Размер — 3% от суммы (но не меньше 100 RUB)".
Я примерно понимаю, почему, но... "снятие наличных" - где логика?))
Обновлено 24 апреля 2018, 14:21
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 14:20
Anton,
а карта пластиковая, с именем? Если всё так, кошелек идентифицирован - комиссии не будет. 
Anton
24 апреля 2018, 14:23
YaMoneyHelp,
пластиковая, с именем (сканировал карту в приложении онлайн банка).  Значит надо допилить форму для одноразовых паролей, либо уточнить формулировку)) Прикрепил бы скриншот, но не вижу здесь такой возможности. Пока страшновато рисковать))
ruslangilmanov
24 апреля 2018, 14:23
YaMoneyHelp,
а есть разница пластиковая или виртуальная?
Василий Чепухин
24 апреля 2018, 14:27
YaMoneyHelp,
Топик очень интересный, но вот загвоздка
Что бы почитать свежие комментарии, смотрю общий счетчик до обновления страницы и дальше выискиваю новые среди "старых" комментариев. Жаль, что в блоге нет счетчика  сбоку, как например на ХабраХабре
Anton
24 апреля 2018, 14:37
Василий Чепухин,
спасибо)) я не вижу смысла ограничивать такие переводы. ибо, если у меня есть цель осуществить такой перевод, то я значит, подхожу к банкомату, снимаю с карты ЯД деньги, вставляю карту другого банка, вношу полученный нал на эту карту. то есть перенести деньги с карты ЯД на карту другого банка я все равно могу, но какой смысл усложнять?)) ну потрачу лишнюю минуту))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 17:28
Anton,
передали коллегам про информацию на форме, спасибо. Переводить уже можно, точно :) 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 17:28
ruslangilmanov,
да, есть - новые условия действуют только для пластика. 
Anton
24 апреля 2018, 17:58
YaMoneyHelp,
спасибо. я рискнул, и убедился, что комиссии нет. правда, в форме для одноразового пароля пока что пишут, что комиссия будет. и в отчетном письме написано, что комиссия 0, но ниже идет объяснительный текст, "почему есть комиссия")) ну в общем есть еще что допилить))
ClayRabbit
15 июня, 11:04
YaMoneyHelp,
год прошел, воз и ныне там. В форме подтверждения перевода, все еще обещает снять комиссию, хотя на деле ее нет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня, 17:49
ClayRabbit,
мы работаем над этим, извините, что приходится ждать 😔
ruslangilmanov
24 апреля 2018, 14:32
Я так и не понял, перевод с виртуальной Я.карты на другую банковскую тоже без комиссии?
Василий Чепухин
24 апреля 2018, 14:42
ruslangilmanov,
НЕТ. Отвечали выше уже!
ruslangilmanov
24 апреля 2018, 14:46
Василий Чепухин,
не надо отвечать за сотрудника Яндекса. Я не просто так переспрашиваю.
в 13:21 был ответ, что переводы работают, но я попробовал сделать перевод и мне выдало, что будет комиссия!


Василий Чепухин
24 апреля 2018, 14:53
ruslangilmanov,
Вопрос про виртуалку и переводы был задан в обед. Сотрудник ЯД на него ответил вполне конкретно. Что еще Вам непонятно?

Вернитесь на начало комментариев и прокрутите до 12.05 от beezoomie
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 17:30
ruslangilmanov,
ответили вам выше. Если нужно ещё что-то уточнить, мы тут :) 
artem.pigarichev81
24 апреля 2018, 15:18
Идентифицированный это какой?  У Вас три категории,  подходит две кроме анонимных или крайняя самая?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 17:32
artem.pigarichev81,
для анонимных и именных кошельков условия прежние, новые действуют только для идентифицированных (да, самая крайняя категория) ;)
BigB4ng
25 сентября 2018, 17:43
YaMoneyHelp,
Вот сейчас не понял. Карта у меня именная, но категорию в приложении мне пишет не последнюю, а в середине которая. Будет работать? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 сентября 2018, 18:58
BigB4ng,
вы имеете ввиду статус, мы правильно понимаем? Для снятия наличных подойдет только идентифицированный.
Максим
24 апреля 2018, 15:19
Это правда? Потому что в FAQ про лимиты комиссия указана. Или не успели исправить?


Комиссии и лимиты
Для платежей
Для снятия наличных
Комиссия — 3% от суммы, но не меньше 100 рублей.
Лимиты зависят от статуса кошелька:
5 000 рублей за раз (и в сутки) для анонимных,
5 000 рублей за раз (и в сутки) для именных,
100 000 рублей за раз для идентифицированных.
mr-SiMM
24 апреля 2018, 17:13
Максим,
это пофиксили, а вот это «мы отменяем комиссию за … платежи картой … в других финансовых сервисах (например, переводы в ВК)» похоже нет :)
© https://money.yandex.ru/page?id=523738
Обновлено 24 апреля 2018, 17:14
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 17:34
Максим,
правда :) Можно смело ориентироваться на информацию в посте. 
Максим
25 апреля 2018, 14:04
YaMoneyHelp,
Сегодня снимал наличные в банкомате сбербанка, (в Казахстане) и действительно, комиссии нет! 

Обновлено 25 апреля 2018, 14:04
wise-dodger
24 апреля 2018, 17:18
Красавцы, что так сделали, давно просилось что-то подобное.
Videoclub Pulsar
24 апреля 2018, 17:30
Хорошая новость, а то я забыл когда последний раз пользовался сервисом (перестал пользоваться именно из-за внедрения комиссий)
alexey.bychkov2
24 апреля 2018, 19:07
здравствуйте. какая минимальная сумма для снятия наличных в банкомате?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 20:00
alexey.bychkov2,
у нас таких ограничений нет, зависит от банкомата, обычно 100 рублей. 
jackiebrow
24 апреля 2018, 19:13
Да неужели? Я думал никогда такого не дождусь. И так была отличная карта, а теперь так вообще вы самые лучшие!
Marat.gameonline
24 апреля 2018, 19:13
Не работает. 
Хотел пополнить карту транскапитаталбанка с яндекса, но не смог. 
Выдало: операция считается как снятие наличных Комиссия 3% + N рублей.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 20:02
Marat.gameonline,
а где именно пробовали перевести? Предупреждение пока обновили не на всех формах, писали об этом выше, простите. 
Marat.gameonline
24 апреля 2018, 20:24
YaMoneyHelp,
на сайте своего банка ввел данные яндекс карты, в браузере открылся ваш сайт с переводом. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:14
Marat.gameonline,
на формах обязательно поправим информацию - не переживайте, пожалуйста, переводить можно без комиссии.
Marat.gameonline
25 апреля 2018, 15:38
YaMoneyHelp,
Лимит на снятие обновляется в первых числах месяца, или через 30 дней с последнего снятия.
Alex Night
24 апреля 2018, 19:39
Как на карту перевод по реквизитам сделать? Уже давно хочу на нее зарплату получать. А по реквизитам данных нет нигде.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 20:04
Alex Night,
реквизиты можно посмотреть на сайте, но в назначении платежа нужно указать номер кошелька - у них с картой общий баланс. 
Александр Ерохин
24 апреля 2018, 19:51
А если у меня карта Яндекс.Денег, на ней моё имя, но кошелёк именной. Снимать без комиссии не получится?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:01
Александр Ерохин,
нужен именно идентифицированный статус, его можно получить разными способами.
Александр Ерохин
25 апреля 2018, 18:47
YaMoneyHelp,
принципиально идентифицированный статус не получаю, есть на то причины. Очень жаль, что это обязательные условия. В любом случае, наличку не люблю и пользуюсь ей, крайне редко. Так что, не велика потеря.
virusdv
24 апреля 2018, 20:06
это именно с карты Яндекса, а перевод со яндекс денег на сбер например?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:05
virusdv,
за переводы с карты на карту комиссии тоже нет, но она может браться в форме перевода.
pride444
24 апреля 2018, 23:28
Ничего не понял про отмену комиссии за "платежи картой Яндекс.Денег в других финансовых сервисах (например, переводы в ВК)"
За подобные операции в тарифах в пункте  "Комиссия за переводы" (который идёт СРАЗУ за пунктом "Комиссия за получение наличных денежных средств", который вы исправили) прописана комиссия "3% (но не меньше 100 рублей)".
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:20
pride444,
информацию на сайте уже обновили тут и тут :)
Volkovigormishkino
25 апреля 2018, 00:29
После снятия 10000р. комиссия 3% будет до конца срока, за съём следующей суммы? И можно список банков, которые не берут комиссию за снятие. Хотя бы не официальный список.
pride444
25 апреля 2018, 01:48
Volkovigormishkino,
В России, к счастью, кажется никто не берёт *свою* комиссию за снятие с чужих карт (лет 5 назад упоминалось два каких-то мелких банка, которые брали. Думаю, у них уже отозваны лицензии :) ). Снимайте в банкомате любого более-менее известного банка и будет вам счастье.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:24
Volkovigormishkino,
лимит обновится, как настанет новый месяц, а до этого будет 3% (не менее 100 рублей). Списка, увы, нету, но если в банкомате будет браться комиссия, то появится предупреждение об этом. 
gradostroev
25 апреля 2018, 06:29
Здравствуйте! Сегодня снимал наличные в банкомате Сбербанк, сняли комиссию 100 рублей. Почему с меня взяли комиссию?
arthureg15
25 апреля 2018, 08:57
gradostroev,
скорее всего сам сбер взял
simm@na-svyazi.ru
25 апреля 2018, 13:16
arthureg15,
сбер, как и другие российские банки, на территории России своих комиссий за снятие с чужих карт – не берёт.
Комментарий удалён
simm@na-svyazi.ru
25 апреля 2018, 16:15
Kreatka,
это комиссия яндекса, указанная в их тарифах, а не сбербанка.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:28
gradostroev,
дело может быть в статусе кошелька - если он не идентифицированный, то комиссия спишется. Посмотреть его можно нажав на баланс на нашем сайте.
vmvhome
25 апреля 2018, 11:11
Добрый день, а что можно теперь снимать без комиссии даже за границей? Скажем приехал я Европу и снял 10 евро в банкомате, то с меня комиссию не возьмут, если даже на чеке будет написано ,что комиссия или у вас есть процедура возврата на карту комиссии, если такое произошло ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:51
vmvhome,
если у вас идентифицированный статус, то комиссии 3% (не менее 100 рублей) не будет, но ее может брать банк - об этом должно появиться сообщение в банкомате, а конвертация будет проходить по курсу MasterCard +2,5%.
Александр Черенков
25 апреля 2018, 12:06
Ребят. Сделайте приложение на мобильный. Чтоб без контактно можно было переводить деньги. Много раз сталкиваюсь с ситуацией, когда наличных нехватает. Причем нехватает небольшой суммы. Очень полезно было бы иметь возможность доплотить моментально с я.денег. Без процесса обналичивания. Или рутинной работу по указанию номера кошелька и так далее.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 16:03
Александр Черенков,
у нас есть приложение, оно поддерживает бесконтактную оплату и не только :)
goga.genacvale
25 апреля 2018, 11:21
"Сегодня мы отменяем комиссию за снятие наличных и платежи картой Яндекс.Денег в других финансовых сервисах (например, переводы в ВК). Если у вас есть карта Яндекс.Денег, на ней ваше имя, и у вас идентифицированный кошелёк — вы можете без комиссии снимать 10 000 рублей наличными каждый месяц в любом банкомате, по всему миру."


НЕ ПОНЯТНО ПРО платежи и переводы, они тоже в лимите 10000 без комиссии или переводы без лимита?
simm@na-svyazi.ru
25 апреля 2018, 13:17
goga.genacvale,
в тарифах вообще безусловная комиссия https://money.yandex.ru/page?id=523738
goga.genacvale
25 апреля 2018, 12:16
simm@na-svyazi.ru,
вверху писали что убрали, только сумма не понятна
simm@na-svyazi.ru
25 апреля 2018, 14:34
goga.genacvale,
дык я и говорю, что пишут одно в релизе (нет комиссии), а в тарифах – другое (комиссия есть).
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 18:31
goga.genacvale,
пока на сайте не везде обновили и актуализировали информацию - поправим, спасибо!
rezrichenko
25 апреля 2018, 13:49
Я не знаю, как это работает, и если вы поможете мне, это будет хорошо
goga.genacvale
25 апреля 2018, 12:17
rezrichenko,
что именно работает? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 16:25
rezrichenko,
расскажите подробнее, пожалуйста, пока не совсем понятно в чем дело :(
blacknolimit
25 апреля 2018, 19:21
Господа, у вас внезапно вернулась комиссия при пополнении кошелька с привязанной карты Сбербанка? Хотя написано, что до 30 апреля ее нет, но только что пополнял на 15 000 - на сайте указано, что Яндекс не берет комиссию, но пришли в итоге 14 851,49. До этого такого не было. 
Обновлено 25 апреля 2018, 19:21
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 19:29
blacknolimit,
пожалуйста, напишите нам об этом через форму, проверим почему так получилось.
groznii2015
26 апреля 2018, 11:34
Если переводить в вк, тоже лимит 10к?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 апреля 2018, 13:49
groznii2015,
да, это общий лимит - и для снятия, и для переводов с карты. 
mrscamomilex
26 апреля 2018, 14:44
Новость классная
вопрос: если сумма превысит 10 тысяч, то комиссию возьмут за все или только за ту часть, которая больше?
dvwolf
29 апреля 2018, 06:44
mrscamomilex,
присоединяюсь к вопросу
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 16:19
mrscamomilex,
все правильно - комиссия возьмется только за ту часть, которая не попадает в этот лимит.
nutsum
26 апреля 2018, 20:08
на момент колебания курса(57-63р)  комиссия за снятие в $  достигала 17%  ))  
Needle23
26 апреля 2018, 21:16
Яндекс деньги самый безответственный сервис, никому не советую с ним связываться , особенно упаси вас бог сотрудничать с ними на коммерческой основе, не подключайте свои магазины и счета, потому что если вы вдруг обнаружите что вас обчистили то единственное что вы услышите это - кража была совершена с вашего компьютера или путём его "вскрытия". На вопрос типа а почему вы так решили - не услышите ничего вразумительного, кроме нашу систему не вскрыть она непогрешима,
на вопрос - где же логика что вы пишите сначала что можно вскрыть любую систему (это о моём компе и антивирусе) но нельзя вскрыть вашу - будет мычание некомпетентных обормотов из службы поддержки,
- и апофеоз для смеха, на вопрос а как так получилось что я не получил ни одного уведомления о списании денег, а том что ай пи компа был не мой, эти клоуны из поддержки написали что не коя хакерская группа проникла злодейски в мой комп и удалила все письма,
на что пооследовал логичный вопрос скиньте мне данные о высылке писем самим сервисом по списанию - полное молчание и игнорирование и финальная точка - иди в полицию, ну и на вопрос почему я доверивший вам деньги которые вы про....ли должен иди в полицию а например не самому сервису компенсировать свой косяк мне став потерпевшим и самими взять на себя этот гемор - бессмысленное мычание дегенератов из поддержки.
Всё могу подтвердить переписку сохранил для прикола.
В результате полностью ушёл из яндекс денег как физик ( это где то 250 000 в год ), вывел свою компанию это где то 1 500 000 в год, не стал подключать свою новую компанию предположительно от 5 000 0000 до 6 000 000 оборотов по счетам.
И конечный прикол - сумма которую украли сотрудники яндекс денег была всего около 2 000 руб.
Кстате сейчас некая ситуация с директом в чём то похожая, опять явный косяк системы и опять бессмысленное мычание и ноль реальных действий для решения вопроса.
Вывод потихоньку перебираюсь на гугл, что и всем советую.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:43
Needle23,
не нашли похожих писем от вас. Подскажите, пожалуйста, номер запроса. 
nikitf28
27 апреля 2018, 14:44
А при снятие денег при помощи Android Pay (или приложения) в банкомате Альфа-банка комиссия берётся?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 19:45
nikitf28,
комиссия может быть со стороны банка - об этом должно быть написано до снятия.

v.bekker@itcrus.ru
28 апреля 2018, 16:03
Еже бы сделали на переводы с карты на карту тоже лимит хоть 20 000 на месяц чтобы можно было бесплатно переводить и было бы совсем хорошо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 15:09
v.bekker@itcrus.ru,
с карты на карту переводить без комиссии за снятие наличных тоже получится.
Kirill Kadoshnikov
1 мая 2018, 01:58
Самая хорошая новость за последние несколько дней.

gribowsckaya.svetlana
4 мая 2018, 17:03
Мне бы от судебных приставов деньги скрыть с зарплатной карты "Мир".Перевести могу быстро на Яндекс карту ,пока не успели снять.Но может у вас тоже возможен арест? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 мая 2018, 19:21
gribowsckaya.svetlana,
такое может произойти только по официальному запросу.
gribowsckaya.svetlana
6 мая 2018, 14:40
YaMoneyHelp,
конечно,ясно,что по официальному запросу.Меня интересует другое-были ли у вас такие запросы
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 11:02
gribowsckaya.svetlana,
информация по кошелькам наших пользователей конфиденциальна, сообщить её мы не можем. Как мы писали, если мы получим официальный запрос по вашим данным, мы должны будем принять меры. 
AmberandKalyn
5 мая 2018, 13:13
Скажите, а обязательно сначала получать Именной статус, чтобы получить Идентифицированный? Сейчас кошелёк анонимный, хотела пройти идентификацию через Евросеть, но вот думаю, можно ли так - проскочить статус Именной и сразу с Анонимного - Идентифицированный?
Василий Чепухин
5 мая 2018, 13:40
AmberandKalyn,
можно конечно. Именной для тех, кому мало анонима, но не охота никуда идти и хватит именного. Можете не через Евро, а через Сбербанк, тоже вроде идти не нужно, только дольше будет...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 мая 2018, 19:22
AmberandKalyn,
можно сразу пройти идентификацию, способы можно посмотреть у нас на сайте.
AmberandKalyn
5 мая 2018, 19:55
YaMoneyHelp,
спасибо! У меня теперь такая проблема. Уже сегодня перевели мне деньги, раньше срока, получилось так, но теперь рядом с суммой перевода светится сообщение, что, чтобы получить этот перевод, мне нужно заполнить данные паспортные. Но если я завтра пойду в Евросеть и пройду идентификацию - мне зачислят деньги автоматически или как быть? Лучше сейчас указать данные и сделать кошелёк именным или можно пройти идентификацию и деньги зачислят? Боюсь просто, что потом вообще канут в лету эти деньги. 
Обновлено 5 мая 2018, 19:56
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 мая 2018, 14:00
AmberandKalyn,
принять перевод можно будет после изменения статуса - или на именной, или на идентифицированный. Вы можете поступить так, как вам будет удобно :) 
Сергей Буфаев
5 мая 2018, 23:43
еще немножко и догоните по опциям карту билайна...
bortachmi8
7 мая 2018, 16:38
Я живу в Белорусии .....подскажите как можно оплатить телефон  сотовой связи через Яндекс Деньги?  +37529....
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 мая 2018, 17:45
bortachmi8,
а виртуальной картой на сайте оператора уже пробовали? 
bortachmi8
7 мая 2018, 18:10
Нет. Подскажите пожалуйста как это сделать?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 мая 2018, 17:22
bortachmi8,
а что именно сделать - заказать карту или пройти идентификацию?
radiopassazh
7 мая 2018, 21:05
Забавно, но пополнение Киви кошелька идет с комиссией (карта пластиковая, с именем, кошелек Профессиональный) на любую сумму до 10к
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 мая 2018, 17:38
radiopassazh,
а вы перевели и комиссия списалась, или увидели сообщение на форме до перевода? Информацию на сайте мы обязательно обновим, а если у вас списалась комиссия, то напишите нам, пожалуйста, через форму - разберемся в чем дело.
VVSorokin
9 мая 2018, 21:01
radiopassazh,
а как Вы переводили? В яндексе или на самом сайте Киви?
Spizarnaya-06081968
13 мая 2018, 11:13
Добрый день! Можно ли жителю Беларуси заказать карту с доставкой в РБ? И какая будет у нее стоимость? Спасибо заранее за ответ.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 мая 2018, 11:44
Spizarnaya-06081968,
конечно - обслуживание карты на 3 года стоит 200 рублей, а доставка бесплатная в любую страну :) 
sybman
14 мая 2018, 15:39
1. захожу в свой банк, инициирую пополнение карты с карты яндекс денег (идентфтцированный) - яндекс предлагает заплатить комиссию 100 руб. (с суммы 1000 руб.) как за снятие наличных: 3%, но не менее 100 руб.
2. захожу в яндекс деньги в браузере. инициирую перевод на карту. яндекс предлагает заплатить комиссию 75 руб. за ту же тыщщу: 3% + 45 руб.
куда нажимать, чтобы комиссию яндекс не брал?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая 2018, 18:37
sybman,
а в первом случае про комиссию пишется в окне, где нужно вводить пароль, мы правильно понимаем? Информацию обязательно исправим на сайте - простите за неудобства.
sybman
16 мая 2018, 08:19
YaMoneyHelp,
да, именно в окне подтверждения платежа
я  правильно понимаю, что это просто неверная информация о комиссии, а реально комиссию не возьмут?
Обновлено 16 мая 2018, 08:21
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 11:03
sybman,
да, всё так, ещё раз извините. 
sybman
16 мая 2018, 14:55
YaMoneyHelp,
похоже, извинениями не отделаетесь)
только что взяли комиссию 75 руб. по варианту 2:  номер транзакции 2001146645150
что делать будем?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 18:02
sybman,
разбираться :) Пожалуйста, отправьте номер транзакции коллегам из поддержки - посмотрим, что случилось. 
sybman
16 мая 2018, 18:24
YaMoneyHelp,
отправил
вы уж там допиливайте все скорее)
зы: а вы там разве не тестировали, как это нововведение работает?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая 2018, 11:56
sybman,
видим ваше письмо - ответим на почту.
VOVA-SAVA
12 августа, 02:22
YaMoneyHelp,
До сих пор не исправили, такая же ерунда.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 августа, 09:39
VOVA-SAVA,
работаем над проблемой. Извините, что заставляем ждать.
VOVA-SAVA
13 августа, 11:58
YaMoneyHelp,
Сколько ещё ждать? 
Да и вообще по комиссии, у вас она 3% + 45 руб, то это всё равно много, в других банках в основном берётся 1% от силы, минимум 30 руб, а у вас 3% и плюс ещё 45 руб. Как-то многовато господа. Не хотите 1% сделать как у всех?
Обновлено 13 августа, 11:58
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 августа, 16:48
VOVA-SAVA,
точных сроков не подскажем, к сожалению, но постараемся все наладить в ближайшее время.
О том, как можно отправить деньги без комиссии за снятие вы уже знаете ;)
Если что-то поменяется, мы обязательно расскажем об этом.
plagoswm
15 мая 2018, 15:23
Яндекс, спасибо. Я вас люблю.
denis408867597
15 мая 2018, 21:17
А это навсегда ?или это какая то акция?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 11:05
denis408867597,
неа, это не акция, это наши новые условия :) 
chief.dolgoff2010
15 мая 2018, 22:41
Даже не верится. Скажем, в банкомате Сбербанка я снимаю 5 тыс рублей, и с меня не сдерут комиссию? Я правильно понял? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 11:03
chief.dolgoff2010,
ага ;) 
strserega
16 мая 2018, 14:25
Сегодня прошёл идентификацию, карта у меня именная уже есть. Я правильно понимаю, что до 10 000р, я могу по с2с тоже стягивать деньги на другие карты, а не только в банкоматах снимать?
Василий Чепухин
16 мая 2018, 14:35
strserega,
Правильно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 17:56
strserega,
всё так - можете :) 
strserega
16 мая 2018, 18:05
YaMoneyHelp,
неплохо, теперь появился смысл брать пластик. Ещё бы кэшбэк прикрутили, вообще бы круто было.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая 2018, 11:32
strserega,
сейчас и кэшбэк есть ;)
VVSorokin
18 мая 2018, 11:53
YaMoneyHelp,
 а пополнение пластика ЯКарда через приложение Яндекса с другой карты (вроде как бесплатно до 31 мая) с каким MCC-кодом у вас пройдёт?
ulyanychev-ehduard
16 мая 2018, 18:30
то есть теперь коммуналку плачу без комиссии ??? в нижнем новгороде ???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 12:57
ulyanychev-ehduard,
условия изменились именно для снятия наличных, для оплаты квитанций комиссия будет 2% от суммы. 
Рэнди
18 мая 2018, 13:52
А почему с меня сняли комиссию 100 рублей за снятие наличных в банкомате ВТБ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 12:44
Рэнди,
проверьте, пожалуйста, статус кошелька - условия действуют только для идентифицированных пользователей. 
Rudnizki
20 мая 2018, 11:06
Скажите пожалуйста, я израсходовал лимит безкоммисионной отправки с мобильного, но при етом некоторые пееводы получатель не смог вовремя ввести код и ети переводы вернулись, но лимит у меня почемуто не восстановился, он какбы израсходован? както нелогично :((
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 12:45
Rudnizki,
напишите, пожалуйста, об этом в поддержку - проверим. 
o.holierov
21 мая 2018, 09:29
У меня нет карты Яндекс я из Узбекистана как можно получит денги
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 мая 2018, 13:16
o.holierov,
вы можете попробовать отправить их через Western Union или Юнистрим. 
olguta zbirnea
25 мая 2018, 11:12
Zbirnea olga umine kard netu sto mne delati
Обновлено 25 мая 2018, 11:14
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 мая 2018, 17:34
olguta zbirnea,
ее можно заказать у нас на сайте ;)
ранис сагдуллин
25 мая 2018, 11:23
Еще бы кешбек на все 1,5% вообще красота бы была 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 мая 2018, 17:31
ранис сагдуллин,
у нас много разных акций - за ними можно следить на специальной странице: money.yandex.ru/promo
babiypetr
27 мая 2018, 18:34
Здравствуйте, поясните пожалуйста, я могу без комиссии снять до 10 000 в месяц И (ИЛИ) перевести на другую карту 10 000 в месяц, соотвественно если И то мы имеем возможность без коммиссии обналичить 20 000 , а вот если предполагается общий лимит в 10 000 и не важно как они будут сняты толи путем снятия в банкомате толи переведены на другую карту. Собственно вопрос И или ИЛИ ?
babiypetr
27 мая 2018, 18:37
И ещё в догонку два вопроса:


1) В Украину отправляете карту?
2) Акции с кешбеком только при оплатах в РФ или по всему миру можно платить и получать кешбек?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 мая 2018, 13:44
babiypetr,
сумма снятия наличных и переводов не должна превышать 10000 рублей в месяц, далее начинают действовать обычные условия. 
Да, карты мы отправляем в любую страну, кэшбэк тоже работает для всех :) 
babiypetr
28 мая 2018, 16:47
YaMoneyHelp,
Огромное Вам спасибо за ответы, ждемс теперь карту :)
MG Dmitry
27 мая 2018, 19:31
В офисе карту можно получить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 мая 2018, 14:03
MG Dmitry,
да, карту можно получить в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Но обратите внимание, карту с именем (для которой действуют эти условия) можно только заказать. 
MG Dmitry
28 мая 2018, 22:00
YaMoneyHelp,
  А получить на почте до востребования без указания адреса можно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 мая 2018, 12:21
MG Dmitry,
карты мы отправляем заказным письмом, в почтовом отделении они хранятся некоторое время, обычно до 30 дней. 
MG Dmitry
29 мая 2018, 15:23
YaMoneyHelp,
 При оформлении появляется "Нужен ваш домашний адрес, иначе почта отменит доставку." И это не пропустить. Можно как-то просто указать индекс п/о?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 мая 2018, 18:48
MG Dmitry,
адрес лучше всё же указать. Если вы хотите получить карту в другом городе, можно указать адрес того места, где планируете остановиться в поездке - это нужно исключительно для доставки. 
Жадыра Суюнова
30 мая 2018, 21:21
Как я заберу денги мой розыгриш
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 14:16
Жадыра Суюнова,
не совсем поняли вопрос :( Пожалуйста, расскажите подробнее. 
Жадыра Суюнова
4 июня 2018, 12:35
YaMoneyHelp,
Я Казахстана живу из Алматы 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 июня 2018, 15:42
Жадыра Суюнова,
если что-то не получается, пожалуйста, напишите нам в поддержку, мы постараемся помочь разобраться в ситуации. 
xplas
31 мая 2018, 13:58
А ограничение на минимальную сумму есть? Или можно снимать 10 000 по 50 рублей за раз в 200 транзакций :)))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 14:32
xplas,
можно :) 
storm19871987
2 июня 2018, 05:02
Можно снимать наличные доллары в российских банкоматах ? Комиссия будет только 2,5% к курсу, если до 10 000р ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 июня 2018, 19:29
storm19871987,
при снятии наличных не в рублях конвертация проходит по курсу Mastercard + 2,5%, все верно, а о возможности снимать доллары в российских банкоматах лучше уточнить в банке, банкоматом которого вы хотите воспользоваться.
Р.К.
5 июня 2018, 13:25
Сегодня снял 100р и  комиссия 100р)) Спасибо Яндекс)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июня 2018, 16:23
Р.К.,
пожалуйста, обратите внимание, эти условия действуют только для карт с именем, если кошелек идентифицирован. В остальных случаях комиссия будет - 3% (минимум 100).
Р.К.
5 июня 2018, 16:54
YaMoneyHelp,
Понял благодарю за ответ, не учел этот момент.
Р.К.
5 июня 2018, 13:28
Снимал в Сбербанке
Андрей Глухов
18 мая 2018, 09:31
здравствуйте!могу заказать карту?если да сколько ждать?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 июня 2018, 13:13
Андрей Глухов,
конечно, заказать карту можно на сайте, точный срок доставки не подскажем - он зависит от почты, но вы сможете проверять информацию по трек-номеру :) 
nick-983
8 июня 2018, 13:11
Добрый день. Я заказал пластиковую карту  Яндекса, уже едет ко мне. Она системы "Мастекард" как я понимаю? Мой вопрос.  А если я буду переводить с2с на карту системы "МИР" в пределах 10 000 руб в месяц - тоже не будет комиссии? То есть перевод "Мастеркард" - "Мир" тоже возможен без комиссии?
Почему я это спрашиваю. Дело в том, что Сбербанк не даёт переводить со своих "Мастекардовских" карт на "МИР" других банков - просто отменяет операцию. Потому что это дорого обходится банку - им приходится за это платить. Поэтому операция просто блокируется и всё.
Как с этим дело будет у Яндекса? У меня карта  "МИР" другого банка. Смогу я со своей именной пластиковой  Яндекс карты делать свободно и без комиссии на неё переводы из интернет-банка моего банка? Заранее спасибо за ответ
Обновлено 8 июня 2018, 13:15
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июня 2018, 18:17
nick-983,
да, переводы на другие карты тоже входят в этот лимит.
babiypetr
8 июня 2018, 13:38
Ребят, 25 мая заказал карту, но пока тишина, даже трек номер не прислали, уже волнуюсь все ли нормально с её выпуском? Как то можно текущий статус заявки узнать?
gribowsckaya.svetlana
8 июня 2018, 15:06
babiypetr,
у вас точно проблемы,я заказала ,пришла через 1.5 недели,сразу был выслан трек-номер,можно было следить
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июня 2018, 18:41
babiypetr,
напишите нам об этом, пожалуйста, в службу поддержки - проверим в чем дело.
babiypetr
8 июня 2018, 19:07
YaMoneyHelp,
Спасибо написал) Правда тоже не с первого раза сначало получил backend error со второго раза ушло, номер запроса 20171771
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июня 2018, 13:14
babiypetr,
ответили вам - проверьте, пожалуйста, почту. 
gribowsckaya.svetlana
8 июня 2018, 15:04
У меня вопрос: есть ли комиссия при переводе с кошелька Яндекс на другой кошелёк Яндекс?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июня 2018, 18:40
gribowsckaya.svetlana,
если переводить в мобильно приложении Яндекс.Денег - ее не будет :)
Павел
9 июня 2018, 22:24
Взяли комиссию в сбере 100 руб. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июня 2018, 18:10
Павел,
а у вас идентифицированный счет? Если по условиям все в порядке, то напишите нам, пожалуйста, через форму об этом, посмотрим в чем дело.
Обновлено 12 июня 2018, 13:59
khudyakov.spb
11 июня 2018, 22:34
попробовал сегодня , пишет не достаточно средств
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 июня 2018, 14:01
khudyakov.spb,
проверьте, пожалуйста, статус кошелька и вид карты - комиссии не будет, если вы прошли идентификацию и заказали карту с именем. 
sadbedlam
20 июня 2018, 15:08
Вчера снял две тысячи по чеку,а с карты сняли две сто.Вот вам и без комисси.
stasprinc
26 июня 2018, 18:25
Здравствуйте, я пытаюсь оформить перевод с киви кошелька и не могу. Это возможно. Спасибо. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 июня 2018, 14:53
stasprinc,
думаем, стоит обратиться к коллегам из Qiwi - они должны помочь. 
sheremetievl
30 июня 2018, 13:23
Добрый день, а снять деньги в пределах 10000 рублей можно снимать в России, или в других странах тоже?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 19:29
sheremetievl,
по странам ограничения нет, но при снятии наличных не в российских рублях конвертация все равно останется.
danatada2017
30 июня 2018, 21:32
Сегодня снял 500 р. в банкомате банка возрождение, списали 600. 100 р это что проценты?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 июля 2018, 14:05
danatada2017,
снимать без комиссии можно, если у вас идентифицированный кошелек и пластиковая карта с именем, в остальных случаях условия прежние - 3% (минимум 100 рублей). 
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 15:58
Харламенков Алексей,
всё правильно :) 
Petrographer
5 июля 2018, 09:15
Вот это да! Совершенно случайно сегодня обнаружила такую приятную возможность. Редко нужны именно наличные. Спасибо, Яндекс. Правда впечатлена! :o)
vitaminka.vv
30 июля 2018, 20:19
А почему у меня при попытке снять деньги с карты в банкоматах сбербанка пытаются снять проценты?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 июля 2018, 11:55
vitaminka.vv,
а что именно происходит? Банкомат предупреждает о возможной комиссии? 
vitaminka.vv
31 июля 2018, 19:19
YaMoneyHelp,
Здравствуйте. Нет, банкомат Сбербанка тупо снимает проценты после предупреждения о снятии процентов.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 11:58
vitaminka.vv,
проверьте, пожалуйста, условия, о которых мы рассказывали в посте - точно всё в порядке? 
mr-SiMM
31 июля 2018, 09:29
Сколько времени прошло с момента введения новых тарифов, а косяки при c2c так и не исправлены.
Дано – пытаюсь пополнить карту БИНБАНКа с помощью карты яндекс.денег на сервисе p2p.mdm.ru, ввожу сумму (пусть будет 10 тысяч, денег в этом месяце с карты не снималось), необходимые реквизиты источника и получателя, получаю окно ввода 3ds-пароля, в котором помимо прочего написано «К оплате 10000 RUB + 300,00 RUB комиссии». Да, по факту эти 300 рублей не снимаются. Но с толку – сбивают. А ведь яндекс вполне способен посчитать размер комиссии правильно, с учётом уже снятых сумм.
radis09
31 июля 2018, 22:11
Тогда у меня тоже вопрос к яндексу по c2c переводу. Хочу перевести в Ак Барс (через c2c Ак барс банка) и выходит что 1000руб+100руб. Как узнать есть комиссия или нет. Кошелек у меня идентифицирован!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 августа 2018, 11:56
radis09,
если у вас идентифицированный кошелек, карта с именем, вы не превысили лимит - комиссии не будет. Предупреждение не всегда отображается корректно, к сожалению, мы уже занимаемся этим. Простите, пожалуйста, за неудобства. 
VOVA-SAVA
12 августа, 02:40
YaMoneyHelp,
Господа уже год прошёл, а предупреждение о комиссии при переводе с  именной Яндекс карты и идентифицированным кошельком, как выходило, так и выходит.  Сумма лимита 10000 не превышается.  
За год не смогли поправить?
И на самом сайте Яндекс денег, точно такая же ситуация.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 августа, 09:41
VOVA-SAVA,
работаем над этим.
VOVA-SAVA
13 августа, 11:54
YaMoneyHelp,
Как долго будете работать над этим? 
Я по вашей милости из-за этой надписи не стал переводить деньги, потому что в окне где код SMS надо вводить, была надпись плюс 100 руб комиссия.
Это когда пытался перевести в личном кабинете другого банка с вашей карты.

Изначально было 0% указано, а в окне  подтверждении SMS уже писалось 100 руб комиссия. Вы писали выше, что если эта надпись есть, то  комиссия всё равно не возьмётся, но нам зачем гадать, возьмётся или нет. 
Поправить ведь можно было за год,  ведь год прошёл и ничего.
mhrm17
8 августа 2018, 15:30
Привет друзья! Я из Бразилии, и я не могу связать свою кредитную карту с моей учетной записью yandex.money, может ли кто-нибудь вести меня как? Я следил за всеми шагами, описанными на сайте, и я не получил его вообще, спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 августа 2018, 16:03
mhrm17,
к сожалению, банковские карты, открытые в Бразилии, не подходят для привязки или пополнения :( Вы можете пополнить счет переводом по реквизитам. 
svetivsegda
9 августа 2018, 08:17
Если я снимаю наличными деньгами с карты ЯД в банкомате Беларуси, это операция тоже будет без процентов или нет? Спасибо!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 августа 2018, 16:09
svetivsegda,
если выполнены все условия, о которых мы рассказывали в посте, комиссии не будет в любом банкомате :) 
kisslovaoxana
13 августа 2018, 23:53
Простите,что значит "после идентификации"?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 августа 2018, 12:30
kisslovaoxana,
после того, как вы измените статус кошелька на идентифицированный :) Для этого нужно предоставить паспортные данные, вот тут мы рассказали об этом подробнее: https://yandex.ru/support/money/identification/status.html 
radis09
15 августа 2018, 19:37
снял с банкомата сбера 3500 руб а комиссии 0. Все работает!!! спасибо за такую функцию 😊 Надеюсь потом немножко поднимете сумму с 10К до 15-20К😉
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 августа 2018, 17:24
radis09,
спасибо за предложение! :)
mamatovsergei
18 августа 2018, 20:27
Сегодня проверил, действительно снял в банкомате сбербанка без комиссии, очень удобно. Но снял для того, чтоб потом положить на карту сбербанка и оплатить комуналку без комиссий😀. Много лишних движений, мне было бы удобней платить напрямую с вашего сервиса без комиссии😀. Но как бы не было, мне очень нравится и эта ваша опция.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 августа 2018, 13:37
mamatovsergei,
рады, что вам нравится :) Пожелания коллегам передадим ;) 
Teko156
20 августа 2018, 21:23
Добрый день. В беларуси тоже без комиссии снятие? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 августа 2018, 13:50
Teko156,
ага :) 
t.prusakowa2011
20 августа 2018, 22:16
какая комиссия на снятие наличных если есть карта яндекс денег но она (БЕЗ ИМЕНИ)идентифицирована,по факту должно быть без комиссии же верно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 августа 2018, 13:52
t.prusakowa2011,
нет, эти условия работают только для карт с именем. Заказать такую можно вот тут: https://money.yandex.ru/cards/yacard
Баскаков Андрей
21 августа 2018, 08:28
Вопрос: 10 тысяч бесплатно - это за календарный месяц? 
То есть, если я снял 20 августа 10к, то 1 сентября смогу снять еще 10к? Или мне придется отсчитывать 30 дней?
VVSorokin
21 августа 2018, 08:33
Баскаков Андрей,
 Календарный месяц
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 августа 2018, 14:01
Баскаков Андрей,
да, всё так :) 
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 августа 2018, 15:58
Gr3at,
подскажите, пожалуйста, номер запроса в поддержку (https://yandex.ru/support/money/issue/other.html) - проверим в чем дело.
Ольга
29 августа 2018, 09:15
дважды снимала в разных банкоматах, всегда берут комиссию. кошелек идентифицирован, карта с именем.  а говорите без комиссии...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 августа 2018, 16:00
Ольга,
если вы не выходили за рамки суммы 10000 руб. в месяц, то понадобятся подробности, чтобы проверить ситуацию. Мы не запрашиваем данные по платежам публично. Скажите, пожалуйста, вы писали нам в поддержку? Если да, то подскажите номер обращения.
DarkLabel
29 августа 2018, 10:11
Сегодня пытался стянуть 10000 руб. по системе Card2Card на карту другого банка (такая операция расценивается как снятие наличных). Мой банк комиссию за такое не берет. При подтверждении операции через SMS от Яндекса пришло уведомление, что будет списано +300 руб. в качестве комиссии. В этом месяце наличных ещё не снимал. Как это понимать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 августа 2018, 16:25
DarkLabel,
если на форме, в которой вы совершаете перевод не взимается комиссия, то ее не будет (для этого необходимо, чтобы статус кошелька был "Идентифицированный", а на нашей карте было имя). Информация в уведомлении в данном случае носит предупреждающий характер. Приносим извинения за неудобства.


Вы можете совершить перевод на небольшую сумму и убедиться, что комиссии не будет (лимит 10000 руб. в месяц).
levashin
30 августа 2018, 09:53
А переводы в ВК тоже расценивается как снятие наличных и лимит без комиссии 10 000 руб?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 13:43
levashin,
все верно :)
elenushcka.lenina
30 августа 2018, 17:36
Почему снялась комиссия в 100 р при снятии 300р с карты яндекс в банкомате сбербанка?!  Карта именная идентифицированная. Это что за грабеж? Как это понимать, комиссии не должно быть!
Обновлено 30 августа 2018, 17:40
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 15:50
elenushcka.lenina,
для снятия без комиссии необходимо, чтобы статус кошелька был идентифицированный - проверить можно нажав на баланс. Если статус подходит, а также вы не превышали лимита, то напишите нам об этом через форму - посмотрим в чем дело.
Барон
1 сентября 2018, 20:44
В нашей стране с такими чиновниками и экономистами без нала померу пойдешь, пару раз заблокируют критически важный платеж и вообще все доверие к картам потеряешь, налоговой же по барабану, ей главное заблокировать, а там разберемся...

Как бы мы не хотели, не видать нам жизни без нала еще несколько веков!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 сентября 2018, 17:13
Барон,
если вы столкнулись с такой ситуацией при использовании нашего сервиса и уже обращались в поддержку (оставить запрос можно тут: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html), подскажите, пожалуйста, номер запроса - проверим ситуацию.
Деревенька
3 сентября 2018, 19:56
Враньё! Нигде обналичить без потерь не могу. Сбер снял%, Тинькофф тоже
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 сентября 2018, 14:09
Деревенька,
если ваш счёт идентифицирован, карта с именем, и лимиты не превышены, то комиссии до 10000 рублей быть не должно. Чтобы мы могли более детально разобрать ситуацию, пожалуйста, напишите нам через форму  Всё проверим и ответим на почту.
Putin.kvv
7 сентября 2018, 17:21
Все это бред!!!!! Яндекс врет...снял 5 тыс рублей и сняли с меня комисию в Сбере 150 рублей. 
На звонок в колцентр ЯндексДенег задав вопрос оператору, с любых банков и банкоматов страны я могу снимать без комиссии до 10 тыс, на что он мне ответил - со СберБанка без проблен, на что я ему ответил почему у меня тогда в сбере сняли комсу, на что он замялся сказал оставатся на линнии и он уточнит, после чего уже его ответ изменился и он начал говорить любой банк в праве ставить свою личную комисию какую захочет и нужно узнавать в банке....Так вот уважаемый ЯНДЕКС если у вас нету никаких договоренностей не с какими банками тогда не обманывайте людей, а так и заявляйте комисия в разных банках своя....а не снимите без комисии. Вопрос не в 150 рублях , вопрос в принципиальности. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 18:54
Putin.kvv,
Напомним, что это действует только для идентифицированных счетов и пластиковых карт с именем. Такая карта заказывается из кошелька и отправляется почтой. Если все условия соблюдены, но комиссия всё равно снялась, напишите в поддержку: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html - проверим.
Putin.kvv
7 сентября 2018, 20:07
YaMoneyHelp,
"пластиковых карт с именем."
Получается у вас сотрудники в офисе в Москве не компетентны? 
Если на вопрос что счет идентифицированный и карта вот такая - НЕ именная, сказали да подойдет, на вопрос в чем разница именной и не именной , сказали почти не в чем , там только не закажите билеты в аэропорт...вопрос с не компетентностью был риторический , понятно что получается они не знают у вас ( и это заметьте Москва) , тогда вопрос иной, вы считаете что за не компетентность ваших сотрудников должны платить клиенты, или все же должна платить организация которая взяла к себе не компетентных сотрудников? ( ибо я бы не обналичивал деньги с карты, если бы знал что снимут комиссию) 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 сентября 2018, 17:47
Putin.kvv,
Приносим извинения за некорректную консультацию коллег. Очень жаль, что возникло недопонимание :(  Информация об этом также есть в открытом доступе в других источниках, включая этот пост.
PticaStas
12 сентября 2018, 17:23
берут комисию 100р +3％
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 сентября 2018, 21:05
PticaStas,
если у вас наша карта с именем, и у вашего кошелька статус "Идентифицированный" и при снятии наличных была списана комиссия, пожалуйста, напишите нам в поддержку: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html - будем разбираться.
nellek15
18 сентября 2018, 11:51
Здравствуйте, вчера снимала в банкомате Сбербанка 5000 руб, взяли комиссию 150 руб.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 сентября 2018, 17:59
nellek15,
для снятия без комиссии необходимо, чтобы у кошелька был статус "Идентифицированный" и на нашей карте было указано имя. Коллеги ответили на ваш запрос в поддержку, посмотрите, пожалуйста.
orabeyvadim
18 сентября 2018, 13:49
как мне получить карту если Я беларус и живу в россии??
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 сентября 2018, 19:50
orabeyvadim,
карту можно заказать прямо в кошельке: https://money.yandex.ru/cards
Использование карты зависит от статуса кошелька: https://yandex.ru/support/money/identification/general.html
Если вы в одном из городов, где есть наши офисы, то там можно пройти идентификацию абсолютно бесплатно, если вы клиент БПС-Сбербанка, то можно пройти ее онлайн: https://yandex.ru/support/money/identification/outside-russia.html
senior.host
20 сентября 2018, 13:58
Получил именную карту яндекса. Счет у меня идентифицированный. Решил сделать перевод 10 тыс. руб. на карту сбербанка. Сняли комиссию 250 руб. Перевод был обозначен сервисом яндекса как снятие наличных, поэтому ни о какой комиссии речи быть не могло. Обратился в поддержку яндекса, там выразили какие-то сожаления и дальше игнорят. Мало того, что перевод был с комиссией, так ещё и тот месячный лимит в 10 тыс., который я мог вывести без комиссии, пропал, то есть ушел в тот самый перевод с комиссией. То есть сейчас у меня в личном кабинете написано, цитирую: "Осталось 0 Р до конца месяца".  Куда пропали 10 тыс., которые я не снимал без комиссии? У меня сняли комиссию за перевод, который был обозначен вашим сервисом как снятие наличных. Что это за ерунда?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 сентября 2018, 17:37
senior.host,
давайте по порядку:
1) У нас есть форма переводов с карты на карту. В этой форме взимается комиссия 1,5% при переводах с любой кары на любую карту: https://yandex.ru/support/money/transfers/to-card.html#to-card__from-card
2) Если на карте есть имя и статус кошелька "Идентифицированный", то можно снимать наличные или делать переводы на карту без комиссии на сумму до 10000 руб. в месяц. Но это никак не влияет на работу и комиссию в форме переводов с карты на карту.


Если вы делаете перевод с нашей карты в форме, которая не взимает комиссию за переводы с карты на карту, то комиссии не будет в рамках суммы 10000 руб. в месяц. В нашей форме есть комиссия за перевод, поэтому, если вместе с ней сумма операции превышает 10000 руб., то будет взята дополнительная комиссия не менее 100 руб.


Пожалуйста, проверьте электронную почту, коллеги ответили на ваше письмо.
senior.host
20 сентября 2018, 17:43
YaMoneyHelp,
комиссию наконец-то вернули. У меня карта именная, на ней моё имя. Статус моего кошелька "Идентифицированный".  Я делал перевод с карты яндекса на карту сбербанка в личном кабинете в яндекс деньгах.  У вас есть какая-то другая, специальная форма, в которой не будут брать комиссию? Я просто не понимаю почему с меня сняли эту комиссию. До этого я не снимал 10000 руб., я вообще ни копейки не снимал, т.к. только недавно получил карту.
Обновлено 20 сентября 2018, 17:47
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 15:09
senior.host,
видим, что в переписке коллеги писали об этом - вы можете уточнить у них детали. Тут не подскажем - в соцсетях подобную информацию мы обсуждать не можем. 
deathlike05081993
24 сентября 2018, 17:09
будет ли сбербанк брать дополнительную комиссию за снятие денег с яндекс-карты, кроме установленных уже яндексом 3-х процентов?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:43
deathlike05081993,
комиссия может быть. Лучше уточнить эту информацию в поддержке банка, обслуживающего терминал.
Владимир Сивагин
26 сентября 2018, 13:11
Если кошелек не идентифицирован,то при снятие наличных в банкомате сбербанка комиссия будет?
Обновлено 26 сентября 2018, 13:12
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 сентября 2018, 13:21
Владимир Сивагин,
будет. Идентификация и пластиковая карта с именем - обязательные условия, для того чтобы получилось снимать до 10000 рублей в месяц без комиссии. 
stimpik111
27 сентября 2018, 20:11
Здравствуйте,имею именной кошелек,в Евросети продавцы не знают как итендефецировать ,40000 рублей это максимум,что я могу снимать ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 сентября 2018, 11:13
stimpik111,
подскажите, пожалуйста, а артикул услуги тоже называли? 
alisakamp
5 октября 2018, 19:21
Здравствуйте, сделала перевод с карты яндекс.деньги (карта с именем, кошелёк индефицирован) на карту сбербанка в размере 10000, почему в графе появидась сумма 10150? Сняли комиссию, и при этом написали, что не могу снять деньги в размере 10.000? Насколько понимаю должно быть без коммиссии.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 октября 2018, 18:37
alisakamp,
проверим в чем дело - для этого понадобится письмо от вас через форму 
namur19
7 октября 2018, 23:23
Здравствуйте.
Есть ли минимальная сумма которая за раз снимается без комиссии?
(к примеру у кукурузы мин. 5000 , у тинькова 3000)
Или можно снять хоть два рубля?


По какому курсу идёт конвертация?


Нужно ли где-то отмечать список стран, где планируется использовать карту, чтобы её не заблокировали?


Благодарю.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 октября 2018, 15:18
namur19,
комиссия за снятие независимо от суммы - 3% минимум 100 рублей. Если счёт идентифицирован, то с именной карты снимать и переводить можно без комиссии до 10000 рублей в месяц.
Конвертация проходит по курсу MasterCard + 2,7%.

Сообщить системе информацию о путешествии нужно в разделе Карты Яндекс.Денег, нажав на нужную карту. Далее "Рассказывайте о поездках" :)
Обновлено 8 октября 2018, 15:21
abrekos60
8 октября 2018, 18:22
Ничего не понимаю, пишите комиссии за перевод денег с кошелька на карту другого банка нет! Пытаюсь перевести деньги появляется комиссия. Кошелёк и карта индетифицирован.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 октября 2018, 12:53
abrekos60,
комиссии нет только на переводы с именной карты Яндекс.Денег. То есть в разделе Денежные переводы вы выбираете не из кошелька, а с банковской карты :)
abrekos60
9 октября 2018, 14:15
YaMoneyHelp,
Карта именная!!! Всё делаю как вы написали денежные переводы с карты Яндекс деньги на карту Сбербанка сначала высвечивается комиссия +35р нажимаю дальше +100р.к сумме перевода 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 октября 2018, 14:34
abrekos60,
35 рублей - комиссия за использование формы для переводов с карты на карту. Внутри кошелька она составляет 1,5% от суммы (минимум 35 рублей). Взимается в любом случае.


Что касается 100 рублей, то это просто информирование. Если все условия выполняются: идентифицированный статус, именная карта и до 10000 рублей, комиссии не будет. Извините, если ввели в заблуждение.
VOVA-SAVA
12 августа, 03:19
YaMoneyHelp,
Капец просто. Вы поддержка трындели весь чат, что если лимит не превышен, именная карта и счёт идентифицирован, то снятие и переводы без комиссии. А сейчас выясняется, что внутренняя комиссия 35 рублей всё равно будет в любом случае. Вы в объяснениях сами себе противоречите иногда, не замечаете?
Конкретно можете всё объяснить, что если на сайте Яндекс-денег форма перевода с Яндекс-карты на другую карту, то берётся комиссия так, если форма перевода с яндекс-кошелька на другую карту, то берётся эдак.
Неужели нельзя всё конкретно и подробно расписать?
А то заявляете, что комиссии не будет точно, если лимит не превышен, именная карта и идентифицированный счёт, а оказывается это не так и есть мелкие нюансы.
Обновлено 12 августа, 03:20
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 августа, 09:43
VOVA-SAVA,
при переводе с карты на карту через нашу форму есть две комиссии:
- одну берет сама форма при любом переводе между картами — это 1,5% (минимум 35 рублей);
- вторая комиссия — за снятие с карты: 3%, минимум 100 рублей. Этой комиссии не будет для идентифицированных пользователей с именной картой при снятии или переводе денег с карты до 10 000 рублей в месяц.
VOVA-SAVA
13 августа, 11:46
YaMoneyHelp,
А зачем вообще берётся эта комиссия  за какую-то форму? Уж если сделали снятие и переводы без комиссии, то и  не должны брать никакой комиссии с людей, у которых именная карта и идентифицированный кошелёк. А так привилегия получается неполная, с банкоматов снятие без комиссии, а на сайте при переводе 1.5% комиссия всё равно осталось. По правильному, то и её должны были убрать, чтобы соответствовало  утверждению акции, переводы без комиссии.  
vadimm746
9 октября 2018, 06:59
Какая комиссия на снятие после 10к?
vadimm746
9 октября 2018, 07:15
Ещё вопрос в приложении перевод с карты на карту, с карты яд на альфа комиссия одна. И мелким шрифтом написано что переводите из кошелька комиссия будет меньше. Перевод в приложении с кошелька на карту альфа комиссия в 2 раза больше. Так где же комиссия меньше??????
vadimm746
9 октября 2018, 07:16
Вообще скажите как после 10 к снять наличные с карты яда с мин комиссией?? Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 октября 2018, 13:19
vadimm746,
если в месяц вы сняли или перевели свыше 10000 рублей, то комиссия будет 3% минимум 100 рублей. Комиссия за перевод из кошелька на карту не менялась (3% + 45 рублей). Про "из кошелька комиссия меньше" имеется в виду комиссия за использование формы для переводов с карты на карту. Внутри кошелька комиссия за такой перевод — 1,5% от суммы (минимум 35 рублей). Если кошелька нет, она больше — 1,95% (минимум 40 рублей).
WoVolchara
10 октября 2018, 03:35
больше 10 к в месяц какая комиссия !?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 14:25
WoVolchara,
3% от суммы (минимум 100 рублей)
Алексей
11 октября 2018, 16:42
Понять не могу. После заказа карты, если кошелёк идентифицирован, она именной приходит или же без имени? Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 октября 2018, 17:25
Алексей,
наличие имени на карте не зависит от статуса счёта. Если вы заказывали карту из кошелька, то имя будет :)
Алексей
11 октября 2018, 17:27
Ясно
Шухрат Махмудов
11 октября 2018, 21:04
Привет, я гражданин Узбекистана, живу в Ташкенте. У меня несколько вопросов:
1.  Могу ли  я заказать у вас карту Яндекс.Деньги с доставкой до Ташкента?
2.  Если да, то через какое время смогу ее получить?
3.  Смогу ли я снимать в наших банкоматах наличные с этой карты?
4. Если счет пополняется в рублях, а снимаю я в USD, для этого нужно иметь два разных кошелька, или хватит одного рублевого? а при снятии можно указать валюту
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 октября 2018, 10:24
Шухрат Махмудов,
привет, ответим по порядку.
1. Да, карту получится заказать в Ташкент - после заказа карты мы пришлем вам трек-номер, чтобы следить за ее движением.
2. Мы отправляем к вам карту в течение 5 рабочих дней, а дальше все зависит от работы почты.
3. Да, снимать наличные можно в любом банкомате при любом статусе, а если пройти идентификацию, то лимиты как по карте, так и по кошельку увеличатся, получится платить в любом магазине мира, а первые 10000 рублей в месяц получится снимать без комиссии.
4. Кошелек Яндекс.Денег можно открыть только в рублях, а при снятии наличных не в рублях будет конвертация по курсу Mastercard + 2,7%.
aslangamzaeff
14 октября 2018, 13:45
Как получить карту Яндекс деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 октября 2018, 13:56
aslangamzaeff,
заказать карту вы можете здесь. Стоить она будет 300 рублей за 3 года, отправим почтой. Или с курьером за 600 рублей. 
valerya.leron20
16 октября 2018, 15:45
С какого банка вернее банкомата можно обналичить деньги с карты ЯД?)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 октября 2018, 18:12
valerya.leron20,
подойдет любой банкомат :)
zamaksor
17 октября 2018, 17:00
Оказывается не в любом банкомате можно снять без комисии, у некоторых есть комиссия три на сто.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 октября 2018, 17:58
zamaksor,
если у вас пройдена идентификация и карта с именем, то нашей комиссии не будет - она может браться на стороне банка, об этом пишется до того как вы снимете деньги.
zamaksor
17 октября 2018, 18:15
YaMoneyHelp,
Идентификация пройдена, карта с именем. Значит в таком банкомате уже без комиссии не снять. Где есть сторона банка. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 октября 2018, 11:43
zamaksor,
если по условиям все было в порядке, лимит не был исчерпан и в банкомате не появилась информация о комиссии, то напишите нам об этом через форму, пожалуйста, посмотрим в чем дело. 
stojkina.dunja
18 октября 2018, 12:13
Здравствуйте! Не поняла, снять без % можно 10тыс.  в один подход, так сказать, или можно и по тысяче и по две , и по 500руб. снимать?  Главное, чтобы в сумме за месяц было 10тысяч, или за одно снятие 10 тысяч?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 октября 2018, 13:12
stojkina.dunja,
это суммарный лимит на месяц - вы также можете следить за ним в настройках карты на сайте и в приложении.
drobkovdima
11 ноября 2018, 19:38
YaMoneyHelp,
дайте ссылку где можно следить 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 ноября 2018, 16:02
drobkovdima,
в разделе для карт на сайте или в приложении нажмите на изображение карты - откроется новая страница с информацией по ней.
Григорий Алтухов
25 октября 2018, 09:56
О как. Хорошие "новости". Не люблю почту просматривать, спама много, нет желания отделять зерна от плевел, вот и не знаю о столь полезном функционале (если, конечно, информацию доносили до пользователей).


К чему этот монолог - о полезных нововведениях лучше бы сообщать напрямую, путем внедрения тематической информации на страницу Яндекс.Деньги, а не поднадоевших полурекламных предложений на пол страницы.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 октября 2018, 12:42
Григорий Алтухов,
спасибо, учтем ваши пожелания!
serjlav
25 октября 2018, 13:46
Это настолько классное нововведение, что кажется, что это фейк.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 октября 2018, 18:50
serjlav,
не фейк, проверьте сами😉
leo0108.m
27 октября 2018, 05:18
Скажите, есть ли лимит на снятие наличных с я.кард?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 18:10
leo0108.m,
да, он зависит от статуса кошелька, посмотреть можно тут


Если статус кошелька Идентифицированный и есть наша пластиковая карта с именем, то можно снимать наличными в любых банкоматах без комиссии: до 10000 рублей в месяц.
VOVA-SAVA
12 августа, 03:33
YaMoneyHelp,
А почему не добавляете это предложение: "комиссия может браться на стороне банка, об этом пишется до того как вы снимете деньги"?
osi.kirill2012
1 ноября 2018, 10:33
Комиссия везде, куда не отправь, развод полнейший!!! Везде мин  100к надо отдать, бред полный.....
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 18:14
osi.kirill2012,
большинство платежей в нашем сервисе проходят без комиссии. Для переводов она действительно есть, посмотреть можно тут.
osi.kirill2012
1 ноября 2018, 10:38
Со сбера отправить нельзя, без комиссии, нахрена такая карта нужна!?
evgen3200evgen
1 ноября 2018, 14:09
osi.kirill2012,
Сбербанк онлайн без комиссии с телефона отправляю на ЯД. Че-то ты гонишь. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 18:16
osi.kirill2012,
в нашем мобильном приложении можно пополнять кошелек с любой карты без комиссии, через Сбербанк Онлайн комиссии нет.
petrovich.valeri
2 ноября 2018, 07:34
оно  конечно  не  модно-но  увы  у  нас  в  городе отлата  в  автобусе  или  такси-только  наличными
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 ноября 2018, 10:11
petrovich.valeri,
можно снять наличку и отложить на проезд ;)
irisov87
13 ноября 2018, 11:57
Печислите в каких именно банкоматах? Сегодня снял пять тысяч рублей, комиссия 150 рублей. Отлично!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2018, 17:49
irisov87,
в любых банкоматах, но только если статус кошелька Идентифицированный и снятие с нашей пластиковой карты, на которой есть имя.
Сергей Рублев
13 ноября 2018, 21:16
действительно можно снять без комисси в любом банкомате или ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 ноября 2018, 14:21
Сергей Рублев,
если статус кошелька Идентифицированный и снимаете с нашей пластиковой карты, на которой есть имя, то комиссии не будет. Лимит: 10000 рублей в месяц.
noyzen
14 ноября 2018, 13:41
кто-нибудь знает в каких банкоматах можно нормально снять сразу крупную сумму? а то в сбере максималка со сторонних карт 7500р это смешно просто, стоять играть там
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 ноября 2018, 14:22
noyzen,
банк может устанавливать собственные лимиты. В службе поддержки банка могут их подсказать.
Fakepain20002
16 ноября 2018, 22:07
Можно ли снимать до 10000р в месяц без карты?
Индентифицырованная карта это «именная»?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 ноября 2018, 11:53
Fakepain20002,
Идентифицированный статус присваивается кошельку, а не карте, пройти идентификацию можно здесь. Такой статус вместе с именной картой (то есть пластиковой картой, на которой написано ваше имя), позволят снимать до 10000 рублей в месяц без комиссии. Если какое-то из условий не выполнено, то комиссия за снятие составит 3%, минимум - 100 рублей.
Обновлено 16 ноября 2018, 12:20
trollchik2014
19 ноября 2018, 11:21
и в Крыму можно снимать без комиссии, скажем в банкоматах РНКБ? потому что я помню у меня брали комиссию раньше
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 ноября 2018, 12:00
trollchik2014,
возможно, это комиссия со стороны самого банка.
trollchik2014
19 ноября 2018, 12:05
YaMoneyHelp,
а как узнать в каких банках не берут комиссию? есть где то список какой то?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 ноября 2018, 13:32
trollchik2014,
такого списка нет, можете уточнить в поддержках банков. Как правило, перед подтверждением снятия на терминале эта информация будет указана.
sorwanowa.olga
22 ноября 2018, 15:32
Карта пришла очень быстро,за 5 дней! Спасибо, Яндекс!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2018, 16:09
sorwanowa.olga,
рады, что вам нравится! Какой цвет выбрали? :)
EnderLoLSpace
23 ноября 2018, 00:59
Если я хочу снять 8000 рублей, со Сбербанк банкомата, комиссия будет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2018, 14:10
EnderLoLSpace,
если статус кошелька Идентифицированный и снимаете с нашей пластиковой карты, на которой есть имя, то комиссии не будет. Лимит: пределах 10000 рублей в месяц.
aefe
3 декабря 2018, 15:49
YaMoneyHelp,
здравствуйте, уже 3% комиссия?
doombern
24 ноября 2018, 11:02
Снял сегодня в банкомате Альфа банк 100 рублей для пробы. Был ашарашен за эту сумму взяли комиссию 100%. Говорится что без комиссии. Может я что-то упустил...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 ноября 2018, 17:21
doombern,
комиссия возьмется, если не пройдена идентификация или использовать карту из офиса (она без имени). Также стоит следить за состоянием лимита - это можно делать через настройки карты на сайте.
Капитанов Роман
24 ноября 2018, 22:32
Лимиты бесплатного снятия наличных изменились? У меня несколько идентифицированных карт/кошельков на один паспорт. Теперь снятие 10к на паспорт?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2018, 23:14
Капитанов Роман,
извините за задержку с ответом. По правилам сервиса каждый идентифицированный клиент Яндекс.Денег может без комиссии снимать до 10 тысяч рублей в месяц — в таком виде тариф существует с момента запуска услуги (апрель 2018). При этом снятие наличных — далеко не самая популярная операция, поэтому в течение первых пилотных месяцев мы сохраняли возможность снимать до 10 тысяч с каждого из идентифицированных кошельков, если у пользователя их несколько. Это позволило нам лучше оценить паттерны поведения пользователей и востребованность услуги, а также придумать несколько новых выгодных опций, о которых мы рассказываем по мере их появления.
Надежда
27 ноября 2018, 15:49
Здравствуйте!
 Посмотрите, пожалуйста, скриншот. 
http://prntscr.com/lnl3ri

Галка обозначает что идентификация пройдена?
Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2018, 23:12
Надежда,
на скриншоте есть отметка "Ваш статус", она стоит под именным статусом. Еще это можно проверить в настройках по кошельку, в поле Статус.
Надежда
28 ноября 2018, 00:24
YaMoneyHelp,
Спасибо Вам за ответ, но мне по-прежнему непонятно.
Вот полный скриншот http://prntscr.com/lnrok9
Вот скриншот по операции (10 рублей из Сбербанка) http://prntscr.com/lnrpby
Но....
Если нажать на активную клавишу " пройти идентификацию", то опять идёт речь о той же самой операции в 10 рублей.
Мне не жалко. Но получается замкнутый круг.
Что не так? Подскажите, пожалуйста.
С уважением, Надежда
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2018, 11:34
Надежда,
пожалуйста, кликните по полю баланса в кошельке и проверьте данные для идентификации. Если все верно, то подтвердите их и кошелек станет идентифицированным.
Надежда
28 ноября 2018, 16:43
YaMoneyHelp,
Спасибо Вам огромное!
Делов-то, оказывается! Подтвердила паспортные данные и всё ОК.
С уважением, Надежда
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2018, 18:10
Надежда,
рады, что всё получилось :)
fekir996
30 ноября 2018, 18:59
Могу ли я снять с банкомата сбербанка без комиссии с карты Яденьги? Если у меня она именная и кошелек идентифицирован?
То я снимаю 10000 и комиссия с вашей стороны и со стороны сбера 0р?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 декабря 2018, 15:28
fekir996,
да, так снять деньги получится - насколько нам известно, комиссии в банкоматах Сбербанка не будет. О комиссии банка всегда есть информация до того, как вы снимете деньги.
Daniil Mnacakanyan
2 декабря 2018, 15:03
здравствуйте я хотел бы спросить как можно снять наличные с помощью карты в сбербанке
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 декабря 2018, 15:33
Daniil Mnacakanyan,
все шаги такие же, как и везде - вставляете карту в банкомат, вводите пин-код, снимаете наличные. Советуем обращать внимание на комиссию банка - о ней пишется до того, как вы снимете деньги. Если ваш кошелек идентифицированный и вы используете карту с именем, то до 10000 рублей в месяц получится снять без комиссии.
aefe
3 декабря 2018, 15:46
всё? лавочка прикрылась?  2 месяца снимал,  а Сегодня снять без процентов уже не получилось =( 

обобрали как липку -3%  =(  очень жаль
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 декабря 2018, 15:39
aefe,
может исчерпался лимит на месяц? Если лимита еще хватало - напишите нам об этом через форму, поможем разобраться. 
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