10 идей, чем занять детей летом

В последние месяцы школьникам пришлось заниматься дома, что стало испытанием для многих семей. Но в этом опыте есть свой плюс — дети получили навык учиться онлайн. Разбираемся, какие курсы и программы могут заинтересовать ребенка, чтобы он взялся за них летом и не из-под палки.

Для общего развития

1. Интерактивные тренажеры

Развивать логическое мышление, внимание и память можно онлайн — с помощью специальных тренажёров. Выбираете интересующую тему или проблему, над которой ребёнку стоит поработать (например, неусидчивость) — и он может тренироваться и подтягивать знания в нескучном формате. Есть платформы как для учеников младших и средних классов, так и для всех членов семьи.

2. Лектории

В свободном доступе сейчас тысячи лекций на разные темы. Но, сделав неудачный выбор, можно отбить интерес. Попробуйте начать с рассказов об искусстве. Доступный язык и искренний интерес лекторов к своему проекту помогут ребёнку разобраться в прекрасном.

3. Онлайн-практикумы

Ещё больше узнать о культуре и науке можно в игровом формате. Такой вариант подойдёт детям, которые лучше воспринимают информацию не на слух, а через выполнение практических заданий.

4. Городские онлайн-сервисы

Музеи, библиотеки и театры перешли в онлайн. Они предлагают насыщенную программу в период летних каникул — следите за расписанием. Например, в Московском планетарии можно отправиться в онлайн-путешествие к звёздам.

Для выбора профессии

5. Программирование

За какими профессиями будущее? Первыми на ум приходят цифровые технологии. Представьте, что ваш ребёнок разработает нейронную сеть в 7 лет. Это реально: онлайн-курс по возрасту заложит фундамент и подарит будущему программисту уверенность в своих возможностях.

6. Робототехника

Хорошая новость для родителей технических гениев: курсы робототехники тоже доступны в онлайн-формате. Для практической проверки полученных навыков хорошо бы иметь дома базовый набор деталей.

Кстати, освоение робототехники и других технологий можно объединить с углублённым изучением немецкого языка. Актуально? Присмотритесь к программе онлайн-университета Гёте-Института для подростков.

7. Иностранный язык

Банальная истина — без языков сейчас не обойтись. Выбрать подходящие курсы помогут бесплатные вводные уроки, которые предлагают многие школы. До начала занятий можно познакомиться с будущим преподавателем и узнать, как проходят занятия.

Если ваш ребёнок не из стеснительных, ему будет интересно общаться со сверстниками из разных стран, работая над общим проектом. В этом помогут онлайн-платформы для кросс-культурной коммуникации.

8. Анимация

Мечтали в детстве нарисовать мультфильм? Навыки мультипликатора пригодятся как будущему художнику, так и успешному веб-дизайнеру. Познакомиться с историей анимации и освоить основные техники можно онлайн — бесплатно.

9. Кулинария

Если ребёнку нравится готовить, вы можете сладко провести лето. Предложите начинающему кулинару курс по приготовлению десертов. Не факт, что это повлияет на выбор профессии, но точно доставит много радости.

Для бодрости

10. Физкультура

Детям (да и взрослым) любого возраста не помешает больше двигаться. Пока остаются ограничения для прогулок, можно тренироваться дома, записаться на танцевальные курсы в приложении Zoom или просто скакать всей семьёй под музыку.

И какое бы онлайн-занятие ни одобрил ваш ребёнок, если оно платное — удобно рассчитываться картой Яндекс.Денег. Платите ей в интернете и получайте кэшбэк. А ещё наши карты очень красивые, например, можно заказать пластиковую или в пару кликов выпустить виртуальную с убойным дизайном.