10 идей для новогодних подарков

До Нового года — меньше месяца. Сделали подборку для тех, кто до сих пор не определился с подарками. Толкаться в торговых центрах не придётся, всё можно заказать онлайн.

Экологичный стакан для кофе

Стакан для кофе с ярким принтом или, наоборот, минималистичным дизайном — подойдёт для кофемана, который думает об окружающей среде. Всё больше кофеен берут курс на экологичность и предлагают приходить со своей чашкой, чтобы уменьшить загрязнение планеты одноразовыми стаканчиками. За кофе в свою тару можно получить скидку или печеньку в подарок. Популярные чашки: Keep Cup, Ecoffe Cup, Frank Green.

Сколько стоит: от 600 рублей за стакан.

Одежда для дома

Есть вещи, которые делают жизнь приятнее, но без них можно обойтись. Так, в статус домашней одежды обычно переходят старые джинсы и потрепанная футболка. Подарите удобный комплект для дома или новогоднюю пижаму.

Сколько стоит: от 1 000 рублей за комплект.

Свитер с оленями

Получив такой подарок, можно на несколько лет вперед закрыть для себя вопрос, в чем встречать Новый год. А если «оленей» вручить всей семье, преступление не устроить новогоднюю фотосессию. Вязаные вещи ручной работы, которые не найдешь в ближайшем торговом центре, смотрите на Ярмарке мастеров в категории family look.

Сколько стоит: от 2 500 рублей.

Забавные носки

Боитесь не угадать со свитером, купите носки. Да, теперь их дарят не только на 23 февраля и не только мужчинам, потому что появилось много носков с прикольным дизайном. Со смешными надписями, в разноцветный горох, с динозаврами или котиками — посмотрите на тематические наборы в ярких подарочных коробках.

Сколько стоит: от 1500 рублей за набор.

Коробка с кучей мелочей

В ней может быть книга, забавная канцелярка и конфеты. Бомбочки для ванны, благовония и косметика. Гирлянда, свечи, снежный шар и имбирное печенье… Соберите подарочный бокс сами или закажите готовый — часто это дешевле, чем покупать всё по отдельности.

Сколько стоит: от 1 500 рублей за бокс.

Кулинарный мастер-класс

Если хотите подарить яркие эмоции, присмотритесь к кулинарным мастер-классам. Это не просто урок по приготовлению еды, а настоящее шоу от шеф-повара, вкусный ужин и новые знакомства. Отличный вариант досуга на новогодних каникулах. Можно вручить сертификат маме или свекрови, пригласить любимого или пойти с детьми.

Сколько стоит: от 2 000 рублей с человека.

Робот-пылесос

Согласно опросу Hi-Tech Mail.ru, о роботе-пылесосе мечтает 34% россиян. Один шанс из трёх, что ваш подарок обрадует! А если в доме есть дети и коты, то вероятность осчастливить семью возрастает. Дело за малым: определитесь с нужными функциями, изучите отзывы о роботах-пылесосах и сравните цены на Яндекс.Маркете.

Сколько стоит: от 10 000 рублей за популярные модели.

Авторский шоколад

Конфеты и сладости на Новый год обычно дарят детям. Авторский шоколад подойдёт взрослым, которые придирчиво относятся к составу или предпочитают необычные начинки. А ещё он очень красивый: розовый и зелёный, с жемчужинами и блёстками, с геометрическими принтами, с лепестками рододендрона, органический без сахара, сыроедческий… Выбирайте любой в инстаграме по тегу #шоколадручнойработы.

Сколько стоит: от 500 рублей за набор.

Продуктовая корзина

Если вас позвали в гости в последний момент, не идите с пустыми руками — принесите продуктов к столу. Традиционный вариант продуктовой корзины с салями, мандаринами и шампанским можно купить в канун Нового года в любом большом супермаркете. Заказать заранее — в Азбуке Вкуса или METRO.

Сколько стоит: от 3 000 рублей за корзину.

Новогоднее путешествие

Воспоминания лучше вещей, одна беда — если вы только сейчас задумались о путёвке, билетах и гостинице, их может не быть вообще или переплатите втрое. Можно поискать горящие предложения, например, на сайте Chip Travel или в пабликах Vandrouki, TRIP4YOU. Другой вариант — идите в ближайший офис туристической фирмы и «не слезайте» с менеджера: иногда планы ломаются, поездки отменяются в последний момент и есть шанс перехватить одну из таких. Сэкономите, если вылетать не перед Новым годом, а сразу после него. Со 2-3 января авиабилеты теряют в цене около 20%.

Не обязательно ехать за границу, в России происходит не меньше всего интересного, а Москва не спит никогда. Если вы настроены на приключения именно в новогоднюю ночь — проведите ее в дороге, на такое точно решится не каждый.

И не забудьте взять с собой карту Яндекс.Денег. Ей можно платить в интернете, а также в барах, кино, на дискотеках и получать кэшбэк. Перед поездкой за границу откройте и пополните счет в подходящей валюте, подключите пакет «Мультивалютные карты» и платите, не теряя на конвертации.