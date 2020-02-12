10 крутых идей для свидания в День влюблённых

Отправляйтесь в виртуальную реальность, погладьте кота, сделайте гвоздь — прочитайте эту статью и не ломайте себе голову, где и как праздновать 14 февраля. Вечер будет необычным и запоминающимся.

Тайм-кафе

Сходить вдвоём в кафе приятно, но не очень оригинально. Пригласите любимого человека в тайм-кафе — заведение, где платят в первую очередь за проведенное время. Беспроигрышный вариант в духе праздника — Зайкафе или Котокафе. Ласковые пушистые зверушки растопят любое сердце.

Сколько стоит: от 1 000 рублей за двоих.

Ферма с альпаками

Если в общении с живой природой хочется размаха, отправляйтесь на ближайшую ферму с животными покрупнее. Дружелюбные альпаки составят вам приятную компанию и подарят массу эмоций.

Сколько стоит: 2 000 рублей за двоих.

Квест в виртуальной реальности

Не хочется ехать за пределы города? Путешествовать можно и в виртуальной реальности — забронируйте VR-квест на двоих игроков.

Кстати, вовсе не обязательно бороться с толпами зомби или решать сложные логические задачки: среди вариантов виртуальных приключений есть романтические экскурсии с впечатляющими панорамными видами.

Сколько стоит: от 800 рублей за двоих.

Мастер-класс в кузнице

Интересный факт: на Руси молодожёны в начале семейной жизни заглядывали к кузнецу, чтобы тот выковал для них подкову — символ семейного счастья. Сегодня изготовить и забрать с собой на память из кузницы можно практически что угодно, например, гвоздь, вилку или украшение.

Сколько стоит: 7 000 рублей за двоих.

Урок в гончарной мастерской

Если кузница не по душе, посетите вместе гончарную мастерскую. Работать с глиной проще, а сам процесс расслабляет и настраивает на романтический лад (вспомните знаменитую сцену из фильма «Привидение»). На память останется красивая посуда, сделанная своими руками.

Сколько стоит: от 3 500 рублей за двоих.

Кулинарный мастер-класс

Судя по огромному количеству кулинарных телешоу, на кухнях всегда кипят нешуточные страсти — идеальная атмосфера для Дня Влюбленных. Так что смело бронируйте два места на кулинарном мастер-классе.

Сколько стоит: от 8 000 рублей за двоих.

Посещение батутного центра

Для неусидчивых влюбленных есть спортивная альтернатива — свидание на батутах. Ощущение легкости, возможность нырнуть в мягкий бассейн… Подобная активность вызывает позитивные эмоции не только у детей.

Сколько стоит: от 1 400 рублей за двоих.

Парное занятие в фитнес-центре

Даже в праздник не собираетесь пропускать тренировку — идите в фитнес-клуб на парное занятие. Выберите направление, в котором вы с партнером чувствуете себя уверенно, или что-то новенькое. Например, станцуйте чувственную бачату или поработайте над гибкостью, полетав в гамаке для антигравити-йоги.

Сколько стоит: 2 100 рублей за двоих.

Стрелковый клуб

Если хочется не романтики, а соревнования — скорее в стрелковый клуб.

Постреляв по мишеням, вы попрощаетесь с нервным напряжением, а заодно выясните, кто в вашей паре более меткий.

Сколько стоит: от 11 800 рублей за двоих.

Иммерсивный театр

За яркими впечатлениями идите на иммерсивный спектакль. Это шоу, зритель которого перестает быть пассивным наблюдателем: вам с партнёром придётся принимать решения, от которых будет зависеть развитие сюжета.

Такое свидание — точно не для стеснительных. Убедитесь, что вы готовы проявить себя с неожиданной стороны и под новым углом посмотреть на человека, с которым состоите в отношениях.

Сколько стоит: 5 600 рублей за двоих.

На любом свидании не помешает карта Яндекс.Денег. Ей можно платить на кассе и в интернете и получать кэшбэк. А за новенький Я.Кард можно получить 200 баллов на бонусный счёт. Закажите карту в приложении Яндекс.Денег до 2 марта — после оплаты начислим 100 баллов. Активируйте карту до 1 апреля и получите ещё 100.