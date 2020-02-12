10 крутых идей для свидания в День влюблённых

Отправляйтесь в виртуальную реальность, погладьте кота, сделайте гвоздь — прочитайте эту статью и не ломайте себе голову, где и как праздновать 14 февраля. Вечер будет необычным и запоминающимся.
Тайм-кафе
Сходить вдвоём в кафе приятно, но не очень оригинально. Пригласите любимого человека в тайм-кафе — заведение, где платят в первую очередь за проведенное время. Беспроигрышный вариант в духе праздника — Зайкафе или Котокафе. Ласковые пушистые зверушки растопят любое сердце.
Сколько стоит: от 1 000 рублей за двоих.
Ферма с альпаками
Если в общении с живой природой хочется размаха, отправляйтесь на ближайшую ферму с животными покрупнее. Дружелюбные альпаки составят вам приятную компанию и подарят массу эмоций.
Сколько стоит: 2 000 рублей за двоих.
Квест в виртуальной реальности
Не хочется ехать за пределы города? Путешествовать можно и в виртуальной реальности — забронируйте VR-квест на двоих игроков.
Кстати, вовсе не обязательно бороться с толпами зомби или решать сложные логические задачки: среди вариантов виртуальных приключений есть романтические экскурсии с впечатляющими панорамными видами.
Сколько стоит: от 800 рублей за двоих.
Мастер-класс в кузнице
Интересный факт: на Руси молодожёны в начале семейной жизни заглядывали к кузнецу, чтобы тот выковал для них подкову — символ семейного счастья. Сегодня изготовить и забрать с собой на память из кузницы можно практически что угодно, например, гвоздь, вилку или украшение.
Сколько стоит: 7 000 рублей за двоих.
Урок в гончарной мастерской
Если кузница не по душе, посетите вместе гончарную мастерскую. Работать с глиной проще, а сам процесс расслабляет и настраивает на романтический лад (вспомните знаменитую сцену из фильма «Привидение»). На память останется красивая посуда, сделанная своими руками.
Сколько стоит: от 3 500 рублей за двоих.
Кулинарный мастер-класс
Судя по огромному количеству кулинарных телешоу, на кухнях всегда кипят нешуточные страсти — идеальная атмосфера для Дня Влюбленных. Так что смело бронируйте два места на кулинарном мастер-классе.
Сколько стоит: от 8 000 рублей за двоих.
Посещение батутного центра
Для неусидчивых влюбленных есть спортивная альтернатива — свидание на батутах. Ощущение легкости, возможность нырнуть в мягкий бассейн… Подобная активность вызывает позитивные эмоции не только у детей.
Сколько стоит: от 1 400 рублей за двоих.
Парное занятие в фитнес-центре
Даже в праздник не собираетесь пропускать тренировку — идите в фитнес-клуб на парное занятие. Выберите направление, в котором вы с партнером чувствуете себя уверенно, или что-то новенькое. Например, станцуйте чувственную бачату или поработайте над гибкостью, полетав в гамаке для антигравити-йоги.
Сколько стоит: 2 100 рублей за двоих.
Стрелковый клуб
Если хочется не романтики, а соревнования — скорее в стрелковый клуб.
Постреляв по мишеням, вы попрощаетесь с нервным напряжением, а заодно выясните, кто в вашей паре более меткий.
Сколько стоит: от 11 800 рублей за двоих.
Иммерсивный театр
За яркими впечатлениями идите на иммерсивный спектакль. Это шоу, зритель которого перестает быть пассивным наблюдателем: вам с партнёром придётся принимать решения, от которых будет зависеть развитие сюжета.
Такое свидание — точно не для стеснительных. Убедитесь, что вы готовы проявить себя с неожиданной стороны и под новым углом посмотреть на человека, с которым состоите в отношениях.
Сколько стоит: 5 600 рублей за двоих.
На любом свидании не помешает карта Яндекс.Денег. Ей можно платить на кассе и в интернете и получать кэшбэк. А за новенький Я.Кард можно получить 200 баллов на бонусный счёт. Закажите карту в приложении Яндекс.Денег до 2 марта — после оплаты начислим 100 баллов. Активируйте карту до 1 апреля и получите ещё 100.