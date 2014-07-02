Блог Денег

Блог Денег

Подключение сезона: Яндекс.Деньги + AliExpress

Пост в архиве.

У нас замечательная новость: один из самых популярных интернет-магазинов в мире — китайский AliExpress — теперь принимает Яндекс.Деньги! По этому случаю наших пользователей ждёт три дня сумасшедшедшей распродажи — превью цен уже на сайте, а заказать и оплатить товары, участвующие в акции, можно будет с 7 по 9 июля.

AliExpress подключил наше платёжное решение — Кассу — так что в ближайшем будущем оплачивать заказы можно будет не только со счёта в Яндекс.Деньгах, но и наличыми (в терминалах и торговых сетях) и со счёта мобильного телефона. 

Напомним, что для покупок в иностранных магазинах по новому закону нашим пользователям требуется статус не ниже именного — так что если вы уже знаете, что хотите ухватить на распродаже AliExpress, а счёт всё ещё анонимный — поторопитесь в ближайшую «Евросеть» за идентификацией

66 комментариев
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spzhakin
21 января 2016, 05:58

подскажите пж. как именно можно оплатить заказ на Aliexpress с помощью яндекс денег?

Дарья Андрианова
21 января 2016, 05:58

В корзине нажмите «купить», заполните форму обратной связи (адрес, телефон и т.д.). А на следующем шаге выберите метод оплаты Яндекс.Деньги. Вот скрин для наглядности: http://clck.ru/9Hdvq :).
Даша, Яндекс.Деньги. 

spzhakin
21 января 2016, 05:58

огромное СПАСИБООООО

spzhakin
21 января 2016, 05:58

огромное СПАСИБООООО

rizonchik1
21 января 2016, 05:58

Написал подробно инструкцию, ознакомьтесь

abu aisha
21 января 2016, 05:58

Добрый день скажите если оплачивать Яндекс. Деньгами покупку  на AliExpress взымает ли Яндекс деньги комиссию ???

Маша
21 января 2016, 05:58

Нет, платёж без комиссии, цена в долларах списывается со счёта по курсу ЦБ+1%

abu aisha
21 января 2016, 05:58

Как понять ЦБ+1 поясните ???
Например я сделал заказ товара стоимость которого 300 рублей - сколько будет снято с Яндекс денег ???

abu aisha
21 января 2016, 05:58

 

Напомним, что для покупок в иностранных магазинах по новому закону нашим пользователям требуется статус не ниже именного — так что если вы уже знаете, что хотите ухватить на распродаже AliExpress, а счёт всё ещё анонимный — поторопитесь в ближайшую «Евросеть» за идентификацией. 

А что это значит можно подробнее ???

Дарья Андрианова
21 января 2016, 05:58

Дело в том, что на сайте Aliexpress все цены не в рублях, а в долларах. В кошельке хранятся только рубли, поэтому нужно их конвертировать. Конвертируются цены в долларах по курсу Центрального Банка + 1%, а потом списываются со счета в рублях. 
Насчет сообщения об идентификации: есть три статуса кошелька: анонимный, именной и идентифицированный. По новому закону (с 16.05) анонимные пользователи не могут совершать денежные переводы и платить в иностранных магазинах. Так что при оплате в иностранном магазине появляется рекомендация получить именной или идентифицированный статус :). 

vvodknig
27 сентября 2016, 12:54
Дарья Андрианова,
Простите, но если в алиэкспресс выбрана валюта рубли, то и счет алиэкспресс выставляет в рублях, разве не так???
Дарья Андрианова
29 сентября 2016, 12:17
vvodknig,
в 2014 AliExpress был другим ;)
abu aisha
21 января 2016, 05:58

У меня написанно статус "Анонимный" это значит что я не могу оплачивать на Ali Espresso ???

Попробовал перейти в именной а там целый допрос как будто сидишь В ФСБ - зачем системе столько данных это уже настораживает похожа на шпиона который собирает данные.

Анархист
21 января 2016, 05:58
Срочно нужен ответ. Я оплатил покупку на AlliXpress через кассу "Евросети". Товар оказался не качественным и я отправил его обратно по почте. Открыл спор о возврате полной суммы. После чего открыл "Яндекс кошелек" и попросил продавца вернуть сумму на указанный счет, в ответ продавец  попросил меня открыть счет на PayPal. Я сперва согласился, но узнав о риске и не честности продавцов решил отказаться. Вопрос как, или куда он может вернуть деньги, если изначально я оплатил через кассу "евросети"
Маша
21 января 2016, 05:58
Анархист,
привет, продавец должен сделать возврат по правилам AliExpress — не личным переводом на кошелёк или PayPal. Платёж вернётся автоматически в Яндекс.Деньги, а мы зачислим на указанный вами кошелёк.
Анархист
21 января 2016, 05:58
Маша,
Спасибо. Отсюда возникает второй вопрос, кому и как  на "яндекс" сообщить номер кошелька.
Маша
21 января 2016, 05:58
Анархист,
вам должна прийти смс: поступил возврат, для зачисления пройдите сюда и укажите номер кошелька.
Маша
21 января 2016, 05:58
Анархист,
прошу прощения, про автоматический возврат я ошиблась — коллеги подсказывают, что при оплате из Евросети вам нужно обратиться в службу поддержки Яндекс.Денег с чеком из Евросети, чтобы обработать возврат. Кроме того, если продавец предлагает возвращать деньги каким-то другим способом лично — рекомендуем открыть диспут под заказом на AliExpress.
molhyn2
21 января 2016, 05:58
подскажите как отвязать автоматический переход для оплаты яндекс деньгами от ализкспресс
Маша
21 января 2016, 05:58
molhyn2,
откуда отвязать? :) Когда вы платите за заказ — выберите другой способ, и всё.
molhyn2
21 января 2016, 05:58
Маша,
так в том то и дело что не могу выбрать, при выборе оплатить автоматически перескакивает на сайт яндекс деньги для оплаты
shell5050
21 января 2016, 05:58
Маша,
Тоже самое предлагает оплату Яндекс деньги и все. Другие виды оплаты отсутствуют. а нужно через киви оплатить пришлось новый аккаунт заводить.
shell5050
21 января 2016, 05:58
Маша,
https://money.yandex.ru/pay/select-method?scid=41283&cps_phone=0&goods_description_N=200pcs/lot lamps 5mm Ultra Bright Pure White LED Diode Round Water Clear Cool White Color 15000-18000MCD Wholesale and Retail&paymentType=&customerNumber=Igor Safonow&shopFailURL=http://trade1.aliexpress.com/order_list.htm&goods_cost_N=190.85&sum=190.85&goods_name_N=200pcs/lot lamps 5mm Ultra Bright Pure White LED Diode Round Water Clear Cool White Color 15000-18000MCD Wholesale and Retail&shopId=110953&orderNumber=1000612968243&seller_id=110953&shopArticleId=213574&shopSuccessURL=http://trade1.aliexpress.com/order_list.htm&goods_quantity_N=1
shell5050
21 января 2016, 05:58
Маша,
https://money.yandex.ru/pay/select-method?scid=41283&cps_phone=0&goods_description_N=200pcs/lot lamps 5mm Ultra Bright Pure White LED Diode Round Water Clear Cool White Color 15000-18000MCD Wholesale and Retail&paymentType=&customerNumber=Igor Safonow&shopFailURL=http://trade1.aliexpress.com/order_list.htm&goods_cost_N=190.85&sum=190.85&goods_name_N=200pcs/lot lamps 5mm Ultra Bright Pure White LED Diode Round Water Clear Cool White Color 15000-18000MCD Wholesale and Retail&shopId=110953&orderNumber=1000612968243&seller_id=110953&shopArticleId=213574&shopSuccessURL=http://trade1.aliexpress.com/order_list.htm&goods_quantity_N=1
shell5050
21 января 2016, 05:58
Маша,
Вот такую чушь открывает
sergeypavlenko1955
16 апреля 2016, 13:01
Здравствуйте! В конце прошлого года, после проблем с оплатой заказов из Крыма, первый платёж я осуществил с Яндекс -денег и теперь при оформлении заказа на Алиэкспрессе, автоматически переводят на страницу в Яндекс - деньги, не оставляя мне права выбора, Мне не всегда это удобно, В чём причина?
skitchgroks
2 февраля 2017, 12:05
У меня анологичная сетуатция как в последнем сообщении которое было проигнорирована я тоже из Крыма и тоже к АлиЭкспресс привязался Яндекс кошелёк и всё что я не пытался сделать чтобы отвезать его результата не дало! После многих писем на АлиЭкспресс мне посоветовали обратится именно к Яндекс! Так что прошу вас дать мне ответ как всё исправить!? 
YaMoneyHelp
2 февраля 2017, 13:23
skitchgroks,
отправьте, пожалуйста, последовательные скриншоты ваших действий на адрес bloghelp@yamoney.ru - все проверим и поможем разобраться в чем дело. 
Igor-k25
1 марта 2017, 22:05
А какая  комиссия?
YaMoneyHelp
2 марта 2017, 15:17
Igor-k25,
за оплату товаров и услуг напрямую с кошелька - комиссии нет :)
oplatanastiy
29 марта 2017, 22:29
Добрый день. Почему при оплате с компьютера  стоимость товара выводится в рублях и снимается ровная стоимости товара. А при оформлении заказа через моб. тел. стоимость товара выводится в у.е. и потом в руб эквиваленте отличается от стоимости в магазине?
YaMoneyHelp
30 марта 2017, 12:43
oplatanastiy,
напишите, пожалуйста, в службу поддержки, в письме отправьте номер кошелька и детали платежей - все проверим.
kanarov00
15 апреля 2017, 21:10
Выдаёт ошибку, с чем связанно?
"Что-то не так и тд"
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 12:32
kanarov00,
Напишите, пожалуйста, письмо в службу поддержки, в письме отправьте номер кошелька - коллеги все проверят.
Pavlik
16 апреля 2017, 18:12
статус именной а заплатить на aliexpress не получается пишет про ошибку и про то что что-то не так.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 12:33
Pavlik,
Отправьте, пожалуйста, подробности платежа и скриншоты в службу поддержки - посмотрим, в чем может быть дело.
viktorya.harichcko
2 августа 2017, 07:10
Взымается ли комиссия при оплате товара на AliExpress через Яндекс Деньги
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 августа 2017, 17:54
viktorya.harichcko,
за платежи комиссии нет :) 
mila76.10
18 декабря 2017, 09:49
Здравствуйте,у меня на алиэкспресс есть все виды оплаты кроме Яндекс деньги, что мне надо сделать для того чтобы отображался способ оплаты Яндекс кошелек?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 декабря 2017, 14:54
mila76.10,
уточните, пожалуйста, так со всеми товарами? 
t0mili20
18 декабря 2017, 15:12
YaMoneyHelp,
Да,так со всеми товарами(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 декабря 2017, 16:32
t0mili20,
пожалуйста, сделайте нам скриншоты и пришлите их через форму - проверим в чем дело и поможем разобраться!
t0mili20
18 декабря 2017, 20:45
YaMoneyHelp,
Вам покажется смешно, но я не знаю как делать скриншот (
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 декабря 2017, 13:03
t0mili20,
ничего страшного, вы можете воспользоваться вот этой инструкцией: 
https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/screenshot.html
rd3aau
4 января, 00:01
Оплата на Али Яндекс деньгами с виртуальной карты прошла успешно. После получения пластиковой карты сервис упорно посылает меня платить за следующую покупку на Али в терминал или кассу. Дистанционная оплата с карты не происходит. Запрос на подтверждение платежа через СМС не приходит. Может это только первые недели? Не всем же так везет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 января, 14:27
rd3aau,
нужно более детально проверить, почему не получается. Отправьте номер вашего кошелька, дату и время попытки оплаты поддержке.
exotera
21 января, 18:13
Как можно отключить яндекс кассу! Я НЕ ХОЧУ оплачивать через яндекс кассу!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января, 18:15
exotera,
расскажите, пожалуйста, почему. 
batter.alex
12 мая, 20:13
Ну вот и все, Дамы и господа. Счастье было не долгим и теперь оплата с Яндекса в других оплатах отсутствует. Кто-что может сказать по этому случаю?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 мая, 11:11
batter.alex,
не совсем поняли, не можете заплатить кошельком в Алиэкспресс? Подскажите, пожалуйста, какие трудности возникают?
batter.alex
14 мая, 18:40
YaMoneyHelp,
да просто в других оплатах Aliexpress отсутсвует выбор Yndex-денег
batter.alex
14 мая, 18:49
YaMoneyHelp,
Мало того, оплаты произведенные с карточек Мир возвращаются обратно с формулировкой "!
К сожалению,Процесс не может быть продолжен из-за неполадок в системе. Вы получите возврат средств в течение 20 рабочих дней. В случае задержки обратитесь в банк.
Просим извинения за доставленные неудобства и благодарим Вас за понимание!
Искренне,
AliExpress.com
2019.05.13 03:03
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая, 10:20
batter.alex,
отсутствие Яндекс.Денег в способах оплаты, как и возвраты платежей с карт МИР на сайте Алиэкспресс регулируются самим магазином, поэтому с этим вопросом лучше обратиться в поддержку Али. 
batter.alex
16 мая, 21:29
YaMoneyHelp,
Да они как бы попросили извинения за отказ от приема платежей, а исключение YaMoney из возможных вариантов, как бы и не заметили. На самом то деле, все вместе ущемляет права российских покупателей, на что бы надо прореагировать "ногами", но российской альтернативы нет, как нет и защиты наших потребителей от подобных ограничений ни сотрудниками YaMoney, ни сотрудниками Алиэкспресс (отсутствует какая либо обратная связь по данным проблемам) И Вам, судя по ответу, не очень то это и нужно. Грустно все это, Господа. 8-(  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая, 12:19
batter.alex,
если в Алиэкспресс не получается выбрать кошелек для оплаты товара, то вы можете выпустить виртуальную карту и оплатить товар с помощью нее.
batter.alex
18 мая, 22:37
YaMoneyHelp,
Господа, ну Вы вообще очень далеко оторвались от жизни. Я Вам  уже  неделю рассказываю о введении  Алиэкспрессом политики по ограничению приема оплаты у российских потребителей, а Вы до сих пор думаете что это какой то технический сбой или я не проверял оплату с виртуальный карточки. Ну заблокировано все, Господа, с большими китайскими извинениями. Ну включитесь уже в тему. 8-(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 мая, 17:37
batter.alex,
хм, если есть ссылка, где говорится об этом, то пришлите ее, пожалуйста — интересно посмотреть.
batter.alex
19 мая, 22:21
YaMoneyHelp,
На что ж Вам дать ссылку, на извинения и возврат средств с карточки мир, так это высылают письмо с извинениями на каждый платеж, на отсутствие выбора в качестве оплаты YaMoney-это видно только при выборе оплаты, на непринятие платежей с виртуальной карты просьба уже онлайн попытаться попробовать позже. На что ж будем ссылаться?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая, 10:43
batter.alex,
как мы уже подсказали ранее, способ оплаты настраивает сам магазин. Повлиять на это со своей стороны мы не можем, к сожалению.
batter.alex
21 мая, 22:07
YaMoneyHelp,
А одномоментную блокировку карточек виртуальных и реальных тоже Алиэкспресс настраивает?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 11:35
batter.alex,
если у вас больше не получается заплатить с карты, то расскажите, пожалуйста, об этой ситуации поддержке — проверим, в чем дело.
batter.alex
13 июня, 20:38
YaMoneyHelp,
Поддежка сообщила, что просто нет обращения от алипей ни  на привязку карты, ни на оплату с нее. И чем это помогло? Как будем лечить так называемую "техническую" ошибку
Обновлено 13 июня, 20:38
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июня, 08:16
batter.alex,
попробуйте, пожалуйста, обратиться в Али для уточнения причин.
cgims92
18 августа, 18:01
YaMoneyHelp,
Ну пока али послал крымчан якобы до осени, интересно до какой? https://www.3652.ru/news/2451256/aliexpress-prokommentiroval-sboi-v-rabote-internet-magazina-v-krymu
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 августа, 10:50
cgims92,
по работе другого сервиса не подскажем — информацию лучше уточнять в службе поддержки AliExpress.
karpukhin.1956
17 мая, 11:14
курвы какой год