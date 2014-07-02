Подключение сезона: Яндекс.Деньги + AliExpress

У нас замечательная новость: один из самых популярных интернет-магазинов в мире — китайский AliExpress — теперь принимает Яндекс.Деньги! По этому случаю наших пользователей ждёт три дня сумасшедшедшей распродажи — превью цен уже на сайте, а заказать и оплатить товары, участвующие в акции, можно будет с 7 по 9 июля.

AliExpress подключил наше платёжное решение — Кассу — так что в ближайшем будущем оплачивать заказы можно будет не только со счёта в Яндекс.Деньгах, но и наличыми (в терминалах и торговых сетях) и со счёта мобильного телефона.

Напомним, что для покупок в иностранных магазинах по новому закону нашим пользователям требуется статус не ниже именного — так что если вы уже знаете, что хотите ухватить на распродаже AliExpress, а счёт всё ещё анонимный — поторопитесь в ближайшую «Евросеть» за идентификацией.