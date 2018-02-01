Кошелёк для новичков

Люди используют больше 30 млн кошельков Яндекс.Денег. Многим наш сервис уже заменил традиционные банковские услуги: расчётные счета, переводы, безналичная оплата товаров и услуг, пластиковые карты — все эти функции есть в кошельке. Если вы не знаете, что такое Яндекс.Деньги и зачем они нужны, прочитайте этот пост: в нём мы ответили на самые частые вопросы и заблуждения.

Яндекс.Деньги — настоящие деньги или виртуальные?

Яндекс.Деньги иногда ошибочно называют виртуальной валютой. Это неверно: виртуальная валюта — это ценности, которые имеют хождение внутри какого-то виртуального сообщества, а не реальной экономики. Например, золото в World of Warcraft — это виртуальная валюта: на него можно купить оружие в игре, но нельзя легально расплатиться в обычном супермаркете или уплатить штраф ГИБДД.

Яндекс.Деньги — это электронный счёт для операций в российских рублях. Практически как счёт в банке, с той лишь разницей, что мы не банк, а НКО — небанковская кредитная организация. Как и банки, Яндекс.Деньги работают по лицензии ЦБ РФ, мы получили её в 2012 году.

Зачем нужны Яндекс.Деньги, когда есть банки?

Любой человек может открыть счёт в Яндекс.Деньгах онлайн за пару минут — на сайте или в мобильном приложении Я.Деньги. В отличие от банка, где для открытия счёта нужно прийти в отделение или встретиться с сотрудником, кошелёк доступен в любой момент — чтобы открыть его, нужен только интернет.

Кошелёк выручает, если у вас нет банковской карты, а нужно заплатить за что-то в интернете: оформить заказ в интернет-магазине, погасить штрафы или налоговую задолженность. Открыли — и сразу можно платить. А если карта уже есть, кошелёк добавляет ей скорости и безопасности: достаточно один раз привязать карту к кошельку, и вы можете платить в интернете через Яндекс.Деньги, не вводя номер карты на разных сайтах.

Кошелёк открыть так просто — значит, им пользуются всякие сомнительные личности?

Вовсе нет. Государство регулирует работу НКО и следит за оборотом электронных денег в той же мере, что и за работой банков. И ограничивает возможность пользоваться электронными деньгами анонимно. Только что открыв кошелёк, вы сможете пополнить его на сумму не больше 15 000 рублей и потратить эти деньги в российском интернет-магазине — «сомнительным личностям» тут очевидно нечего ловить.

Для всех остальных операций кошелёк нужно идентифицировать. Если у вас российский паспорт, пройдите упрощённую процедуру: укажите в кошельке данные своего паспорта. Такой кошелёк называется «именной» — у него больше возможностей, чем у анонимного.

Если вы из другой страны, или хотите ещё больше возможностей в кошельке — нужно передать данные лично: прийти в офис к нам или нашим партнёрам. После этого кошелёк получит «идентифицированный» статус.

Так государство контролирует, чтобы «сомнительные личности» не могли переводить деньги на сомнительные нужды.

Что такое карта Яндекс.Денег?

С 2016 года Яндекс.Деньги выпускают карты по собственной лицензии MasterCard. Пластиковая карта — это ещё один способ платить деньгами, которые есть в вашем кошельке Яндекс.Денег: её принимают во всём мире, с неё можно снять наличные в любом банкомате. Карту к кошельку можно заказать на сайте с доставкой по всему миру или получить на ресепшене в наших офисах.