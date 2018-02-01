Блог Денег

Блог Денег

Кошелёк для новичков

Люди используют больше 30 млн кошельков Яндекс.Денег. Многим наш сервис уже заменил традиционные банковские услуги: расчётные счета, переводы, безналичная оплата товаров и услуг, пластиковые карты — все эти функции есть в кошельке. Если вы не знаете, что такое Яндекс.Деньги и зачем они нужны, прочитайте этот пост: в нём мы ответили на самые частые вопросы и заблуждения.

Яндекс.Деньги настоящие деньги или виртуальные?

Яндекс.Деньги иногда ошибочно называют виртуальной валютой. Это неверно: виртуальная валюта — это ценности, которые имеют хождение внутри какого-то виртуального сообщества, а не реальной экономики. Например, золото в World of Warcraft — это виртуальная валюта: на него можно купить оружие в игре, но нельзя легально расплатиться в обычном супермаркете или уплатить штраф ГИБДД.

Яндекс.Деньги — это электронный счёт для операций в российских рублях. Практически как счёт в банке, с той лишь разницей, что мы не банк, а НКО — небанковская кредитная организация. Как и банки, Яндекс.Деньги работают по лицензии ЦБ РФ, мы получили её в 2012 году. 

Зачем нужны Яндекс.Деньги, когда есть банки?

Любой человек может открыть счёт в Яндекс.Деньгах онлайн за пару минут — на сайте или в мобильном приложении Я.Деньги. В отличие от банка, где для открытия счёта нужно прийти в отделение или встретиться с сотрудником, кошелёк доступен в любой момент — чтобы открыть его, нужен только интернет. 

Кошелёк выручает, если у вас нет банковской карты, а нужно заплатить за что-то в интернете: оформить заказ в интернет-магазине, погасить штрафы или налоговую задолженность. Открыли — и сразу можно платить. А если карта уже есть, кошелёк добавляет ей скорости и безопасности: достаточно один раз привязать карту к кошельку, и вы можете платить в интернете через Яндекс.Деньги, не вводя номер карты на разных сайтах. 

Кошелёк открыть так просто значит, им пользуются всякие сомнительные личности?

Вовсе нет. Государство регулирует работу НКО и следит за оборотом электронных денег в той же мере, что и за работой банков. И ограничивает возможность пользоваться электронными деньгами анонимно. Только что открыв кошелёк, вы сможете пополнить его на сумму не больше 15 000 рублей и потратить эти деньги в российском интернет-магазине — «сомнительным личностям» тут очевидно нечего ловить. 

Для всех остальных операций кошелёк нужно идентифицировать. Если у вас российский паспорт, пройдите упрощённую процедуру: укажите в кошельке данные своего паспорта. Такой кошелёк называется «именной» — у него больше возможностей, чем у анонимного. 

Если вы из другой страны, или хотите ещё больше возможностей в кошельке — нужно передать данные лично: прийти в офис к нам или нашим партнёрам. После этого кошелёк получит «идентифицированный» статус.

Так государство контролирует, чтобы «сомнительные личности» не могли переводить деньги на сомнительные нужды. 

Что такое карта Яндекс.Денег? 

С 2016 года Яндекс.Деньги выпускают карты по собственной лицензии MasterCard. Пластиковая карта — это ещё один способ платить деньгами, которые есть в вашем кошельке Яндекс.Денег: её принимают во всём мире, с неё можно снять наличные в любом банкомате. Карту к кошельку можно заказать на сайте с доставкой по всему миру или получить на ресепшене в наших офисах

140 комментариев
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qarkai
1 февраля 2018, 22:49
Когда можно будет получить «идентифицированный» статус с помощью ГосУслуг?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 13:16
qarkai,
как только такой способ появится — расскажем ;)
qarkai
2 февраля 2018, 18:54
Яндекс.Деньги,
спасибо за формальный ответ, жаль, что фактически он бесполезен. Впрочем, из следующих комментариев понятно, что это просто политика компании.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 февраля 2018, 16:50
qarkai,
может быть, найдется удобный способ идентификации из тех, что действуют сейчас: https://money.yandex.ru/id/methods ? 
qarkai
5 февраля 2018, 17:03
YaMoneyHelp,
Нет. Вашего офиса в моём городе нет, через Сбербанк идентификация не работает, к тому же мне совсем неинтересно осуществлять даже десятирублёвый ненужный перевод, а тем более платить за идентификацию бОльшую сумму в "Евросети" или "Связном".
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 февраля 2018, 16:11
qarkai,
а что не получилось с идентификацией через Сбербанк? Если выполнены все условия, всё должно быть хорошо. 
qarkai
6 февраля 2018, 16:30
YaMoneyHelp,
Пытался пройти идентификацию несколько раз с перерывом в несколько дней, чтобы исключить техническую ошибку. В ответе "Возможно, данных оказалось недостаточно или дело в технической ошибке". Каких именно данных не хватает, не позволяет выяснить политика безопасности.
Сергей Комиссаров
1 февраля 2018, 23:00
Как мне зарегистрировать мобильный кошелек?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 13:20
Сергей Комиссаров,
открыть кошелек можно по ссылке или из приложения Яндекс.Денег в 2 клика ;) Скачать приложение для iOs, android или windows. После не забудьте получить именной или идентифицированный статус, чтобы можно было переводить и платить везде. Подробнее про статусы: https://yandex.ru/support/money/identification/status.html
good.nikolashka
2 февраля 2018, 04:53
А как обслуживается карта? Какая комиссия удерживается с баланса карты, и сколько стоит обслуживание, заказ и вообще - как не уйти в минус имея карту "Яндекс. Денег" ?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 13:24
good.nikolashka,
вы один раз платите 200 рублей при заказе карты со статусом World, это включает обслуживание на три года и доставку. Уведомления об операциях на e-mail и в мобильном приложении — бесплатные. 
Снятие наличных — с комиссией 3%, минимум 100Р, то есть это карта чтобы платить, а не снимать :)

У карты сейчас нет овердрафта: если баланс нулевой, вы не сможете заплатить. Уйти в "технический" минус возможно, если например вы купили что-то за границей, и на карте не осталось денег, а на момент списания курс чуть повысился — но это не кредит, проценты не начисляются. 
Обновлено 2 февраля 2018, 13:25
Николай Сутягин
2 февраля 2018, 09:24
Когда и с а каких сумм начинают блокировать счёт, как это делают киви? И как потом его разблокировать? Часто ли такое происходит? 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 13:14
Николай Сутягин,
суммы тут ни при чём — больше установленного правилами лимита в кошелёк просто не поместится. Подробнее о том, почему кошелёк могут заблокировать, мы писали в этом посте: https://yandex.ru/blog/money/why-block
Николай Сутягин
2 февраля 2018, 17:00
Яндекс.Деньги,
Я знаю про лимиты и карта у меня есть. Меня интересует честный ответ. Если денежные средства приходят ко мне в крупной сумме, допустим 100000 р. в неделю  и я буду их снимать в банкомате, когда мне заблокируют счёт, и что делать дальше? Ну если по всей нашей стране, происходит такое, в разных банках. Если у нас законы для того, что бы "холопы"  не могли иметь большие доходы. Поэтому и спрашиваю. 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 17:37
Николай Сутягин,
о подробностях механизма блокировки счетов мы не рассказываем по правилам безопасности, все возможные способы блокировки можно посмотреть в пользовательском соглашении. Мы не запрещаем переводить на кошелёк суммы в пределах лимита.
Gordei
2 февраля 2018, 10:13
Вы делали материал о том что сделали в прошлом году, а сделайте материал о том что вы собираетесь сделать в этом

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 13:16
Gordei,
о планах мы обычно не рассказываем заранее — это политика компании :) 
Евгений
2 февраля 2018, 10:57
Планируется ли возможность регистрации кошелька для пользователей Коннекта?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 13:18
Евгений,
зарегистрировать кошелёк может любой человек :) А какие платёжные функции в Коннекте вам нужны? 
Евгений
2 февраля 2018, 14:12
Яндекс.Деньги,
Вы не правы.


При попытке создать кошелёк из под учётной записи Коннекта:


Чтобы создать кошелек, нужен другой логин
Вы зашли под логином el@lecorp.ru.
Мы не можем создать для него кошелек —
нужен логин, который заканчивается на @yandex.ru.
Если у вас уже есть подходящий логин,
можете использовать его; если нет — придумайте новый.


Иметь миллион аккаунтов на Яндексе - это плохой вариант.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 15:17
Евгений,
поняли вас, сейчас создать кошелек можно только с логином на Яндексе: @yandex
Евгений
2 февраля 2018, 15:32
Яндекс.Деньги,



>> А какие платёжные функции в Коннекте вам нужны?


В коннекте всё хорошо.


А в деньгах интересно:
- кэш-бек на остаток по итогам месяца, например
- дополнительные счета типа "Сейф" или "Резерв" как у Альфа-Банка
- реквизиты для банковского перевода в кошелёк, для получения ЗП, например
- бесплатное снятие наличных в любых банкоматах страны
- подключение карт МИР
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 17:44
Евгений,
спасибо вам, что предлагаете идеи - мы стараемся и работаем на сервисом.
- с кэшбэком у нас часто бывают акции,
- про счета - передали инфо коллегам,
- реквизиты для пополнения кошелька: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.html
- с карт МИР уже можно пополнить кошелёк, над выводом - работаем.
Руслан З.
2 февраля 2018, 14:23
Я (физлицо) успешно отправлял получателю (Юрлицо) деньги с помощью виртуальной карты "Яндекс. Денег".
Для перечисления средств мне Отправитель (то же Юрлицо) требует мои банковские реквизиты: БИК (9 цифр); Банк (Полное наименование банка); Корресп. счет (20 цифр); Расчетный счет (20 цифр) .
Как можно их узнать, если  у меня идентифицированный счет и виртуальная карта "Яндекс. Денег"?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 15:18
Руслан З.,
реквизиты для пополнения кошелька по банковским реквизитам можно взять тут: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.html
Руслан З.
2 февраля 2018, 16:20
Яндекс.Деньги,
Cпасибо!
ecashws
4 февраля 2018, 22:31
# Карту к кошельку можно заказать на сайте с доставкой по всему миру
Интересуют несколько вопросов:

1.  В ограничениях для анонимного кошелька указано
Лимит на снятие наличных с карты Яндекс.Денег - 5000 Р.  Это так или очередной фейк?
И, если это не фейк, лимит на какой период ?
2. Высылается ли карта в Казахстан
3. Есть ли у вас партнеры, через которых можно пройти идентификацию в Казахстане, Если есть, дайте ссылку или адреса.



Обновлено 4 февраля 2018, 22:32
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 февраля 2018, 18:19
ecashws,
не фейк, лимиты указаны на нашем сайте, вот тут: https://yandex.ru/support/money/fees-limits/great-cards.html - 5000 рублей можно снять в сутки. 
Карты мы отправляем в любую страну, а пройти идентификацию в Казахстане можно у наших агентов: https://yandex.ru/support/money/identification/agent-contacts.html 
Jānis Zizlāns
4 февраля 2018, 22:45
Как мне получать ,,Идентифицированный'' статус, если я из Латвий и у меня латвиский паспорт???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 февраля 2018, 18:25
Jānis Zizlāns,
в Латвии можно обратиться к нашему агенту или отправить документы для идентификации почтой
Nikita Khadzhi
6 февраля 2018, 16:31
Добрый день.У меня возникла проблема, ваша идентификация не работает для меня , я в крыму нахожусь, ввожу легальные паспортные российские данные, а мне выдаёт не получилось, ощибка в паспортных данных попробуйте в другой раз, бред все данные ввожу правильно, ваш сервис не указывает какая именно ошибка , а другие способы идентификации личности на данный момент невозможны из-за их отсутствия в крыму, посмотрите может есть решение.
satbeth75
7 февраля 2018, 09:32
Nikita Khadzhi,
я тоже с Крыма, На прошлой неделе прошел идентификацию на Яндексе, без проблем. Внимательно нужно заполнять поля и обращать внимания на пробелы, при мне, в Ялте, человек 3 раза подряд не мог отправить форму идентификации: то в цифре ошибся то не тот ИНН, то пробел, кароч одел очки сосредоточился и отправил на идентификацию данные, через 4 часа пришел ответ - все ОК, идентификация успешна
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 февраля 2018, 15:18
Nikita Khadzhi,
перепроверьте, пожалуйста, данные ещё раз - в анкете их нужно указать в точности, как в паспорте. Если вдруг опять не получится, напишите нам об этом в поддержку. 
satbeth75
7 февраля 2018, 09:23
Добрый день, по поводу перевода на карты МИР, Вернее его полного отсутствия на Яндекс деньги. Я из Крыма, здесь как вы знаете на действуют Visa/MasterCard (местные банки их не выпускают). Только МИР и карты рос.банков. Перевод на счет карты МИР с Яндекс денег, идет 4-5 дней, это просто неприемлемо! В Крыму 1,2 млн держателей карт МИР, на материке несколько десятков млн., и все жалуются на отсутствие прямого перевода с ЯД на карты МИР и долгое ожидание денег. Видимо вам выгоднее поддерживать Visa/MasterCard чем российскую платёжную систему. Скажите, разве тяжело за 2 года (существование ПС МИР) наладить переводы с ЯД на МИР? Тот же КИВИ давно и быстро наладил эту услугу. Простите если что, наболело .
 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 февраля 2018, 15:27
satbeth75,
простите, если расстроили вас :( Как мы писали выше, мы работаем над этим. Сейчас можно уточнить в банке номер счета и перевести по нему, вот тут: https://money.yandex.ru/withdraw/bank-account.xml или заказать нашу карту. 
avdeev227
7 февраля 2018, 14:35
Не могу оплатить со своего кошелька ни одну интернет услугу( Причина от Яндекса: Заплатить не получится
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 февраля 2018, 16:19
avdeev227,
а каким способом вы пробовали заплатить? 
DG-K6-1
8 февраля 2018, 23:04
У меня есть Именной кошелек, но я захотел сделать 2-ой Именной кошелек на этот же паспорт, прошли 1,5 суток, нет ответа,  что делать? 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса9 февраля 2018, 11:36
DG-K6-1,
к сожалению, сейчас анкета может проверяться с задержкой из-за того, что государственная база, в которой мы проверяем данные, временно не доступна. Если не хотите ждать, можно пройти идентификацию, например, через Евросеть: https://money.yandex.ru/id/methods
Обновлено 9 февраля 2018, 11:36
Vindenvinden
9 февраля 2018, 12:01
Добрый день. 

Меня зовут Дима, я из Минска и у меня возникла такая проблема.

У нас появилась возможность пополнять Яндекс-деньги с помощью БПС Банка.
Но возникла такая проблема. У меня идентифицированная карта, а в банке пишут что

ЕРИП: БПС-Сбербанк игры: Ошибка выполнения запроса к серверу Яндекс-Деньги - Кошелёк не найден на стороне агента (кошелёк неидентифицирован). 

В банк звонил, они говорят что это вопрос к Вам. 

Подскажите как быть в такой ситуации?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса9 февраля 2018, 15:08
Vindenvinden,
Дима, привет! У вас сохранился ответ от банка? Отправьте, пожалуйста, скриншот и номер кошелька нам на почту: bloghelp@yamoney.ru - мы проверим.
sultan271091
9 февраля 2018, 19:44
У меня нет граждансво РФ. Как мне поменять статус?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 февраля 2018, 21:22
sultan271091,
вы можете пройти идентификацию. Подробное описание всех способов есть на нашем сайте.
Максим
10 февраля 2018, 10:44
У меня не проходет Именой статус?Почему???Я уже жду 2 дня!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 февраля 2018, 21:26
Максим,
государственная система, через которую мы проверяем данные, временно не отвечает, к сожалению. Пожалуйста, напишите нам в поддержку - постараемся помочь.
yuliya-010784.dupityan
19 февраля 2018, 15:25
Открыла кошелек 17.02.2018. Сразу закинула паспортные данные, что бы получить статус Именной ( кошелек нужен только для переводов небольших сумм родителям на карту). Написано что рассмотрение займёт не больше 24 часов. Сейчас понедельник 19.02.2018. До сих пор анкета на рассмотрении. Как узнать , как долго ещё ждать? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля 2018, 19:14
yuliya-010784.dupityan,
простите, пожалуйста :( Проверка могла занять чуть больше времени из-за сбоев в работе государственной системе, которую мы используем для проверки. Сейчас уже всё в порядке! 
alexeihismatullin
19 февраля 2018, 17:00
У меня просто не проходит платёж уже сотый раз по причине технической ошибки, это нормально? Во всяком случае ужасно бесит. Звонить не могу, а писать здесь не пойму куда. Зачем нужен кошелёк, если как всегда ничего не работает?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля 2018, 19:16
alexeihismatullin,
может быть, дело в статусе кошелька? Для некоторых платежей нужен именной или идентифицированный: https://yandex.ru/support/money/identification/general.html Проверьте, пожалуйста. 
Dan Jereghi
20 февраля 2018, 18:33
а это нормально чтобы пройти "идентификацию" в Молдове стоит 15 евро ???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля 2018, 19:55
Dan Jereghi,
вы пробовали обратиться к агенту, верно? Устанавливать стоимость услуг они могут самостоятельно. 
Dan Jereghi
20 февраля 2018, 20:58
YaMoneyHelp,
да так и есть , но мне кажется что это очень дорого
duninol
20 февраля 2018, 19:08
19.02 в 12:29 мне перевели деньги на кошелёк с другого кошелька деньги до сих пор не могу получить срок перевода до 21 :02 12:29  деньги вернутся назад сумма всего-то 1700 руб и как мне быть
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля 2018, 19:58
duninol,
нашли ваше письмо в поддержку - попросим коллег скорее ответить. 
ksusha1277
21 февраля 2018, 22:55
Как прикрепить карту,если ее нет?Я нахожусь в днр.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 февраля 2018, 16:44
ksusha1277,
не совсем поняли ваш вопрос :( Если вы хотите заказать нашу карту, сделать это можно на сайте. 
Parok.ya
22 февраля 2018, 14:58
Добрый день! 8 февраля 2018 г. проходил процедуру верификации кошелька через мобильный банк Сбербанка. С карты на кошелек для этого были списаны 10 руб. Однако до сих пор кошелек числится как именной. С чем это связано? Что делать?
ETudjarova
24 февраля 2018, 10:55
Почему не могу оплатить покупку? Второй день показывает сбой из-за технической ошибки!!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 февраля 2018, 11:02
ETudjarova,
пожалуйста, напишите об этом нам в поддержку. Мы проверим, почему не получается заплатить. 
AkchaYa2451
25 февраля 2018, 18:28
Попробуем сказать о главном.
Государство контролирует, чтобы «сомнительные личности» не могли переводить деньги на сомнительные нужды - это позиция Яндекс.Денег.
А Яндекс.Деньги  гарантируют потребителям сохранность пенсий или других денег от приставов, которые антиконституционно заграбили пенсию забайкальца Вертипрахова, имеющую конституционный иммунитет?
 Вот эти вопросы главные и показывают суть власти и Яндекс.Денег.
Алексей Т.
27 февраля 2018, 10:49
Я живу в России, могу ли я оплачивать\снимать
 наличные на Украинес помощью ЯндексКарты?
Если да, по какому курсу и сколько % будут снимать дополнительно?
Обновлено 27 февраля 2018, 10:49
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля 2018, 18:57
Алексей Т.,
если кошелек именной или идентифицированный, использовать карту можно в любой стране. Конвертация в другую валюту будет по курсу Mastercard + 2.5%. 
jan50810
1 марта 2018, 23:41
Здравствуйте, зарегистрировал yandex деньги, установил кнопку на сайт. Сделали перевод меньше 100 рублей, и кнопка с сайта пропала. и не преустанавливается. Почему?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 марта 2018, 14:30
jan50810,
надо посмотреть. Отправьте, пожалуйста, ссылку на сайт и ваш номер кошелька на bloghelp@yamoney.ru.
Татьяна Араштаева
4 марта 2018, 10:17
Здравствуйте! Хочу пополнить карту в терминале сбербанка там требуется пин-код.(из 4цыфр).Я не помню старый пин-код.Как мне быть? спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 марта 2018, 19:35
Татьяна Араштаева,
если старый пин-код совсем не помните, то можно сделать новый в настройках карты на сайте: money.yandex.ru/cards
jo-lex
13 марта 2018, 14:49
Здраствуйте! На данный момент нахожусь в Р. Корея возможно ли пополнение кошелька Ю. Корейской Воной и если да то как это сделать? Спасибо! :)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 марта 2018, 15:48
jo-lex,
кошелек можно пополнить банковским переводом по реквизитам в долларах или евро - конвертация в этом случае пройдет по курсу Центробанка РФ + 2%.
Abay.Avg
14 марта 2018, 17:55
УУ меня написано ошибка кода как это понять помогите 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 марта 2018, 11:53
Abay.Avg,
пожалуйста, расскажите нам про это письмом на supp@money.yandex.ru Мы постараемся помочь разобраться. 
Данил Бочарников
17 марта 2018, 14:22
Подскажите пожалуйста почему при переводе денег на другой яндекс кошелёк выходит постоянно ошибка попробуйте позже и так постоянно 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 марта 2018, 11:48
Данил Бочарников,
если с другими платежами всё хорошо, возможно, сложности возникли у получателя. Видим, что вы уже писали об этом по электронной почте. 
sobirovy
24 марта 2018, 15:23
Примерно час назад оформил Яндекс кошелёк на номер телефона ,хотел  пополнить на 200руб . Заказал пополнение с баланса телефона -сняли  250 руб  но пополнить кошелёк не получилось,  деньги не поступили! С большой  надеждой -первый раз оформил себе электронный кошелёк Яндекс .Деньги!  Как понять -куда исчезли 250 руб.?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 14:30
sobirovy,
если вы пробовали пополнить кошелек с мобильного, пожалуйста, обратитесь к оператору за детализацией. Ещё про платеж можно написать нам в поддержку, через форму: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html или на supp@money.yandex.ru
fedor5enkooleg
24 марта 2018, 20:43
Как деньги взять ???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 14:32
fedor5enkooleg,
расскажите, пожалуйста - вы хотите пополнить кошелек? Или наоборот? 
d.fedor-6
25 марта 2018, 13:14
Как у вас сохраняются паспортные данные, что бы не попали в руки мошенников. И вообще такое возможно-ли в принципе.?
Как-то не хочется получить на них чужой кредит к примеру.

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 14:07
d.fedor-6,
данные мы храним по закону и никому не передаем. Только правоохранительным органам, по официальному запросу. Посмотреть их в кошельке тоже нельзя. 
ольга
26 марта 2018, 11:39
заказала карту яндекс денег и должна получить ее по почте-это сработает или опять обман?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 14:04
ольга,
а почему обман? Мы не обманываем наших пользователей, никогда. Карта выпускается за 5 дней после оплаты, затем мы передаем её на почту, а вам отправляем трек-номер, чтобы следить за доставкой. 
Рустам Абраев
4 апреля 2018, 22:56
Спасибо я сегодня прошел идентификации спасибо что дали разрешение
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 апреля 2018, 15:05
Рустам Абраев,
:) 
NggQggN
8 апреля 2018, 23:15
Здравствуйте! Часто и подолгу работаю в ЕС. Сообщите пожалуйста, возможна ли доставка в страны ЕС Вашей карты? Если это возможно, то как это происходит? Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля 2018, 13:08
NggQggN,
да, это возможно :) Вам просто нужно указать актуальный адрес при заказе на сайте: https://money.yandex.ru/cards/yacard
NggQggN
9 апреля 2018, 13:17
Возможно ли получение Вашей карты через почтоматы в ЕС, и сколько будет стоить доставка в данном случае? Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля 2018, 16:31
NggQggN,
к сожалению, так не получится, карты мы отправляем только почтой. Подробнее об этом рассказали на сайте. 
gatecom
12 апреля 2018, 00:13
Яндекс деньги это деньги или титульные знаки, как Вебмани, например?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 апреля 2018, 12:27
gatecom,
ответили на этот вопрос в посте :) В кошельке хранятся российские рубли. 
gkoleinikov
23 апреля 2018, 19:05
Как долго длится идентефикация?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 13:53
gkoleinikov,
а каким способом вы её проходили? Например, в Евросети можно пройти её за несколько минут, а идентификация через Сбербанк может занять несколько дней. Все подсказки есть в разделе "Помощь", на сайте. 
Юрий
27 апреля 2018, 21:12
Скажите почему во всех банках смс приходят с одного номера а у вас одних с двух разных? Пополнение счета с одного а траты с другого? Это не удобно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля 2018, 16:27
Юрий,
привет, у нас тоже скоро будет один номер ;)
Юрий
6 мая 2018, 14:25
YaMoneyHelp,
Это радует :)
planetavopasnosti
1 мая 2018, 12:00
Я прошёл идентификацию в московском офисе,получил пластиковую карту.Попробовал её  активировать и не получается.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2018, 17:12
planetavopasnosti,
в конверте с картой есть инструкция по активации карты - если что-то вдруг не получится, пожалуйста, напишите нам об этом через форму.
Ivan.pronin15
16 мая 2018, 14:39
Добрый день. Как я понял, с анонимного кошелька перевести деньги на карту нельзя? 
Тогда есть какой то способ, чтобы снимать деньги именно с анонимного счета? И как, картой яндекс? Может ещё как-то? Благодарю

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 мая 2018, 18:00
Ivan.pronin15,
да, вы можете снимать наличные с карты, а ещё - оплачивать покупки в российских магазинах. 
abramax9
20 мая 2018, 07:46
Не могу перевести деньги. Заблокировали кошелёк, о чём узнала при звонке в техподдержку. Помочь ничем не могут, причин не знают, на моё письмо не отвечают. Как добиться того, чтобы у меня была возможность вывести СВОИ  деньги из вашего сервиса?!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 10:56
abramax9,
коллеги уже ответили вам - посмотрите, пожалуйста. 
abramax9
20 мая 2018, 13:23
YaMoneyHelp,
к сожалению, ваши коллеги только сообщили, что система анализирует сотни операций, ей что-то показалось подозрительным, поэтому нужно ждать несколько дней, ибо они ничем помочь не могут. У вас какие-то проблемы с сервисом или в чём причина, я не понимаю? Зачем вы работаете, если не можете предоставить надлежащего сервиса? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 15:01
abramax9,
это значит, что сейчас проходит проверка и вам действительно нужно просто дождаться, когда всё будет готово - вы можете повторить попытку чуть позже, всё должно получиться. Следить за безопасностью пользователей - наша обязанность перед законом. Вы можете почитать об этом подробнее вот тут: https://yandex.ru/blog/money/why-block
M66403698l
20 мая 2018, 15:21
Мне  все ещё не прислали карту. Распечатала отчет об отслеживания с почтовым индексом - 12772123243170. Операция последняя от18,05. Напишите мои действия. Если можно проследите  дайте отчет последних операций.


YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 16:41
M66403698l,
к сожалению, информация на сайте Почты не всегда быстро обновляется, но как видим - сегодня уже есть изменения. 
Умар Джамалудинов
23 мая 2018, 00:16
Umar
Павел
31 мая 2018, 13:55
Здравствуйте! Для пластиковой карты написано: "Наличные без комиссии, 10 000 ₽ / мес"  Это значит, что в месяц на карте должно быть минимум 10 000 рублей в месяц? Если нет, то что это значит?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 14:31
Павел,
это значит, что идентифицированные пользователи могут снимать в банкоматах такую сумму каждый месяц без комиссии :) 
S9509880378
5 июня 2018, 10:33
А если я отправила деньги на карту другому человеку, а он спустя 2 - 3 недели утверждает что деньги так и не пришли. На кошельке у меня тоже этих денег нет. Возможно что обманывает. Можно ли как то вернуть эту сумму обратно на мой кошелек? Что нужно сделать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июня 2018, 16:20
S9509880378,
пожалуйста, напишите про этот перевод нам в поддержку, будем разбираться. 
olga.logvinencko
5 июня 2018, 17:38
Здравствуйте! Не могу с Кошелька перевести деньги на  банковскую карту . Обращалась в службу помощи , попросили сообщить ФИО,  пробуя снова  переводить, потребовали некоторые паспортные данные, и  в результате  - 
                 Платёж не прошёл
Возможно, это был временный сбой — просто попробуйте снова.
Буду пробовать снова и снова, а  а ответе напишите что была уж! очень активность большая.
Это что и как и когда уже  перевести можно? Благодарю.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 июня 2018, 16:32
olga.logvinencko,
проверили переписку - видим, что уже всё хорошо. Простите за неудобства, пожалуйста. 
igorkomisov
4 июля 2018, 15:17
Здравствуйте.Как пройти идентификацию в Донецке (ДНР)?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июля 2018, 12:24
igorkomisov,
в Донецке можно отправить документы почтой или обратиться к нашим агентам - попробуйте, пожалуйста. 
an4ous0
14 июля 2018, 11:23
Добрый день. Хотелось сделать из анонимного кошелька именной, ввожу данные паспорта - миллион раз это делалось, и каждый раз выдает, что какая-то ошибка. Перепроверяю данные паспорта российского - все верно. В чем дело? ИНН тоже введен был. Или надо обязательно СНИЛС? самое обидное, не пишут, какая именно ошибка, я триста раз ввожу одно и то же, все паспортные данные по буковке сверяю. в чем же дело?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 июля 2018, 17:17
an4ous0,
нужно посмотреть, почему так. Напишите нам, пожалуйста, с номером кошелька на supp@money.yandex.ru
denis408867597
2 августа 2018, 08:00
Скажите пожалуйста какие у вас есть гарантии  что деньги могут не исчезнут со счета?ну например система "глюканула"и раз в место 50тыс покажет 20тыс и потом как докажешь что у вас с системой что то не так.Одим словом, нет гарантий что система прям сто процентов будет работать.Все может случиться 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа 2018, 12:46
denis408867597,
таких "глюков" быть не должно :) Мы, как и банки, работаем по лицензии ЦБ РФ и следим за безопасностью. 
ebcanadian
6 сентября 2018, 16:09
С идентификацией семяжный тупой совковый маразм. Через Сбербанк иностранцев не идентифицируют (хотя перевод в 10 рублей с карты сняли). Офисов в городе Краснодар нет. В салоне Евросети возьмут 300 рублей и потребуют нотариально заверенный перевод паспорта, который в этом городе стоит 1200 рублей. Но вершина и апогей маразма - в салон Евросети надо приходить ДО ОТКРЫТИЯ и занимать очередь, потому что по их утверждению, мудилы из Яндекса разрешают им идентифицировать ПЯТЬ КОШЕЛЬКОВ В ДЕНЬ. После 12:лет жизни в Канаде, принципиально не пойду сранья стоять в очереди и записывать номерок на запястье, разве что посмеяться над этим дерьмом... Буду использовать PayPal или кошелек криптовалют. Удачи с прекрасной моделью бизнеса!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 сентября 2018, 13:57
ebcanadian,
извините за задержку с ответом.
Требования к процессу прохождения идентификации регламентируются российским законодательством. Мы работаем по лицензии ЦБ РФ и обязаны их соблюдать. Понимаем, что это может быть неудобно, но мы обязаны соблюдать закон.
slipknotthomson
9 декабря 2018, 11:32
До сих пор не проходит идентификация кошелька с 02.12(Причина - замена старого паспорта на новый). Заполнил  на сайте - не помогло
Уже отправил сканы напрямую, в ответ вчера прислали, что проблема решена. Где? Кошелек заблокирован. Сколько терпеть это можно?? Или ждете специально, чтобы я пришел в офис и заплатил 300 рублей? БЕЗУМИЕ СПЛОШНОЕ! Ужасное обслуживание! Доверия к вам постепенно сводиться к 0! Не ожидал от яндекса такого!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 декабря 2018, 16:15
slipknotthomson,
нашли ваше обращение - попросили коллег ответить быстрее.
Иванов А.
17 декабря 2018, 07:22
Здравствуйте. Я хочу сменить статус кошельков на именной на двух почтах, но по одному паспорту. Это возможно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 декабря 2018, 09:47
Иванов А.,
да, вы можете указать свои данных на обоих кошельках - или пройти идентификацию :)
Иванов А.
18 декабря 2018, 21:03
YaMoneyHelp,
Спасибо)
Клавдия Юнг
4 января, 13:16
Оплатила через яндекс кошелек триколор тв. Зачисление не произошло. Оператор яндекс кошелек говорит, что надо подождать 2-3 дня. Обалдеть это что за сервис?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 января, 14:42
Клавдия Юнг,
пожалуйста, подскажите номер вашей заявки в поддержку. Увидеть его можно в теме писем от коллег. Если ещё не писали, отправьте номер вашего кошелька и детали оплаты через форму. Всё проверим.
wwwarelik
14 марта, 21:16
В феврале у меня экспроприировали остаток денег из кошелька, написав чушь всякую... 2 года деньги там лежали... Теперь нет . Не пользуйтесь, они правила потом придумают...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 марта, 14:20
wwwarelik,
у нас есть плата для неактивных кошельков. Она списывается, если вообще не пользоваться кошельком 2 года. О первом списании мы предупреждаем за месяц в письме. В этот момент плату можно отменить, если провести любую операцию или через поддержку. Информация есть на сайте: https://money.yandex.ru/page?id=523738
Бадрутдинов Мурад
20 марта, 11:39
Нужно ли указывать яндекс деньги или яндекс карту в декларации о доходах/расходах госслужащего?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 марта, 16:36
Бадрутдинов Мурад,
да, нужно.
anna.anna.lapina88
1 апреля, 16:02
YaMoneyHelp,
Здравствуйте подскажите пожалуйста чтото я читаю читаю не могу понять откуда берется лимит ,и за что платить надо
Обновлено 1 апреля, 16:03
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 апреля, 13:51
anna.anna.lapina88,
вы про какой лимит?
irina.br.ot
2 апреля, 16:25
Ужас,  никогда не пользуйтесь Яндекс кошельком, если нет гражданства РФ. Вы никогда не сможете забрать  или перечислить свои деньги.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 апреля, 19:20
irina.br.ot,
а вот и нет. В анонимном статусе можно платить в российские сервисы и снимать наличные с карты Яндекс.Денег. Подробнее про статусы. Для всего остального статус нужно повысить. Идентификация — это требование закона, мы работаем по лицензии ЦБ РФ и обязаны его соблюдать.
Удалённый пользователь
27 апреля, 23:26
Если есть паспорт, то яндекс деньги теряет актуальность он становится не нужен. У вас один вариант-либо вы находите способы пользоваться вами без паспорта, либо вас ждёт банкротство. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля, 09:34
м? С анонимным статусом можно платить в российских магазинах, но если у вас уже есть паспорт (обычно его выдают с 14 лет — зависит от страны), то в кошельке сразу можно указать его данные, чтобы увеличить лимиты.
Михаил Лагунов
1 мая, 07:08
У меня есть номер яндекс кошелька я могу его привязать к этому Аккаунту?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая, 15:36
Михаил Лагунов,
на одном аккаунте может быть открыт только один кошелек. 
khaybulov.55
3 июля, 19:03
Осваиваюсь работать с ЯД. У меня не получилось вывести деньги на карту виза Почта банка. В принципе это возможно?
likabibika20527
сегодня, 09:59
Здравствуйте. Спасибо за Яндекс кошелёк, который не работает. Только зарегистрировали кошелёк(не тот, с которого я сейчас пишу) и привязали карту, так постоянно выдаёт ошибка при переводе денег. В тех поддержке уже день разбираются. А перевод был срочный! И такое выскакивоало не только у меня, а и у многих знакомых. В общем, спасибо вам за такой "быстрый" и "удобный" сервис как Яндекс Кошелёк. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндексасегодня, 10:22
likabibika20527,
подскажите номер переписки с поддержкой, пожалуйста — посмотрим в чем дело.