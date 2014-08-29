Блог Денег

Блог Денег

Яндекс.Деньги вводят абонентскую плату для заброшенных кошельков

Пост в архиве.

С 25 сентября у нас заработают новые условия обслуживания для неактивных пользователей: если счёт не используется больше двух лет, с него будет списываться абонентская плата — 270 рублей в месяц (если на счёте ноль, деньги не списываются). Тем, кого это может коснуться, мы уже отправили письма с инструкциями и пояснениями. Понимая, что по этому поводу не могут не возникнуть вопросы, мы решили сразу на них ответить. 

В Яндекс.Деньгах, как и в любом другом финансовом сервисе, есть пользователи, когда-то открывшие счёт, а потом забросившие его. Чем дольше счёт неактивен, тем нам сложнее поддерживать его в порядке: важные юридические и технические решения — например, переход Яндекс.Денег в статус НКО или защита счёта от мошенников одноразовыми SMS-паролями — невозможны без участия владельца кошелька. Взвесив все издержки и риски, связанные с заброшенными счетами, мы пришли к необходимости ввести для них абонентскую плату.

Многие финансовые сервисы заранее «страхуются» от таких издержек обязательной абонентской платой для всех пользователей. Мы выбрали другой путь: для тех, кто действительно пользуется Яндекс.Деньгами — а это большинство наших пользователей — обслуживание счёта останется бесплатным.

Как не пропустить момент, когда ваш кошелёк станет «неактивным»? Во-первых, два года — и ни одного платежа, перевода, пополнения — это всё-таки очень редкий случай. Во-вторых, если это случилось — мы обязательно заранее, за 30 дней до первого списания, предупредим вас об этом в письме (на адрес электронной почты, привязанный к кошельку). И подскажем, что делать: заплатить за телефон, помочь благотворителям, перевести деньги на карту, в другой кошелёк, любым другим способом использовать деньги — или просто подтвердить свою активность, кликнув по ссылке из письма. Дату вашей последней операции в любой момент можно посмотреть в истории — и если с тех пор прошло почти два года, вы знаете что делать.

254 комментария
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embz
21 января 2016, 05:55

напишите тогда как избавиться от вашего кошелька.

А то я никак не могу в настройках найти "удалить свой кошелек"

Елена Б.
21 января 2016, 05:55

Я тоже сейчас искала эту возможность - нет такой опции!

 

Маша
21 января 2016, 05:55

Можно просто оставить ноль на счету — абонентская плата не будет списываться в «минус». Чтобы закрыть счёт, нужно написать заявление у нас в офисе или написать в службу поддержки (support@money.yandex.ru). 

amelanin
21 января 2016, 05:55

Я давным давно, ещё при переводе в НКО отклонил новое соглашение и писал в техподдержку просьбу удалить кошелёк - однако кошелёк до сих пор висит и получил письмо счастья. 

Буду постепенно переводить привязанные к емайлу сайты на gmail а когда переведу удалю почтовый ящик. Ибо чем дальше, тем яндекс становится хуже и хуже.

Маша
21 января 2016, 05:55

В службе поддержки вам, должно быть, прислали заявление, которое нужно заполнить и передать в офис? Именно это нужно сделать, чтобы закрыть счёт.

amelanin
21 января 2016, 05:55

Нет. Никакого заявления, я просил отвязать емайл на яндексе от яндекс денег если надо могу прислать переписку она вроде сохранилась... 

вот что я просил:

Прошу закрыть мой счёт *********6192 в системе ЯД в силу непринятия мной ваших условий и отвязать данный счёт от моего e-mail находящегося на Яндексе.

 

Но его так и не отвязали... Мало того, в ЯД случайно зашёл по ссылке из письма счастья, но соглашение с ЯД в 2012 году я не принимал, а следовательно мне должно было снова выдать окно о том что я должен принять соглашение.

 

Маша
21 января 2016, 05:55

Просто подскажите номер обращения в службу поддержки. Окно с предложением принять соглашение действительно должно быть, если не принимали.

Sosiska
26 октября 2016, 12:49
Елена Б.,
На вопрос как удалить счет яндекс деньги мне поддержка прислала заявление, которое надо заполнить, нотариально (!!!) заверить и выслать им на абонентский ящик! Сегодня они вводят абонентскую плату и говорят что не будут нас загонять в минуса, а с выходом нового "соглашения" мы уже будем, по всей видимости, обязаны платить. Лучше сегодня потратить на нотариуса 2к и потихоньку переходить на другой сервис.
Яндекс.Деньги
26 октября 2016, 13:00
Sosiska,
мы просим прислать нотариально заверенные документы, т.к. хотим убедиться, что остаток с кошелька забирает владелец — это только в случае, если кошелёк не идентифицирован. 
Sosiska
26 октября 2016, 13:21
Яндекс.Деньги,
если я идентифицирую кошелек, то я смогу его удалить без нотариуса подписи на заявлении? или как-то быстрее? у меня кнопка "удалить" появится?
Яндекс.Деньги
26 октября 2016, 19:08
Sosiska,
удалить кошелёк можно через службу поддержки. Отправьте, пожалуйста, номер кошелька и ссылку на ваш комментарий на bloghelp@yamoney.ru — проверим и ответим вам.
Хатуль Мадан
21 января 2016, 05:55

Забавно, лежит длинная привлеченка, а за нее еще надо и платить. Банки за такое борются, а здесь и даром не надо. Интересно, у ваших "финансистов" голова на плечах или что-то другое?

 

И еще. Это вы должны платить за то, что у вас деньги лежат.

Андрей
21 января 2016, 05:55

Я тоже в шоке, если честно. А если у меня банковская карта привязана? Пока ее яндекс не "обнулит", так и будут списывать? И еще, откуда такая дикая сумма в 270 рублей в день?!

Маша
21 января 2016, 05:55

С карты абонентская плата, конечно же, не может и не будет списываться. 270 рублей не в день, а в месяц.

Андрей
21 января 2016, 05:55

Учитывая, что официальная техподдержка ЯД оставила мое второе письмо без внимания, спрошу Вас, Мария.

Предположим, что я два года и более не пользуюсь денежными средствами на балансе. Операции провожу с привязанной карты.а) Является ли операция с привязанной карты- "активностью" счета ?б) При "обнулении" баланса возможны ли операции с привязанной карты?с) Возможно ли фактически избежать удержаний, имея привязанную карту и нулевой баланс счета? При необходимости платя с карты. Кошелек же при этом не удаляется? Другими словами: на балансе: ноль. На привязанной карте : ХХХХ р. Хоть три года никаких операций, но при необходимости платеж с привязанной карты пройдет успешно. Реальной целью данной акции является "обнуление" мелких лицевых счетов или  их последующее закрытие? При каких условиях происходит "одностороннее "закрытие кошельков?
Маша
21 января 2016, 05:55

а) да

б) да

с) да

 

Введение абонентской платы не ведёт к закрытию счёта, если на счёте ноль — с ним просто ничего не происходит. Владелец счёта может продолжить им пользоваться или закрыть его (для этого нужно подать заявление в офисе или прислать почтой — запросить заявление можно сейчас в службе поддержки). Пока что возможности закрыть счёт без бумаг — одной кнопкой — нет.

dear-dr
21 января 2016, 05:55

Маша, а если у меня 72 копейки торчат на счету - с ними что делать? Они никуда не переводятся, даже на мобильник минимум 2 руб. 

Ранее кошельком пользовался часто, сейчас как-то необходимость отпала (уже 5 лет прошло). С одной стороны, не хочу удалять кошелёк, мало ли - пригодится ещё. С другой стороны - 270 руб. в месяц тоже как-то непонятно, зачем мне так уж нужно платить.

Я правильно понимаю, что мне дёргаться не надо, и если с меня и спишут - то те самые 72 копейки, и не более?

Маша
21 января 2016, 05:55

Да, правильно.

dear-dr
21 января 2016, 05:55

Ну и чудненько! спасибо! 

opera811
21 января 2016, 05:55
Вы правильно понимаете - Y украдёт Ваши 72 копейки. И ещё у сотен тысяч человек. И не факт, что по 72 копеек с человека... На Новый Год собирают чтоли?
Артём
23 января 2017, 06:56
opera811,
хоть ты и давно писал, просто с одного ресурса по ссылке сюда перешёл. Я Яндексу поневоле "подарил" 100 рублей. Не с этого аккаунта. Общался тогда с поддержкой, безрезультатно. Я не москвич, живу далеко от столицы. Предлагали что-то нотариально заверять (а это тысячи рублей + письмо). Плюнул.. платёжный сервис стараюсь избегать. Использую очень редко, если нет других вариантов. Хотя почта и в целом сервисы нравились. Думаю наварились неплохо на этих манипуляциях с "абон.платой" (как-будто у нас европа или япония, где процент берут за содержание средств на счетах). Я тогда не мог восстановить пароль платежный, хотя был уверен в нём, просто не пользовался очень давно, а смс тогда нельзя ещё было сбрасывать пароль.
lpop
16 января 2018, 18:43
Артём,
Меня вот смущает, что они могут так и в минус списывать ссылаясь на соглашение, потом в суд - прибыльное дело. Молодцы. Украли 750 рублей у меня :(
Артём
16 января 2018, 18:53
lpop,
Там был выше вопрос - натновый год собирают чтоли? Нет, оказалось на гражданство Мальты сооснователь Яндекса собирал, судя по свежим новостям. А дают его за сумму от миллиона евро.. с нищих по копейке - топменеджеру миллиард. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 15:18
Артём,
абонентская плата покрывает риски и издержки, связанные с неактивностью. За такие кошельки мы несём ответственность - техническую, правовую и финансовую. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 15:20
lpop,
если на балансе 0, списаний не будет. Если вы не планируете использовать кошелек, его можно просто закрыть. 
skeber.kv
19 июня 2018, 16:57
opera811,
давайте тогда я вам дам в пользование те 72 копейки а вы их будете всю жизнь хранить, начислять на остаток процент по ставке рефинансирования, капитализирую ежемесячно полученные немалые средства, и еще уведомляйте меня по почте об остатке и будте готовы по первому требованию с техподдержкой доказать что вы ничего не напутали в своих расчетах ))) 2 года бездействия на кошелке это несерьезно, это значит вам эти 72 копейки нафиг не сдались, а кто то будет реестры хранить ...
opera811
20 июня 2018, 16:33
skeber.kv,
1 - это МОИ копейки. когда удалю кошель - значит мне пофиг. 2 - всё считают боты. им почти пофиг : 20 млн кошельков или 50 млн.


Щас у меня 50 копеек битков лежит. тоже без активности давно. конфисковать? "Схерали?"


Тема давно протухла.
femist1981
26 июля, 03:20
YaMoneyHelp,
у вас тут нет пункта удалить кошелек нахрен навсегда! Вы украли у меня полторы тысяч рублей и опять предлагаете пользоваться вашим сервисом? Нетушки. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 июля, 20:28
femist1981,
что случилось? Подскажите, пожалуйста, номер вашего кошелька или номер запроса в службу поддержки.
В настройках кошелька, внизу есть кнопка "Хочу удалить кошелёк". 
ndrugov
21 января 2016, 05:55

Дык ето, положи ёщё 5р. и потом на телефон 5р.72коп.

andrew-murray
21 января 2016, 05:55

Яндекс - скажем дружно - *** нужно!

amelanin
21 января 2016, 05:55

Перед тем как так сказать - вспомните к чему вы привязывали яндекс-почту... Некоторые сайты увы не позволяют почту регистрации сменить.

Андрей
21 января 2016, 05:55

Андрей, я с вами где-то согласен, но давайте подумаем без эмоций. А что собственно произошло? Вот на моем примере. На балансе: 10 рублей, я ими не пользуюсь, потому что есть привязанная карта. Привязанная карта-это  в т.ч. те же яндекс деньги, только без комиссии. Хотите-сегодня это яндекс деньги. Завтра-то пейпал. "Балансовые" деньги при привязанной карте фактически не нужны. "Карточные" деньги под списание как я понял, не попадают, срока бездействия не имеют.

С закрытием счета через заявление с нотариальным удостоверением, согласен-геммор, но юристы сказали-надо, значит надо.

Так что лично я, разобравшись в ситуации, совершенно спокойно к ней отношусь. Надо, так надо.

TehnObzor
21 января 2016, 05:55

Назвать статью надо было -  "Яндекс нашел способ грабить граждан"

Elena
21 января 2016, 05:55
TehnObzor,
Самое то- меня грабанули на 2 штуки с обоих кошельков при том
skeber.kv
19 июня 2018, 17:00
Elena,
а если у вас там 2 штуки, почему вы ими с 2014 года не пользовались? и зачем вам 2 кошелька если вы ни одним не пользуетесь 2 года? что то мутная Елена ))
serge05
21 января 2016, 05:55

Молодцы ребята, в изобретательности не откажешь. Нашли способ прибрать  крукам все эти копейки, остающиеся на счетах.  Бизнес "по-русски" называется. Браво!

shumnijkot
21 января 2016, 05:55

Зачем, интересно, это сделано? 

Во сколько обходится яндексу содержание моих скромных остатков на своем счету? Не думаю же, что в минус.

Пожалуй, не буду пользоваться кошельком. Не люблю жлобство.

rosalco
21 января 2016, 05:55

Да вы оказывается, воры:) Ну удачи вам в ваших начинаниях.

Накосика Сукасена
21 января 2016, 05:55

То есть следующий шаг — ежемесячной "абонентской платой" уводим баланс счета в минус. Проценты, суд, приставы.

Закрыть счет без нотариуса невозможно, нотариус стоит ≈1000р, плюс DHL из наших краев ≈3000р.

Твари. Сдохните.

Маша
21 января 2016, 05:55

Нет, это не так. Если на вашем счёте ноль — абонентская плата вас вообще не касается.

Накосика Сукасена
21 января 2016, 05:55

Значит завтра коснется. 

Или послезавтра. После очередной волны очередного кризиса "хочуденег".

Это же Сбербанк...

Маша
21 января 2016, 05:55

Нет, это Яндекс.Деньги, а не Сбербанк =) Абонентская плата вводится не для того, чтобы обирать и обижать пользователей, а для того, чтобы минимизировать риски и издержки по действительно заброшенным кошелькам. И мы прямо здесь, в этом блоге (не говоря уже о письмах) честно предупреждаем всех, предлагаем разные варианты, нам дорог каждый «живой» пользователь. 


А вы пользуетесь Яндекс.Деньгами? Или у вас как раз был заброшенный счёт?

Накосика Сукасена
21 января 2016, 05:55

"Мальчик, девочка... Какая в ж. разница?"©

У меня есть заброшенный счет. Который стал таковым после мошенничества ЯД с кошельком моего френда.

И почему-то я не вижу волшебной кнопки "УДАЛИТЬ СЧЕТ НАХРЕН" пока в умах эффективных сберовско-яндексовских менеджеров не возникла идея обложить заброшенные кошельки каким-нибудь налогом.

Потому что все что мне нужно (и даже Директ) я оплачиваю через Webmoney — они до конфискации без суда еще не додумались...

Маша
21 января 2016, 05:55

Сейчас работаем над тем, чтобы кнопка появилась. 

James.Devivan
21 января 2016, 05:55

Неужели? Наконец-то! )))

StellarWind
21 января 2016, 05:55

Ну так яндекс же имеет право в одностороннем порядке менять тарифы, и кто сказал что через некоторое время нельзя будет внести новые изменения и уводить уже обнуленные данным изменением кошельки в минус. А дальше все как писал уважаемый  japancars-perm

k.tengri
10 января 2017, 13:47
Маша,
долго что-то работаете!!! Ввести это хрень много ума не потребовалось? А довести до ума - сил не хватило????
Мне вообще никаких извещений не приходило. Так и не узнала бы об этой обдираловке, если бы не забрела на собственный кошелек. 
У меня только один вопрос: почему вы не требовали нотариальных подтверждений (да и вообще подтверждений хотя бы личности), когда регистрировали кошелек? Теперь вам вдруг понадобилось подтверждение.
Яндекс.Деньги
10 января 2017, 16:51
k.tengri,
многим пользователям достаточно анонимного статуса, чтобы пополнить кошелёк и оплачивать покупки в российском магазине — по законодательству для таких операций подтверждение личности не нужно. Если пользователь хочет отправлять переводы, платить в магазинах по всему миру — в этом случае потребуются паспортные данные, для таких операций в сервисе есть именной и идентифицированный статус. 
Владислав
25 августа 2017, 20:36
Маша,
что то очень долго работаете. Кнопки нет до сих пор. Уже 3 года прошло.
Написал в вашу техподдержку. жду ответ. 
раньше кошельком пользовался достаточно активно, но после взлома и отказа Яндекса сделать хоть что то и, соответственно, потери денег, пользоваться перестал.
Осадок остался очень негативный. А сегодня еще и письмо с абонентской платой. 
Если бы не привязка многих сайтов к почте, удалил бы аккаунт полностью. 
Хотя... может и ну их нафиг, те сайты? Если у вас дальше пойдет такая политика, будем прощаться.
lpop
16 января 2018, 18:47
Владислав,
Меня тоже грабанули, опасно это, так вот спишут в минус и скажут что был акцепт договора и я обязан платить.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 15:26
lpop,
как мы уже подсказали, списания в минус быть не может. Наше пользовательское соглашение (и все его прошлые версии) есть на сайте, в открытом доступе. 
Dovmontiy
21 января 2016, 05:55

Маша, скажите, пожалуйста, а куда ЯД планирует направить отобранные таким способом деньги? С каждого неактивного кошелька остатки если списать, сумма получится неплохая. Ведь, в сущности, вы ставите людей в безвыходную ситуацию, когда забрать остаток, получается, почти невозможно. Значит, на эти деньги уже есть планы. Хорошо бы, раз руководство ЯД опять все решило за нас, пользователей, и поставило перед фактом, то хоть бы эти средства пошли на развитие сервисов или на благотворительность, а не на строительство очередных домиков для руководства и покупку дорогостоящих автомобилей.

 

И еще один вопрос. Что происходит со счетом ЯД, если пользователь удаляет аккаунт в разделе Паспорт? И куда уходит остаток средств со счета ЯД при удалении аккаунта?

Маша
21 января 2016, 05:55

Те, кто не может забрать остаток — могут продлевать активность счёта письмом в службу поддержки или кликом по ссылке на сайте. Поэтому если у владельца счёта есть хозяин, и счёт на самом деле не заброшен — то и абонентской платы не будет.

Если просто удалить экаунт в Яндексе — счёт заблокируется и останется ждать распоряжений владельца. 

Dovmontiy
21 января 2016, 05:55

Так вы и не ответили по поводу назначения. Очевидно, что будет ряд пользователей, которые не востребуют небольшие суммы. Вот я - один из таких, потому что ради маленьких сумм со старых неидентифициорванных счетов, которые были открыты еще в программе интернет кошелек, я не стану проходить всю процедуру перевода их в веб интерфейс. И куда вы планируете деть мои оторбанные "абонентской платой" деньги? Ну пусть бы это было, раз вы ставите пользователей в такие условия, какое-то благое дело.

 

Скажем, может быть разработчики наконец-то удосужатся сделать в приложении для ипад возможность работы одновременно с несколькими счетами? Очень неудобно каждый раз выходить из одного аккаунта и заргужаться в другой для работы со своими кошельками.

 

И еще одно новое старое пожелание - сделать возможной привязку к одному номеру телефона большего количества кошельков ЯД.

Маша
21 января 2016, 05:55

Какого-то специального назначения у денег, вырученных с абонплаты, нет, это просто небольшая часть выручки. А улучшение продуктов — то, чем занимается вся разработка Яндекс.Денег. Кстати, предложение по поводу iPad можно прямо им направить — mobile@money.yandex.ru. По поводу привязки большего количества счетов к счёту — сейчас обсудим. А сколько у вас кошельков, чтобы понимать, о каком "большем" количестве лично вы говорите? :)

Dovmontiy
21 января 2016, 05:55

Что касается iPad, то этот вопрос уже задавал ранее. Как помню, специалист ответил (здесь же, в блоге в комментарии к какой-то из тем), что не заинтересованы в данный момент в такой работе. Так что вряд ли к моему мнению кто-то из разработчиков прислушается.

 

То же самое относилось и к предложению сделать бесплатной (без абонентской платы) смс уведомление о операциях, что, по моему мнению, способствовало бы повышению безопасности. А так приходится довольствоваться уведомлениями по электронной почте, которые не всегда сразу приходят.

 

По поводу привязки. Мне было бы удобно иметь возможность к одному номеру мобильного телефона привязать хотя бы 10 кошельков. То есть когда у вас более одного счета, управлять счетами становится просто неприятно, потому что приходится логиниться каждый раз отдельно под каждый счет.

 

А пожелание общего плана - сделать возможным к одному логину яндекс открывать не один, а несколько счетов ЯД, а также закреплять за одним логином несколько уже ранее открытых счетов. Что б не нужно было проходить идентификацию отдельно по каждому счету. Знаю, что сейчас есть возможность "наследовать" идентификацию от счета к нескольким другим счетам, но все равно это не очень удобно заводить отдельные логины. К тому же, "наследование" работает не для всех идентифицированных кошельков.

 

Еще одно пожелание - для карт ЯД с возможностью бесконтактных платежей повысить лимит этих самых платежей. Часто попадаю в такие сиутации, когда кассир сразу пытается провести бесконтактный платеж и получает отказ. Средства списываются с карты, а возвращаются с задержкой. Поэтому когда кассир сразу пытается по карте провести платеж уже по чипу, денег может не счете и не хватить.

 

Приходится каждый раз предупреждать, что б кассир при покупках покрупнее проводил их по чипу, не пользуясь технологией бесконтактных платежей.

 

В общем, это мои размышления не по теме.

 

Кстати говоря, вот еще вопрос. Скажите, а каким образом вы уведомите владельцев кошельков, открытых в программе интернет кошелек, не переведенных в веб интерфейс? Вот у меня есть такие счета, на какой адрес электронной почты я получу сообщение о том, что по этим счетам будет выставляться абонентская плата? Получается, вы будете с таких "невостребованных" счетов списывать средства без какого-либо уведомления владельцу?

Маша
21 января 2016, 05:55

Предложения забрала на обсуждение, спасибо. По поводу уведомлений по счетам, открытым в программе — уведомление будет показываться при запуске программы.

Маша
21 января 2016, 05:55
По поводу карты — хотим расспросить вас подробнее по поводу сценарий "деньги списываются, возвращаются с задержкой". Вы могли бы прислать номер счёта и первые+последние 4 цифры карты, с которой это происходит, на smm@yamoney.ru? Спасибо.
hamakot
21 января 2016, 05:55

По поводу карты отправил вам ответ письмом на указанную электронную почту. 

Абонентская плата вводится не для того, чтобы обирать и обижать пользователей, а для того, чтобы минимизировать риски и издержки по действительно заброшенным кошелькам.

Так вот, интересно, какая судьба ждет эти средства? Предположим, существует N количество кошельков с остатками, которые не будут востребованы пользователями. После введения абонентской платы, очевидно, эти кошельки будут обнулены, а средства собраны на какой-то счет.

Так, может быть, ЯД поделятся информацией о том, куда они потом будут направлены. Думаю, вопрос вполне уместен, ведь это же не доход от вашей деятельности, не комиссия за внутренние платежи или за вывод средств, не выгоды, которые вы получаете от работы с партнерами. Это, фактически, деньги пользователей, которые по той или иной причине люди не могут забрать в определенный им временной промежуток. Мало ли, у кого по какой причине нет возможности следить за новостями ЯД и смотреть свои кошельки, читать электронную почту.

Мне кажется, что пользователи, к которым и я отношусь, имеют право знать, на что будут потрачены их, пусть копеечки и рублики, но тоже, как говорится, деньги. Как уже писал, у меня есть именно такие старые кошельки, когда офис ЯД еще базировался через проходную банка Таврический на Радищева. И там есть остатки, ради которых я не стану тревожиться.

Но мне интересно знать, раз вы не планируете обижать и обирать ваших пользователей, так на что планируете потратить наши деньги? Лично на мой взгляд, было бы уместно, если уж никак иначе нельзя оставить копеечные остатки на счетах, то хотя бы поступить порядочно и, собрав эти средства (не очень уж и большие), направить их нуждающимся.

Маша, как вы считаете?

Маша
21 января 2016, 05:55
Я ведь вам выше уже ответила на вопрос о том, куда пойдут деньги. Думаю, что предоставленный пользователям выбор, предупреждение за 30 дней — это и есть «порядочно» в данной ситуации. Слово «обирать» тут по отношению к действиям компании мне кажется не очень справедливым =(
Dovmontiy
21 января 2016, 05:55

Приятно был удивлен, когда мне начали приходить смс уведомления о операциях по счету. Смс инфоормирование подключилось сразу по нескольким счетам и совершенно бесплатно до конца года - ваших рук дело?

;-)

Будет ли эта возможность сохранена и дальше, на будущие года?

Маша
21 января 2016, 05:55
Нет, не моих — но у нас бывают акции по подарочному SMS-информированию. Когда срок акции заканчивается — вам придёт уведомление, и опция будет отключена.
ays110380
26 июля 2016, 06:08
Маша,
конечно "не очень справедливо"... это откровенное воровство яндекса денег, не принадлежащих ему. на каком основании вы присваиваете себе право распоряжаться чужими деньгами? ЭТО ВОРОВСТВО!!!
kuiriale
21 января 2016, 05:55

Я надеюсь, вы, Маша, напишете, сколько вы таким "честным" способом насобираете денег?

Когда получила ваше "письмо счастья", честно говоря, думала, что это фишинговое письмо. Не может нормальная компания заниматься таким! А потом как-то все на свои места встало, это же "бизнес по-русски" с логикой "вам же все равно эти копейки не нужны". 

Я очень постараюсь впредь с вашей компанией больше дела не иметь. 

gogagrak
21 января 2016, 05:55

Сколько? - Да очень много! У меня только 1270 р. украли, а сколько таких, как я. Специально положил деньги на всякий случай, мало ли чего быстренько оплатить, а тут захожу в почту и читаю какой-то БРЕД. Я даже представить себе не мог, что такое возможно!!! Открыл кошелек, а там х.. ночевал. Перевожу все деньги с других кошельков на вебмани и ЧАО яндекс. Вы меня обидели, так-то не делается. За год ваше обслуживание встанет в 3240 р. тому, кто еще не успел увидеть ваших " писем счастья". Чем больше денег отберёте - тем больше клиентов потеряете. Вы сделали очень не дальновидный шаг. Прощайте!

vsgladyshev
21 января 2016, 05:55

Вы раз в 6 месяцев почту читаете?

Артём
23 января 2017, 07:09
vsgladyshev,
представьте себе, есть и такие люди. Есть те, у кого ящик не основной и он его раз в году вообще проверяет. А есть те, кто заходит, видит там кучу огроменную спама и находит только то, что ему нужно и выходит (коллега такой есть). 
ivlnsk
21 января 2016, 05:55

да заберите эти копейки на заброшенном счету, не жалко!

как вы были догоняющими Вебмани, так ими и останетесь.

"а десять старушек - уже рупь! (с)"

tarasav.igor
21 января 2016, 05:55

Доброго времени суток!
Маша, я нахожусь в РБ подскажите как расторгнуть договор и вернуть остаток средств на счете.
Если нужно писать заявление, скиньте пожалуйста заявление и нструкцию.
Буду очень благодарен.(-1)

 

Маша
21 января 2016, 05:55

Игорь, привет, вы можете этот запрос в саппорт продублировать? Я его там поймаю и пришлю (для верности можно сюда номер обращения процитировать).

tarasav.igor
21 января 2016, 05:55

Маша, рад что вы ответили так быстро. Приятно видеть что все таки есть люди, которые работают оперативно.

Ситуация такова. Прошел индефикацию пользовался себе наздоровье и тут бац заблокировали исходящие операции, а буквально до этого за сутки снимал деньги. Прислали ответ мол нужно что то подтвердить опять "зачем я использую яндекс деньги", вот номер тикета 2014082633000206.
Исходя из последнего ответа в тикете пришол к выводу что нужно закрыть счет и вернуть свои деньги, так как жалко потраченого времени и денег на юридические услуги, а еще последние изменения по обонентской плате шокировали и я создал новый тикет с просьбой закрыть счет и вернуть деньги 2014090133016771

Скорее всего это была ошибка по блокировке моего кошелька, может сотрудники что - то не допроверили или "забили" как у нас это обычно и бывает, но разблокировки так и не увидел( Хотя был бы рад еслибы все решилось полюбовно.

Так что у меня два тикета:
- 2014082633000206 - блокировка ( будет сдорово если все таки это ошибка и кто то что - то не проверил, а прислал автоматический ответ )
- 2014090133016771 - закрытие счета и возврат средств ( актуален если прошлый тикет не ошибка )

Буду благодарен за помощь:-)

Маша
21 января 2016, 05:55
Игорь, не забыли, сейчас коллеги ответят.
tarasav.igor
21 января 2016, 05:55

Маша, так и не ответили.
Печально:-( 

Маша
21 января 2016, 05:55
Как так? Ответ ушёл в 17:25 в тикет 2014090133016771
tarasav.igor
21 января 2016, 05:55

Нет у меня ответа.
Просто нет и все. Если есть сомнения разрешаю проверить свою почту:-(

Может вы мне уже сюда тогда напишите или просто скиньте письмом на почту.

Но это мрак(

Маша
21 января 2016, 05:55
Игорь, проверьте, пожалуйста, ящик tarasav.igor на Яндексе. На всякий случай и спам проверьте. Я ещё раз лично написала вам в переписку по тикету.
tarasav.igor
21 января 2016, 05:55

Проверил, все равно нету.

:-(

Маша
21 января 2016, 05:55
Заколдованный круг какой-то :( Написала вам из личной почты.
tarasav.igor
21 января 2016, 05:55

Все, пришло(+1) Очень рад.
Ответ вам отправил.

abraginfrance
21 января 2016, 05:55

Как я могу пользоваться своим яндекс-кошельком, если 2 года назад мне взломали мою почту и изминили мне платежный пароль, в восстановлении доступа мне было отказано, а на счете у меня лежит только 10 рублей!

Маша
21 января 2016, 05:55
Если вы обращались в службу поддержки по этому поводу, ваш счёт скорее всего сейчас заблокирован. Вы можете либо подать заявление на восстановление доступа к счёту, либо дождаться обнуления счёта и закрыть его письмом в службу поддержки.
abraginfrance
21 января 2016, 05:55

Мне от этого не легче! Я спрашивал про абонентскую плату, которую вы собираетесь с меня списывать списывать каждый месяц, что вы с меня спишите, если у меня на счете только 10 рублей?

Маша
21 января 2016, 05:55
Спишутся 10 рублей.
abraginfrance
21 января 2016, 05:55

А потом списания продолжатся, уйдет в долги и я буду еще вам должен?

Маша
21 января 2016, 05:55
Нет. Если на счёте ноль — так и будет ноль. Более того, если на счёте ноль — его можно закрыть без бумажного заявления в офисе.
ScorpionGhost
21 января 2016, 05:55

В заявление ЦБ, сказано, что абонплатна не противоречит закону РФ, но там ничего не сказано про тех пользователей, которым был ограничен доступ яндексом. Вот на этом мы и сыграем в довесок. "Красавцы"! А еще есть ФАС и парочка других компаний, жадных на большие штрафы :)

emany-ru
21 января 2016, 05:55
Эх Маша шош за дерехтора то у вас там. Пицот рублей оттяпали на старом кошельке. Вроде копейки а неприятно. Тем кошельком не пользовался с 2009. Письмо только щас увидел был отьездах.
Ну и напоследок закрываю аккаунты на яндексе 8 аккаунтов с годовым оборотом примерно 4 милиона рубликов. Кстати мои партнеры тоже соскакивают с яндекса. Ой яндукс скора бедный будит. Гыг всегото изза питифана лишились ребята дохода.
Маша
21 января 2016, 05:55

Очень жаль это слышать :( А миллионные обороты и партнёры — это вы про обычные кошельки для физлиц говорите, верно? Для бизнеса у нас вообще есть профессиональные инструменты, может, они вам больше подойдут? :)

zov1992
21 января 2016, 05:55

предлогаю еще ввести абонентскую плату за пользование поиском "Яндекс". Маша, в момент когда я заводил счет, в условиях договора я не видел ничего про абонентскую плату. И согласие на новый договор не принимал, и ничего подобного мне не приходило.

Маша
21 января 2016, 05:55

Олег, если вы не получили письмо — значит, ваш счёт в порядке, и не нужно беспокоиться об абонентской плате. Письма получили те, кто не пользовался счётом уже два года, и для кого абонентская плата «наступит» через месяц. Кроме писем, если счёт становится неактивным, на каждой странице Яндекс.Денег для этого кошелька появляется большой информер в шапке — там можно просто нажать ссылку, чтобы подтвердить, что счёт используется и нужен, и абонентская плата списываться не будет. То есть даже платить не обязательно, просто дать нам знать, что счёт не заброшен.

В пользовательском соглашении есть пункт о том, что НКО может изменять тарифы на обслуживание — уведомляя об этом пользователей через публикацию нового пользовательского соглашения (что и было сделано 28 августа). Как видите, мы не прячем нововведение за мелким шрифтом — вы же из блога об этом узнали заранее, верно? 

Если вы не захотите пользоваться счётом дальше на таких условиях (хотя бы раз в два года совершать платёж хотя бы на одну копейку)  — просто сообщите в службу поддержки, что хотите закрыть счёт. 

anmort
21 января 2016, 05:55

 

Размер абонентской платы — 270 руб. в месяц, но не больше, чем есть на счете. Привязанных к счету карточек списания не коснутся.

Ваш баланс — 0 руб. 28 коп. Можно пополнить его или потратить любую сумму на что-нибудь полезное. Не готовы сделать это прямо сейчас — отложите списание абонплаты. Забыли свой пароль — напишите службе поддержки.

Если вы никак не откликнетесь, после 25 сентября мы спишем с вашего счета0 руб. 28 коп.

 

Вы не задавитесь такими-то деньжищами? 

 

Это позор, Яндекс.Деньги. C точки зрения пользователя такой шаг, такое письмо, такие условие - вопиющий русский бизнес. 


Я надеюсь, сообщество как следует оценит такой ход, ставящий вас на один уровень с мыло.ru и этим фрилансерским сайтом. Даже гипотетическое использование сервиса теперь исключено.

SergayLasarev
21 января 2016, 05:55

:-PПозор Яндексу! Подавитесь моими 9 рублями, что есть на кошельке

tarasav.igor
21 января 2016, 05:55

Добрый день!
Маша, видать вы про меня забыли:-(

 

Маша

вчера, 19:55

Игорь, привет, вы можете этот запрос в саппорт продублировать? Я его там поймаю и пришлю (для верности можно сюда номер обращения процитировать).

 

tarasav.igor

изменено вчера, в 21:14

Маша, рад что вы ответили так быстро. Приятно видеть что все таки есть люди, которые работают оперативно.

Ситуация такова. Прошел индефикацию пользовался себе наздоровье и тут бац заблокировали исходящие операции, а буквально до этого за сутки снимал деньги. Прислали ответ мол нужно что то подтвердить опять "зачем я использую яндекс деньги", вот номер тикета 2014082633000206.
Исходя из последнего ответа в тикете пришол к выводу что нужно закрыть счет и вернуть свои деньги, так как жалко потраченого времени и денег на юридические услуги, а еще последние изменения по обонентской плате шокировали и я создал новый тикет с просьбой закрыть счет и вернуть деньги 2014090133016771

Скорее всего это была ошибка по блокировке моего кошелька, может сотрудники что - то не допроверили или "забили" как у нас это обычно и бывает, но разблокировки так и не увидел( Хотя был бы рад еслибы все решилось полюбовно.

Так что у меня два тикета:
- 2014082633000206 - блокировка ( будет сдорово если все таки это ошибка и кто то что - то не проверил, а прислал автоматический ответ )
- 2014090133016771 - закрытие счета и возврат средств ( актуален если прошлый тикет не ошибка )

Буду благодарен за помощь

dimashornikov
21 января 2016, 05:55

вебмани рулят!

vsgladyshev
21 января 2016, 05:55

иногда лучше жевать http://habrahabr.ru/post/234969/?utm_campaign=email_digest&utm_source=email_habrahabr&utm_medium=email_week_20140902&utm_content=link2post#comment_7914443

kalibrov
21 января 2016, 05:55
У меня на кошельке 300 р. зависли, уже с 22.11.2007 лежат там. Я не могу ими воспользоваться т.к. забыл платёжный пароль и кодовое слово. Каким образом мне восстановить доступ? Активно пользуюсь почтой привязанной к этому кошельку, но для операций с яндекс деньгами пришлось  завести новый аккаунт отдельный(
Маша
21 января 2016, 05:55
А счёт у вас идентифицирован?
kalibrov
21 января 2016, 05:55
Вы имеете ввиду привязан ли он к номеру телефона или подтверждён какими то паспортными данными?
Я как-то писал запрос в службу поддержки по этому поводу, мне сказали что необходимо прислать заказное письмо(бумажное!) на какой-то адрес в Москве, с каким-то заявлением заверенным нотариально! Это не смешно ли, мне это все дороже обойдётся чем те 300 руб. которые там зависли. Неужели нельзя решит эту проблему как-то проще? Ладно уж там 300 руб. не жалко даже, пусть сгорят, но просто хочется пользоваться яндекс.деньгами их основного аккаунта. Я могу прислать электронное письмо скан страницы паспорта с фамилией, датой рождения и т.д. тем более моя фамилия полностью совпадают из названием моего email адреса.
Маша
21 января 2016, 05:55
К сожалению, в случае с анонимным счётом, у которого потерян пароль, забыт код восстановления, не привязан телефон — электронного письма и сканов недостаточно для восстановления доступа к счёту (их может прислать кто угодно, согласитесь). Второй пароль — помимо пароля к Яндексу — нужен именно для защиты денег, отдать доступ к деньгам владельцу только одного пароля — было бы нарушением базовых правил безопасности, тех, что мы гарантируем пользователям, открывая счёт.

Заверить подпись у нотариуса в РФ стоит 100 рублей. Может быть, кто-то из ваших друзей и знакомых мог бы передать пакет с заверенным заявлением на восстановлением доступа?
Lenchi-2009
21 января 2016, 05:55

А вам не кажется что вы должны платить проценты за хранение денег на ваших счетах?

У вас там кто такой умный, кто решил что можно не только не платить процент, НО и вовсе украсть остатки средств?!

у меня там всего 7 рублей, я про них и забыла давно, мне их и нежалко забирайте и не подавитесь смотрите. С миру по нитке как говорят.... эх яндекс..ПОЗОР

Маша к вам это конечно не относиться, а к вашему руководству с пустыми головами.

vladimir-shibaev
21 января 2016, 05:55

Ну хоть хорошо что предупреждают заранее, а не как Акадо, в одностороннем порядке повысили плату в несколько раз... О чем узнаешь только когда пришла платежка за комунальные услуги ( где и числится этот платеж)... 

SHOOOTER666
21 января 2016, 05:55

Вот уж никак не ожидал такого цинизма со стороны ЯД. Это ж надо додуматься в одностороннем порядке, не получив даже подтверждения (согласия) клиента "пилить" деньги через абоненстскую плату. Прислали просто письмо на почту, которое я даже сразу и не увидел среди остальных писем, хотя могли бы и смс прислать т.к. есть телефон при регистрации. Более того, даже не снять остаток средств т.к. ЯД требует принять их ультимативные условия в одностороннем порядке. Вы уверены вообще что это ваше "воровство" законно ? Я уже не говорю ни о какой лояльности с вашей стороны.
p.s. Написал письмо с просьбой пояснить ситуацию, но ответов нет уже неделю !!! Сами то письма читаете вообще или только средства "воруете" ? 

Маша
21 января 2016, 05:55

Почему в одностороннем? Вы же, открывая кошелёк, приняли пользовательское соглашение, по которому Яндекс.Деньги вправе устанавливать и изменять тарифы с уведомлением об этом пользователей.

>>Более того, даже не снять остаток средств т.к. ЯД требует принять их ультимативные условия в одностороннем порядке.

Вот тут не очень понятно. Если у вас есть кошелёк — значит, условия вы уже приняли, верно? А почему тогда не снять остаток средств?

SHOOOTER666
21 января 2016, 05:55

>>Яндекс.Деньги вправе устанавливать и изменять тарифы с уведомлением об этом пользователей.

Да, все верно, ЯД вводит новые правила в свое соглашение чуть ли не раз в месяц, которые тут же вступают в силу после публикации на сайте НКО. Получается что клиент должен просто "ночевать" у вас на сайте, что бы не пропустить новой редакции, да еще и в 3х дневный срок письменно отреагировать, если есть вопросы.

Весь цинизм и заключается в "уведомлении", т.е. ЯД даже не удосужился получить подтверждение о прочтении, отправить повторное письмо или еще проще, уведомить тем же смс (телефон указан при регистрации) о том что бы пользователь своевременно ознакомился с новыми правилами. В свою же очередь ЯД требует от клиентов другого подхода к уведомлению в свой адрес, на бумажном носителе, заверенных нотариально, да еще и обеспечить получение (для примера п.8.1.3.) Ответ прост, ЯД это не нужно и не удобно т.к. многие изменения направлены "против" клиента и в случаи его своевременной реакции ЯД не сможет пилить тот же кошелек через абонентскую плату (узаконенное через пользовательское соглашение "воровство" малоактивных кошельков, другого названия тут не подобрать).

>>Если у вас есть кошелёк — значит, условия вы уже приняли, верно? А почему тогда не снять остаток средств?

Верно, соглашение я принимал когда открывал кошелек, а сейчас оно уже не действительно т.к. нужно принять уже новое соглашение, которое, как я уже говорил, штампуется практически каждый месяц.

p.s. вчера снова звонил в так называемую тех.поддержку по т. 8 800 555 80 99, где в очередной раз посылают клиента писать письма, аргументируя тем что по тел. никакой информации не даем )))))) Только вот забава, с момента моего письма от 25/10 уже прошло больше недели и судя по всему ждать ответ нужно в рамках п.8.4. (до 30 календарных дней).

Что можно тут добавить, - Браво !!! Все для клиента !!!

Маша
21 января 2016, 05:55
Простите, всё равно непонятно, почему вы считаете, что деньги снять нельзя: соглашение вы приняли ещё в момент создания кошелька, а изменения в нём вступают в силу с момента публикации без акцепта (то есть "принимать уже новое соглашение" вам как раз не нужно), вы можете воспользоваться любым доступным вам способом вывода денег, можете потратить их в магазинах, можете нажать на кнопочку и отсрочить списание абонентской платы.

По поводу службы поддержки — да, к сожалению, сейчас срок ответа по некоторым темам достигает 7 дней, и служба поддержки изо всех сил работает над исправлением этой ситуации. Если вы подскажете номер обращения — я попрошу коллег ответить вам как можно скорее. И, в любом случае, приносим извинения за задержку с ответом.
SHOOOTER666
21 января 2016, 05:55

Маша, видимо Вы сами не пользуетесь подобным "сервисом". Даже чтобы отправить деньги на мобильник, невозможно нажать кнопку "подтвердить" без установки галочки "принимаю условия". Собственно что мне и пришлось сделать чтобы перекинуть остаток средств, надеюсь это делал последний раз, с таким сервисом (во всех отношениях) ничего общего более иметь не хочу ! Что касается заявки, не вижу смысла писать ее номер т.к. уже звонил два раза в службу поддержки (одно название..., идет 15й день ожидания) где в очередной раз обещали отреагировать на запрос, да собственно и ответ уже понятен. Надеюсь "украденные" подобным способом деньги клиентов хоть пойдут на улучшение обслуживания остатка вашей клиентской базы, которая, с таким подходом, будет только сокращаться (закон бизнеса). А Вам отдельное спасибо, что хоть тут кто то читает посты.   

toth
21 января 2016, 05:55

Здравствуйте, Мария.

Не пользовался я-с.почтой полгода, я-с.кошельком года три. Но не считаю счёт заброшенным и не видел предпосылок чтобы сервис, использующий мои деньги имел в связи с ними риски и издержки. Зашел в почту и удивился. На счету осталось 34 рубля, пропало 810 рублей. Хочется понять какие издержки и риски вы избежали уменьшив сумму моего счета?

Искусственность ( почему 2 года неиспользования, почему 270 р/месяц, почему не до нуля или ниже нуля) введенных правил предполагает для порядочного сервиса возможность исправиться в спорных ситуациях.

Вообще, хотелось бы узнать имена и должности "министров финансов я-са", которые выдвинули и протолкнули такое "прогрессивное" решение.

Стоят ли полученные деньги приобретенной... точнее потерянной репутации всех сервисов под вывеской Яндекс?

И стоит ли ожидать чуда, честного возврата я-ксом денег?

Вопросы не риторические, хотелось бы получить на них ответ.

Маша
21 января 2016, 05:55

Здравствуйте, очень жаль, что вы пропустили все наши предупреждения о введении абонентской платы и списаниях.

Распространённое представление о том, что компания "использует ваши деньги" и зарабатывает на них, как классические банки зарабатывают на депозитах/кредитах, всё-таки ошибочно: Яндекс.Деньги зарабатывают на платежах, если платежей не происходит — то и зарабатывать не на чем. К сожалению, более подробно рассказать здесь в комментариях об операционных рисках и издержках на поддержание неиспользуемых счетов я не вправе — это коммерческая тайна :(

Чтобы остановить списания абонентской платы, достаточно совершить любую операцию. Или просто отсрочить списание абонентской платы, написав в службу поддержки. Ну и если вы не считаете свой кошелёк заброшенным — было бы здорово указать в управлении кошельком тот e-mail, который вы регулярно проверяете — ведь это основной способ получения сообщений о вашем счёте.

Сожалеем, что вы узнали о введении абонентской платы слишком поздно и это оказалось неприятным сюрпризом, мы постарались сделать всё, чтобы оповестить об этом и владельцев неактивных счетов, и всех наших пользователей: новые правила были опубликованы открыто и для всех на сайте в конце августа, тогда же вышел этот пост.

toth
21 января 2016, 05:55

Мария, я не знаю где Вы увидели мое утверждение о том что компания зарабатывает на моих деньгах (кроме безосновательного списания "абонплаты" с моего счета). Я уверен что вы прочитали всё сообщение, но не понял почему не можете ответить на содержащиеся в нём вопросы. Несколько  лицемерно звучит утверждение о ваших секретных рисках, если обратить внимание что пропало 96% МОИХ денег с открытого у вас счета и деньги эти перешли к вам. Если вы уверены в правильности ваших действий, что мешает честно написать имена ваших менеджеров, принимавших решения и обосновать, например, почему поддерживать счёт 844 рубля для вас рисковано и затратно, а счёт в 34 рубля вполне приемлем и не затратен? Пока вы не смогли меня переубедить что действия ваших менеджеров нанесли ущерб репутации Яндекса (не только в моих глазах) и моему кошельку. Я думаю логичнее Вам отвечать не что я мог сделать, если бы... а конкретно ответить на вопросы и желательно вернуть деньги.

toth
21 января 2016, 05:55

Мария, Вы считаете что списать деньги, отшутиться, а потом игнорировать и не отвечать на конкретные вопросы это правильная модель поведения, которая сейчас принята для Яндекса и его сотрудников? )

 

Если в действиях яндекса по списанию есть разумное зерно, то это не сложно его обосновать. Я не про пункт в лицензионном соглашении, по которому Яндекс имел право вести себя непорядочно. Можно было воспользоваться этим правом, можно оставаться порядочным. Если Вам не понятны мои вопросы, могу написать их ещё один раз. Надеюсь, в яндексе найдётся всё. Даже время ответить на мои вопросы (не просто отвлеченный  ответ на сообщение, а ответ на вопросы).

Маша
21 января 2016, 05:55

>>я не знаю где Вы увидели мое утверждение о том что компания зарабатывает на моих деньгах

Извините, если я неверно поняла вот эту вашу фразу: «не видел предпосылок чтобы сервис, использующий мои деньги имел в связи с ними риски и издержки»

Мне понятны ваши вопросы, и я постаралась вам ответить на них максимально подробно и содержательно. К сожалению, я не могу вам помочь с информацией о сотрудниках Яндекс.Денег или операционных расходах компании.

toth
21 января 2016, 05:55

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется что мои вопросы требуют ответа. И то что Вы на них так и не ответили значит только то, что надо или найти сотрудников компании, которые смогут ответить (не важно в блоге или письмом), или компания либо её сотрудники считают нормальным использовать непорядочные способы получения денег, не утруждая себя даже объяснениями.

Маша
21 января 2016, 05:55

Попробую ещё раз, последовательно.

Хочется понять какие издержки и риски вы избежали уменьшив сумму моего счета?



Логика решения, конечно же, вытекает не из частной ситуации с конкретным кошельком, а из общей: все компании, работающие с финансами, стараются сократить количество неактивных счетов — некоторые вводят абонентскую плату за обслуживание счёта для всех изначально, другие берут её постфактум за неактивность – например, как сотовые операторы или другие платежные сервисы. Тем не менее, Яндекс.Деньги стараются дать пользователям все возможности, чтобы этого избежать и достаточно времени для того, чтобы решить, какой из вариантов наиболее подходящий – за месяц информируя пользователя о том, что через 30 дней с его кошелька будет списана абонентская плата.

Стоят ли полученные деньги приобретенной... точнее потерянной репутации всех сервисов под вывеской Яндекс?


Мне очень жаль, что эта ситуация повлияла на ваше отношение и к другим сервисам Яндекса. Списания - не самоцель. Мы даём достаточно времени для того, чтобы можно было потратить деньги на кошельке с пользой или отложить списание. И значительная часть пользователей воспользовались этим. Те, кого затронуло именно списание абонентской платы – единицы процентов. И нам очень жаль, что вы оказались в их числе ☹

И стоит ли ожидать чуда, честного возврата я-ксом денег?



К сожалению, пользовательским соглашением процедура возврата абонентской платы не предусмотрена :(

Вообще, хотелось бы узнать имена и должности "министров финансов я-са", которые выдвинули и протолкнули такое "прогрессивное" решение.


Решение о введении абонентской платы принято компанией, а не отдельным человеком, и согласовано на всех уровнях управления.

toth
21 января 2016, 05:55

Мария, Вы стараетесь общими словами обойти проблему. Вот смотрите сами - я прошу фамилии, Вы пишите что их много. Прекрасно! Вам не стыдно принять подобное решение, так почему вы стесняетесь опубликовать список людей, принявших его? Я прошу Вас написать обоснование, которое с Ваших слов должно было появиться при обсуждении и утверждении на нескольких уровнях ( в нормальных компаниях, я думаю мы оба причисляем Яндекс к их числу). Почему именно летом, в период отпусков, почему 270 рублей, почему 2 года неиспользования… Не буду продолжать пока дальше,  потому что Вы используете нечистоплотный приём - выбираете тот вопрос на который хотите ответить, проигнорировав основные. И, честно говоря отвечаете не совсем по существу. Мне так кажется. Вы скрываетесь за безличным "все компании, работающие с финансами", "на всех уровнях управления", но это не ответ. Если я приведу пример компании у которой находятся мои 10 рублей на счету без движения 6 лет ( а это противоречит Вашему утверждению), то значит Вы меня вводите в заблуждение нечестным ответом (Мне незачем держать интригу, в отличии от Вас – это Сбербанк)? Вы не дали мне возможности тратить МОИ деньги. Учитывая что Яндекс-почта находится в вашей компании при желании проверить мои слова. Деньги вы можете вернуть не как возврат абонентской платы, а как ошибочный платеж. Как-то неудобно даже такие элементарные советы давать компании, работающей с финансами. Признавать свои ошибки – это удел смелых. Яндекс – найдётся все. Что будем искать? Честность, справедливость, смелость? Или мелочь по карманам пользователей?

toth
21 января 2016, 05:55

Мария, не могу понять Вашу перевернутую логику. Я предполагал, что у Яндекса есть обоснование действий, Вы же усиленно доказываете своими словами и способами ответа, что главное для Яндекса - это законное основание забрать чужие средства. Прекращая отвечать Вы подтверждаете , что Яндексу предпочтительней прочитать про свои действия такие отзывы ( напишут и замолчат, а деньги оставим себе):

"А вам не кажется что вы должны платить проценты за хранение денег на ваших счетах?

У вас там кто такой умный, кто решил что можно не только не платить процент, НО и вовсе украсть остатки средств?!... не подавитесь смотрите. С миру по нитке как говорят.... эх яндекс..ПОЗОР" ,

"Позор Яндексу! Подавитесь...",

"Это позор, Яндекс.Деньги. C точки зрения пользователя такой шаг, такое письмо, такие условие - вопиющий русский бизнес. 

Я надеюсь, сообщество как следует оценит такой ход, ставящий вас на один уровень с мыло.ru и этим фрилансерским сайтом. Даже гипотетическое использование сервиса теперь исключено." ,

"предлогаю еще ввести абонентскую плату за пользование поиском "Яндекс". Маша, в момент когда я заводил счет, в условиях договора я не видел ничего про абонентскую плату. И согласие на новый договор не принимал, и ничего подобного мне не приходило.",

"Я надеюсь, вы, Маша, напишете, сколько вы таким "честным" способом насобираете денег?

Когда получила ваше "письмо счастья", честно говоря, думала, что это фишинговое письмо. Не может нормальная компания заниматься таким! А потом как-то все на свои места встало, это же "бизнес по-русски" с логикой "вам же все равно эти копейки не нужны". 

Я очень постараюсь впредь с вашей компанией больше дела не иметь. " ,

"Забавно, лежит длинная привлеченка, а за нее еще надо и платить. Банки за такое борются, а здесь и даром не надо. Интересно, у ваших "финансистов" голова на плечах или что-то другое?

 И еще. Это вы должны платить за то, что у вас деньги лежат." ,

"Назвать статью надо было -  "Яндекс нашел способ грабить граждан"",

"Молодцы ребята, в изобретательности не откажешь. Нашли способ прибрать  крукам все эти копейки, остающиеся на счетах.  Бизнес "по-русски" называется. Браво!",

"Зачем, интересно, это сделано? 

Во сколько обходится яндексу содержание моих скромных остатков на своем счету? Не думаю же, что в минус.Пожалуй, не буду пользоваться кошельком. Не люблю жлобство.", "Да вы оказывается, воры:) Ну удачи вам в ваших начинаниях."

 

Может всё-таки достать голову из песка? Или Вам действительно всё равно?

pasch7
21 января 2016, 05:55

Увы, но Маше действительно все равно. Она всего лишь менеджер, винтик в корпоративном механизме. Если ей будет не все равно, её заменят на другую Машу, или Свету, или Катю.

Пытаться достучаться до совести корпорации через её сотрудника нет никакого смысла, потому что, если у этого сотрудника и есть совесть, то у корпорации совести нет. И сотрудник лишь проводник политики компании, вернее полупроводник, так как трансляция этой самой политики не предполагает получение обратной связи.

Сказано - будем потрошить ваши кошельки, и баста!

Пищите по форумам и бложикам сколько угодно, кляните и поносите нас - нам всё равно. Как было замечено сотрудницей Яндекса выше - вас всего несколько процентов и нам очень жаль, что вы есть. Поэтому мы сделаем так, чтобы вас не было. А остальные пользователи ничего не заметят. Они хорошие, регулярно платят коммиссии за свои платежи и переводы, приносят нам прибыль. А кто не приносит прибыль - те нам и не нужны, мы их денежки себе возьмем. Экономический фашизм, только без физического насилия.

Вот только Машу искренне жаль - после всего того, что она здесь (да я думаю и не только здесь) прочла, ей положен хороший такой отпуск, на курорте. Психика - штука тонкая, ломается легко, а восстановить трудно.

Вася Пупкин
30 августа 2016, 09:01
Маша,
Может хватит эти тупые смайлики :( расссылать? 
Спёрли деньги, так и скажите. "Да мы украли. Да охренели. Ну о чё? Что вы сделаете"?
BegbMa05
21 января 2016, 05:55

Да, я вот тоже только сейчас проверила почту и узнала, что в ноябре с моего счета списали 90 рублей 74 коп., да я не пользовалась ими больше двух лет, но я про них помню и рассчитывала использовать в дальнейшем. А теперь вижу, что с вами опасно иметь дело. По-хорошему без подтверждения того, что я согласилась на вашу абонентскую плату вы не имели права ее списывать, у вас же все наоборот.

-1.

vinog-aleksandra
21 января 2016, 05:55

Добрый день! Как то не честно у вас получается. Когда регитсрировала яндекс деньги информации при регистрации запрашивал сервис мало, настолько малочто теперь восстановить пароль необходимо только с заявлением заверенным у нотариуса, а это стоимость около 1000 руб, либо ехать к вам в офис, что тжене сразу может получиться. И предупреждения то при регистрации об этих сложностях не было, самое главное и о абоненской плате тоже!!! Мне деньги то отправиди но ими сразу не могла воспользоваться, пароль не могу восстановить, писма писала, поняла что выгодней будет съездить в офис ваш Екатеринбург и таким способом что то сделать. Но вот еще не доехала! И вообще как доказать что я хозяин кошелька??)))) так вот какая еще абоненсткая плата??!!! Письмо приходит 30.08.2014 а деньги начинают списываться 25.09.2014!!! Не слишком ли мало времени на оповещение пользователей??? Я вот не часто захожу в почту, но знаю что деньги там лежат, и знаю как только поеду  в Екатеринбург то обязательно заеду к вам и восстановлю пароль. А тут как то паршиво с вашей стороны получается!!!! Думаю многие согласятся пойти в суд с такой проблемой и выиграть его, а денег вам при обращении в суд придется потратить поболее чем вернуть нечестно списанную абонентскую плату. Надо наверное хотя бы было вводить оповещающие письма с отчетом о прочтении.

a123456701
21 января 2016, 05:55

Вот и меня натянули на хитромудрый ХУ    ЯНДЕКС. Надеюсь , что они в коце-концов загнутся со своим 'кошельком'. Сегодня в одностороннем порядке абонентскую плату, завтра налог на баланс, и т.д....Есть "КИВИ", где меньше комиссия и лучше сервис.... Удачи...ЛОХОТРОН

Маша
31 августа 2016, 11:20
vinog-aleksandra,
даже если у вас нет доступа к счёту — отложить списание абонентской платы на 3 месяца можно сразу, как только вы получили письмо, просто ответив на него. В письме же об этом сказано. 
U-S-L
21 января 2016, 05:55

Закройте мне счет! при открытии счета я в офис не обращалась, и заявлений не подписывала! почему теперь должна тратить время на поездку в офис/отправку писем и тем более платить нотариусу?!

Маша
21 января 2016, 05:55

Простите, пропустили ваш комментарий. Закрыть счёт можно письмом-заявлением в службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback

Маша
21 января 2016, 05:55
U-S-L,
закрыть счёт без визита в офис можно только если на счёте нет денег.
Маша
21 января 2016, 05:55
U-S-L,
если на счёте нет денег — вы можете закрыть его обращением в службу поддержки.
vivernet
21 января 2016, 05:55

с какова списывать вы собираете, значит делайте кнопку закрыть счет и все,,,, и нефиг мозги людям мучать, при октрытии кошелька две кнопки нажать надо было, а теперь ездить и писать???

напоминает развод про сесть на верблюда бесплатно, а слезть 100$!!!

 

В общем за такую наглость, я лучше в QIWI на комиссиях переплачивать буду, хотя я между прочем больше 10 лет пользовался вашим кошельком!!! Но последний геморой то там то там это уже все, достатало 

Маша
21 января 2016, 05:55

Кнопки «закрыть счёт» пока нет, но есть кнопка «отложить списания» — на сайте и в каждом письме. Достаточно нажать на неё, чтобы абонентская плата не списывалась.

Подскажит, если вы так давно пользуетесь Яндекс.Деньгами — у вас, наверное, идентифицированный счёт? Тогда вы можете заявления (в том числе на закрытие счёта) присылать по e-mail, никуда ездить не придётся. 

asulike
21 января 2016, 05:55

лично я пишу сейчас официальную жалобу. ну, а если и после этого счет не закроют, то в прокуратуру. советую и всем остальным. не рекомендую просто оставлять ноль, как нам тут льет в уши маша. 10 лет назад, когда я регистрировал кошелек никто не говорил об абонентской плате. Сейчас  нам рассказывают, что не будут списывать сумму, которая выше той, что на счете. Но я не вижу никаких гарантий. если они изменили условия договора раз, то есть основания полагать, что через год могут поменять опять, а еще через 5 выставить счет за 5 лет абоненсткой платы. все это не шутки, добивайтесь закрытия ваших счетов, а если не хотят, пишите в прокуратуру. Только прежде чем в прокуратуру написать, нужно официальную жалобу направить, и вот если и ее проигнарируют, то тогда уже в прокуратуру. В большинстве случаев для таких компаний достаточно жалобы, и они тут же начинают судорожно бегать по офису со страха и решать вашу проблему. Так же предлагаю создать группу в контакте и держать связь, можно и коллективный иск сворганить, если наш любимый яндекс и дальше будет заниматься воровством.

Маша
21 января 2016, 05:55
asulike,
счёт закрыть несложно: достаточно написать об этом в службу поддержки и заполнить заявление о закрытии счёта.
a.monastyrskiy
27 апреля 2016, 16:51
Маша,
Написать не сложно, только тех поддержка на мои письма решила видимо не отвечать. Какой смысл писать в техподдержку, если там твое обращение просто проигнорируют? Проще со стенкой пообщаться. (тикет 1213776)
Elena
21 января 2016, 05:55
Есть у меня два кошелька от Яндекса я ими пользовалась часто пока один не гробанули мошенники - пришлось активировать одноразовые пароли - потом как то он не нужен стал и пароли просочились а аварийные я оказывается не могу скачать по каким то причинам мне не понятным. вела долгую переписку и перезвон с яшей  - и все твердили одно, что надо заверить документы у нотариуса и выслать в главный офис - а на счету  2 шт - посмотрела, что все это дело мне гораздо дороже обойдется вот и оставила до лучших времен и тут сегодня мне стукнула моча в голову зайти на ОДИН из кошельков заветных и что я вижу - ДЕНЕГ НЕМА- БЕДНЫЙ ЯША НА ПОКУШАТЬ ВЗЯЛ
и проблем
НЕТ БОЛЬШЕ ВЕРЫ В ЯНДЕКС - НА ЧУЖОЙ ВЕРШОК НЕ РАЗЕВАЙ РОТОК
деньги на счету находятся НЕ ваши  и нечего их брать - вы сами мало того ими пользуетесь не платя проценты да еще решили махом все прикарманить одним словом мошенники
Маша
21 января 2016, 05:55
Elena,
очень жаль, что когда кошелёк вам «стал не нужен», вы его забросили :( Как я понимаю, вы потеряли доступ к номеру, куда приходят смс — хотя это был ваш ключ к счёту. Поскольку и аварийных кодов вы не выпустили (это можно было сделать только с смс-паролем, до того, как вы потеряли номер) — у нас не остаётся способов удалённо проверить, что вы — это вы. Сами посудите: любой человек может написать нам в службу поддержки и сказать, что это его деньги, он просто потерял телефон. В таких ситуациях мы можем восстановить доступ только при личном обращении с паспортом.

Что касается пропажи денег — владельцам счетов, которые станут неактивными, Яндекс.Деньги обязательно отправляют уведомление о том, что через месяц будет списана абонентская плата. И повторяют письмо каждый месяц. Абонентскую плату легко отменить, просто написав и позвонив нам. Вы не получали такого уведомления?
elepul
21 января 2016, 05:55
Прошу помогите. Как можно сделать чтоб при повторных платежах смс подтверждение не требовалось ?
elepul
21 января 2016, 05:55
elepul,
За ранее большое спасибо. :)
Маша
21 января 2016, 05:55
elepul,
здравствуйте, вы не можете отключить подтверждение операций там, где оно запрашивается — это необходимая мера безопасности. Если вам неудобны смс — можно использовать пароли в приложении: https://blog.yandex.ru/money/post/10407/
alu-fiend
21 января 2016, 05:55
Здравствуйте! Тоже возмущена таким обращением с клиентами и потеряла свои деньги. Разумеется, для личных нужд Яндексом больше пользоваться не буду. Но по работе сейчас нужно по-мелочи пользоваться ЯК. Сейчас (спасибо Яндексу) денег на счету нет. Если я положу на этот кошелек какую-ту сумму - не спишутся ли деньги в счет "долга"? Это ведь будут уже не мои средства.
Маша
21 января 2016, 05:55
alu-fiend,
какого долга? Абонентская плата включается для счетов, которыми не пользуются два года и больше. Если вы пополните кошелёк — в течение двух лет абонентская плата списываться не будет.
alu-fiend
21 января 2016, 05:55
Я не пользовалась кошельком, хотя на нем лежали деньги, возможно года два и прошло. Видимо, в то время Я-кошелек был очень неудобен. Все остававшиеся на моем счету деньги Яндекс прикарманил, кошелек стал пуст. разумеется, никакого желания работать с ЯД у меня теперь нет совсем, но работодателю удобно мелкие суммы класть именно на Я-кошелек.
В результате вчера мне перевели на кошелек определенную сумму и она немедленно заблокировалась. Это как? Я идентифицированный пользователь, специально каталась в офис Евросети, сделала уже все, что могла - деньги на моем счету есть, но пользоваться им Яндекс не дает. Техподдержка  отмораживается, что они такие дела не решают, служба безопасности присылает отписки, дескать, как время появится - мы вами займемся.
Работодатель в бешенстве, хотя я его предупреждала, что Яндекс-деньги - кривая и ненадежная система. Ну - сам убедился.
sergey.ryabov.60
21 января 2016, 05:55
подскажите,что это за комиссия 3руб. при оплате мобильной связи билайн  -  такого же не было
Маша
21 января 2016, 05:55
sergey.ryabov.60,
да, к сожалению, оператор поменял условия сотрудничества с платёжными системами, поэтому цена услуги повысилась :( Хорошая новость в том, что если у вас настроен автоплатёж за Билайн — комиссии не будет. Включать автоплатёж за мобильный из кошелька можно тут: https://money.yandex.ru/autorecharge/
fakicool
21 января 2016, 05:55
Похоже на воровство прикрытое законом. У меня позаимствовали 300 рублей - я надеюсь вы ими подавитесь. И поисковик ваш - дерьмо. Спасибо за внимание.
Вася Пупкин
30 августа 2016, 09:06
fakicool,
 Поддерживаю. Только жаль, что они не подавятся. Придумают ещё способы отъема денег. Не пользуйтесь ЯД больше
ustanovcka
21 января 2016, 05:55
дА ВООБЩЕ ОХУЕЛИ! тВАРИ! вЕРНИТЕ ДЕНЬГИ СУКИ!!!!!!!!!!!!!!
ustanovcka
21 января 2016, 05:55
КОГДА Я  открывал кошелек- таких условий не было! Поменяли условия в одностороннем порядке. Завтра поменяют, что каждый зарегистрированный станет их рабом? и на это у них есть право?????? Надо в суд на них массово подавать! В прокуратуру и антимонопольную службу! Собираем петицию!
rahmatullo.aliev
21 января 2016, 05:55
привет всем друзья
у меня что случилось в сайте мои деньги кто то списал как можно знать кто это сделал
rahmatullo.aliev
21 января 2016, 05:55
пожалуйста помогите
fufiva2211
29 января 2016, 12:58
Как возобновить отменённый счёт
Таисия
31 января 2016, 21:19
Подскажите! 25.01.2016 у меня списали 8 рублей. Чтобы вернуть свой кошелек в ранг "активного", мне нужно закинуть 262 р., я правильно понимаю? ну и еще рублей 50, чтобы закинуть на телефон,к примеру, (т.е. произвести платеж с кошелька). и он опять станет активным и не требующим абонент.платы? на сколько?
valentina.valensiay
15 марта 2016, 17:55
Я новичек, я все поняла
vakotov
26 марта 2016, 23:31
Просмотрел разделы помощи и что-то не нашел ничего по поводу абонентской платы. Скажите, а в каком документе описываются условия ее взымания?
as1r
25 апреля 2016, 17:59
"были же люди как люди и вдруг..."
вне зависимости, от суммы на счету - после такого письма хочется тихонько встать и уйти. так и сделаем. 
ps. да, и Лаврова процитировать, обязательно! Д, б.

a.monastyrskiy
27 апреля 2016, 16:52
Как закрыть счет яндекс деньги, если тех поддержка на соответствующие просьбы не отвечает? (тикет 1213776)
Gumbinen.ja
26 мая 2016, 22:44
Совсем охомели, за что плату брать, по ходу все хреного у них не кто мало кто пользуется яндекс деньгами, так они решили по другому деньги стричь!
Яндекс.Деньги
27 мая 2016, 12:17
Gumbinen.ja,
Чтобы плата не списалась, достаточно позвонить или написать нам. Или совершить один из множества доступных платежей: https://money.yandex.ru/catalogue.
Вася Пупкин
30 августа 2016, 08:57
Яндекс.Деньги,
 Месяц для уведомления крайне мало. Впрочем, если из 300 рублей вы списали 270, я просто не буду пользоваться вашими услугами и вы потеряете больше, чем могли бы приобрести.  А также отсоветую всем пользоваться яндекс деньгами и вы ещё больше потеряете. Жадность фраера погубит
Амир Мурзаханов
17 июля 2016, 02:14
За месяц надо платить ?

Маша
18 июля 2016, 22:55
Амир Мурзаханов,
нет, плата только для тех кошельков, которыми не пользовались больше двух лет.
ays110380
26 июля 2016, 07:36
все сервисы яндекса постепенно разваливаются после смерти Ильи Сегаловича. Кто не знает - это основатель яндекса и ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, знающий как должен работать яндекс. Умер в 2013 году. С этого момента яндекс стабильно ДЕГРАДИРУЕТ!
Александр Балакин
22 августа 2016, 13:07
У меня вопрос: как быстро переходить от одного кошелька к другому
Яндекс.Деньги
22 августа 2016, 14:19
Александр Балакин,
уточните, пожалуйста, что вы имеете ввиду.
Вася Пупкин
30 августа 2016, 08:56
Воры и есть воры. Как к сожалению, большинство подобных организаций и "систем" в нашей стране.
egrs
26 сентября 2016, 11:13
Ну и расстроил же меня этот Yandex. Фактически украли деньги. Посмотрите какой текст предупреждения:

"Абонентская плата для тех, кто не пользуется кошельком"

- это сообщение вообще от спам рассылки не отличить. Если бы не это сообщение:

"Из кошелька *1645 списано 270 рублей"

- я бы вообще не узнал, что деньги были списаны. Интересно, когда этот пункт вставили? явно его не было когда я кошелек создавал. У меня десятки кошельков с мелкими суммами, их оттуда выводить не удобно, коммисия большая. Если каждый такой кошелек вдруг начнет сам по себе абон. плату снимать это же ужас! Подорвали доверие к себе. Теперь надо 3 раза проверять, прежде чем какой-то бесплатный акаунт заводить. Года не пройдет, какую-нибудь абон. плату введут себе сами и начнут деньги списывать! Грабеж!
Яндекс.Деньги
26 сентября 2016, 18:07
egrs,
в пункте 6.3. оферты есть информация, что НКО вправе изменять тарифы. Тем временем, мы стараемся задолго до вступления изменений в силу предупредить пользователей о предстоящем списании абонентской платы за неактивный счет.  Если сумма маленькая — её можно просто потратить, совершив любую покупку.
egrs
26 сентября 2016, 23:42
Яндекс.Деньги,
Не хочу тратить. Хочу сохранить, меня прав на мои деньги лишают фактически. Вывести я их бесплатно не могу.
SooTaicho
1 октября 2016, 19:47
Так нечестно! У меня лежала тысяча на счету. Я просто не могла войти на свой кошелек, сколько не пыталась!!! А тут получилось, потому что сделали одноразовый пароль! А на счету 0000000000(((((((
Яндекс.Деньги
3 октября 2016, 18:12
SooTaicho,
абонентская плата взимается, если кошельком не пользовались в течение 2-х лет. Перед списанием Яндекс.Деньги отправляют на e-mail письмо, в котором предупреждают о том, что будет списание. И в течение месяца до момента списания  всегда можно отменить это списание: или просто позвонить/написать в службу поддержки, или восстановить доступ к кошельку, или сделать одну из множества операций в кошельке.
sukasyanmkrtich
23 ноября 2016, 08:37
я,несколько раз заплатил несколько сайтам сумму через ,яндекс, и не получил ничево,ничево. прошу вернуть мои деньги обратно мою виза карту целиком.спосибо.надеюс.
Яндекс.Деньги
23 ноября 2016, 11:59
sukasyanmkrtich,
отправьте, пожалуйста, подробности о том, что случилось, нам на почту: bloghelp@yamoney.ru — разберёмся и подскажем, что делать.

Любовь Алексеева
3 декабря 2016, 21:29
За я должна.перечислить 1000 рублей
alekc-ti
9 февраля 2017, 12:08
Мы положили деньги вам. Вы их прокручиваете, получаете прибыль. Казалось бы вы должны нам проценты начислять. Но вместо этого вы начали списывать их. В сбербанке счетами некоторыми не пользовался годами и только проценты капают мне. Всё делаете чтобы клиенты плюнули и ушли от вас.
vladimir.shebukov
14 февраля 2017, 22:14
И все таки  это воровство. Я пользовался кошельком постоянно а деньги сняли все равно и у меня и у моих друзей. И как мне сейчас верить Яндекс кошельку? Мошенники воры. Пусть наведут порядок.
YaMoneyHelp
15 февраля 2017, 19:15
vladimir.shebukov,
Абонентская плата включается автоматически, если за 2 года по кошельку не прошло ни 1 операции. Попросили коллег проверить все еще раз - они уже ответили вам на почту в письме.
FATOR
28 февраля 2017, 11:47
Завел себе кошелек. После регистрации узнав про статусы (анонимный, именной и тд) пользоваться данной услугой желание пропало. Операций никаких не проводил, на счету ноль. Я так понимаю меня эти списания не касаются? Долгов никаких не будет?
YaMoneyHelp
28 февраля 2017, 12:53
FATOR,
если не пользоваться кошельком, абонентская плата списывается до обнуления баланса кошелька, в минус он уйти не может. 
Ильдар Исмагилов
27 марта 2017, 13:55
я положил на счет деньги и теперь не могу их забрать. не много 70р и чтоб мне их забрать надо платить.ПРИКОЛЬНО 
YaMoneyHelp
28 марта 2017, 12:56
Ильдар Исмагилов,
а что не получается при оплате? Пришлите нам на bloghelp@yamoney.ru номер вашего кошелька, пожалуйста, в теме укажите " Ильдар.Блоги" - мы посмотрим.
aniow
30 марта 2017, 16:59
Всей команде Яндекс,

Будьте ближе к народу, а не наоборот.
Делайте сложные вещи простыми, и тогда к вам потянется больше людей.
Деньги нужно снимать за Услуги, а не за Бездействие использование услуг.

Честно, от этой новости я просто в шоке.
YaMoneyHelp
31 марта 2017, 13:21
aniow,
спасибо, учтём :) Но сделать любую операцию в кошельке/позвонить/написать в службу поддержки для отмены списания — довольно просто,надеемся,один из способов вам подойдет. 
opifh
2 апреля 2017, 05:44
А что если я два года назад удалил свой аккаунт яндекс, у меня на нем был кошелек, оставалось рублей 300, я так понимаю, кошелек блокируется, доступа к нему больше не будет? По крайней мере, логин и пароль не подходят уже, пишет такого пользователя не существует. Что вообще происходит с кошельком после удаления аккаунта яндекса? Я так понимаю деньги не списываются, просто удаляются если там есть чтото?
YaMoneyHelp
3 апреля 2017, 12:22
opifh,
Удаление аккаунта не подразумевает под собой удаление кошелька - кошелек остается. Напишите, пожалуйста, по вопросу восстановления в службу поддержки Яндекс.Паспорта ( passport@support.yandex.ru) , коллеги помогут вам восстановить доступ к аккаунту.
opifh
3 апреля 2017, 15:17
YaMoneyHelp,
Если, мне на удаленный аккаунт переведут деньги, то деньги не придут на мой счет? Или они придут на счет яндекс и будут там до тех пор пока я не восстановлю доступ? Еще при удаленном акаунте, счет идентифицируется? Мне знакомый кинул на счет через терминал 100 рублей, вот думаю стоит мне восстанавливать доступ или нет, я уже не помню какие данные указывал, вроде логин и пароль есть.
Обновлено 3 апреля 2017, 15:20
YaMoneyHelp
3 апреля 2017, 16:52
opifh,
Деньги придут, так как удаление аккаунта никак не влияет на кошелек. Когда восстановите аккаунт - кошелек можно будет идентифицировать :)
rasulow.shamsudin
22 апреля 2017, 10:24
Понятие не имею ,я плачу деньги за тариф супер бит(корпоративный)  200р. Куда не глянь везде ,статьи скрыты ,это меня беспокоит .Причем тут кошельки и прочие счета ,кто мне их перечисляет.Активность в яндексе ,как всегда обычная  ,что стала вдруг?
Обновлено 22 апреля 2017, 10:25
Kamokoto Animen
7 августа 2017, 09:50
а за то что зарегестрировался я деньги не списываются
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 августа 2017, 17:41
Kamokoto Animen,
нет, за регистрацию денег не берем :)
Santalyshia
29 сентября 2017, 08:29
Яндекс деньги возможно 2 кошелька объединить,?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 октября 2017, 18:17
Santalyshia,
на один логин можно создать только один кошелек, но вы можете скопировать данные идентификации из одного своего кошелька на другой. А если вы забыли данные от своего кошелька, то мы поможем их вспомнить - для этого напишите нам через форму.
Barcuk3
22 октября 2017, 01:33
Доброй ночи. Вопрос: если кошельком не пользовался более 2 лет( на счёту 0), а теперь хотел бы начать, то с меня спишут за все месяцы больше 2 лет? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 октября 2017, 15:43
Barcuk3,
нет, если на кошельке нулевой баланс, то в минус уйти не получится, а списывать ничего не будем. Мы можем помочь восстановить доступ. если вы забыли какие-либо данные для входа - для этого напишите нам через форму с номером кошелька.
avm-xandry
25 октября 2017, 11:43
Вы почему такие жадные? Мне сегодня пришло уведомление, что 1 руб. и 20 копеек будет списано из-за этого. Стыдно, товарищи, должно быть за такое.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 октября 2017, 12:04
avm-xandry,
это была абонентская плата - она включается только в том случае, если не пользоваться кошельком 2 года. Такое уведомление приходит за месяц до списания - так мы предупреждаем вас об этом заранее. В этом письме написано что для отмены абонентской платы достаточно сделать любую операцию, даже на 1 рубль, или позвонить/писать в службу поддержки. Мы также можем помочь восстановить доступ, если вы забыли какие-либо данные - для этого напишите нам с номером кошелька, пожалуйста.
avm-xandry
25 октября 2017, 12:59
YaMoneyHelp,
спасибо за разъяснения, но я, пожалуй, поддержу отечественного производителя, так сказать, рублём... и двадцатью копейками.
ernest.jimdo
25 ноября 2017, 20:02
списали рубль. кошелек я регал до этого нововведения, или верните рубль или я вам офис в Москве разнесу :-)
axmetsafasagitdinow
4 декабря 2017, 17:44
я учился делать кошелеко не мог входить изза не умения  сделал еще  так ине смог войти так какя очень слабо разбираюст в этом деле по этому явас прошу  удалить моии кошелки из интернета.Заработал деньги на играх  чтоб отправить где содерживают и лечат собак икошекно не могу изза неумения если не можете помочь то прошу удалить моии кошелки мне очень жалко животных которые страдают по вине людей не добросовестных
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 декабря 2017, 19:39
axmetsafasagitdinow,
мы правильно поняли, что у вас не получается войти в кошелек на сайте? Уточните, пожалуйста. 
koza-moscow
12 декабря 2017, 13:16
Решил опять воспользоваться кошельком. Увидел что списана в 2015 году абон плата 250 р.
Кинул 30 0рублей но баланС все равно ноль. Платежи пришли и уже отражаются в пришедших.
Что за глюк? Если минусовой баланс - напишите что минус - и сколько он. но зачем блокировать счет так что невозможно разблокировать и непонятно что делать!
Никаких уведомлений и инструкций!
Хелпдеск не работает, телефон указанный на сайте отключен!
Полный совок!

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 декабря 2017, 18:03
koza-moscow,
не переживайте, пожалуйста - мы видим ваше письмо. Всё проверим и ответим по электронной почте. 
koza-moscow
14 декабря 2017, 16:09
YaMoneyHelp,
 Отлично! Вы увидели 12 декабря. Сегодня 14 декабря. Что Вы проверяете если вся инфа есть онлайн? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 декабря 2017, 16:27
koza-moscow,
как видим, коллеги ответили в переписке в тот же день - проверьте, пожалуйста.
anwik
14 декабря 2017, 00:18
Здраствуйте, если я с 2012 года не пользовался кошельком, то  не спишутся ли положенные мной деньги как задолженость по абонентской плате. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 декабря 2017, 10:48
anwik,
ох, как долго :( Отправьте нам, пожалуйста, номер кошелька в поддержку - проверим. 
e.biserova531
18 декабря 2017, 09:17
Во первых никакого предупреждающего письма не было! Почему списаны деньги????????????????
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 декабря 2017, 15:05
e.biserova531,
вы уже писали об этом нам в поддержку? Если нет, пожалуйста, отправьте нам номер кошелька - поможем разобраться. 
vagindanil
21 декабря 2017, 22:47
Уважаемый Яндекс, я уже 11 лет пользователь Вашего кошелька, пожалуйста верните снятые деньги. Никаких писем о том что я стал не активным и о снятии денег у меня нет в почтовом ящике.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 11:59
vagindanil,
письмо-предупреждение мы отправляем автоматически, его не могло не быть. Пожалуйста, напишите об этом нам в поддержку - всё проверим! 
iamyanbogdanov
26 декабря 2017, 02:00
Как вернуть деньги с моего кошелька на карту, с которого я его пополнял?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 декабря 2017, 16:44
iamyanbogdanov,
у вас что-то не получилось? :( Напишите нам об этом, пожалуйста, по электронной почте - постараемся помочь.
Александра Кубанова (Степченкова)
13 января 2018, 20:14
У меня нету яндекс кошелька, за что они списали деньги? Что за идиотизм.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 11:39
Александра Кубанова (Степченкова),
может быть, у вас оформлена подписка в каком-нибудь сервисе? Вы можете написать про списание нам в поддержку - проверим. 
tiktad
16 января 2018, 22:47
Если у меня в ноль в кошелька что случится тогда? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 16:02
tiktad,
ничего - если на балансе 0, списаний абонентской платы не будет. 
Yuu-Kanda-san
22 января 2018, 08:33
Я уже месяц не могу восстановить доступ к своему кошельку, на котором лежит определенная сумма денег, переведенная с моей именной карты. Сначала как положено я пошла в офис, подала заявление на привязку телефона к счету. мне сказали - ждите, в течение 30ти дней его рассмотрят и придет смс с кодом. Месяц прошел. Ни смс ни писем на почтовый ящик. 
Обратившись по телефону в службу поддержки, мне посоветовали написать в службу поддержки, что я и сделала.
Опять ждать. 4 дня. Снова ни ответа ни привета, как говорится.
Деньги я по-прежнему снять не могу, так как не помню платежный пароль, который создавался мной еще в школе.
В то время как везде можно легко проверить личность и индефицироваться с помощью мобильного - яндекс предлагает длительную (безосновательно) процедуру, с непонятными и непрозрачными для пользователя этапами.
Очень не хочется после такого в дальнейшем сотрудничать с сервисом.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 18:15
Yuu-Kanda-san,
простите, пожалуйста, за неудобства. Видим, что коллеги сейчас уточняют для вас информацию, мы ответим в письме. 
kostaru
6 февраля 2018, 19:25
Как вернуть сворованные вами деньги?
kostaru
6 февраля 2018, 19:30
Вы должны мне 650 рублей, которые списали у меня за 3 месяца.
И да, поздравляю руководство яндекса, своими дешевыми и тупыми действиями вы дали понять людям кто вы есть на самом деле, и еще дали повод, чтобы с вами поступили также или еще хуже. И думаю, что это случится рано или поздно. Ключевое слово здесь 650 рублей.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 февраля 2018, 16:09
kostaru,
подскажите, пожалуйста, вы писали об этом нам в поддержку
iris167
25 февраля 2018, 14:33
Козлы вы , вот и всё мое слово
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 февраля 2018, 11:20
iris167,
:( За неактивные кошельки мы также несем ответственность, и поддерживать такие счета в порядке сложнее. Если вы получили письмо про абонентскую плату, достаточно ответить на него, чтобы отложить списания. 
serega.sergey1903
19 апреля 2018, 20:17
Давно не заходил в свой кошелек, но знал, что там лежат деньги, сейчас проверил и о счастье списали через абонентскую плату 1500 рублей, верните деньги мошенники!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 апреля 2018, 18:55
serega.sergey1903,
 абонентская плата вводится только если не пользоваться кошельком больше 2 лет. Первое списание можно отложить, и мы всегда предупреждаем о нем по электронной почте.
shahbanov246
30 апреля 2018, 00:24
я к вам обращался неоднократно, что я забыл платежный и пароль. И наконец то я нашел свою старую записную книжку, в которой он был записан. Верните пожалуйста мои 270 рублей вами списанные с моего счета.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 апреля 2018, 13:05
shahbanov246,
видим, что вы писали об этом в поддержку, коллеги ответят в переписке. 
Комментарий удалён
Комментарий удалён
shahbanov246
15 октября 2018, 23:26
shahbanov246,


YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 апреля, 13:05
shahbanov246, видим, что вы писали об этом в поддержку, коллеги ответят в переписке. 
shahbanov246
15 октября 2018, 23:26
shahbanov246,


supp@money.yandex.ru
supp@money.yandex.ru
30 апр в 12:16
Здравствуйте.
К сожалению, абонентская плата не подлежит возврату.
Если у вас есть дополнительные вопросы, напишите нам.
----
С уважением,
Антон Егоров
Служба поддержки пользователей
Яндекс.Деньги
8-800-250-66-99
http://money.yandex.ru
sam3000
25 мая 2018, 17:55
 Т.н. "абонентская плата" квалифицируется Ст 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
arhvolkov3
27 июля 2018, 08:49
 У меня списали 150 рублей, верните! Когда я открыл кошелёк у вас не было таких правил, закон обратной силы не имеет! Вы просто у меня их украли!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 июля 2018, 14:43
arhvolkov3,
эти правила действуют с 2014 года - если кошелек был открыт после этой даты, то правила действую, в соглашении об этом информация тоже есть. Мы также предупреждаем об этом за месяц на сайте и в письме на почту.
v.teldekov2017
10 августа 2018, 18:28
почему моя карточка перестала платить в магазине
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 августа 2018, 14:39
v.teldekov2017,
вы пробовали заплатить в разных магазинах или только в одном? Напишите нам, пожалуйста, на supp@money.yandex.ru - посмотрим, почему не получается. 
sapemon200
26 октября 2018, 15:23
Своровали больше 24000 руб, не могу восстановить симку
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 октября 2018, 17:17
sapemon200,
мы никогда не берем чужого, о списании за неактивность мы предупреждаем заранее. Если не получается восстановить номер телефона, напишите, пожалуйста, в поддержку, авторизовавшись в аккаунте - постараемся помочь.
Александр
18 ноября 2018, 00:04
Про издержки  очередная лапша на уши. Втихую списал 31,95 да же sms не прислали на которые у вас "издержки". Только что посмотрел счет webmoney которым 7 лет не пользовался, до сих пор деньги лежат не тронутыми. Одним словом ВОРЫ
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 ноября 2018, 14:27
Александр,
о первом списании мы предупреждаем за месяц письмом, чтобы вы могли отменить списания через поддержку или провести любую операцию (даже на рубль).

Александр
24 ноября 2018, 11:07
а если я не заходил в почту все лето, 3 месяца. Или где то в вашем пользовательском соглашении написано что я обязан заходить в почту каждый день и проверять все ваши письма?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 ноября 2018, 17:29
Александр,
такого пункта нет, но про абонентскую плату пишется в п. 4.29.
Александр
26 ноября 2018, 20:25
YaMoneyHelp,
Во первых, речь идет про ваше единственное "письмецо" с предупреждением, которое приходит только на электронную почту, которое приходит один раз, которое трудно заметить среди вашего спама с рекламой от яндекса, к которой не может  быть временного доступа, в силу обстоятельств. Что мешает информировать по СМС, у вас же есть мой номер телефона! Во вторых, когда я заводил ваш кошелек, такого пункта не было.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2018, 22:58
Александр,
передали ваши пожелания команде.
mr.off88
11 декабря 2018, 19:00
Добрый день.С моего кошелька сняли 1 рубль.Если я снова начну им пользоваться, должен ли буду остальную недостающую сумму? допустим пополню счет на 100 рублей. не заберут ли их в уплату недостающей части?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 19:52
mr.off88,
если вы об абонентской плате, то при пополнении кошелька или любой другой операции она отменится и списываться больше не будет.
SADIST80LVL
21 декабря 2018, 20:49
Есть еврейское слово — ХУЦПА, что означает «вопиющая наглость». Мой кошелёк заблокировали по какому-то смешному поводу, связанному с «индентификацией» и я не мог с кошельком ничего сделать. На счету осталось 818 рублей. Потом мне приходит письмо про абонентскую плату, а сделать я ничего не могу. Гляжу, а у меня осталось 278 рублей. Товарищи, это же ГРАБЁЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ! За такое по судам таскают. Команда Яндекса, вы полностью дискредитировали себя. Я боьше не буду пользлваться вашим денежным сервисом и всем своим знакомым буду советоать не пользоваться вашим кошельком, пока вы не исправитесь. Всего хорошего!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 января, 18:41
SADIST80LVL,
извините за задержку с ответом. Мы проверяем в государственных системах паспортные данные, которые указаны для повышения статуса кошелька. Если при проверке находим некорректные или недействительные данные — просим пройти идентификацию согласно соглашению. О всех способах идентификации мы рассказали тут.
gusamovaelena
17 января, 21:31
Как избавится,как отключить
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 января, 18:34
gusamovaelena,
для того чтобы отключить абонентскую плату по кошельку достаточно сделать любой платеж или пополнить баланс. Еще списание можно отложить по ссылке из письма или через обращение в поддержку
newoleg73
14 февраля, 18:08
Прохлопал письмо от яндекса и они списали все мои деньги. Ой молодцы. Нигде в средствах массовой информации ни слова. Как мажоры развлекаются - новость, а списание денег - так фигня.  Браво яндекс. Какой новый способ обирания людей придумаете? Надеюсь мои трудовые деньги встанут вам поперёк горла. Сбербанк в своё время похожую штуку прокрутил, но с смс оповещениями.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 февраля, 13:31
newoleg73,
абонентская плата включается, только если совсем не пользоваться кошельком 2 года. О списании мы предупреждаем заранее письмом (за 30 дней) на почту, в котором рассказываем, как можно отменить его: заплатить из кошелька, пополнить его или написать нам, если по какой-то причине доступа к кошельку нет. В Помощи информация об этом так же есть. 
a6703
3 марта, 11:24
Добрый день,а если я захочу пользоваться кошельком через несколько лет неактивности,то если я положу на него деньги,с меня спишут за все месяцы когда я не пользовался кошельком?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 10:00
a6703,
нет, такого списания не будет — абонентская плата отключается, если пополнить кошелек или совершить любой платеж, даже на один рубль.
W-SOFI
24 марта, 00:59
Здравствуйте! Так получилось что я не заходила в аккаунт 6 лет. Сегодня зашла, и обнаружила, что оказывается на моем счету было 700 руб, которые успешно списали.
Письма были предупредительные. НО! Я их не читала. так как уже выше было сказано, зашла в аккаунт только сегодня. Это не правильно...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля, 09:04
W-SOFI,
предварительные письма с предупреждением об абонентской плате всегда приходят за 30 дней до первого списания на привязанную к кошельку почту, где мы рассказываем, как можно отменить его. Тут об этом можно почитать подробнее. Если вы по какой-то причине не можете воспользоваться кошельком, то мы постараемся помочь, если напишете нам об этом в поддержку.
abuakhmad05
26 апреля, 10:34
вчера списали деньги (своровали), сегодня проверяю было ли уведомление о таком, да ровно месяц назад было письмо, но каким то образом оно появилось среди входящих. 
даже хоть письмо было отправлено мне,  с моей стороны не было дано разращение на списание денег и то что вели абонентская плата было в одностороннем порядке. 
Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа. УК РФ.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля, 09:08
abuakhmad05,
с правилами использования сервиса вы согласились при открытии кошелька. В письме на вашу почту за месяц до первого списания мы рассказали о том, как его можно отменить. Нам жаль, что вы не заметили письма сразу. Если у вас есть сложности со входом в кошелек, то с радостью вам поможем, если напишете нам об этом.
lmh5619rpn
30 июня, 21:28
Я положила проверочные 10 руб.За что их сняли?Это ещё денег не клала,а уже дерут за что то
gennadij-cherepanov
вчера, 22:35
Сами себе яму вырыли.
Пришлось удалить кошелёк:-(
Так бы был на всякий случай, а теперь - зачем? Проще через кучу других бесплатных сервисов деньги переводить.
Обновлено вчера, 22:38