Яндекс.Деньги вводят абонентскую плату для заброшенных кошельков

С 25 сентября у нас заработают новые условия обслуживания для неактивных пользователей: если счёт не используется больше двух лет, с него будет списываться абонентская плата — 270 рублей в месяц (если на счёте ноль, деньги не списываются). Тем, кого это может коснуться, мы уже отправили письма с инструкциями и пояснениями. Понимая, что по этому поводу не могут не возникнуть вопросы, мы решили сразу на них ответить.

В Яндекс.Деньгах, как и в любом другом финансовом сервисе, есть пользователи, когда-то открывшие счёт, а потом забросившие его. Чем дольше счёт неактивен, тем нам сложнее поддерживать его в порядке: важные юридические и технические решения — например, переход Яндекс.Денег в статус НКО или защита счёта от мошенников одноразовыми SMS-паролями — невозможны без участия владельца кошелька. Взвесив все издержки и риски, связанные с заброшенными счетами, мы пришли к необходимости ввести для них абонентскую плату.

Многие финансовые сервисы заранее «страхуются» от таких издержек обязательной абонентской платой для всех пользователей. Мы выбрали другой путь: для тех, кто действительно пользуется Яндекс.Деньгами — а это большинство наших пользователей — обслуживание счёта останется бесплатным.

Как не пропустить момент, когда ваш кошелёк станет «неактивным»? Во-первых, два года — и ни одного платежа, перевода, пополнения — это всё-таки очень редкий случай. Во-вторых, если это случилось — мы обязательно заранее, за 30 дней до первого списания, предупредим вас об этом в письме (на адрес электронной почты, привязанный к кошельку). И подскажем, что делать: заплатить за телефон, помочь благотворителям, перевести деньги на карту, в другой кошелёк, любым другим способом использовать деньги — или просто подтвердить свою активность, кликнув по ссылке из письма. Дату вашей последней операции в любой момент можно посмотреть в истории — и если с тех пор прошло почти два года, вы знаете что делать.