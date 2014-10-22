Блог Денег

Блог Денег

Собираем на хорошие дела легко и убедительно: страница, форма и Касса для благотворительности

Пост в архиве.

В Яндекс.Деньгах появились новые, удобные и красивые инструменты для сбора средств на хорошие дела — все они доступны по адресу vmeste.yandex.ru, а ниже мы подробнее расскажем, как выбрать подходящий для вас и вашего дела.

Страница для приёма платежей — это всё, что нужно обычному человеку для запуска краудфандингового проекта: добавьте номер своего кошелька в Яндекс.Деньгах, картинку и информацию для посетителей. Это может быть что-то совсем маленькое: сбор денег на подарок коллеге в день рождения, или большое — идея в духе Kickstarter и Indiegogo. Всё в ваших руках!

Жмите на жёлтую кнопку «Создать страницу» — и готово, страница онлайн. Она будет доступна по уникальной ссылке, которой можно делиться с друзьями, знакомыми, всеми, кого вы захотите привлечь к проекту: в мессенджерах, социальных сетях, блогах, СМИ, на листовках, визитках и т.д. Чем больше людей узнает о проекте, тем больше шансов собрать нужную сумму (и наоборот — если вы готовите кому-то сюрприз, вы сможете дать ссылку только тем, кто должен о ней знать).

Сумму платежа можно указать заранее, а можно оставить поле пустым, чтобы отправитель сам его заполнил — в обоих случаях тот, кто платит, сможет вписать свою цифру.Опыт показывает, что разумная сумма в качестве подсказки работает лучше, чем пустое поле — поэкспериментируйте с разными цифрами, вы сможете нащупать самое эффективное значение для вашей аудитории. Комиссию за платежи на странице платит получатель: 0,5% за переводы с кошельков в Яндекс.Деньгах, и 2% — если деньги отправили с карты.

Когда проект завершится, можно удалить страницу или отредактировать её: объявить о результатах, поблагодарить спонсоров, оставить контакты для связи или ссылку на страницу своего нового проекта. Ссылка для управления страницей придёт на e-mail, указанный при её создании.

Форма для сбора средств — это инструмент для организаций (юридических лиц). В несколько кликов можно настроить простое и универсальное решение для получения денег в интернете и встроить его на свой сайт с помощью iframe-кода. Посетители смогут платить вам банковскими картами и со счёта в Яндекс.Деньгах, а их взносы поступят прямо на расчётный счёт организации.

Самое замечательное — это возможность создавать произвольные поля с подсказками для плательщика и запрашивать прямо в процессе платежа всю нужную информацию, это сильно упрощает учёт поступлений. Комиссия для платежей через форму составит 3% и будет списываться с отправителя, вдобавок к сумме платежа.

Касса для благотворительности — это наше профессиональное и уже известное на рынке решение для приёма интернет-платежей, адаптированное для благотворительных фондов. С его помощью фонды смогут принимать банковские карты, Яндекс.Деньги, WebMoney, платежи со счёта мобильного, наличные в терминалах и салонах связи, предлагать жертвователям возможность автоплатежа(!) с карты и кошелька — и не беспокоиться о технической стороне дела.

После заключения договора наши специалисты за пару дней создадут платёжную страницу для фонда и в дальнейшем будут сами её поддерживать — ссылку можно добавить на сайт, в социальные сети и на любые другие площадки, где работает фонд.

Использовать Кассу для благотворительности могут только организации, у которых благотворительная деятельность предусмотрена уставом. Комиссия по основным способам — 2,5%. Другие организации могут получить все те же функции в обычной Кассе.

Остаётся добавить, что наша старая форма-приниматель на банковский счёт продолжает работать на всех сайтах, где она установлена. В то же время, новая форма для сбора средств более симпатичная, гибко настраивается и позволяет принимать деньги не только с кошельков, но и с банковских карт — так что имеет смысл подумать об апгрейде Мы будем рады отзывам и комментариям по поводу наших новых инструментов для краудфандинга и благотворительности — и от новичков, и от тех, кто уже много лет делает хорошие дела с помощью Яндекс.Денег.

15 комментариев
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shirokova
21 января 2016, 05:54

Спасибо за очень удобную форму приема платежей на счет в банке. Но почему-то в форме исчезла возможность указать страницу для редиректа после успешной оплаты (а в более ранней версии формы такая возможность была, и в других формах есть). А ведь это очень нужная опция - она фактически позволяет продавать виртуальный товар, открывая доступ к платному контенту.

Можно ли эту функцию восстановить в данной форме?

Маша
21 января 2016, 05:54

Форма для приёма платежей — это всё-таки инструмент для сбора пожертвований, для торговли гораздо лучше приспособлена наша Касса. Поле url для редиректа доступно в форме и кнопке для приёма платежей на кошелёк. Но в любом случае мы передадим это пожелание разработчикам.

shirokova
21 января 2016, 05:54

Касса, как явствует из интерфейса, предназначена для юрлиц. А есть еще большое количество ИП, которые продают один-два, ну пусть десяток товаров, и часто это платный контент для чтения или скачивания. Таких ИП, пожалуй, на порядки больше, чем собирающих пожертвования. Вот для них Форма для приема платежей на счет - идеальный вариант, только нужна еще возможность редиректа. Принимать деньги на кошелек ИП неудобно, кошелек нужно регистрировать в налоговой, далее может быть разное понимание у разных налоговых, как считать доходы... В общем, сейчас таки ИП проще работать через Робокассу в сочетании с интернет-магазином с возможностью отправки виртуальных товаров по факту оплаты. А добавить в форму редирект - и сразу намного предпочтительнее становится Яндекс. Тем более редирект в предыдущей версии принимателя на счет уже был, значит, это возможно?

shirokova
21 января 2016, 05:54

Ааа, оказывается, регистрация ИП в кассе предусмотрена )) Но тогда нужно исправить кнопку на главной на "У меня нет юрлица или ИП", а то ИП сейчас ее нажимают - у них же нет юрлица))

Ну и возможность редиректа или отправки произвольного письма на почту по факту оплаты нужна и в Кассе, и везде по-любому.

Маша
21 января 2016, 05:54

Про текст на кнопке в Кассе тоже передам, спасибо за ценное замечание. Возможность редиректа и уведомлений на e-mail (или http-уведомлений) в Кассе, конечно, есть — там ещё много возможностей (например подписка с регулярными списаниями).

Из готовых решений вы можете использовать старую форму для приёма платежей на банковский счёт, где есть поле «url для редиректа» или настроить себе приём платежей с редиректом, уведомлениями и прочими дополнительными функциями на новой форме или вообще в своём дизайне с помощью нашего API.

shirokova
21 января 2016, 05:54

Спасибо! Старая форма идеально подходит для  простейших продаж, так что не убивайте ее, пожалуйста))

alena.danilova.1985
21 января 2016, 05:54

А как удалить такую страницу?

Маша
21 января 2016, 05:54
alena.danilova.1985,
при её создании на e-mail создатели приходит ссылка для управления страницей — по этой ссылке страницу можно удалить.
Артём
14 августа 2016, 12:43
мне не пришло письмо со ссылкой для управления страницей
Яндекс.Деньги
15 августа 2016, 13:30
Артём,
если вы хотите удалить страницу, напишите, пожалуйста, в службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback/.
Артём
15 августа 2016, 15:30
Яндекс.Деньги,
Я не хочу ее удалять Я хочу ее отредактировать
Яндекс.Деньги
14 октября 2016, 12:00
Артём,
к сожалению, без письма страницу можно только удалить.
nschukina
14 октября 2016, 01:42
а как можно отредактировать страницу?
Яндекс.Деньги
14 октября 2016, 12:01
nschukina,
проверьте, пожалуйста, вашу почту — должно было прийти письмо со ссылкой для управления страницей, как раз через неё можно сделать редактирование.
gershi2012
10 августа, 22:42
Правильно ли я поняла, что полный отчет по трансакциям благотворительного счета (поступления и снятия) может автоматически рассылаться тем вкладчикам, которым владеоец счета вышлет соответствующую ссылку?