Собираем на хорошие дела легко и убедительно: страница, форма и Касса для благотворительности

В Яндекс.Деньгах появились новые, удобные и красивые инструменты для сбора средств на хорошие дела — все они доступны по адресу vmeste.yandex.ru, а ниже мы подробнее расскажем, как выбрать подходящий для вас и вашего дела.

Страница для приёма платежей — это всё, что нужно обычному человеку для запуска краудфандингового проекта: добавьте номер своего кошелька в Яндекс.Деньгах, картинку и информацию для посетителей. Это может быть что-то совсем маленькое: сбор денег на подарок коллеге в день рождения, или большое — идея в духе Kickstarter и Indiegogo. Всё в ваших руках!

Жмите на жёлтую кнопку «Создать страницу» — и готово, страница онлайн. Она будет доступна по уникальной ссылке, которой можно делиться с друзьями, знакомыми, всеми, кого вы захотите привлечь к проекту: в мессенджерах, социальных сетях, блогах, СМИ, на листовках, визитках и т.д. Чем больше людей узнает о проекте, тем больше шансов собрать нужную сумму (и наоборот — если вы готовите кому-то сюрприз, вы сможете дать ссылку только тем, кто должен о ней знать).

Сумму платежа можно указать заранее, а можно оставить поле пустым, чтобы отправитель сам его заполнил — в обоих случаях тот, кто платит, сможет вписать свою цифру.Опыт показывает, что разумная сумма в качестве подсказки работает лучше, чем пустое поле — поэкспериментируйте с разными цифрами, вы сможете нащупать самое эффективное значение для вашей аудитории. Комиссию за платежи на странице платит получатель: 0,5% за переводы с кошельков в Яндекс.Деньгах, и 2% — если деньги отправили с карты.

Когда проект завершится, можно удалить страницу или отредактировать её: объявить о результатах, поблагодарить спонсоров, оставить контакты для связи или ссылку на страницу своего нового проекта. Ссылка для управления страницей придёт на e-mail, указанный при её создании.

Форма для сбора средств — это инструмент для организаций (юридических лиц). В несколько кликов можно настроить простое и универсальное решение для получения денег в интернете и встроить его на свой сайт с помощью iframe-кода. Посетители смогут платить вам банковскими картами и со счёта в Яндекс.Деньгах, а их взносы поступят прямо на расчётный счёт организации.

Самое замечательное — это возможность создавать произвольные поля с подсказками для плательщика и запрашивать прямо в процессе платежа всю нужную информацию, это сильно упрощает учёт поступлений. Комиссия для платежей через форму составит 3% и будет списываться с отправителя, вдобавок к сумме платежа.

Касса для благотворительности — это наше профессиональное и уже известное на рынке решение для приёма интернет-платежей, адаптированное для благотворительных фондов. С его помощью фонды смогут принимать банковские карты, Яндекс.Деньги, WebMoney, платежи со счёта мобильного, наличные в терминалах и салонах связи, предлагать жертвователям возможность автоплатежа(!) с карты и кошелька — и не беспокоиться о технической стороне дела.

После заключения договора наши специалисты за пару дней создадут платёжную страницу для фонда и в дальнейшем будут сами её поддерживать — ссылку можно добавить на сайт, в социальные сети и на любые другие площадки, где работает фонд.

Использовать Кассу для благотворительности могут только организации, у которых благотворительная деятельность предусмотрена уставом. Комиссия по основным способам — 2,5%. Другие организации могут получить все те же функции в обычной Кассе.

Остаётся добавить, что наша старая форма-приниматель на банковский счёт продолжает работать на всех сайтах, где она установлена. В то же время, новая форма для сбора средств более симпатичная, гибко настраивается и позволяет принимать деньги не только с кошельков, но и с банковских карт — так что имеет смысл подумать об апгрейде Мы будем рады отзывам и комментариям по поводу наших новых инструментов для краудфандинга и благотворительности — и от новичков, и от тех, кто уже много лет делает хорошие дела с помощью Яндекс.Денег.