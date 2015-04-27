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Блог Денег

1960 — короткий номер для продления SMS-информирования

Пост в архиве.

В январе у нас заработала первая функция смс-банка — продление смс-информирования с помощью смс-команды на номер Яндекс.Денег. Вкратце напомним, как это работает: за 3 дня до окончания подписки на SMS-информирование (подробно об услуге читайте тут) мы присылаем смс и предлагаем продлить его, просто ответив на сообщение. Вы отвечаете, со счёта (или привязанной карты) списываются 20 рублей, услуга продлевается.

Оказалось, что многие из вас не заметили наше объявление о новом сервисе — и насторожились, получив сообщение с предложением оплатить услугу с незнакомого федерального номера +7 (965) 549-99-91. Обнаружив, что такой номер вызывает подозрения у бдительных (спасибо вам!) пользователей, мы поняли, что нам нужно что-то покороче, что-то, что можно легко запомнить — поэтому теперь для продления смс-информирования мы будем писать вам с номера 1960. Запоминайте, всё станет проще  

64 комментария
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Владимиров Василий
21 января 2016, 05:52

Ну, я насторожился и когда с короткого номера получил. Вы бы лучшене номер короткий заводили, а текстовой идентификатор Яндекс.Деньги или Yandex.Money, а то не понятно.

 

И в вашем сообщение не уточняется, если я не отреагируюна смс о продлении что произойдет? Спишутся деньги (при наличии), или слуга информирования отключится?

Маша
21 января 2016, 05:52

Для всех информационных сообщений у нас как раз Yandex.Money, но для функциональных SMS-команд в ответных SMS нужен был короткий.

 

Если не ответите — смс-информирование будет отключено, да.  

 

dvvishnyakov
21 января 2016, 05:52

Здравствуйте ! Очень сомнительна такая идея! Если в месяц приходят по 10 смс то о том что карту заблокировали то о неправильном платеже причем с текстом и с номеров банков. И можно уже "специалистом "стать по вычислению мошеннических схем.я не верю уже никаким коротким номерам. И с прискорбием увидел сегодня что услуга отключена((((. Можно ведь в я.д. Огромным шрифтом написать? Что будет смс? Или объявить что пришлем с такого-то номера? Ведь каждый день я.д. Пользуясь и ничего про информирование не привлекало внимание.(((. хотя спасибо что стараетесь сделать жизнь лучше)))

Яндекс.Деньги
21 января 2016, 05:52

Если неудобно продлевать каждый месяц и следить за SMS — можно сразу на год информирование оплатить в управлении кошельком :)

tepliakova.lilya
3 июня 2016, 19:21
Пришло СМС с номера 1960.
Яндекс.Деньги: новый штраф на ВУ "1859 - 250,00 р (с учетом скидки 50%).
Заплатите по смс: отправьте 2727 в ответ.
Комиссия 30 р.


Вот такое СМС пришло на телефон,подскажите пожалуйста,что делать.
Яндекс.Деньги
6 июня 2016, 14:24
tepliakova.lilya,
подскажите, пожалуйста, этот штраф вы ещё не оплачивали? Проверить и оплатить можно тут: https://money.yandex.ru/debts/?from=isuglink. 
Комментарий удалён
Яндекс.Деньги
15 июня 2016, 12:02
msk-develop,
Видимо ваш кошелёк кто-то пополнил, но места на нём недостаточно. На именном кошельке не может быть больше 60000 рублей. Вам надо выполнить действия, которые написаны в СМС — деньги сможете зачислить на любой другой кошелёк, где есть место :)
romka9222
29 июня 2016, 10:14
Так же пришло смс о штрафе,а в бд гибдд,нет неоплаченных штрафов 
Яндекс.Деньги
30 июня 2016, 14:54
romka9222,
пришлите, пожалуйста, подробности на bloghelp@yamoney.ru — проверим.
al.alexeev@bregis.ru
22 февраля 2017, 13:44
romka9222,
У меня такая фигня была. Штрафа в ГИБДД не было, штаф пришел из МАДИ (неправильная парковка) - у них базы разные
sanav
25 октября 2016, 13:00
Просто добавьте 1960 в адресную книгу под именем Яндекс и будет вам счастье :-) 
Яндекс.Деньги
26 октября 2016, 15:28
sanav,
спасибо :) Сейчас сообщения приходят приходят от YandexMoney или с номера 1960.
Kirill Makoveev
25 октября 2016, 22:07
Оператор Claro, Аргентина. СМС не доходят. Придумайте что-нибудь!
Яндекс.Деньги
26 октября 2016, 15:25
Kirill Makoveev,
отправьте, пожалуйста, номер кошелька и номер телефона на bloghelp@yamoney.ru — проверим, почему не приходят смс.
viktorinox
14 июня 2017, 20:44
Мне продолжают приходить  смс от том что надо продлить автоплатеж! Я это уведомление давно в личном кабинете убрал!!! Что делать !!! Замучили с этого номера 1960 напоминаниями о давно убраном автоплатеже!
Алексей Рубцов
6 августа 2017, 19:54
С вашего номера сыпятся смс о каких-то там штрафах гибдд. Разберитесь пожалуйста 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 августа 2017, 17:37
Алексей Рубцов,
А в разделе "Уведомления" нет подписок? Если их нет, то расскажите нам про это смс в письме на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста - все проверим.
kess6
9 августа 2017, 15:09
отключите меня пожалуйста от смс рассылки yandexmoney - каждый день шлете - надоело уже
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 августа 2017, 15:53
kess6,
расскажите нам, пожалуйста, подробнее об этом в письме на bloghelp@yamoney.ru - поможем найти решение вопроса.
colya.ponomareff2016
11 августа 2017, 17:07
что за блудни у меня нет штрафов в гибдд
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 августа 2017, 15:01
colya.ponomareff2016,
а что случилось? Расскажите, пожалуйста.
Артур Валиев
17 августа 2017, 13:20
пришло смс 5 штрафов на сумму 32800 что за бред

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса17 августа 2017, 15:24
Артур Валиев,
посмотрим! Отправьте, пожалуйста, ваш номер СТС и ВУ, скрин смс на bloghelp@yamoney.ru
zverkov2007
24 ноября 2017, 10:48
Добрый день. Пришли СМСки  о якобы имеющихся неоплаченных штрафах ГИБДД. По факту ничего нет. Судя по комментариям какой-то сплошной блудняк и бардак. Отключайте на хрен от такого "СЕРВИСА"
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 19:22
zverkov2007,
мы хотели бы проверить, в чем дело - напишите нам, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru вместе со скриншотами этих смс.
roadtozion
12 января 2018, 10:10
Отпишите меня от вашего сервиса. В гбдд нет шрафов. Присылать вам ничего не буду. Отписывайте от услуги. Моя почта у вас есть. 

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 12:08
roadtozion,
передали информацию коллегам. Если вдруг вы снова получите сообщение, об этом можно написать нам в поддержку. 
ag-estate.ru
9 мая 2018, 21:21
Вам не надоело смотреть и ничего не делать и не предпринимать, с короткого номера 1960 приходят смс постоянно о новом штрафе на документ и комиссия 30р. Что за фигня, как кто то без вашего участия может проводить мошеннические операции? Может это сотрудники яндекса? Нужно заморочится и расследовать это дело.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 мая 2018, 12:01
ag-estate.ru,
вы получили уведомление о новом штрафе, верно? Это не значит, что происходят какие-либо списания. Вероятно, что была оформлена подписка на такие сообщения, вы можете написать нам в поддержку, мы разберемся. 
YngMalmsteen
11 мая 2018, 11:06
Развод на деньги, особенно штраф на 150 рублей 
YngMalmsteen
11 мая 2018, 11:08
Самое интересное, что штрафы с этого номера регулярно проходят, хотя машина стояла более месяца
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня 2018, 15:55
YngMalmsteen,
напишите об этом, пожалуйста, в поддержку, проверим. 
deni5ov.aleksey
17 июня 2018, 12:16
Полный развод. Не советую вообще открывать смс. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня 2018, 15:56
deni5ov.aleksey,
в наших сообщениях "развода" точно нет :) 
Нина Устинова
2 июля 2018, 10:39
YaMoneyHelp,
 точно? У меня уже была смс-ка о штрафах на 4 тыс. р., сегодня утром на 750 р. Всё бы ничего, если бы не одно огромное НО: я не автовладелец и машину не вожу)) "Развода" точно нет?))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 15:57
Нина Устинова,
может быть, кто-то из близких мог указать ваши контакты при проверке штрафов? Про сообщения можно написать нам на supp@money.yandex.ru , разберемся. 
Нина Устинова
3 июля 2018, 21:26
YaMoneyHelp,
1) никто из моих близких не пользуется яндекс мани, 2) даже не зарегистрирован на яндексе и 3) плюс к этому ни у кого в этом году ещё не было штрафов, 4) проверяют наличие штрафов они на сайте ГИБДД. так что, извините, но в отсутствие "развода" в подходе с рассылкой смс о штрафах поверить не получается))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 июля 2018, 12:35
Нина Устинова,
смс - это только оповещение, если вы точно знаете, что оно пришло вам по ошибке, его можно просто проигнорировать. Как мы писали выше, проверить причину, по которой вам приходят сообщения, и отписать вас от рассылки смогут коллеги из поддержки. 
Нина Устинова
4 июля 2018, 18:07
YaMoneyHelp,
спасибо, в поддержку я обязательно обращусь. Но приходящие НЕОДНОКРАТНО "по ошибке" ложные смс слишком смахивают на мошеннические действия сервиса. От сервиса, работающего с деньгами, приходят не рекламные сообщения, чтобы их игнорировать, а сообщения о финансовых долгах! Писать пользователю, что он может их просто проигнорировать - либо халатность, либо наглость...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июля 2018, 12:14
Нина Устинова,
уведомления о штрафах пользователи настраивают самостоятельно - как мы писали, кто-то мог случайно указать ваш номер. 
Нина Устинова
5 июля 2018, 16:59
YaMoneyHelp,
т. е. платежный сервис просто собирает контактные данные, не проводя их верификацию ... Приятно, что смс-ки не являются попыткой мошенничества, но грустно, что являются следствием недодуманности сервиса на уровне обязательного функционала
kitti182005
5 сентября 2018, 11:14
Мошенники от вашего номера 1960 вымагают деньги. Смс каждый год приходят со ссылками левыми. Яндекс в доле с мошенниками?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 14:45
kitti182005,
это наши смс - про ситуацию уже знаем и разбираемся в чем дело, простите за неудобства.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 10:54
kitti182005,
смс от номера 1960 — это наши смс. Почему вы подумали, что это  не настоящие ссылки? Пожалуйста, скопируйте текст смс и отправьте нам на bloghelp@yamoney.ru.
Glazkovid
5 сентября 2018, 11:27
Пришло смс с номера 1960 такого содержания Яндекс.Деньги: новый штраф ГИБДД на 1000.00 руб. clck.ru/EGqyG
везде проверил штрашы,в том числе и на сайте яндекс-ничего не обнаружено. Получается это мошенники?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 14:50
Glazkovid,
по ссылке вы перейдете на наш сайт, на форму для проверки штрафов - если вдруг по ней отображается неактуальная информация, то не переживайте, пожалуйста, мы уже разбираемся в ситуации.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 19:40
Glazkovid,
пожалуйста, обратите внимание — от какого года штраф, если он старый — не торопитесь оплачивать, мы обнаружили проблемы и сейчас разбираемся — простите, пожалуйста, за неудобства.
ua3xcm
5 сентября 2018, 11:31
С 1960 пришло уведомление о штрафе ГИБДД, но я уже месяц на машине не ездил, и просто в Яндексе при проверке штрафов ничего не находится...Как это понимать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 14:52
ua3xcm,
простите, пожалуйста, за неудобства - о ситуации знаем, сейчас разбираемся в чем дело.
dinarmullanurov
5 сентября 2018, 11:54
Сегодня, как и многим другим, мне пришёл штраф: "Яндекс.Деньги: новый штраф ГИБДД на 1000.00 руб. clck.ru/EGhcf"  
Получить его я конечно же не мог, т. к.  не езжу уже более месяца. 
Прошу разобраться и ответить на почту
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 14:54
dinarmullanurov,
вы писали нам об этом на почту? В ситуации мы уже разбираемся - простите за неудобства.
okeanasd
22 ноября 2018, 05:47
Вы что творите?пришло такое сообщение:Я.Деньги: у вас новые штрафы ГИБДД на 10000.00 RUB. money.yandex.ru/debts
Открыв по ссылке,предложение ваше установить приложение
Штрафов у него нет,я посмотрела
Человека увезли на скорой сегодня,у него сердце
Спасибо за ложную информацию! Здоровья и успехов вам
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2018, 11:29
okeanasd,
Простите - не хотели расстраивать :( На сайте мы показываем только те штрафы, которые нам передаёт госбаза ГИС ГМП. Если вы уже заплатили штраф, но он вдруг появился в списке задолженностей — можно обратиться с подтверждением платежа в ГИБДД для обновления некорректной информации в базе (https://гибдд.рф/request_main).
Александр Михайлов
22 ноября 2018, 14:37
Номер постановления — длинная череда цифр (до двадцати пяти символов). Еще несколько лет назад прочитать его было очень сложно — в нем присутствовали буквы и цифры. После 2014 года форма записи изменилась, и прочитать номер постановления стало проще. Для примера разберем номер 18810164150922883302. Разделяем его на блоки, по которым будет более удобно читать номер: 188 — 1 — 0 — 1 — 64 — 15 — 09 — 22 — 88330 — 2 Эти блоки означают следующее: 188 - указание куда именно поступит ваш платеж. 1 - код ГИБДД; 0 - указание на то, что это административный штраф; 1 - Указание на то, что это нарушение административное; 64 - код региона. В этом примере указана Саратовская область; 15 - год выдачи; 09 - месяц выдачи; 22 - число выдачи; 88330 - это номер постановления по порядку; 2 - это число указывает на контрольный разряд УИН.
Read more at: https://dtp.help/za-chto-shtraf-gibdd-po-nomeru-postanovleniya.html


По номеру можно посмотреть дату и год
Обновлено 22 ноября 2018, 14:39
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2018, 16:10
Александр Михайлов,
полезная информация, спасибо!
rolduginalyubov
27 ноября 2018, 21:31
Пришло сообщение на телефон Я.Деньги: у вас новые штрафы ГИБДД на 4000.00 RUB. money.yandex.ru/ⓓⓔⓑⓣⓢ. Вопрос!!! Какой может быть штраф ГИБДД ,если я вообще не воду машину и нет прав у меня??? Что у вас там за бардак??? Разберитесь,а. Нодоели с чушью вашей уже
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2018, 11:25
rolduginalyubov,
мы получаем информацию о непогашенных штрафах из государственной базы ГИС ГМП. Возможно вы указывали свою почту при оплате штрафов по другому автомобилю. Если уведомления о штрафах для вас не актуальны, то служба поддержки поможет отписаться от них.
pashamashadimavika
19 февраля, 12:30
тоже пришел штраф с номера 1960
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля, 14:14
pashamashadimavika,
если штраф не ваш, пожалуйста, напишите об этом поддержке.
Ruslan Dyma
20 февраля, 18:43
С вашего номера приходят СМС о штрафах, хотя их нет. Как пример Яндекс.Деньги: новый штраф ГИБДД на 500.00 руб. clck.ru/F522n от 21.01.19 в 11-25. Естественно никаких штрафов нет. Сколько это будет продолжаться? Не надо отвечать "мы знаем, извините за неудобство" и не надо отвечать "свяжитесь со службой поддержки" я хочу объяснений, кто и на каком основании вводит меня в заблуждение, оповещая о НОВОМ штрафе, хотя он нигде до сих пор не числиться(спустя месяц после вашего смс) ответ прошу предоставить на мою почту, а так же отписать меня от данного сервиса оповещения(1960)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля, 19:32
Ruslan Dyma,
данные о задолженностях собираются через гос. базу ГИС ГМП. В ней собирается информация о всех начислениях, в том числе и Штрафах ГИБДД, а на нашем сайте лишь выдается информация из гос. системы. Подробнее подскажем в письме на почту, с аккаунта которой вы нам написали.
a.f1988267
30 апреля, 04:26
здраствуйте.мне неприходит смс на номер для подвреждения снятия денег.помогите
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 апреля, 11:19
a.f1988267,
здравствуйте! Видим, что коллеги уже ответили вам на почту.
e.gnomne
сегодня, 11:35
Ваш номер мне прислал новый штраф с последними цифрами постановления, но ни на вашем портале в штрафах, ни на сайте ГИБДД у меня вообще штрафов нет... у вас работает штатный предсказатель?)