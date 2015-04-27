В январе у нас заработала первая функция смс-банка — продление смс-информирования с помощью смс-команды на номер Яндекс.Денег. Вкратце напомним, как это работает: за 3 дня до окончания подписки на SMS-информирование (подробно об услуге читайте тут) мы присылаем смс и предлагаем продлить его, просто ответив на сообщение. Вы отвечаете, со счёта (или привязанной карты) списываются 20 рублей, услуга продлевается.

Оказалось, что многие из вас не заметили наше объявление о новом сервисе — и насторожились, получив сообщение с предложением оплатить услугу с незнакомого федерального номера +7 (965) 549-99-91. Обнаружив, что такой номер вызывает подозрения у бдительных (спасибо вам!) пользователей, мы поняли, что нам нужно что-то покороче, что-то, что можно легко запомнить — поэтому теперь для продления смс-информирования мы будем писать вам с номера 1960. Запоминайте, всё станет проще