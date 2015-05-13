Блог Денег

Блог Денег

«Тройка»: как записать онлайн-платёж на карту

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Многие уже оценили, как удобно пополнять карту «Тройка» онлайн: если в кассе очередь, если у вас не оказалось при себе наличных, если у водителя автобуса «нет сдачи с тысячи». Пополнить баланс «Тройки» с кошелька или банковской карты можно у нас на сайте, Яндекс.Метро (это приложение Яндекса помогает рассчитать самый быстрый и удобный маршрут передвижения в московском метро). Благодаря вашим комментариям мы обнаружили, что не все знают про необходимость активировать платёж на карте — рассказываем подробнее, как это работает.

 

Информационные терминалы в метро
 

Где логичнее всего активировать платёж перед поездкой на метро? В самом метро, конечно: на жёлтом информационном терминале (они есть в вестибюле каждой станции) нужно нажать кнопку «Удалённое пополнение электронного кошелька» (она там всего одна — не ошибётесь) и приложить вашу «Тройку» — на экране появится сумма, которую вы заплатили онлайн, и через пару секунду обновлённый баланс карты — готово, можно ехать!
 

Есть ещё несколько способов активировать платёж — пригодятся, в первую очередь, тем, кто не ездит на метро или добирается до станции наземным транспортом: в терминалах салонов связи «Мегафон» (адреса здесь)  и на станциях проката велосипедов «Велобайк». На какие кнопки жать — разберёмся ниже.
 

Велопарковки «Велобайк»
 

После онлайн-платежа (на сайте или в приложении) в терминале нажмите на «пополнить карту «Тройка»», в левом нижнем углу экрана выберите «Баланс» и приложите карту к терминалу — на экране появится  номер карты, баланс и обновлённый баланс карты — платёж активирован! Кстати, «Тройку» тут можно использовать ещё как личный ключ в системе велопроката (правда, оплатить использование велосипеда «Тройкой» нельзя — для этого нужна обычная банковская карта).
 

Терминалы в салонах связи «Мегафон»
 

На главном экране терминала нажмите на иконку «Пополнение карты «Тройка»», затем «Прямое пополнение» (там есть и «Удалённое пополнение», но кнопка не работает). На экране вы увидите сообщение: «У вас есть незаписанные платежи. Чтобы записать их, нажмите «Далее» — нажимаем,  получаем подтверждение и готово.
 

Напомним, что пополнить «Тройку» на сайте и в наших приложениях можно на сумму от 1 до 2500 рублей за один раз. Причём, если предыдущий платёж не был активирован — пополнить баланс ещё раз не получится. Каждое пополнение обязательно нужно активировать. Не забудьте добавить «Тройку» в «Избранное» в кошельке или мобильном приложении — тогда в следующий раз пополнять проездной можно будет можно будет парой кликов/касаний.

86 комментариев
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bon-nie
21 января 2016, 05:52
Удалённое пополнение - это прекрасно, но в вашем случае это издевательство! Каким образом оно поможет, если пассажир уже в автобусе без наличных или у водителя нет сдачи?! Он пополнит свою Тройку, но не сможет активировать платёж! Ему придётся выходить и искать метро, велопарковку или салон Мегафона... Что за чушь!!! Почему платёж не активируется сразу???
Маша
21 января 2016, 05:52
bon-nie,
если уже в автобусе без наличных — не поможет, к сожалению. Мы тоже с нетерпением ждём, когда «Тройка» сможет зачислять удалённый платёж сразу на карту, без дополнительной процедуры активации.
Damnbirds
11 декабря 2016, 13:30
А это технически возможно? Я думал это особенность rfid . Или тогда нужно чтобы на всех точках прохода (турникеты метро, аскп в наземном тр-те) было подключение к инету, чтоб сразу с базой данных свериться как-то 
Ирина
25 февраля 2017, 11:05
Damnbirds,
По хорошему, так и должно быть. Карты надо заменить на аналог обычных именных дебетовых карт, которыми мы расплачиваемся в магазинах. У каждой карты должен быть свой личный кабинет и возможность увидеть свои траты за проезд. Сейчас же даже распечатки своих поездок мы не может увидеть. По сути, валидаторы могут нас обманывать и мы должны бесправно это принимать. В Мосгортрансе как всегда сэкономили и теперь заставляют нас покупать современные навороченные телефоны за кучу денег. И спрашивается - с какой это радости я должна так вкладываться, чтобы всего лишь воспользоваться услугой наземного транспорта..?! 
zshatilin
31 мая 2017, 13:32
Маша,
Можно пополнить Тройку через телефон с NFC. Поставьте себе приложение "Мой проездной"
dontmantionit
3 июля 2017, 14:18
zshatilin,
У меня  никакой активации карты с "мой проездной", прикладываю карту, показывает количество оставшихся поездок, электронный кошелёк 0 рублей, и как их активировать не понимаю, не вижу никакой опции по активации!
elen-chupova
21 января 2016, 05:52
На станции Алтуфьево нет такого терминала!
Маша
21 января 2016, 05:52
elen-chupova,
можно уточнить в кассе, где он — иногда они бывают расположены не очень заметно.
elen-chupova
21 января 2016, 05:52
Маша,
именно так я и поступила. Ближайший м. Бибирево
barabar
26 января 2016, 12:58
"Многие уже оценили, как удобно пополнять карту «Тройка» онлайн.." Вот и я оценил, ни одного плюса не увидел, только минусы:

- платеж нужно активировать, для чего нужно спускаться в метро. но нужного терминала там может и не оказаться
- древняя NFC метка в карте не работает с половиной телефонов, так что активация с помощью транспортного приложения тоже проблематична
- ну и самая мякотка, после чего я решил никогда более не связываться с этим недоразумением. Средства с баланса карты, внесенные через сайт тройки, нельзя использовать для записи на билет. То есть вместо тарифа "Единый" за 26р. я теперь вынужден использовать тариф "Кошелек" за 32р. При чем при пополнении об этом никак не предупреждается. Информация есть только в официальном FAQ. OMG это как так?!!! Какой смысл вообще в удаленном пополнении?

Вообщем выкину карту после израсходования средств и никому не порекомендую.
zero_1632
29 января 2016, 02:58
Используйте приложение "мой проездной", там не надо активировать "тройку", просто надо иметь телефон с NFC. Оплата по карте (можно ту же яндекс.деньги использовать)
ABAZHIK
8 декабря 2016, 20:07
zero_1632,
Круто! Мало того , что карта через одно место пополняется так мне еще и новый смартфон надо купить!!!
zero_1632
8 декабря 2016, 21:43
ABAZHIK,
ну чтобы пополнить без телефона, тогда идите к метро.
Каждому свое.
Кстати да, согласен, что яндекс.денег было бы неплохо обзавестись БЕСПЛАТНОЙ card2card опцией (как например тот же тинькофф)
настоящий
сегодня, 08:01
ABAZHIK,
Как всегда в России всё через то место делается и всё якобы для людей...
dontmantionit
3 июля 2017, 14:06
zero_1632,
Нет никакой активации карты с "мой проездной", прикладываю карту, показывает количество оставшихся поездок, электронный кошелёк 0 рублей, и как их активировать не понимаю, не вижу никакой опции по активации!
laraevs
15 октября 2016, 14:04
Карта "Тройка"  очень  удобная вещь. Один  огромный недостаток-пополнить счет можно и удаленно-это плюс, но  вот то,что  нужно  еще и активировать -это огромный  минус!!!!! Очень неудобно))))))))) Разработчики не додумали))))))
вот толи  дело  "Стрелка" -положил  деньги  и  они  через минуту  на  твоей  карте уже "активные". Езжай куда  хочешь. А  с Тройкой  один  геморрой-положил-активируй,а если не активировал или  какой то  билет  у тебя не  записан  на  карту,то пополнить  счет  удаленно не  сможешь))))))))) НЕУДОБНО
Яндекс.Деньги
17 октября 2016, 12:05
laraevs,
понимаем :) 
madam.nazi92
25 февраля 2017, 10:03
Яндекс.Деньги,
Здравствуйте я пополнила тройку через Яндекс кошелек и деньги не поступили.Как активировать подскажите пожалуйста
Ирина
25 февраля 2017, 10:58
madam.nazi92,
Прочитайте тему полностью и комменты к ней, тут всё об этом сказано.
YaMoneyHelp
27 февраля 2017, 16:52
madam.nazi92,
как раз об этом пишем в посте! :) Прочитайте, пожалуйста. Если останутся вопросы - задавайте!
Ильнур Низамов
31 октября 2016, 16:48
как актвировать платеж?
Яндекс.Деньги
2 ноября 2016, 18:41
Ильнур Низамов,
если вы уже пополнили Тройку, в метро на жёлтом информационном терминале (они есть в вестибюле каждой станции) нужно нажать кнопку «Удалённое пополнение электронного кошелька» (она там всего одна — не ошибётесь) и приложить вашу «Тройку».
ile-vera
23 декабря 2016, 12:57
Подобному способу пополнения карты "отлично" поставить не могу. Только ТРОЙКУ)))!
Яндекс.Деньги
23 декабря 2016, 14:23
ile-vera,
тонко! :D Но надеемся, что  наш пост вам всё же понравился ;) 
rr3vniikp00
24 декабря 2016, 19:07
почемуто на СТРЕЛКУ деньги падают сразу -разработчики-соприте технологию!!!
Алексей
16 января 2017, 20:53
rr3vniikp00,
потому что Тройка и турникеты в метро работают между собой автономно. С Тройки читаются данные, и если турникет видит записанные билеты на карте или достаточное кол-во средств на балансе «Электронного кошелька», то он вас пропускает, и обновляет данные на карте (записывает новый баланс). Стрелка с терминалами работает иначе: терминал лишь считывает номер счета с карты, а все операции по списанию средств производятся через интернет в центре обработки данных. Поэтому если терминал кондуктора подмосковного автобуса не сможет связаться по интернету с центром обработки данных, вы не сможете оплатить картой Стрелка поездку, и она превратиться в кусок бездарного пластика. А теперь представьте, что Тройка работает как Стрелка (через интернет), и на станции метро турникеты остались без связи с интернетом: это не автобус в 60 человек, которых можно заставить расплатиться наличкой.
rr3vniikp00
16 января 2017, 22:35
Алексей,
Я Вас понял.но я писал именно про зачисление средств-это то вполне можно делать через инет!!!
Алексей
17 января 2017, 01:39
rr3vniikp00,
давайте еще разочек)) Тройка и турникеты в метро работают между собой автономно. Т.е. турникет не проверяет через интернет баланс карты "где-то там", он считывает информацию о балансе прямо с карты. Вы когда думаете, ваши комментарии здесь тоже сами по себе не появляются: вам их надо сюда написать. Так же и с информацией о балансе карты Тройка: вы можете положить деньги через интернет на счет вашей карты, но вы должны записать ("намагнитить") этот баланс на физический носитель, чтобы турникет мог с этого носителя считать информацию о новом балансе, как мы все читаем ваши комментарии здесь по мере того, как вы сюда их пишите.
rr3vniikp00
18 января 2017, 14:23
Алексей,
Спасибо за ответ тогда еще один вопрос-я пользуюсь Тройкой в наземке и я не один такой и чтоб зачислить деньги иду в метро, а наверху нельзя поставить терминалы для зачисления?
Алексей
18 января 2017, 16:17
rr3vniikp00,
это уже не ко мне вопрос) И к тому же способы записать онлайн-платеж на Тройку не спускаясь в метро существуют: по сути об этом и была статья, которую мы здесь обсуждаем. Стоит также упомянуть, что билеты на карту Тройка можно купить и записать в терминалах (если терминал поддерживает технологию записи билетов на карту) Элекснет, МКБ, в киосках Мосгортранса. Ну, а самый удобный способ — с помощью мобильного приложения «Мой проездной» от ВТБ: если ваш телефон поддерживает данный функционал, то билеты можно будет покупать и ЗАПИСЫВАТЬ на карту хоть дома лежа на диване.
rr3vniikp00
20 января 2017, 12:21
Алексей,
Спасибо
Ирина
22 февраля 2017, 18:59
Алексей,
Вся проблема возникла тогда, когда упомянутые Вами киоски Мосгортранса пропали с наших улиц. Наши власти Москвы решили, что все москвичи должны пользоваться помимо наземного транспорта, ещё и метро. А ведь это не так. Сэкономили, неподумавши... Хотя... это уже не удивляет. Всё же делается по "желанию москвичей"... И теперь мне, и многим тут отписавшимся, приходится специально ездить к метро, тратить своё время и материальные средства. А вариантов решения вопроса достаточно много. Читайте мою петицию ниже и подписывайте. 
Алексей
23 февраля 2017, 01:37
Ирина,
не драматизируйте. Терминалов МКБ и Элекснет, которые поддерживают функцию записи билетов на карту Тройка, в разы больше, чем пропавших киосков Мосгортранса. Уверен, что один из них есть в пешей доступности от вашей работы или дома.
А подписывать вашу петицию я не буду, потому что в ней есть две ошибки:
1) Вы пишите: «На данный момент пополнить карту "Тройка" <...> можно только в кассах метро». Это неправда, т.к. помимо касс метро существуют и другие способы пополнения карты и записи отложенных платежей на нее, и тому посвящена эта статья Яндекса, а также мои комментарии выше.
2) Вы предлагаете: «Отменить активирование положенных на карту средств». С картой «Тройка» это технически невозможно. По крайней мере в том виде, в котором сейчас реализована технология оплаты с этой карты (подробнее опять же читайте в моих комментариях). А изменить эту технологию можно только полностью переделав систему списания средств во всех турникетах и валидаторах, что скорее всего невозможно без их замены на устройства с совершенно иной технологической базой.  А это сильно затратно, идет в разрез с предыдущим вектором развития способов оплаты проезда в московском транспорте, и приведет к использованию ненадежной технологии, которая предполагает подключение всех турникетов и валидаторов к интернету. Не будет у турникета подключения к интернету — и вы не сможете расплатиться «Тройкой», сколько бы денег на ней не лежало.  
Ирина
23 февраля 2017, 02:02
Алексей,
В любом случае, программа не доработана, раз вызывает столько недовольства у москвичей. Сытый голодного не разумеет - как говорится... Если бы пункты активации средств были расположены в шаговой доступности, я бы и заморачиваться не стала. Но, увы, их нет. Погуглите мой адрес (ул. Полярная, 16). Если найдёте, буду вам премного благодарна. 
Ирина
23 февраля 2017, 02:41
Алексей,
Ещё раз прочитала все ваши рекомендации и не совсем поняла - на терминалах МКБ я смогу пополнить баланс или активировать средства на карте Тройка? Мой адрес по теме поиска терминала можете не гуглить, я уже нашла ближайший, но не уверена, что в нём есть кружок для активации средств. 
Алексей
23 февраля 2017, 03:38
Ирина,
в вашем доме (ул. Полярная, 16к1) расположено два терминала Московского кредитного банка: в магазинах «МясновЪ» и «Добрынинский и партнеры». Терминалы также есть в доме номер 18 и 17к1 по вашей улице. Все эти терминалы поддерживают ЗАПИСЬ билетов (или средств на «Электронный кошелек») на «Тройку».
Обратите внимание: активировать удаленный платеж в терминале нельзя. Вы должны внести деньги в терминал непосредственно. Также вы должны при этом вставить карту «Тройка» в терминал (на этих терминалах нет «кружочков», у них есть картридер в виде щели для карт). За подробной инструкцией по записи билетов на карту «Тройка» в терминалах МКБ обращайтесь в их службу поддержки: +7 495 777-4-888
Ирина
23 февраля 2017, 09:33
Алексей,
спасибо! Буду пробовать. Позднее отпишусь, что у меня вышло...
настоящий
сегодня, 08:04
Алексей,
Почему же не "намагничивается" баланс сразу как на карте Стрелка ? Зачем лишние телодвижения ?
class1208625
15 февраля 2017, 14:10
Я правильно понимаю, что в настоящий момент НЕТ возможности удаленно положить деньги на Тройку, и зачислить их на тариф ТАТ 30 дней? Доступен только "кошелек" ? Если такая возможность есть, подскажите, пожалуйста, как это сделать. Спасибо
YaMoneyHelp
15 февраля 2017, 19:43
class1208625,
Нет, можно только пополнить баланс, записать проездной через Яндекс.Деньги не получится — надеемся в будущем это исправить.
Алексей
23 февраля 2017, 01:44
class1208625,
у вас ошибка в самом вопросе еще: деньги, которые вы положили на карту «Тройка», попадают на нее в виде баланса билета «Электронный кошелек». Конвертировать ("зачислить" вашими словами) эти деньги в какой-либо вид проездного билета нельзя. Проездные билеты, записываемые на «Тройку», должны оплачиваться в момент их покупки.
Купить и записать билет «ТАТ 30 дней» на карту вы можете в терминалах МКБ, Элекснет и др., а также с помощью мобильного приложения «Мой проездной» от ВТБ для Android (если ваш телефон поддерживает данный функционал).
Фея
22 февраля 2017, 10:51
очень удобно!))))))) пополнить с грехом пополам можно, а чтобы активировать, надо ещё и доехать до пункта- рядом с домом ничего нет: в 2-3 остановках., на этом же транспорте. Это называется, всё через одно место...А так всё просто.
YaMoneyHelp
22 февраля 2017, 12:29
Фея,
процитируем коллегу из сообщения выше: "способы записать онлайн-платеж на Тройку не спускаясь в метро существуют: по сути об этом и была статья, которую мы здесь обсуждаем. Стоит также упомянуть, что билеты на карту Тройка можно купить и записать в терминалах (если терминал поддерживает технологию записи билетов на карту) Элекснет, МКБ, в киосках Мосгортранса. 
Обновлено 12 июля 2017, 12:30
Алексей
23 февраля 2017, 01:47
YaMoneyHelp,
еееее! ))) Яндекс цитирует меня XD
Еще и «коллегой» называет) До чего я дожил)
YaMoneyHelp
23 февраля 2017, 11:55
Алексей,
на одном поле электронных платежей трудимся ;)
Фея
28 февраля 2017, 11:23
Вот именно: если есть телефон, совместимый с приложением. А если его нет? Срочно выбросить свой и купить новый?)))А если все эти способы с терминалами не годятся. До терминалов и киосков, выполниющих эту функцию, надо доехать 2-3 остановки МИНИМУМ!!! Да ещё в ту сторону, в какую явно не по дороге. А за эти остановки каким образом оплачивать? Или втридорога у водителя разовые билеты покупать?)))) Вы на луне живёте? Терминалы стоят далеко не на каждой остановке, и далеко не все из них исправны. Терминалы от Мосгортранса- так вообще, как стояли с прошлой весны, так и стоят, не работают. Пассажиры с горя, видать, уже их даже разбили этой зимой-ждать устали. А вот если бы к каждой наземной остановке был приделан такой, как в автобусах, мини-валидатор для активации, то было бы удобно: платёж провели дома, а на остановке активировали. Потому что теоретически в автобусах стали писать, что , нажав там на доп. кнопку, можно активировать платёж. Только сколько люди не пытались-не соображают валидаторы в автобусах. даже активированные и исправные карты не всегда читают.Поэтому, уважаемый Яндекс! Придётся что-то изобретать вам!
YaMoneyHelp
28 февраля 2017, 12:57
Фея,
ох, будем думать, спасибо за предложение ;)
Обновлено 28 февраля 2017, 12:57
Анастасия
20 марта 2017, 11:30
Фея,
А если еще и телефон новый купил, известнейшей марки, с поддержкой NFS, но он (телефон) !!!ОКАЗЫВАЕТСЯ!!! не входит в этот несчастный список тел, которые поддерживают нашу дорогую тройку!!!и смысл всей этой заварухи, что теперь телефоны покупать только из этого списка? у нас как всегда все для "УДОБСТВА" людей
Ирина
22 февраля 2017, 18:46
Друзья, подписываем мою петицию, обращённую в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В ней как раз про проблему активации средств на карте: 
https://www.change.org/p/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D1%91-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B?recruiter=633322457&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
Обновлено 22 февраля 2017, 18:49
mikhail.volokhov
2 марта 2017, 00:28
1. Выпускаем карту Яндекс.Деньги
2. Ставим на мобилу, с поддержкой nfc,  приложение из маркета "Мой проездной"
3. Привязываем туда карту Яндекс.Деньги
4. Покупаем и записываем любые проездные, а так же пополняем электронный кошелек без визитов в вестибюли метро.
Обновлено 2 марта 2017, 00:29
YaMoneyHelp
2 марта 2017, 15:31
mikhail.volokhov,
согласны, для владельцев телефонов с поддержкой NFC - самый удобный способ ;)
Анастасия
20 марта 2017, 12:26
YaMoneyHelp,
только для тех телефонов, которые есть в этом волшебном списке? или для всех тел, которые поддерживают NFS?
Евгений
26 марта 2017, 08:40
mikhail.volokhov,
Причём здесь яндекс деньги? Реклама? Просто качаем приложение  Мой проездной у кого андроид и оплачиваем хоть с банковской карты. У кого ios обламываемся и пользуемся желтыми говно-автоматами.
Евгений
26 марта 2017, 08:38
По сути возможности удалённого пополнения нет, то что предлагается с желтыми говно-автоматом -  говно!
seregatikhon
18 мая 2017, 08:17
Как всегда через одно место, не вижу никаких плюсов, пока надо карту активировать. 
ver-vau
30 мая 2017, 11:27
Муть полная, пополнил карту...надо еще добраться до метро...почему нельзя сразу пополнять, зачем эти никому не нужные припоны? Как-будто все живут рядом с метро...с ребенком добраться до метро на автобусе не смогли, пришлось пилить пешком...хорошо хоть назад ехали спокойно...
vzhurova
31 мая 2017, 11:01
Кажется с 9 декабря 2015г по 31.054.2017г. участь пользователей карты (новичков) не стала легче. Жалко потраченного времени!
dontmantionit
3 июля 2017, 14:15
Кто мне объяснит как активировать карту с помощью  "Мой проездной"? Прикладываю карту, показывает количество оставшихся поездок, электронный кошелёк 0 рублей, и как их активировать не понимаю, не вижу никакой опции по активации!
Возможно ли записывать тарифы на карту или только пополнять кошелёк, я так и не понял! Стоит 4 приложения: "ЯндексМетро", "МетроМосква", "Транспортные карты", "Мой проездной", ни с одного не вижу как пополнять тарифы, только пополнение.
Другой вопрос, можно ли в кассе, с суммы электронного кошелька перевести в тариф?
yackowlewa.katerina2018
9 июля 2017, 15:11
ЗЗдравствуйте подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация я пополнила с карты , и не згада что надо ку да то прикладывать, думала задержка деннег пополнила баланс опять через кассу уже; а потом только узнала что надо приложить бред конечно , приложила  ладно , нечего не произошло... деньги сгорели чтоль или как понять ??,,,,,????
Ирина
9 июля 2017, 18:49
yackowlewa.katerina2018,
надо не просто приложить к жёлтому кружку, а сначала нажать на "удалённое пополнение" и потом уже прикладывать. Не торопитесь, читайте, что вам будет писать автомат, я тоже не с первого раза с ним разобралась. Когда пополните, приложите ещё раз уже в режиме узнать баланс, чтобы точно понять, активировались ли деньги.
musoyan@fortexgroup.ru
12 июля 2017, 09:46
Честно говоря, это полный бред.
Я положила деньги онлайн, потому что мне надо было ехать на троллейбусе, а идти сначала в метро, чтобы кинуть деньги на карту было не удобно. Мне брат сказал, что их надо активировать (что я уже считаю не удобным). Но он рассказал только как в метро, и я подумала, что по аналогии будет также. Но нет. Хорошо, что наличными у меня было 55 рублей, но я переплатила деньги, и теперь с утра плохое настроение. Почему нельзя делать удобно, раз ввели онлайн платежи? 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса12 июля 2017, 12:33
musoyan@fortexgroup.ru,
также ждём появление технологии, когда прикладывать карту для активации к терминалу будет не надо. 
prohinakatya95
22 июля 2017, 09:54
Пополнила карту онлайн, деньги с карты списались, подхожу к терминалу в метро, нажимаю удаленный доступ, пишет что якобы нет никаких плетежей, и что деньги ушли в никуда?! Пришлось через терминал еще денег класть... 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 июля 2017, 18:45
prohinakatya95,
расскажите, пожалуйста, подробнее про платеж в письме - посмотрим.
Дмитрий Евгеньевич Ковальков
12 сентября 2017, 15:10
До метро мне ехать несколько остановок на автобусе - соответственно 2 вопроса


1.Вопрос по "Тройке"!!!


У меня на карте более 35 рублей внесённых через кассу метрополитена, а отправил платёж ч/з интернет
сможет ли терминал автобуса списать со старых денег без активации новых???


2.Вопрос по бумажным проездным билетам


Я у водителя автобуса покупаю билет за 55 рублей, активирую его в этом же автобусе - через 15 минут захожу в метро, почему турникет метро меня не пропустил??? или наземный транспорт продаёт "1 поездку у себя, без привязки к 90 минут"???
Ирина
12 сентября 2017, 20:54
Дмитрий Евгеньевич Ковальков,
1) Да, вы сможете воспользоваться своей старой суммой, без активации новой, если её сумма достаточна для оплаты проезда.
2) Тот "Единый" билет, что вы покупаете у водителя за 55 руб является одноразовым, т.е. им можно оплатить лишь одну поездку в метро или на наземном транспорте. Билет по системе "90 минут" стоит 65 руб. А вот где его можно купить - это большая загадка, так как в трамваях его не продают. http://www.mosgortrans.ru/?id=516
Инна
26 октября 2017, 09:59
Пополнила карту через приложение. Есть чек яндекс.денег и чек списания денег с банковской карты. Но желтый терминал на разных станциях утверждает, что никаких платежей не совершалось. Куда можно обратиться с данной проблемой? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 октября 2017, 14:36
Инна,
пожалуйста, напишите нам об этом с номером кошелька через форму - все проверим и поможем разобраться!
Дмитрий Евгеньевич Ковальков
28 ноября 2017, 10:42
В Москве и области есть карты : "Тройка" с приложением "Стрелка" и карта : "Стрелка" с приложением "Тройка".
1) какое между ними отличие???
2) написано при покупке : залог 80 руб.и на счёт кошелька 120 рублей - вопрос у меня есть выбор куда ложить "стартовые" деньги (т.е. я могу выбрать или Тройку? или Стрелку? или попалам?)???
3) Вопрос по оплате проезда в пригородных автобусах Московской Области.
Автобус с приграничного города следует в соседнею область, расстояние небольшое, проезд по полному маршруту стоит "77 руб.", маршрут обслуживается автобусами "МосТрансАвто", могу ли я в таком автобусе оплатить "Стрелкой"???
Обновлено 28 ноября 2017, 10:43
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 13:10
Дмитрий Евгеньевич Ковальков,
привет! Попробуем ответить по пунктам.

1) «Тройкой» можно оплатить проезд в транспорте Москвы, а при помощи транспортного приложения «Стрелка» — на всех видах общественного транспорта Московской области. При этом система скидок на транспортном приложении «Стрелка» будет работать как на обычной карте «Стрелка».
2) Карта «Тройка» с приложением «Стрелка» выдается под залоговую стоимость в размере 50 рублей. Баланс каждого из двух транспортных приложений, размещенных на карте «Тройка» пополняется самостоятельно в сети пунктов пополнения «Стрелки» или «Тройки».
3) Вопрос лучше уточнить у службы поддержки Тройки :)
А больше подробностей и ответы на все вопросы на их сайте: http://troika.mos.ru/passazhiram/voprosy_i_otvety/voprosy_po_ispolzovaniyu_karty_trojka_s_prilozheniem_strelka/
Дмитрий Евгеньевич Ковальков
3 декабря 2017, 11:10
Сегодня на ж\д ст.Царицыно в Билето-Печатающих Автоматах(БПА) пригородных электричек (ЦППК) появилась кнопка пополнение карты "Тройка".
1 Вопрос : такое пополнение нужно активировать на "жёлтом" терминале метро или нет2 Вопрос : такая функция есть на всех БПА ЦППК или ещё не везде.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 декабря 2017, 16:53
Дмитрий Евгеньевич Ковальков,
эту информацию лучше уточнить в поддержке "Тройки" - например, в соцсетях: https://vk.com/mos
https://www.facebook.com/mosru.official/
https://ok.ru/moscow
zh12121957
21 февраля, 19:58
YaMoneyHelp,
 подскажите, пожалуйста, есть ли активация платежа в салонах Мегафона, как пишут в интернете? Мне не надо в метро, я с Ленинградского вокзала с чемоданом хочу сразу на троллейбус...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 февраля, 17:27
zh12121957,
вам в поддержку Тройки :)
tolya.a-ivanenkov
4 марта 2018, 09:51
ну что за тупость! Активировать тройку можно только в метро, при этом мне нужно добраться до метро на автобусе, и при этом по пути на оставновку нет никаких мегафонов и велобайков. И что прикажете делать?
anatolyeva
16 июля 2018, 07:36
активация - это такой возмутительный бред, что я не сразу поверила!!! до метро ехать на автобусе, никакого мегафона на остановке нет! почему, имея карту тройка, я должна заплатить больше? ведь главное, почему ими пользуются - более низкая стоимость поездок и бесплатные пересадки!  
lionezster87
23 августа 2018, 19:48
Купила телефон самс модель поддерживает NFC и через приложение "метро москвы" я купила и записала именно ЕДИНЫЙ 60 билет и сразу его активировала (просто нельзя сразу убирать карту, нужно ее держать пока не запишется). И не нужно больше ходить до метро или искать терминалы.
Обновлено 23 августа 2018, 19:49
dmitry821506
21 января, 10:55
Живу в Зеленограде, ввели карты тройка на местные автобусы. Как то раз налички с собой не было, бросил онлайн не читая как активировать . Естественно в автобусе не списалась поездка. В кассе сказали нужно ехать в Москву активировать в течении 20 дней а то деньги згорят , так короче меня и кинула эта тройка на деньги, можно сказать украли)). Короче неудобная вещь для Зелика.
Дмитрий Евгеньевич Ковальков
21 января, 12:01
dmitry821506,
не правильно пишешь "кинула эта тройка на деньги, можно сказать украли))" надо писать так "я распиздяй не прочитал правила и теперь придется ехать в Москву активировать"
Ирина
21 января, 13:51
Дмитрий Евгеньевич Ковальков,
всё правильно, человек не разобрался. Но виной тому, как раз то, что система эта не совершенна. Всё должно работать интуитивно, а не читая какие-то там правила. Активировать карту "Тройка" в московском метро для жителей Зеленограда - это полная глупость. Впрочем, так же как и для москвичей, потому как, не все москвичи пользуются метро или живут рядом с ним.
Обновлено 21 января, 13:53
Дмитрий Евгеньевич Ковальков
24 января, 14:13
Ирина,
активация интернет-платежа по тройке - это вынужденная мера, т.к. российские интернет-провайдеры не гарантируют бесперебойный интернет, если у автобуса на валидаторе заглючил интернет - то 10-20 человек можно попросить оплоатить наличными, а если У ТУРНИКЕТА МЕТРО ЗАГЛЮЧИЛ ИНТЕРНЕТ - толпу кол-вом 100-200 человек не заставишь оплатить наличными, они просто "снесут" турникет и затопчат просящего.


Представь : будний день, 7:00 утра, станция метро и рядом станция железной дороги, прибывает пригородная электричка средняя вместимость 800 посадочных мест + разрешено ехать стоя, в среднем 10% уходят в город или на автобус, остальные ИДУТ НА МЕТРО, и в этот момент у метрополитена глючит интернет, СБ МЕТРО не сможет договорится с толпой 700-800 человек чтоб они внесли наличку, толпа просто-напросто "сносит" с ног просящего и с корнем вышибает створки турникетов


А в ситуации с Зеленоградом виноваты власти Зеленограда, а не оператор карты и в Зеленограде все просто решить можно : поставить жёлтые активационные терминалы в крупных местах города, как вариант круглосуточные банкомате павильоны залы коммерчиских банков
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 января, 18:16
Дмитрий Евгеньевич Ковальков,
мы слышали, что у Мосметро есть специальное приложение для смартфонов с NFC, с его помощью пополнение можно записать прямо на своем телефоне: http://mosmetro.ru/press/news/2183. В службе поддержки Мосметро смогут подсказать подробности.
zh12121957
21 февраля, 20:00
YaMoneyHelp,
прошу прощения, дублирую пониже в ленте, чтобы видно меня было:
YaMoneyHelp, подскажите, пожалуйста, есть ли активация платежа в салонах Мегафона, как пишут в интернете? Мне не надо в метро, я с Ленинградского вокзала с чемоданом хочу сразу на троллейбус...


YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 февраля, 17:28
zh12121957,
уже ответили под другим комментарием.
Дмитрий Евгеньевич Ковальков
25 февраля, 13:04
YaMoneyHelp,
я готово ли Мосметро компенсировать пассажирам стоимость такого смартфона с NFC ??? услуги должны оказываться без навязывания других услуг или товаров (читайте закон о защите прав потребителей). Потраченные деньги на розыск терминала для активации в Москве нее попадают под понятие доп.услуг. Но Зеленоградцы имеют полное право на возмещение поездки в Москву (туда-обратно) для активации интернет-платежа на Тройку и так же покупка смартфона с NFC - смело попадает под вышеуказанное ограничение..
Обновлено 25 февраля, 12:06
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля, 09:38
Дмитрий Евгеньевич Ковальков,
лучше уточнить это у Мосметро :)