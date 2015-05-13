«Тройка»: как записать онлайн-платёж на карту

Многие уже оценили, как удобно пополнять карту «Тройка» онлайн: если в кассе очередь, если у вас не оказалось при себе наличных, если у водителя автобуса «нет сдачи с тысячи». Пополнить баланс «Тройки» с кошелька или банковской карты можно у нас на сайте, Яндекс.Метро (это приложение Яндекса помогает рассчитать самый быстрый и удобный маршрут передвижения в московском метро). Благодаря вашим комментариям мы обнаружили, что не все знают про необходимость активировать платёж на карте — рассказываем подробнее, как это работает.

Информационные терминалы в метро



Где логичнее всего активировать платёж перед поездкой на метро? В самом метро, конечно: на жёлтом информационном терминале (они есть в вестибюле каждой станции) нужно нажать кнопку «Удалённое пополнение электронного кошелька» (она там всего одна — не ошибётесь) и приложить вашу «Тройку» — на экране появится сумма, которую вы заплатили онлайн, и через пару секунду обновлённый баланс карты — готово, можно ехать!



Есть ещё несколько способов активировать платёж — пригодятся, в первую очередь, тем, кто не ездит на метро или добирается до станции наземным транспортом: в терминалах салонов связи «Мегафон» (адреса здесь) и на станциях проката велосипедов «Велобайк». На какие кнопки жать — разберёмся ниже.



Велопарковки «Велобайк»



После онлайн-платежа (на сайте или в приложении) в терминале нажмите на «пополнить карту «Тройка»», в левом нижнем углу экрана выберите «Баланс» и приложите карту к терминалу — на экране появится номер карты, баланс и обновлённый баланс карты — платёж активирован! Кстати, «Тройку» тут можно использовать ещё как личный ключ в системе велопроката (правда, оплатить использование велосипеда «Тройкой» нельзя — для этого нужна обычная банковская карта).



Терминалы в салонах связи «Мегафон»



На главном экране терминала нажмите на иконку «Пополнение карты «Тройка»», затем «Прямое пополнение» (там есть и «Удалённое пополнение», но кнопка не работает). На экране вы увидите сообщение: «У вас есть незаписанные платежи. Чтобы записать их, нажмите «Далее» — нажимаем, получаем подтверждение и готово.



Напомним, что пополнить «Тройку» на сайте и в наших приложениях можно на сумму от 1 до 2500 рублей за один раз. Причём, если предыдущий платёж не был активирован — пополнить баланс ещё раз не получится. Каждое пополнение обязательно нужно активировать. Не забудьте добавить «Тройку» в «Избранное» в кошельке или мобильном приложении — тогда в следующий раз пополнять проездной можно будет можно будет парой кликов/касаний.